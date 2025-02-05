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5 февраля 9:46ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Бавария — Вердер, 7 февраля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Дойдет ли в Мюнхене дело до разгрома «музыкантов»?
Руслан Ипполитов

В пятницу, 7 февраля, «Бавария» и «Вердер» открывают игровую программу 21-го тура чемпионата Германии по футболу. Клуб из Мюнхена уверенно возглавляет чемпионскую гонку в Бундеслиге, а гости находятся в турнирной таблице всего в одном шаге от квартета сильнейших.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бавария» (Мюнхен)

07.02.2025, Пт

22:30 МСК

«Вердер» (Бремен)

П1 - 1.10

Х - 11.00

П2 - 19.00

Турнир: чемпионат Германии по футболу, 21-й тур

Стадион: «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия)

Главный арбитр: еще не назначен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Бавария»732630275-150
«Вердер»302673150-275

Последние пять игр «Баварии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.02.2025«Бавария»4:3«Хольштайн»Бундеслига
29.01.2025«Бавария»3:1«Слован»Лига чемпионов
25.01.2025«Фрайбург»1:2«Бавария»Бундеслига
22.01.2025«Фейенорд»3:0«Бавария»Лига чемпионов
18.01.2025«Бавария»3:2«Вольфсбург»Бундеслига

Последние пять игр «Вердера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.01.2025«Вердер»1:0«Майнц»Бундеслига
25.01.2025«Боруссия Д»2:2«Вердер»Бундеслига
19.01.2025«Вердер»0:2«Аугсбург»Бундеслига
15.01.2025«Вердер»3:3«Хайденхайм»Бундеслига
12.01.2025«Лейпциг»4:2«Вердер»Бундеслига

Последние пять игр «Баварии» и «Вердера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.09.2024«Вердер»0:5«Бавария»Бундеслига
21.01.2024«Бавария»0:1«Вердер»Бундеслига
18.08.2023«Вердер»

0:4

«Бавария»

Бундеслига

06.05.2023«Вердер»

1:2

«Бавария»

Бундеслига

08.11.2022«Бавария»

6:1

«Вердер»

Бундеслига

Турнирное положение

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После 20-ти туров «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице, а «Вердер» - 8-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария20163162-1951
2. Байер20136149-2745
3. Айнтрахт20115445-2738
4. Лейпциг2096534-2933
5. Штутгарт2095637-3032
6. Майнц2094733-2431
7. Боруссия М2093832-3030
8. Вердер2086634-3630
9. Фрайбург2093827-3630
10. Вольфсбург2085743-3529
11. Боруссия Д2085736-3429
12. Аугсбург2075824-3526
13. Санкт-Паули20631118-2221
14. Унион2056916-2721
15. Хоффенхайм20461026-4018
16. Хайденхайм20421425-4214
17. Хольштайн20331431-5212
18. Бохум20241417-4410

Прогноз на матч

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В результатах последних встреч соперников наблюдается забавная закономерность - «Бавария» через раз громит «Вердер». Если следовать этому принципу, то в этой встрече крупной победы мюнхенцев ждать не стоит. Если же серьезно, то вероятность разгрома гостей на «Арене Мюнхен» довольно высокая, хотя последняя встреча команд на поле «Баварии» завершилась победой «музыкантов».

Имя победителя сомнений не вызывает. Остается угадать, насколько крупно выиграют хозяева поля и какой будет тотал голов. В атакующем потенциале «Баварии» сомневаться не приходится. Да и «бременцы» не отличаются умением и желанием обороняться. Больше «Вердера» в Бундеслиги пропускают лишь команды, занимающие четыре последних места в турнирной таблице. Останавливаем выбор на довольно осторожной ставке: «Бавария» победит, а соперники совместными усилиями забьют хотя бы четыре мяча.      

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ!»  покажет встречу «Бавария» - «Вердер» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно и на сайтах букмекеров, и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Бавария»: Ито, Горецка (оба - травма)

«Вердер»: Топп, Агу, Малатини, Опиц, Берк, Юнг (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Бавария» - «Вердер»:

Позиция«Бавария»«Вердер»Позиция
Вратарь1. Нойер1. ЦеттерерВратарь
Защитник22. Геррейру13. ВельковичЗащитник
Защитник3. Джэ32. ФридльЗащитник
Защитник2. Юпамекано6. Пипер Защитник
Защитник27. Лаймер8. ВайзерПолузащитник
Полузащитник 6. Киммих19. КенПолузащитник 
Полузащитник 45. Павлович14. ЛиненПолузащитник 
Полузащитник42. Мусиала20. ШмидПолузащитник
Нападающий17. Олисе28. АльвероПолузащитник
Нападающий11. Коман7. ДукшНападающий
Нападающий9. Кейн17. ГрюлльНападающий
Главный тренерВенсан КомпаниОле ВернерГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI отдают в этой встрече явное предпочтение «Баварии», предлагая за ее победу мизерный коэффициент 1.10. На победу гостей можно поставить за 19.00. Заключить пари на ничью - за 11.00.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Бавария» «Вердер»?

Самый скромный коэффициент (8.00) букмекеры предлагают за «сухую» и крупную победу хозяев 3:0. Сыгравшая ставка на 3:1 будет умножена на коэффициент 11.00. Постаувить на итоговые 3:1 предлагается за 13.00.

Где смотреть бесплатно матч «Бавария» «Вердер»?

Телеканал «МАТЧ!»  покажет встречу в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно так же на сайтах букмекеров и в соцсетях.

Кто станет чемпионом Германии?

Эксперты БДК PARI предлагают за чемпионство «Баварии» коэффициент 1.08. На единственного потенциального конкурента мюнхенцев - «Байер» - можно поставить за 8.00. «Золотые» шансы остальных команд Бундеслиги оценены одинаковым кэфом - 5000.00. 

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