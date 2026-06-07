Беларусь - Буркина-Фасо, 9 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

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Сборная Буркина-Фасо продолжает путешествие по Союзному государству. Следом за Россией африканцы посетят соседнюю Беларусь. Продолжит ли Виктор Гончаренко свою победную серию? В поиске ответа заглянем в линии легальных букмекеров.
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Национальный» (Минск, Беларусь)
Судьи: еще не объявлены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Беларусь
|0
|0
|0
|0-0
|Буркина-Фасо
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей сборной Беларуси:
|Дата
|Команда 1
|Счет
|Команда 2
Турнир
|05.06.2026
|Беларусь
|4:1
Сирия
Товарищеский матч
|29.03.2026
|Армения
|1:2
Беларусь
Товарищеский матч
|26.03.2025
|Кипр
|0:1
Беларусь
Товарищеский матч
|18.11.2025
|Беларусь
|0:0
Греция
Отбор ЧМ-2026
|15.11.2025
|Дания
|2:2
Беларусь
Отбор ЧМ-2026
Последние пять матчей сборной Буркина-Фасо:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
05.06.2026
|Россия
3:0
Буркина-Фасо
Товарищеский матч
31.03.2025
|Буркина-Фасо
1:1
Гвинея-Бисау
Товарищеский матч
28.03.2025
|Буркина-Фасо
5:0
Гвинея-Бисау
Товарищеский матч
06.01.2026
|Кот-д'Ивуар
3:0
Буркина-Фасо
Кубок африканских наций
31.12.2025
|Судан
0:2
Буркина-Фасо
Кубок африканских наций
Первые результаты Виктора Гончаренко в сборной Беларуси превосходят самые смелые ожидания. С новым тренером команда не просто перестала проигрывать - пока она только выигрывает! Три победы в трех матчах - лучший тренерский старт в истории сборной. Продлить эту серию Гончаренко будет непросто: в рейтинге ФИФА Буркина-Фасо стоит на 35 позиций выше Беларуси. Придавать большое значение крупному поражению африканцев в Волгограде не стоит, так как больше тайма они играли в меньшинстве после удаления защитника Оудраого за фол последней надежды.
Обе команды предпочитают «верховые» матчи «низовым»: по семь случаев за 10 игр. Отсутствие турнирного давления должно поспособствовать обоюдоострой игре с множеством моментом и, надеемся, голов.
Тотал больше 2.5 - наш прогноз на игру. Коэффициент на этот исход в легальных БК превышает двойку.
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Права на трансляцию принадлежат белорусскому телеканалу «Спорт ТВ».
Вратари: Павел Павлюченко («МЛ Витебск»), Федор Лапоухов (ЦСКА, София, Болгария), Михаил Козакевич («Динамо», Минск).
Защитники: Кирилл Печенин («Крылья Советов», Самара, Россия), Захар Волков, Кирилл Гоманов (оба — «МЛ Витебск»), Владислав Малькевич («Урал», Екатеринбург, Россия), Глеб Шевченко («Торпедо», Москва, Россия), Роман Бегунов, Владислав Калинин (оба — «Динамо», Минск), Егор Пархоменко (ЦСКА 1948, София, Болгария).
Полузащитники: Макс Эбонг (ЦСКА, София, Болгария), Евгений Яблонский («Астерас», Триполис, Греция), Валерий Громыко, Артем Концевой, Руслан Лисакович (все — «МЛ Витебск»), Юрий Ковалев («Балтика», Калининград, Россия), Александр Селява, Артем Соколовский (оба — «Динамо», Минск), Максим Киреев («Мехелен», Бельгия), Артем Шуманский («Крылья Советов», Самара, Россия), Михаил Козлов («Неман», Гродно).
Нападающие: Владислав Морозов («Колдинг», Дания), Карэн Варданян («Динамо», Минск), Руслан Мялковский («Локомотив», Москва, Россия).
Главный тренер: Виктор Гончаренко.
«Бетбум» предлагает очень высокий коэффициент на победу белорусов - 3.65. Ничья в линии букмекера котируется за 3.23, а успех африканцев - за 1.99.
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