Беларусь - Россия, 10 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы, билеты

Год назад команда Валерия Карпина посещала соседнюю страну с дружественным визитом, но на футбольном поле не стала делать ей поблажки. Дубль Чалова, голы Облякова и Тюкавина обеспечили гостям Минска крупную победу со счетом 4:0. С тех пор команда Карлоса Алоса скорее прибавила, чем ослабла. За всю осень 2024 года она потерпела всего одно поражение, в Северной Ирландии, а весной 2025-го одержала две подряд сухие победы над представителями бывшего Союза. Причем обе - в гостях - 5:0 в Таджикистане и 2:0 в Азербайджане. Есть основания полагать, что на этот раз белорусы окажут более серьезное сопротивление команде России.

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