Бавария — Вердер, 7 февраля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

В результатах последних встреч соперников наблюдается забавная закономерность - «Бавария» через раз громит «Вердер». Если следовать этому принципу, то в этой встрече крупной победы мюнхенцев ждать не стоит. Если же серьезно, то вероятность разгрома гостей на «Арене Мюнхен» довольно высокая, хотя последняя встреча команд на поле «Баварии» завершилась победой «музыкантов».

Имя победителя сомнений не вызывает. Остается угадать, насколько крупно выиграют хозяева поля и какой будет тотал голов. В атакующем потенциале «Баварии» сомневаться не приходится. Да и «бременцы» не отличаются умением и желанием обороняться. Больше «Вердера» в Бундеслиги пропускают лишь команды, занимающие четыре последних места в турнирной таблице. Останавливаем выбор на довольно осторожной ставке: «Бавария» победит, а соперники совместными усилиями забьют хотя бы четыре мяча.