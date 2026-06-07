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ГлавнаяПрогнозыБеларусь - Буркина-Фасо, 9 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Беларусь - Буркина-Фасо, 9 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Обновлено:
У Гончаренко пока 100-процентный результат на новом месте
Валентин Васильев
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров

Сборная Буркина-Фасо продолжает путешествие по Союзному государству. Следом за Россией африканцы посетят соседнюю Беларусь. Продолжит ли Виктор Гончаренко свою победную серию? В поиске ответа заглянем в линии легальных букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Беларусь

Место в рейтинге ФИФА: 97

09.06.2026, Ср

19:30  МСК

Буркина-Фасо

Место в рейтинге ФИФА: 62

П1 - 3.65

Х - 3.20

П2 - 1.99

Турнир: товарищеский матч

Стадион: «Национальный»  (Минск, Беларусь)

Судьи: еще не объявлены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Беларусь0000-0
Буркина-Фасо0000-0

Последние пять матчей сборной Беларуси:

ДатаКоманда 1СчетКоманда 2

Турнир

05.06.2026Беларусь  4:1

Сирия

Товарищеский матч

29.03.2026Армения1:2

Беларусь

Товарищеский матч

26.03.2025Кипр0:1

Беларусь

Товарищеский матч

18.11.2025Беларусь   0:0

Греция

            Отбор ЧМ-2026

15.11.2025Дания2:2

Беларусь

Отбор ЧМ-2026

Последние пять матчей сборной Буркина-Фасо:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.06.2026

Россия

3:0

Буркина-Фасо

Товарищеский матч

31.03.2025

Буркина-Фасо

1:1

Гвинея-Бисау

Товарищеский матч

28.03.2025

Буркина-Фасо

5:0

Гвинея-Бисау

Товарищеский матч

06.01.2026

Кот-д'Ивуар

3:0

Буркина-Фасо

Кубок африканских наций

31.12.2025

Судан

0:2

Буркина-Фасо

Кубок африканских наций

Прогноз на матч

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Первые результаты Виктора Гончаренко в сборной Беларуси превосходят самые смелые ожидания. С новым тренером команда не просто перестала проигрывать - пока она только выигрывает! Три победы в трех матчах - лучший тренерский старт в истории сборной. Продлить эту серию Гончаренко будет непросто: в рейтинге ФИФА Буркина-Фасо стоит на 35 позиций выше Беларуси. Придавать большое значение крупному поражению африканцев в Волгограде не стоит, так как больше тайма они играли в меньшинстве после удаления защитника Оудраого за фол последней надежды. 

Обе команды предпочитают «верховые» матчи «низовым»: по семь случаев за 10 игр. Отсутствие турнирного давления должно поспособствовать обоюдоострой игре с множеством моментом и, надеемся, голов. 

Тотал больше 2.5 - наш прогноз на игру. Коэффициент на этот исход в легальных БК превышает двойку.

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Бонусы на матч

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«Бетбум»До 10 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Права на трансляцию принадлежат белорусскому телеканалу «Спорт ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Бетбум»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Сборная Беларуси

Вратари: Павел Павлюченко («МЛ Витебск»), Федор Лапоухов (ЦСКА, София, Болгария), Михаил Козакевич («Динамо», Минск).

Защитники: Кирилл Печенин («Крылья Советов», Самара, Россия), Захар Волков, Кирилл Гоманов (оба — «МЛ Витебск»), Владислав Малькевич («Урал», Екатеринбург, Россия), Глеб Шевченко («Торпедо», Москва, Россия), Роман Бегунов, Владислав Калинин (оба — «Динамо», Минск), Егор Пархоменко (ЦСКА 1948, София, Болгария).

Полузащитники: Макс Эбонг (ЦСКА, София, Болгария), Евгений Яблонский («Астерас», Триполис, Греция), Валерий Громыко, Артем Концевой, Руслан Лисакович (все — «МЛ Витебск»), Юрий Ковалев («Балтика», Калининград, Россия), Александр Селява, Артем Соколовский (оба — «Динамо», Минск), Максим Киреев («Мехелен», Бельгия), Артем Шуманский («Крылья Советов», Самара, Россия), Михаил Козлов («Неман», Гродно).

Нападающие: Владислав Морозов («Колдинг», Дания), Карэн Варданян («Динамо», Минск), Руслан Мялковский («Локомотив», Москва, Россия).

Главный тренер: Виктор Гончаренко. 

Коэффициенты букмекеров

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«Бетбум» предлагает очень высокий коэффициент на победу белорусов - 3.65. Ничья в линии букмекера котируется за 3.23, а успех африканцев - за 1.99.

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