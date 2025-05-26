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25 мая 13:03ГлавнаяПрогнозыФутболТоварищеские матчи сборных

Беларусь - Россия, 10 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы, билеты

На этот раз белорусы будут менее гостеприимны на поле, чем год назад?
Валентин Васильев

На июньское окно ФИФА у сборной России по футболу запланировано два товарищеских матча. После домашней встречи с Нигерией она совершит путешествие в ближнее зарубежье, в гости к хорошо знакомой команде Беларуси. Рассмотрим встречу ближайших соседей на предмет интересных вариантов для пари. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Сборная Беларуси

Место в рейтинге ФИФА: 98

10.06.2025, Вт

15:00 МСК

Сборная России

Место в рейтинге ФИФА: 35

П1 - 7.60

Х - 4.40

П2 - 1.45

Турнир: товарищеский матч

Стадион: «Национальный» (Минск, Беларусь)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

Ранее соперники никогда не встречались

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Беларусь1139-16
Россия31116-9

Последние пять игр сборной России:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.06.2025

Россия

 

Нигерия

Товарищеский матч

25.03.2025

Россия

5:0

Замбия

Товарищеский матч

19.03.2025

Россия

5:0

Гренада

Товарищеский матч

19.11.2024

Россия

4:0

Сирия

Товарищеский матч

15.11.2024

Россия

11:0

Бруней

Товарищеский матч

Последние пять игр сборной Беларуси:

ДатаКоманда 1СчетКоманда 2

Турнир

05.06.2025Беларусь Казахстан

Товарищеский матч

25.03.2025Азербайджан0:2Беларусь

Товарищеский матч

20.03.2025Таджикистан0:5Беларусь

Товарищеский матч

18.11.2024Болгария1:1Беларусь

Лига наций

15.11.2024Северная Ирландия2:0Беларусь

Лига наций

Прогноз на матч

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Год назад команда Валерия Карпина посещала соседнюю страну с дружественным визитом, но на футбольном поле не стала делать ей поблажки. Дубль Чалова, голы Облякова и Тюкавина обеспечили гостям Минска крупную победу со счетом 4:0. С тех пор команда Карлоса Алоса скорее прибавила, чем ослабла. За всю осень 2024 года она потерпела всего одно поражение, в Северной Ирландии, а весной 2025-го одержала две подряд сухие победы над представителями бывшего Союза. Причем обе - в гостях - 5:0 в Таджикистане и 2:0 в Азербайджане.  Есть основания полагать, что на этот раз белорусы окажут более серьезное сопротивление команде России.  

Но поскольку матч товарищеский, и футболисты обеих сборных постараются в хорошем настроении уйти в отпуск, есть основания понадеяться на достаточно результативный футбол. Пари на тотал больше 2.5 выглядит в этой ситуации достаточно перспективным. БК FONBET оценила вероятность такого исхода симпатичным коэффициентом 1.88.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру Беларусь - Россия покажет телеканал «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Сборная России 

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Андрей Лунев («Динамо», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Вахания, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко (все – «Ростов», Ростов-на-Дону), Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров (оба – ЦСКА, Москва), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Илья Рожков («Рубин», Казань), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба – «Ахмат», Грозный).

Полузащитники: Кирилл Щетинин («Ростов», Ростов-на-Дону), Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Пруцев («Спартак», Москва), Данил Глебов, Ярослав Гладышев (оба – «Динамо», Москва), Иван Обляков, Матвей Кисляк (оба – ЦСКА, Москва), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Антон Миранчук, («Сьон»).

Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Иван Сергеев («Крылья Советов», Самара), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону).

Тренер: Валерий Карпин.

Сборная Беларуси

Карлос Алос еще не объявил состав команды на июньские матчи.

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики FONBET установили коэффициент 7.60 на победу хозяев поля. Котировка на успех россиян более чем в пять раз ниже - 1.45. В случае ничьей контора умножит номинал соответствующей ставки на 4.40.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче Беларусь - Россия?

Букмекеры выделяют сборную России в качестве явного фаворита встречи. Из четырех предыдущих встреч соседей три завершились в пользу россиян, и только одна - вничью с победой Беларуси по пенальти.

Будет ли матч Беларусь - Россия результативным?

Аналитики допускают как «верх», так и «низ» в столице Беларуси. Коэффициенты на оба исхода близки - 1.88 и 1.92 соответственно.

Где бесплатно смотреть матч Беларусь - Россия?

«Матч ТВ» покажет бесплатно оба июньских матча российской команды. 

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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