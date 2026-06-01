Беларусь - Сирия, 5 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Сборная Беларуси продолжает подготовку к следующему отборочному циклу - Лиги наций, а затем и Евро-2028. В июньское окно ФИФА наши ближайшие географические соседи проведут два контрольных матча. В первом из них парни Виктора Гончаренко примут команду Сирии. В России сделать ставку на встречу в Минске можно в БК Winline.
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Национальный» (Минск, Беларусь)
Судьи: еще не объявлены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Беларусь
|1
|0
|0
|1-0
|Сирия
|0
|0
|1
|0-1
Последние пять матчей сборной Беларуси:
|Дата
|Команда 1
|Счет
|Команда 2
Турнир
|29.03.2026
|Армения
|1:2
Беларусь
Товарищеский матч
|26.03.2025
|Кипр
|0:1
Беларусь
Товарищеский матч
|18.11.2025
|Беларусь
|0:0
Греция
Отбор ЧМ-2026
|15.11.2025
|Дания
|2:2
Беларусь
Отбор ЧМ-2026
|12.10.2025
|Шотландия
|2:1
Беларусь
Отбор ЧМ-2026
Последние пять матчей сборной Сирии:
|Дата
|Команда 1
|Счет
|Команда 2
Турнир
|31.03.2026
|Сирия
|5:1
Афганистан
Отбор Кубка Азии
|11.12.2025
|Марокко
|1:0
|Сирия
Кубок арабских наций
|07.12.2025
|Сирия
0:0
Палестина
Кубок арабских наций
|04.12.2025
|Сирия
|1:1
Катар
Кубок арабских наций
|01.12.2025
|Тунис
|0:1
|Сирия
Кубок арабских наций
В ноябре 2024 года сирийцы гостили в России - и крупно уступили команде Карпина (0:4). Теперь они навестят Беларусь. В истории этих команд уже была одна встреча, три с половиной года назад, в Дубае. Тогда белорусы минимально выиграли за счет автогола сирийского защитника в концовке матча.
С тех пор сборная Сирии явно не стала слабее. Возможно, даже прибавила. Под руководством испанского специалиста Хосе Ланы сирийцы достойно выступили на Кубке арабских наций в конце прошлого года: обыграли Тунис и дважды сыграли вничью на групповой стадии и минимально уступили Марокко в 1/8 финала, пропустив единственный мяч за 10 минут до финального свистка. Отдельно отметим, что все игры Сирии на КАН-2025 были «низовыми».
Белорусы, наоборот, с испанским тренером попрощались. Теперь их наставляет хорошо знакомый нам Виктор Гончаренко. Результаты улучшились. Гончаренко сразу оборвал семиматчевую безвыигрышную серию сборной выездной победой над Кипром (1:0), а через три дня развил успех в Армении (2:1).
Учитывая оборонительный стиль игры сирийской сборной, тотал меньше 2.5 представляется реальным исходом игры в Минске.
Права на трансляцию принадлежат белорусскому телеканалу «Спорт ТВ».
Вратари: Павел Павлюченко («МЛ Витебск»), Федор Лапоухов (ЦСКА, София, Болгария), Михаил Козакевич («Динамо», Минск).
Защитники: Кирилл Печенин («Крылья Советов», Самара, Россия), Захар Волков, Кирилл Гоманов (оба — «МЛ Витебск»), Владислав Малькевич («Урал», Екатеринбург, Россия), Глеб Шевченко («Торпедо», Москва, Россия), Роман Бегунов, Владислав Калинин (оба — «Динамо», Минск), Егор Пархоменко (ЦСКА 1948, София, Болгария).
Полузащитники: Макс Эбонг (ЦСКА, София, Болгария), Евгений Яблонский («Астерас», Триполис, Греция), Валерий Громыко, Артем Концевой, Руслан Лисакович (все — «МЛ Витебск»), Юрий Ковалев («Балтика», Калининград, Россия), Александр Селява, Артем Соколовский (оба — «Динамо», Минск), Максим Киреев («Мехелен», Бельгия), Артем Шуманский («Крылья Советов», Самара, Россия), Михаил Козлов («Неман», Гродно).
Нападающие: Владислав Морозов («Колдинг», Дания), Карэн Варданян («Динамо», Минск), Руслан Мялковский («Локомотив», Москва, Россия).
Главный тренер: Виктор Гончаренко.
Вратари: Ахмед Мадания («Аль-Джадид»), Шахер Аль-Шахир («Аль-Ахли Алеппо» , Сирия), Максим Сарраф («Аль-Карама», Канада)
Защитники: Абдул Рахман Уэс («Ираклис», Греция), Омар Аль-Мидани («Аль-Сальмия», Кувейт), Абдалла Аль-Шами («Аль-Карама»), Ахмед Фака (АИК, Швеция), Закария Ханан, Абдельразак Аль-Мохамад (оба — «Аль-Ахли Алеппо»), Халед Курдогли («Духок», Ирак), Зияд Ганум («Стокгольм», Швеция)
Полузащитники: Ахмед Аль-Ашкар («Аль-Ахли Алеппо»), Эльмар Абрахам (Скевде, Швеция), Симон Амин («Раднички» Ниш, Сербия), Анас Даххан («Аль Ахли»), Аммар Рамадан (ДАК 1904, Словакия), Махмуд Аль-Асвад («Аль Карама»), Мохаммад Аль-Мустафа («Аль-Карама»), Мохаммад Осман («Лапхун Уорриорз», Таиланд), Махмуд Аль-Мавас («Аль-Шорта», Ирак)
Нападающие: Мохаммад Аль-Шейх («Миккелин», Финляндия), Пабло Саббаг («Аль-Ахли», Ливия), Али Аль-Даали («Мосул», Ирак)
Главный тренер: Хосе Лана.
Winline предлагает коэффициент 1.75 на победу белорусов и 4.69 - на их соперника. Ничья в линии букмекера котируется за 3.63.
Аналитики считают наиболее вероятным исходом минимальную победу белорусов. Счет 1:0 котируется за 5.52.
Товарищеский матч Беларусь — Сирия пройдет в Минске на Национальном стадионе.
Первый матч нового цикла Лиги наций белорусы проведут 26 сентября в гостях против албанцев.