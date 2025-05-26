Беларусь - Россия, 10 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы, билеты

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На июньское окно ФИФА у сборной России по футболу запланировано два товарищеских матча. После домашней встречи с Нигерией она совершит путешествие в ближнее зарубежье, в гости к хорошо знакомой команде Беларуси. Рассмотрим встречу ближайших соседей на предмет интересных вариантов для пари.
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Национальный» (Минск, Беларусь)
Судьи: еще не определены
История матчей:
Ранее соперники никогда не встречались
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Беларусь
|1
|1
|3
|9-16
|Россия
|3
|1
|1
|16-9
Последние пять игр сборной России:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
06.06.2025
|Россия
Нигерия
Товарищеский матч
25.03.2025
|Россия
5:0
Замбия
Товарищеский матч
19.03.2025
|Россия
5:0
Гренада
Товарищеский матч
19.11.2024
|Россия
4:0
Сирия
Товарищеский матч
15.11.2024
|Россия
11:0
Бруней
Товарищеский матч
Последние пять игр сборной Беларуси:
|Дата
|Команда 1
|Счет
|Команда 2
Турнир
|05.06.2025
|Беларусь
|Казахстан
Товарищеский матч
|25.03.2025
|Азербайджан
|0:2
|Беларусь
Товарищеский матч
|20.03.2025
|Таджикистан
|0:5
|Беларусь
Товарищеский матч
|18.11.2024
|Болгария
|1:1
|Беларусь
Лига наций
|15.11.2024
|Северная Ирландия
|2:0
|Беларусь
Лига наций
Год назад команда Валерия Карпина посещала соседнюю страну с дружественным визитом, но на футбольном поле не стала делать ей поблажки. Дубль Чалова, голы Облякова и Тюкавина обеспечили гостям Минска крупную победу со счетом 4:0. С тех пор команда Карлоса Алоса скорее прибавила, чем ослабла. За всю осень 2024 года она потерпела всего одно поражение, в Северной Ирландии, а весной 2025-го одержала две подряд сухие победы над представителями бывшего Союза. Причем обе - в гостях - 5:0 в Таджикистане и 2:0 в Азербайджане. Есть основания полагать, что на этот раз белорусы окажут более серьезное сопротивление команде России.
Но поскольку матч товарищеский, и футболисты обеих сборных постараются в хорошем настроении уйти в отпуск, есть основания понадеяться на достаточно результативный футбол. Пари на тотал больше 2.5 выглядит в этой ситуации достаточно перспективным. БК FONBET оценила вероятность такого исхода симпатичным коэффициентом 1.88.
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В прямом эфире игру Беларусь - Россия покажет телеканал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Андрей Лунев («Динамо», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Станислав Агкацев («Краснодар»).
Защитники: Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Вахания, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко (все – «Ростов», Ростов-на-Дону), Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров (оба – ЦСКА, Москва), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Илья Рожков («Рубин», Казань), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба – «Ахмат», Грозный).
Полузащитники: Кирилл Щетинин («Ростов», Ростов-на-Дону), Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Пруцев («Спартак», Москва), Данил Глебов, Ярослав Гладышев (оба – «Динамо», Москва), Иван Обляков, Матвей Кисляк (оба – ЦСКА, Москва), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Антон Миранчук, («Сьон»).
Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Иван Сергеев («Крылья Советов», Самара), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону).
Тренер: Валерий Карпин.
Карлос Алос еще не объявил состав команды на июньские матчи.
Аналитики FONBET установили коэффициент 7.60 на победу хозяев поля. Котировка на успех россиян более чем в пять раз ниже - 1.45. В случае ничьей контора умножит номинал соответствующей ставки на 4.40.
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Букмекеры выделяют сборную России в качестве явного фаворита встречи. Из четырех предыдущих встреч соседей три завершились в пользу россиян, и только одна - вничью с победой Беларуси по пенальти.
Аналитики допускают как «верх», так и «низ» в столице Беларуси. Коэффициенты на оба исхода близки - 1.88 и 1.92 соответственно.
«Матч ТВ» покажет бесплатно оба июньских матча российской команды.
Партнерский проект