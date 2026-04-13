Бавария - Реал Мадрид, 15 апреля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
Неделю назад мадридский «Реал» поставил себя в крайне неприятное положение, уступив дома «Баварии». Эта неудача не оставляет мадридцам пространства для тактического маневра: в Мюнхене нужно только побеждать, а значит - много и настойчиво атаковать. Легальные букмекеры уже представили широкие линии на битву топов в баварской столице. Выбираем интересные варианты для прогноза.
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 1/4 финала, ответный матч
Первый матч: 2:1
Стадион: «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Бавария»
|16
|5
|15
|55-55
|«Реал»
|15
|5
|16
|55-55
Последние пять матчей «Баварии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.04.2026
|«Санкт-Паули»
0:5
«Бавария»
Бундеслига
|07.04.2026
|«Реал»
1:2
«Бавария»
Лига чемпионов
|04.04.2026
|«Фрайбург»
2:3
«Бавария»
Бундеслига
|21.03.2026
|«Бавария»
4:0
«Унион»
Бундеслига
|18.03.2026
|«Бавария»
4:1
«Аталанта»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
|Счет
Команда 2
Турнир
|10.04.2026
|«Реал»
1:1
«Жирона»
Ла Лига
|07.04.2026
|«Реал»
1:2
«Бавария»
Лига чемпионов
|04.04.2026
|«Мальорка»
2:1
«Реал»
Ла Лига
|22.03.2026
|«Реал»
3:2
«Атлетико»
Ла Лига
|17.03.2026
|«Манчестер Сити»
1:2
«Реал»
Лига чемпионов
1/4 финала. Ответные матчи
14.04.2026, 22:00. «Ливерпуль» (Англия) – «ПСЖ» (Париж, Франция). Первый матч - 0:2
14.04.2026, 22:00. «Атлетико» (Мадрид, Испания) – «Барселона» (Испания). Первый матч - 2:0
15.04.2026, 22:00. «Арсенал» (Лондон, Англия) – «Спортинг» (Лиссабон, Португалия). Первый матч - 1:0
15.04.2026, 22:00. «Бавария» (Мюнхен, Германия) – «Реал» (Мадрид, Испания). Первый матч - 2:1
Для «Реала» сейчас нет ничего важнее ответного матча с «Баварией». От его исхода будет напрямую зависеть оценка всего сезона. При вылете из Лиги чемпионов спасти сезон мадридцам уже будет крайне проблематично: едва ли «Барселона» растранжирит девятиочковое преимущество над столичным преследователем за оставшиеся семь туров чемпионата. Хотя в столь внушительном отрыве каталонцев вина самого «Реала» очень велика. Потеряв за два тура пять очков, «Реал» сделал королевский подарок главному конкуренту.
«Бавария» такой рассеянности себе этой весной не позволяет. За последние 10 матчей мюнхенцы допустили всего одну ничью (1:1 с «Байером» в Леверкузене), остальные - выиграли. Перед приемом «Реала» чемпион Германии «разобрал» «Санкт-Паули» на выезде - 5:0.
В первом матче наш прогноз - обе забьют и тотал больше 2.5 - сбылся. Повторим его и на ответный. «БЕТСИТИ» установил коэффициент 1.52 на такое комбо.
В прямом эфире игру в Мюнхене покажет онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Бавария»: Ндиайе (запрет на участие в матчах), Кланац, Ульрих, Карл (все - травмы)
«Реал Мадрид»: Тчуамени (дисквалификация), Менди, Родриго, Куртуа (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Бавария»:
|Позиция
|«Бавария»
|«Реал Мадрид»
|Позиция
|Вратарь
|1. Нойер
|13. Лунин
|Вратарь
|Защитник
|2. Упамекано
|12. Александер-Арнольд
|Защитник
|Защитник
|4. Та
|24. Хейсен
|Защитник
|Защитник
|44. Станишич
|22. Рюдигер
|Защитник
|Защитник
|20. Бишоф
|6. Камавинга
|Защитник
|Полузащитник
|6. Киммих
|45. Питарч
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Геррейро
|15. Гюлер
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Диас
|8. Вальверде
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Горецка
|5. Беллингем
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Гнабри
|7. Винисиус
|Нападающий
|Нападающий
|9. Кейн
|10. Мбаппе
|Нападающий
|Главный тренер
|Венсан Компани
|Альваро Арбелоа
|Главный тренер
Победа «Баварии» котируется в «БЕТСИТИ» за 1.58. Коэффициент на успех испанцев почти в три раза выше - 4.60. Ничья в основное время идет за 5.50.
Аналитики отдают предпочтение чемпиону Германии - и в матче, и на стадии.
По подсчетам экспертов, вероятность прохода «Баварии» в следующий раунд составляет почти 88 процентов (коэффициент 1.14).
