Бавария - Селтик, 18 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Обе команды уверенно лидируют в своих национальных чемпионатах: «Бавария» на восемь очков опережает «Байер», а «Селтик» - уже на 16 «Рейнджерс». Как нетрудно догадаться, они же являются самыми результативными командами, соответственно, Германии и Шотландии. Команда из Глазго просто не привыкла и не умеет отсиживаться в обороне. А мюнхенцам охранять минимальное преимущество на своем поле тем более не пристало - публика не поймет.

Есть ощущение, что нас ждет забойное столкновение двух клубов, привыкших доминировать. Голы на «Арене Мюнхен» должны быть, и возможно, авторства обеих команд. «Бетсити» установила неплохой коэффициент на этот исход.