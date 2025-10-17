Бавария - Боруссия Дортмунд, 18 октября: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Центральный матч седьмого тура чемпионата Германии по футболу без труда определит даже далекий от Бундеслиги болельщик. Разумеется, это «Бавария» - «Боруссия». «Дер-Класикер», противостояние самых успешных клубов страны. В ожидании сражения в Мюнхене заглянем в котировки легальных букмекеров в поисках ответа, чего ждать от нового эпизода принципиальной дуэли.
Турнир: Бундеслига, 7-й тур
Стадион: «Альянц Арена» (Мюнхен, Германия)
Главный судья: : Бастиан Данкерт (Росток, Германия)
ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Бавария»
|67
|37
|33
|268-171
|«Боруссия»
|33
|37
|67
|171-268
Последние пять матчей «Баварии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.10.2025
|«Айнтрахт»
0:3
«Бавария»
Бундеслига
|30.09.2025
|«Пафос»
1:5
«Бавария»
Лига чемпионов
|26.09.2025
|«Бавария»
4:0
«Вердер»
Бундеслига
|20.09.2025
|«Хоффенхайм»
1:4
«Бавария»
Бундеслига
|17.09.2025
|«Бавария»
3:1
«Челси»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Боруссии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.10.2025
|«Боруссия» (Дортмунд)
1:1
«РБ Лейпциг»
Бундеслига
|01.10.2025
|«Боруссия» (Дортмунд)
4:1
«Атлетик»
Лига чемпионов
|27.09.2025
|«Майнц»
0:2
«Боруссия» (Дортмунд)
Бундеслига
|21.09.2025
|«Боруссия» (Дортмунд)
1:0
«Вольфсбург»
Бундеслига
|16.09.2025
|«Ювентус»
4:4
«Боруссия» (Дортмунд)
Лига чемпионов
Перед очной встречей соперников разделяют четыре очка.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|6
|6
|0
|0
|25-3
|18
|2. Боруссия Д
|6
|4
|2
|0
|12-4
|14
|3. Лейпциг
|6
|4
|1
|1
|8-8
|13
|4. Штутгарт
|6
|4
|0
|2
|8-6
|12
|5. Байер
|6
|3
|2
|1
|12-8
|11
|6. Кельн
|6
|3
|1
|2
|11-9
|10
|7. Айнтрахт
|6
|3
|0
|3
|17-16
|9
|8. Фрайбург
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|9. Гамбург
|6
|2
|2
|2
|6-8
|8
|10. Санкт-Паули
|6
|2
|1
|3
|8-9
|7
|11. Хоффенхайм
|6
|2
|1
|3
|9-12
|7
|12. Вердер
|6
|2
|1
|3
|9-14
|7
|13. Унион Берлин
|6
|2
|1
|3
|8-13
|7
|14. Аугсбург
|6
|2
|0
|4
|11-13
|6
|15. Вольфсбург
|6
|1
|2
|3
|8-10
|5
|16. Майнц
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|17. Боруссия М
|6
|0
|3
|3
|5-12
|3
|18. Хайденхайм
|6
|1
|0
|5
|4-11
|3
Из всех топов мирового футбола «Бавария» прямо сейчас производит самое мощное впечатление. 10 матчей - 10 побед - такой статистикой даже победители Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира похвастать не могут. Немаловажно, что эта крутая статистика включает не только матчи на внутренней арене - в Европе мюнхенский гранд тоже не допускает осечек. Победа над «Челси» - одно из самых убедительных подтверждений силы парней Венсана Компани.
Если кто и может в теории остановить эту машину, так, наверное, «Боруссия». Дортмундцы тоже идут в чемпионате без поражений. Да, они забили в два раза меньше мячей, чем главный противник, но зато и пропустили всего четыре. Команда Нико Ковача поражала чужие ворота во всех 10 последних матчах, включая товарищеский с «Ювентусом». Верим, что отличится и в столице Баварии. Пари на «обе забьют» нам кажется весьма перспективным в «Дер-Класикер».
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|БЕТСИТИ
|До 100 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Игру покажет в прямом эфире онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция
|Платная подписка
|БЕТСИТИ
|Графическая
|Регистрация
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Бавария»: Дэвис, Станишич, Мусиала, Урбиг, Ито (все - травмы)
«Боруссия»: Джан, Дюранвилль, Ансельмино (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Бавария» - «Боруссия»:
|Позиция
|«Бавария»
|«Боруссия»
|Позиция
|Вратарь
|1. Нойер
|1. Кобель
|Вратарь
|Защитник
|23. Боэ
|4. Шлоттербек
|Защитник
|Защитник
|4. Та
|3. Антон
|Защитник
|Защитник
|2. Упамекано
|5. Бенсебаини
|Защитник
|Защитник
|27. Лаймер
|2. Коуто
|Защитник
|Полузащитник
|45. Павлович
|24. Свенссон
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Киммих
|8. Нмеча
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Гнабри
|20. Забитцер
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Олисе
|27. Адейеми
|Нападающий
|Полузащитник
|14. Диас
|10. Брандт
|Нападающий
|Нападающий
|9. Кейн
|9. Гирасси
|Нападающий
|Главный тренер
|Венсан Компани
|Нико Ковач
|Главный тренер
Аналитики БК БЕТСИТИ установили коэффициент 1.39 на победу «Баварии». Выигрыш гостей котируется более чем в пять с половиной раз выше. Ничья идет в конторе за 5.80.
В соответствующей линии у букмекера БЕТСИТИ наиболее вероятный вариант — победа хозяев 2:1. Этот исход оценивается коэффициентом 8.50.
Okko покажет игру в прямом эфире.
Всего семь туров Бундеслиги прошло, а аналитики уже не сомневаются в очередном триумфе мюнхенского гегемона. Ставки на триумф «Баварии» принимаются с чисто символическим коэффициентом 1.05. В случае успеха «Боруссии» БЕТСИТИ рассчитает выигрышные пари по коэффициенту 17.00!