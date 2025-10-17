Бавария - Боруссия Дортмунд, 18 октября: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Из всех топов мирового футбола «Бавария» прямо сейчас производит самое мощное впечатление. 10 матчей - 10 побед - такой статистикой даже победители Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира похвастать не могут. Немаловажно, что эта крутая статистика включает не только матчи на внутренней арене - в Европе мюнхенский гранд тоже не допускает осечек. Победа над «Челси» - одно из самых убедительных подтверждений силы парней Венсана Компани.

Если кто и может в теории остановить эту машину, так, наверное, «Боруссия». Дортмундцы тоже идут в чемпионате без поражений. Да, они забили в два раза меньше мячей, чем главный противник, но зато и пропустили всего четыре. Команда Нико Ковача поражала чужие ворота во всех 10 последних матчах, включая товарищеский с «Ювентусом». Верим, что отличится и в столице Баварии. Пари на «обе забьют» нам кажется весьма перспективным в «Дер-Класикер».