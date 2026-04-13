Партнерский проект

Бавария - Реал Мадрид, 15 апреля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Кейн против Мбаппе!
Валентин Васильев

Неделю назад мадридский «Реал» поставил себя в крайне неприятное положение, уступив дома «Баварии». Эта неудача не оставляет мадридцам пространства для тактического маневра: в Мюнхене нужно только побеждать, а значит - много и настойчиво атаковать. Легальные букмекеры уже представили широкие линии на битву топов в баварской столице. Выбираем интересные варианты для прогноза. 

«Бавария» (Мюнхен, Германия) 

15.04.2026, Ср

22:00 МСК

«Реал» (Мадрид, Испания)

П1 - 1.58

Х - 5.50

П2 - 4.60

Турнир:  Лига чемпионов УЕФА, 1/4 финала, ответный матч

Первый матч: 2:1

Стадион: «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия)

Главный судья:  еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Бавария»1651555-55
«Реал»1551655-55

Последние пять матчей «Баварии»:

11.04.2026«Санкт-Паули»

0:5

«Бавария»

Бундеслига

07.04.2026«Реал»

1:2

«Бавария»

Лига чемпионов

04.04.2026«Фрайбург»

2:3

«Бавария»

Бундеслига

21.03.2026«Бавария»

4:0

«Унион»

Бундеслига

18.03.2026«Бавария»

4:1

«Аталанта»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Реала»:

10.04.2026«Реал»

1:1

«Жирона»

Ла Лига

07.04.2026«Реал»

1:2

«Бавария»

Лига чемпионов

04.04.2026«Мальорка»

2:1

«Реал»

Ла Лига

22.03.2026«Реал»

3:2

«Атлетико»

Ла Лига

17.03.2026«Манчестер Сити»

1:2

«Реал»

Лига чемпионов

1/4 финала. Ответные матчи

14.04.2026, 22:00. «Ливерпуль» (Англия) – «ПСЖ» (Париж, Франция). Первый матч - 0:2

14.04.2026, 22:00. «Атлетико» (Мадрид, Испания) – «Барселона» (Испания). Первый матч - 2:0

15.04.2026, 22:00. «Арсенал» (Лондон, Англия) – «Спортинг» (Лиссабон, Португалия). Первый матч - 1:0

15.04.2026, 22:00. «Бавария» (Мюнхен, Германия) – «Реал» (Мадрид, Испания). Первый матч - 2:1

Для «Реала» сейчас нет ничего важнее ответного матча с «Баварией». От его исхода будет напрямую зависеть оценка всего сезона. При вылете из Лиги чемпионов спасти сезон мадридцам уже будет крайне проблематично: едва ли «Барселона» растранжирит девятиочковое преимущество над столичным преследователем за оставшиеся семь туров чемпионата. Хотя в столь внушительном отрыве каталонцев вина самого «Реала» очень велика. Потеряв за два тура пять очков, «Реал» сделал королевский подарок главному конкуренту. 

«Бавария» такой рассеянности себе этой весной не позволяет.   За последние 10 матчей мюнхенцы допустили всего одну ничью (1:1 с «Байером» в Леверкузене), остальные - выиграли. Перед приемом «Реала» чемпион Германии «разобрал» «Санкт-Паули» на выезде - 5:0.

В первом матче наш прогноз  - обе забьют и тотал больше 2.5 - сбылся. Повторим его и на ответный. «БЕТСИТИ» установил коэффициент 1.52 на такое комбо.

В прямом эфире игру в Мюнхене покажет онлайн-кинотеатр Okko. 

«Бавария»: Ндиайе (запрет на участие в матчах), Кланац, Ульрих, Карл (все - травмы)

«Реал Мадрид»: Тчуамени (дисквалификация), Менди, Родриго, Куртуа (все - травмы)

Вратарь1. Нойер13. ЛунинВратарь
Защитник2. Упамекано12. Александер-АрнольдЗащитник
Защитник4. Та24. ХейсенЗащитник
Защитник44. Станишич22. РюдигерЗащитник
Защитник20. Бишоф6. КамавингаЗащитник
Полузащитник6. Киммих45. ПитарчПолузащитник
Полузащитник22. Геррейро15. ГюлерПолузащитник
Полузащитник14. Диас8. ВальвердеПолузащитник
Полузащитник8. Горецка5. БеллингемПолузащитник
Полузащитник7. Гнабри7. ВинисиусНападающий
Нападающий9. Кейн10. МбаппеНападающий
Главный тренерВенсан КомпаниАльваро АрбелоаГлавный тренер

Победа  «Баварии» котируется в «БЕТСИТИ» за 1.58. Коэффициент на успех испанцев почти в три раза выше - 4.60. Ничья в основное время идет за 5.50.

Кто победит в матче «Бавария» - «Реал»?

Аналитики отдают предпочтение чемпиону Германии - и в матче, и на стадии. 

Кто выйдет в полуфинал?

По подсчетам экспертов, вероятность прохода «Баварии» в следующий раунд составляет почти 88 процентов (коэффициент 1.14). 

«Советский спорт» рассказывает про фрибеты, что это такое и как их получить сегодня.

Где смотреть матч «Бавария» - «Реал»?

Okko покажет игру в прямом эфире.

Кто выиграет Лигу чемпионов?

Эксперты считают главным фаворитом розыгрыша «Арсенал». Ставки на успех лондонского клуба «БЕТСИТИ» принимает по коэффициенту 3.10. Триумф «Баварии» котируется за 3.40.

