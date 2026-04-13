Бавария - Реал Мадрид, 15 апреля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Для «Реала» сейчас нет ничего важнее ответного матча с «Баварией». От его исхода будет напрямую зависеть оценка всего сезона. При вылете из Лиги чемпионов спасти сезон мадридцам уже будет крайне проблематично: едва ли «Барселона» растранжирит девятиочковое преимущество над столичным преследователем за оставшиеся семь туров чемпионата. Хотя в столь внушительном отрыве каталонцев вина самого «Реала» очень велика. Потеряв за два тура пять очков, «Реал» сделал королевский подарок главному конкуренту.

«Бавария» такой рассеянности себе этой весной не позволяет. За последние 10 матчей мюнхенцы допустили всего одну ничью (1:1 с «Байером» в Леверкузене), остальные - выиграли. Перед приемом «Реала» чемпион Германии «разобрал» «Санкт-Паули» на выезде - 5:0.

