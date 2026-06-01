Беларусь - Сирия, 5 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

В ноябре 2024 года сирийцы гостили в России - и крупно уступили команде Карпина (0:4). Теперь они навестят Беларусь. В истории этих команд уже была одна встреча, три с половиной года назад, в Дубае. Тогда белорусы минимально выиграли за счет автогола сирийского защитника в концовке матча.

С тех пор сборная Сирии явно не стала слабее. Возможно, даже прибавила. Под руководством испанского специалиста Хосе Ланы сирийцы достойно выступили на Кубке арабских наций в конце прошлого года: обыграли Тунис и дважды сыграли вничью на групповой стадии и минимально уступили Марокко в 1/8 финала, пропустив единственный мяч за 10 минут до финального свистка. Отдельно отметим, что все игры Сирии на КАН-2025 были «низовыми».

Белорусы, наоборот, с испанским тренером попрощались. Теперь их наставляет хорошо знакомый нам Виктор Гончаренко. Результаты улучшились. Гончаренко сразу оборвал семиматчевую безвыигрышную серию сборной выездной победой над Кипром (1:0), а через три дня развил успех в Армении (2:1).

Учитывая оборонительный стиль игры сирийской сборной, тотал меньше 2.5 представляется реальным исходом игры в Минске.