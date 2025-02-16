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16 февраля 6:11ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Бавария - Селтик, 18 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Эти команды привыкли доминировать
Валентин Васильев

Во вторник, 18 февраля, в Мюнхене «Бавария» постарается довести до конца начатое неделю назад в Глазго и благополучно выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Котировки букмекеров выглядят более чем оптимистично для немецкого топа. Обойдется без сенсаций?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бавария» (Мюнхен, Германия)

18.02.2025, Ср

20:30 МСК

«Селтик» (Глазго, Шотландия)

П1 - 1.14

Х - 9.70

П2 - 18.00

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, стыковые матчи, ответный матч

Стадион: Стадион: «Арена Мюнхен»  (Мюнхен, Германия)

Главный судья: еще не назначен

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Форма команд

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 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Бавария»4109-3
«Селтик»0143-9

Последние пять игр «Баварии»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.02.2025

«Байер»

0:0

«Бавария»

Бундеслига

12.02.2025

«Селтик»

1:2

«Бавария»

Лига чемпионов

07.02.2025

«Бавария»

3:0

«Вердер»

Бундеслига

01.02.2025

«Бавария»

4:3

«Хольштайн»

Бундеслига

29.01.2025

«Бавария»

3:1

«Слован»

Лига чемпионов

Последние пять игр «Селтика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.02.2025«Селтик»

3:0

«Данди Юнайтед»

Премьер-лига Шотландии

12.02.2025

«Селтик»

1:2

«Бавария»

Лига чемпионов

08.02.2025«Селтик»

5:0

«Рэйт Роверс»

Кубок Шотландии

05.02.2025«Селтик»

6:0

«Дани»

Премьер-лига Шотландии

02.02.2025«Мазервелл»

1:3

«Селтик»

Премьер-лига Шотландии

Расписание и результаты матчей

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Плей-офф. Ответные матчи

18.02.2025.  20:45. «Милан» (Италия) – «Фейеноорд» (Нидерланды). Первый матч - 0:1
18.02.2025.  23:00. «Аталанта» (Италия) – «Брюгге» (Бельгия). Первый матч - 1:2
18.02.2025.  23:00. «Бавария» (Германия) – «Селтик» (Шотландия). Первый матч - 2:1
18.02.2025.  23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Монако» (Монако). Первый матч - 1:0
19.02.2025.  20:45. «Боруссия» Д (Германия) – «Спортинг» (Португалия). Первый матч - 3:0
19.02.2025.  23:00. «Реал» Мадрид (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия). Первый матч - 3:2  
19.02.2025.  23:00. «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды) – «Ювентус» (Италия). Первый матч - 1:2
19.02.2025.  23:00. ПСЖ (Франция) – «Брест» (Франция). Первый матч - 3:0

Прогноз на матч

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Обе команды уверенно лидируют в своих национальных чемпионатах: «Бавария» на восемь очков опережает «Байер», а «Селтик» -  уже на 16 «Рейнджерс». Как нетрудно догадаться, они же являются самыми результативными командами, соответственно, Германии и Шотландии. Команда из Глазго просто не привыкла и не умеет отсиживаться в обороне. А мюнхенцам охранять минимальное преимущество на своем поле тем более не пристало - публика не поймет. 

Есть ощущение, что нас ждет забойное столкновение двух клубов, привыкших доминировать.  Голы на «Арене Мюнхен» должны быть, и возможно, авторства обеих команд. «Бетсити» установила неплохой коэффициент на этот исход.

Бонусы на матч

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«Бетсити»До 2 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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На территории РФ игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Бавария»: Перетц (травма)

«Селтик»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Бавария» - «Селтик»:

Позиция«Бавария»«Селтик»Позиция
Вратарь1. Нойер1. ШмейхельВратарь
Защитник22. Геррейру56. РалстонЗащитник
Защитник3. Джэ20. Картер-ВикерсЗащитник
Защитник2. Юпамекано6. ТрастиЗащитник
Защитник27. Лаймер15. ШлуппПолузащитник
Полузащитник 6. Киммих42. МакгрегорПолузащитник 
Полузащитник 45. Павлович14. МаккоуэнПолузащитник 
Полузащитник42. Мусиала41. ХататэПолузащитник
Полузащитник17. Олисе13. ЯнНападающий
Полузащитник11. Коман7. ЖотаНападающий
Нападающий9. Кейн9. АйдаНападающий
Главный тренерВенсан КомпаниБрендан РоджерсГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В линии «Бетсити» разница в коэффициентах на победу обеих команд колоссальная - 1.14 на хозяев и 18.00 - на гостей. Даже котировка на ничью для матча такого уровня очень высокая - 9.70.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Бавария» - «Селтик»?

Судя по гигантскому разбросу в коэффициентах, победа хозяев не вызывает у аналитиков ни малейших сомнений. Статистика очных встреч тоже против гостей: из пяти предыдущих матчей с «Баварией» «Селтик» проиграл четыре и только раз достиг ничьей. 

С кем сыграет победитель матча «Бавария» - «Селтик»?

Вариантов два: «Байер» и «Атлетико».

«Бавария» выиграет Лигу чемпионов?

Вероятность такого исхода аналитики оценивают коэффициентом 8.00. На данный момент в рейтинге фаворитов ЛЧ мюнхенский клуб идет пятым - после «Ливерпуля», «Реала», «Арсенала» и «Барселоны».

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