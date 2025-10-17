Ведомости
Бавария - Боруссия Дортмунд, 18 октября: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Классика немецкого футбола!
Александр Бокулёв

Центральный матч седьмого тура чемпионата Германии по футболу без труда определит даже далекий от Бундеслиги болельщик. Разумеется, это «Бавария» - «Боруссия». «Дер-Класикер», противостояние самых успешных клубов страны. В ожидании сражения в Мюнхене заглянем в котировки легальных букмекеров в поисках ответа, чего ждать от нового эпизода принципиальной дуэли. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бавария» (Мюнхен) 

18.10.2025, Сб

19:30 МСК

«Боруссия» (Дортмунд)

П1 - 1.39

Х - 5.80

П2 - 7.80

Турнир: Бундеслига, 7-й тур

Стадион: «Альянц Арена» (Мюнхен, Германия)

Главный судья: : Бастиан Данкерт (Росток, Германия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Бавария»673733268-171
«Боруссия»333767171-268

Последние пять матчей «Баварии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.10.2025«Айнтрахт»

0:3

«Бавария»

Бундеслига

30.09.2025«Пафос»

1:5

«Бавария»

Лига чемпионов

26.09.2025«Бавария»

4:0

«Вердер»

Бундеслига

20.09.2025«Хоффенхайм»

1:4

«Бавария»

Бундеслига

17.09.2025«Бавария»

3:1

«Челси»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Боруссии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.10.2025«Боруссия» (Дортмунд)

1:1

«РБ Лейпциг»

Бундеслига

01.10.2025«Боруссия» (Дортмунд)

4:1

«Атлетик»

Лига чемпионов

27.09.2025«Майнц»

0:2

«Боруссия» (Дортмунд)

Бундеслига

21.09.2025«Боруссия» (Дортмунд)

1:0

«Вольфсбург»

Бундеслига

16.09.2025«Ювентус»

4:4

«Боруссия» (Дортмунд)

Лига чемпионов

Место в турнирной таблице

Свернуть

Перед очной встречей соперников разделяют четыре очка. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария660025-318
2. Боруссия Д642012-414
3. Лейпциг64118-813
4. Штутгарт64028-612
5. Байер632112-811
6. Кельн631211-910
7. Айнтрахт630317-169
8. Фрайбург62229-98
9. Гамбург62226-88
10. Санкт-Паули62138-97
11. Хоффенхайм62139-127
12. Вердер62139-147
13. Унион Берлин62138-137
14. Аугсбург620411-136
15. Вольфсбург61238-105
16. Майнц61145-104
17. Боруссия М60335-123
18. Хайденхайм61054-113

Прогноз на матч

Свернуть

Из всех топов мирового футбола «Бавария» прямо сейчас производит самое мощное впечатление. 10 матчей - 10 побед - такой статистикой даже победители Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира похвастать не могут. Немаловажно, что эта крутая статистика включает не только матчи на внутренней арене - в Европе мюнхенский гранд тоже не допускает осечек. Победа над «Челси» - одно из самых убедительных подтверждений силы парней Венсана Компани.

Если кто и может в теории остановить эту машину, так, наверное, «Боруссия». Дортмундцы тоже идут в чемпионате без поражений. Да, они забили в два раза меньше мячей, чем главный противник, но зато и пропустили всего четыре. Команда Нико Ковача поражала чужие ворота во всех 10 последних матчах, включая товарищеский с «Ювентусом». Верим, что отличится и в столице Баварии. Пари на «обе забьют» нам кажется весьма перспективным в «Дер-Класикер».

Трансляции

Свернуть

Игру покажет в прямом эфире онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПлатная подписка
БЕТСИТИГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

Потери

«Бавария»: Дэвис, Станишич, Мусиала, Урбиг, Ито (все - травмы)

«Боруссия»: Джан, Дюранвилль, Ансельмино (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Бавария» - «Боруссия»:

Позиция«Бавария»«Боруссия»Позиция
Вратарь1. Нойер1. КобельВратарь
Защитник23. Боэ4. ШлоттербекЗащитник
Защитник4. Та3. АнтонЗащитник
Защитник2. Упамекано5. БенсебаиниЗащитник
Защитник27. Лаймер2. КоутоЗащитник
Полузащитник45. Павлович24. СвенссонПолузащитник
Полузащитник 6. Киммих8. НмечаПолузащитник 
Полузащитник7. Гнабри20. ЗабитцерПолузащитник
Полузащитник17. Олисе27. АдейемиНападающий
Полузащитник14. Диас10. БрандтНападающий
Нападающий9. Кейн9. ГирассиНападающий
Главный тренерВенсан КомпаниНико КовачГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК БЕТСИТИ установили коэффициент  1.39 на победу «Баварии». Выигрыш гостей котируется более чем в пять с половиной раз выше. Ничья идет в конторе за 5.80.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Бавария» - «Боруссия»?

Свернуть

В соответствующей линии у букмекера БЕТСИТИ  наиболее вероятный вариант — победа хозяев 2:1. Этот исход оценивается коэффициентом 8.50.

Где смотреть матч «Бавария» - «Боруссия»?

Свернуть

Okko покажет игру в прямом эфире.

Кто станет чемпионом Германии?

Всего семь туров Бундеслиги прошло, а аналитики уже не сомневаются в очередном триумфе мюнхенского гегемона. Ставки на триумф «Баварии» принимаются с чисто символическим коэффициентом 1.05. В случае успеха «Боруссии» БЕТСИТИ рассчитает выигрышные пари по коэффициенту 17.00!

