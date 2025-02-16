Бавария - Селтик, 18 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
Во вторник, 18 февраля, в Мюнхене «Бавария» постарается довести до конца начатое неделю назад в Глазго и благополучно выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Котировки букмекеров выглядят более чем оптимистично для немецкого топа. Обойдется без сенсаций?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Бавария» (Мюнхен, Германия)
18.02.2025, Ср
20:30 МСК
«Селтик» (Глазго, Шотландия)
|П1 - 1.14
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, стыковые матчи, ответный матч
Стадион: Стадион: «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия)
Главный судья: еще не назначен
🎁 2 000 РУБЛЕЙ ЗА РЕГИСТРАЦИЮ С ПРОМОКОДОМ ОТ БЕТСИТИ
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Бавария»
|4
|1
|0
|9-3
|«Селтик»
|0
|1
|4
|3-9
Последние пять игр «Баварии»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
15.02.2025
«Байер»
0:0
«Бавария»
Бундеслига
12.02.2025
«Селтик»
1:2
«Бавария»
Лига чемпионов
07.02.2025
«Бавария»
3:0
«Вердер»
Бундеслига
01.02.2025
«Бавария»
4:3
«Хольштайн»
Бундеслига
29.01.2025
«Бавария»
3:1
«Слован»
Лига чемпионов
Последние пять игр «Селтика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.02.2025
|«Селтик»
3:0
«Данди Юнайтед»
Премьер-лига Шотландии
12.02.2025
«Селтик»
1:2
«Бавария»
Лига чемпионов
|08.02.2025
|«Селтик»
5:0
«Рэйт Роверс»
Кубок Шотландии
|05.02.2025
|«Селтик»
6:0
«Дани»
Премьер-лига Шотландии
|02.02.2025
|«Мазервелл»
1:3
«Селтик»
Премьер-лига Шотландии
18.02.2025. 20:45. «Милан» (Италия) – «Фейеноорд» (Нидерланды). Первый матч - 0:1
18.02.2025. 23:00. «Аталанта» (Италия) – «Брюгге» (Бельгия). Первый матч - 1:2
18.02.2025. 23:00. «Бавария» (Германия) – «Селтик» (Шотландия). Первый матч - 2:1
18.02.2025. 23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Монако» (Монако). Первый матч - 1:0
19.02.2025. 20:45. «Боруссия» Д (Германия) – «Спортинг» (Португалия). Первый матч - 3:0
19.02.2025. 23:00. «Реал» Мадрид (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия). Первый матч - 3:2
19.02.2025. 23:00. «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды) – «Ювентус» (Италия). Первый матч - 1:2
19.02.2025. 23:00. ПСЖ (Франция) – «Брест» (Франция). Первый матч - 3:0
Обе команды уверенно лидируют в своих национальных чемпионатах: «Бавария» на восемь очков опережает «Байер», а «Селтик» - уже на 16 «Рейнджерс». Как нетрудно догадаться, они же являются самыми результативными командами, соответственно, Германии и Шотландии. Команда из Глазго просто не привыкла и не умеет отсиживаться в обороне. А мюнхенцам охранять минимальное преимущество на своем поле тем более не пристало - публика не поймет.
Есть ощущение, что нас ждет забойное столкновение двух клубов, привыкших доминировать. Голы на «Арене Мюнхен» должны быть, и возможно, авторства обеих команд. «Бетсити» установила неплохой коэффициент на этот исход.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Бетсити»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
На территории РФ игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция
|Пробная подписка - 1 рубль
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери:
«Бавария»: Перетц (травма)
«Селтик»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Бавария» - «Селтик»:
|Позиция
|«Бавария»
|«Селтик»
|Позиция
|Вратарь
|1. Нойер
|1. Шмейхель
|Вратарь
|Защитник
|22. Геррейру
|56. Ралстон
|Защитник
|Защитник
|3. Джэ
|20. Картер-Викерс
|Защитник
|Защитник
|2. Юпамекано
|6. Трасти
|Защитник
|Защитник
|27. Лаймер
|15. Шлупп
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Киммих
|42. Макгрегор
|Полузащитник
|Полузащитник
|45. Павлович
|14. Маккоуэн
|Полузащитник
|Полузащитник
|42. Мусиала
|41. Хататэ
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Олисе
|13. Ян
|Нападающий
|Полузащитник
|11. Коман
|7. Жота
|Нападающий
|Нападающий
|9. Кейн
|9. Айда
|Нападающий
|Главный тренер
|Венсан Компани
|Брендан Роджерс
|Главный тренер
В линии «Бетсити» разница в коэффициентах на победу обеих команд колоссальная - 1.14 на хозяев и 18.00 - на гостей. Даже котировка на ничью для матча такого уровня очень высокая - 9.70.
Судя по гигантскому разбросу в коэффициентах, победа хозяев не вызывает у аналитиков ни малейших сомнений. Статистика очных встреч тоже против гостей: из пяти предыдущих матчей с «Баварией» «Селтик» проиграл четыре и только раз достиг ничьей.
Вариантов два: «Байер» и «Атлетико».
Вероятность такого исхода аналитики оценивают коэффициентом 8.00. На данный момент в рейтинге фаворитов ЛЧ мюнхенский клуб идет пятым - после «Ливерпуля», «Реала», «Арсенала» и «Барселоны».
Партнерский проект