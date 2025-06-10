Бельгия — Уэльс, 9 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Превосходство в классе хозяев поля больших сомнений не вызывает, но последние результаты бельгийцев настораживают. Предыдущее поколение выдающихся игроков, от которого в национальной команде еще остались Де Брейне и Лукаку, так ничего и не выиграло. А смена поколений - довольно болезненный процесс, пройти который без ошибок практически невозможно. Переиграть соперника бельгийская команда несомненно способна, а вот перезабивать…

Учитывая, что в Брюссель валлийцы приедут в ранге лидера группы, ждать активных действий от гостей на поле вряд ли приходится. Побеждать необходимо бельгийцам, которые, с большой долей вероятности, и будут львиную долю игрового времени владеть мячом. Но вскрывать оборону противника команде из первой восьмерки мирового рейтинга довольно часто удается с огромным трудом. Не факт, что и в этот раз сборной Бельгии удастся победить, пусть на бумаге он и выглядит очевидным фаворитом. Рискнем предположить, что валлийцы не проиграют, а команды совместными усилиями не сумеют преодолеть барьер в четыре мяча.