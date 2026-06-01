Беларусь - Сирия, 5 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Беларусь - Сирия, 5 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Гончаренко на новом месте пока только побеждает!
Сборная Беларуси продолжает подготовку к следующему отборочному циклу - Лиги наций, а затем и Евро-2028. В июньское окно ФИФА наши ближайшие географические соседи проведут два контрольных матча. В первом из них парни Виктора Гончаренко примут команду Сирии. В России сделать ставку на  встречу в Минске можно в БК Winline

Команда 1

Время начала

Команда 2

Беларусь

Место в рейтинге ФИФА: 97

05.06.2026, Пт

19:00  МСК

Сирия

Место в рейтинге ФИФА: 84

П1 - 1.75

Х - 3.63

П2 - 4.69

Турнир: товарищеский матч

Стадион: «Национальный»  (Минск, Беларусь)

Судьи: еще не объявлены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Беларусь1001-0
Сирия0010-1

Последние пять матчей сборной Беларуси:

ДатаКоманда 1СчетКоманда 2

Турнир

29.03.2026Армения1:2

Беларусь

Товарищеский матч

26.03.2025Кипр0:1

Беларусь

Товарищеский матч

18.11.2025Беларусь   0:0

Греция

            Отбор ЧМ-2026

15.11.2025Дания2:2

Беларусь

Отбор ЧМ-2026

12.10.2025Шотландия2:1

Беларусь

Отбор ЧМ-2026

Последние пять матчей сборной Сирии:

ДатаКоманда 1СчетКоманда 2

Турнир

31.03.2026Сирия5:1

Афганистан

Отбор Кубка Азии

11.12.2025Марокко1:0Сирия

Кубок арабских наций

07.12.2025Сирия

 0:0

Палестина

Кубок арабских наций

04.12.2025Сирия1:1

Катар

Кубок арабских наций

01.12.2025Тунис0:1Сирия

Кубок арабских наций

Прогноз на матч

В ноябре 2024 года сирийцы гостили в России - и крупно уступили команде Карпина (0:4). Теперь они навестят Беларусь. В истории этих команд уже была одна встреча,  три с половиной года назад, в Дубае. Тогда белорусы минимально выиграли за счет автогола сирийского защитника в концовке матча. 

С тех пор сборная Сирии явно не стала слабее. Возможно, даже прибавила. Под руководством испанского специалиста Хосе Ланы сирийцы достойно выступили на Кубке арабских наций в конце прошлого года: обыграли Тунис и дважды сыграли вничью на групповой стадии и минимально уступили Марокко в 1/8 финала, пропустив единственный мяч за 10 минут до финального свистка. Отдельно отметим, что все игры Сирии на КАН-2025 были «низовыми».

Белорусы, наоборот, с испанским тренером попрощались. Теперь их наставляет хорошо знакомый нам Виктор Гончаренко. Результаты улучшились. Гончаренко сразу оборвал семиматчевую безвыигрышную серию сборной выездной победой над Кипром (1:0), а через три дня развил успех в Армении (2:1).

Учитывая оборонительный стиль игры сирийской сборной, тотал меньше 2.5 представляется реальным исходом игры в Минске.

Трансляции

Права на трансляцию принадлежат белорусскому телеканалу «Спорт ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Сборная Беларуси

Вратари: Павел Павлюченко («МЛ Витебск»), Федор Лапоухов (ЦСКА, София, Болгария), Михаил Козакевич («Динамо», Минск).

Защитники: Кирилл Печенин («Крылья Советов», Самара, Россия), Захар Волков, Кирилл Гоманов (оба — «МЛ Витебск»), Владислав Малькевич («Урал», Екатеринбург, Россия), Глеб Шевченко («Торпедо», Москва, Россия), Роман Бегунов, Владислав Калинин (оба — «Динамо», Минск), Егор Пархоменко (ЦСКА 1948, София, Болгария).

Полузащитники: Макс Эбонг (ЦСКА, София, Болгария), Евгений Яблонский («Астерас», Триполис, Греция), Валерий Громыко, Артем Концевой, Руслан Лисакович (все — «МЛ Витебск»), Юрий Ковалев («Балтика», Калининград, Россия), Александр Селява, Артем Соколовский (оба — «Динамо», Минск), Максим Киреев («Мехелен», Бельгия), Артем Шуманский («Крылья Советов», Самара, Россия), Михаил Козлов («Неман», Гродно).

Нападающие: Владислав Морозов («Колдинг», Дания), Карэн Варданян («Динамо», Минск), Руслан Мялковский («Локомотив», Москва, Россия).

Главный тренер: Виктор Гончаренко. 

Сборная Сирии

Вратари: Ахмед Мадания («Аль-Джадид»), Шахер Аль-Шахир («Аль-Ахли Алеппо» , Сирия), Максим Сарраф («Аль-Карама», Канада)

Защитники: Абдул Рахман Уэс («Ираклис», Греция), Омар Аль-Мидани («Аль-Сальмия», Кувейт), Абдалла Аль-Шами («Аль-Карама»), Ахмед Фака (АИК, Швеция), Закария Ханан, Абдельразак Аль-Мохамад (оба — «Аль-Ахли Алеппо»), Халед Курдогли («Духок», Ирак), Зияд Ганум («Стокгольм», Швеция)

Полузащитники: Ахмед Аль-Ашкар («Аль-Ахли Алеппо»), Эльмар Абрахам (Скевде, Швеция), Симон Амин («Раднички» Ниш, Сербия), Анас Даххан («Аль Ахли»), Аммар Рамадан (ДАК 1904, Словакия), Махмуд Аль-Асвад («Аль Карама»), Мохаммад Аль-Мустафа («Аль-Карама»), Мохаммад Осман («Лапхун Уорриорз», Таиланд), Махмуд Аль-Мавас («Аль-Шорта», Ирак)

Нападающие: Мохаммад Аль-Шейх («Миккелин», Финляндия), Пабло Саббаг («Аль-Ахли», Ливия), Али Аль-Даали («Мосул», Ирак)

Главный тренер: Хосе Лана.

Коэффициенты букмекеров

Winline предлагает коэффициент 1.75 на победу белорусов и 4.69 - на их соперника. Ничья в линии букмекера котируется за 3.63.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч Беларусь - Сирия?

Аналитики считают наиболее вероятным исходом минимальную победу белорусов. Счет 1:0 котируется за 5.52.

Где играет сборная Беларуси?

Товарищеский матч Беларусь — Сирия пройдет в Минске на Национальном стадионе.

Когда у сборной Беларуси официальные матчи?

Первый матч нового цикла Лиги наций белорусы проведут 26 сентября в гостях против албанцев.

