Бавария — Вердер, 7 февраля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В пятницу, 7 февраля, «Бавария» и «Вердер» открывают игровую программу 21-го тура чемпионата Германии по футболу. Клуб из Мюнхена уверенно возглавляет чемпионскую гонку в Бундеслиге, а гости находятся в турнирной таблице всего в одном шаге от квартета сильнейших.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Бавария» (Мюнхен)
07.02.2025, Пт
22:30 МСК
«Вердер» (Бремен)
|П1 - 1.10
Турнир: чемпионат Германии по футболу, 21-й тур
Стадион: «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия)
Главный арбитр: еще не назначен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Бавария»
|73
|26
|30
|275-150
|«Вердер»
|30
|26
|73
|150-275
Последние пять игр «Баварии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.02.2025
|«Бавария»
|4:3
|«Хольштайн»
|Бундеслига
|29.01.2025
|«Бавария»
|3:1
|«Слован»
|Лига чемпионов
|25.01.2025
|«Фрайбург»
|1:2
|«Бавария»
|Бундеслига
|22.01.2025
|«Фейенорд»
|3:0
|«Бавария»
|Лига чемпионов
|18.01.2025
|«Бавария»
|3:2
|«Вольфсбург»
|Бундеслига
Последние пять игр «Вердера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.01.2025
|«Вердер»
|1:0
|«Майнц»
|Бундеслига
|25.01.2025
|«Боруссия Д»
|2:2
|«Вердер»
|Бундеслига
|19.01.2025
|«Вердер»
|0:2
|«Аугсбург»
|Бундеслига
|15.01.2025
|«Вердер»
|3:3
|«Хайденхайм»
|Бундеслига
|12.01.2025
|«Лейпциг»
|4:2
|«Вердер»
|Бундеслига
Последние пять игр «Баварии» и «Вердера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.09.2024
|«Вердер»
|0:5
|«Бавария»
|Бундеслига
|21.01.2024
|«Бавария»
|0:1
|«Вердер»
|Бундеслига
|18.08.2023
|«Вердер»
0:4
«Бавария»
Бундеслига
|06.05.2023
|«Вердер»
1:2
«Бавария»
Бундеслига
|08.11.2022
|«Бавария»
6:1
«Вердер»
Бундеслига
После 20-ти туров «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице, а «Вердер» - 8-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|20
|16
|3
|1
|62-19
|51
|2. Байер
|20
|13
|6
|1
|49-27
|45
|3. Айнтрахт
|20
|11
|5
|4
|45-27
|38
|4. Лейпциг
|20
|9
|6
|5
|34-29
|33
|5. Штутгарт
|20
|9
|5
|6
|37-30
|32
|6. Майнц
|20
|9
|4
|7
|33-24
|31
|7. Боруссия М
|20
|9
|3
|8
|32-30
|30
|8. Вердер
|20
|8
|6
|6
|34-36
|30
|9. Фрайбург
|20
|9
|3
|8
|27-36
|30
|10. Вольфсбург
|20
|8
|5
|7
|43-35
|29
|11. Боруссия Д
|20
|8
|5
|7
|36-34
|29
|12. Аугсбург
|20
|7
|5
|8
|24-35
|26
|13. Санкт-Паули
|20
|6
|3
|11
|18-22
|21
|14. Унион
|20
|5
|6
|9
|16-27
|21
|15. Хоффенхайм
|20
|4
|6
|10
|26-40
|18
|16. Хайденхайм
|20
|4
|2
|14
|25-42
|14
|17. Хольштайн
|20
|3
|3
|14
|31-52
|12
|18. Бохум
|20
|2
|4
|14
|17-44
|10
В результатах последних встреч соперников наблюдается забавная закономерность - «Бавария» через раз громит «Вердер». Если следовать этому принципу, то в этой встрече крупной победы мюнхенцев ждать не стоит. Если же серьезно, то вероятность разгрома гостей на «Арене Мюнхен» довольно высокая, хотя последняя встреча команд на поле «Баварии» завершилась победой «музыкантов».
Имя победителя сомнений не вызывает. Остается угадать, насколько крупно выиграют хозяева поля и какой будет тотал голов. В атакующем потенциале «Баварии» сомневаться не приходится. Да и «бременцы» не отличаются умением и желанием обороняться. Больше «Вердера» в Бундеслиги пропускают лишь команды, занимающие четыре последних места в турнирной таблице. Останавливаем выбор на довольно осторожной ставке: «Бавария» победит, а соперники совместными усилиями забьют хотя бы четыре мяча.
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Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу «Бавария» - «Вердер» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно и на сайтах букмекеров, и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Бавария»: Ито, Горецка (оба - травма)
«Вердер»: Топп, Агу, Малатини, Опиц, Берк, Юнг (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Бавария» - «Вердер»:
|Позиция
|«Бавария»
|«Вердер»
|Позиция
|Вратарь
|1. Нойер
|1. Цеттерер
|Вратарь
|Защитник
|22. Геррейру
|13. Велькович
|Защитник
|Защитник
|3. Джэ
|32. Фридль
|Защитник
|Защитник
|2. Юпамекано
|6. Пипер
|Защитник
|Защитник
|27. Лаймер
|8. Вайзер
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Киммих
|19. Кен
|Полузащитник
|Полузащитник
|45. Павлович
|14. Линен
|Полузащитник
|Полузащитник
|42. Мусиала
|20. Шмид
|Полузащитник
|Нападающий
|17. Олисе
|28. Альверо
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Коман
|7. Дукш
|Нападающий
|Нападающий
|9. Кейн
|17. Грюлль
|Нападающий
|Главный тренер
|Венсан Компани
|Оле Вернер
|Главный тренер
Аналитики БК PARI отдают в этой встрече явное предпочтение «Баварии», предлагая за ее победу мизерный коэффициент 1.10. На победу гостей можно поставить за 19.00. Заключить пари на ничью - за 11.00.
Самый скромный коэффициент (8.00) букмекеры предлагают за «сухую» и крупную победу хозяев 3:0. Сыгравшая ставка на 3:1 будет умножена на коэффициент 11.00. Постаувить на итоговые 3:1 предлагается за 13.00.
Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно так же на сайтах букмекеров и в соцсетях.
Эксперты БДК PARI предлагают за чемпионство «Баварии» коэффициент 1.08. На единственного потенциального конкурента мюнхенцев - «Байер» - можно поставить за 8.00. «Золотые» шансы остальных команд Бундеслиги оценены одинаковым кэфом - 5000.00.
Партнерский проект