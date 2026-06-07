Беларусь - Буркина-Фасо, 9 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Первые результаты Виктора Гончаренко в сборной Беларуси превосходят самые смелые ожидания. С новым тренером команда не просто перестала проигрывать - пока она только выигрывает! Три победы в трех матчах - лучший тренерский старт в истории сборной. Продлить эту серию Гончаренко будет непросто: в рейтинге ФИФА Буркина-Фасо стоит на 35 позиций выше Беларуси. Придавать большое значение крупному поражению африканцев в Волгограде не стоит, так как больше тайма они играли в меньшинстве после удаления защитника Оудраого за фол последней надежды.

Обе команды предпочитают «верховые» матчи «низовым»: по семь случаев за 10 игр. Отсутствие турнирного давления должно поспособствовать обоюдоострой игре с множеством моментом и, надеемся, голов.

Тотал больше 2.5 - наш прогноз на игру. Коэффициент на этот исход в легальных БК превышает двойку.