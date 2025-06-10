Бельгия — Уэльс, 9 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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В понедельник, 9 июня, в рамках 4-го тура квалификационного раунда чемпионата мира-2026 сборная Бельгии принимает в Брюсселе команду Уэльса. Бельгийцы успели провести в отборе пока всего одну игру, так что занимаемое ими четвертое место в турнирной таблице не должно вводить в заблуждение. Валлийцы же сыграют уже четвертый матч, к которому они подошли в статусе лидера группы.
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа J, 4-й тур
Стадион: «Руа Бодуэн» (Брюссель, Бельгия)
Судьи: еще не определены
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Бельгия
|3
|4
|2
|11-9
|Уэльс
|2
|4
|3
|9-11
Последние пять игр Бельгии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.06.2025
|Северная Македония
1:1
Бельгия
Отбор ЧМ-2026
|23.03.2025
|Бельгия
3:0
Украина
Лига наций
|20.03.2025
|Украина
3:1
Бельгия
Лига наций
|17.11.2024
|Израиль
1:0
Бельгия
Лига наций
|14.11.2024
|Бельгия
0:1
Италия
Лига наций
Последние пять игр Уэльса:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.06.2025
|Уэльс
3:0
Лихтенштейн
Отбор ЧМ-2026
|25.03.2025
|Северная Македония
1:1
Уэльс
Отбор ЧМ-2026
|22.03.2025
|Уэльс
3:1
Казахстан
Отбор ЧМ-2026
|19.11.2024
|Уэльс
4:1
Исландия
Лига наций
|16.11.2024
|Турция
0:0
Уэльс
Лига наций
После трех туров валлийцы возглавляют турнирную таблицу группы. Бельгийцы проведут лишь второй матч отбора..
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Уэльс
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|2. Северная Македония
|3
|1
|2
|0
|5-2
|5
|3. Казахстан
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|4. Бельгия
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|5. Лихтенштейн
|3
|0
|0
|3
|0-8
|0
Превосходство в классе хозяев поля больших сомнений не вызывает, но последние результаты бельгийцев настораживают. Предыдущее поколение выдающихся игроков, от которого в национальной команде еще остались Де Брейне и Лукаку, так ничего и не выиграло. А смена поколений - довольно болезненный процесс, пройти который без ошибок практически невозможно. Переиграть соперника бельгийская команда несомненно способна, а вот перезабивать…
Учитывая, что в Брюссель валлийцы приедут в ранге лидера группы, ждать активных действий от гостей на поле вряд ли приходится. Побеждать необходимо бельгийцам, которые, с большой долей вероятности, и будут львиную долю игрового времени владеть мячом. Но вскрывать оборону противника команде из первой восьмерки мирового рейтинга довольно часто удается с огромным трудом. Не факт, что и в этот раз сборной Бельгии удастся победить, пусть на бумаге он и выглядит очевидным фаворитом. Рискнем предположить, что валлийцы не проиграют, а команды совместными усилиями не сумеют преодолеть барьер в четыре мяча.
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Потери
Бельгия: нет
Уэльс: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч Бельгия - Уэльс:
|Позиция
|Бельгия
|Уэльс
|Позиция
|Вратарь
|13. Селс
|1. Дарлоу
|Вратарь
|Защитник
|15. Менье
|14. Робертс
|Защитник
|Защитник
|4. Фас
|6. Родон
|Защитник
|Защитник
|2. Дебаст
|4. Дэвис
|Защитник
|Защитник
|5. Де Кейпер
|3. Уильямс
|Защитник
|Полузащитник
|21. Раскин
|5. Ампаду
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Де Брейне
|11. Джонсон
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Ванакен
|8. Уилсон
|Полузащитник
|Нападающий
|23. Салемакерс
|19. Томас
|Полузащитник
|Нападающий
|22. Доку
|10. Каллен
|Нападающий
|Нападающий
|10. Лукаку
|13. Мур
|Нападающий
|Главный тренер
|Руди Гарсия
|Крэйг Беллами
|Главный тренер
Эксперты вполне оправданно называют фаворитом пары хозяев поля, чье превосходство в классе не вызывает сомнений.
Самый скромный коэффициент в линии на точный счет - 6.50 - установлен на победе хозяев 2:0.
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