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8 июня 13:29ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация ЧМ-2026

Бельгия — Уэльс, 9 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Пока валлийцы уверенно возглавляют группу
Руслан Ипполитов

В понедельник, 9 июня, в рамках 4-го тура квалификационного раунда чемпионата мира-2026 сборная Бельгии принимает в Брюсселе команду Уэльса. Бельгийцы успели провести в отборе пока всего одну игру, так что занимаемое ими четвертое место в турнирной таблице не должно вводить в заблуждение. Валлийцы же сыграют уже четвертый матч, к которому они подошли в статусе лидера группы. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Бельгия

Место в рейтинге ФИФА: 8

09.06.2025, Пн
21:45 МСК

Уэльс

Место в рейтинге ФИФА: 29

П1 - 1.42

Х - 4.70

П2 - 8.00

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа J, 4-й тур

Стадион: «Руа Бодуэн»  (Брюссель, Бельгия)

Судьи: еще не определены

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Бельгия34211-9
Уэльс2439-11

Последние пять игр Бельгии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.06.2025Северная Македония

1:1

Бельгия

Отбор ЧМ-2026

23.03.2025Бельгия

3:0

Украина

Лига наций

20.03.2025Украина

3:1

Бельгия

Лига наций

17.11.2024Израиль

1:0

Бельгия

Лига наций

14.11.2024Бельгия

0:1

Италия

Лига наций

Последние пять игр Уэльса:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.06.2025Уэльс

3:0

Лихтенштейн

Отбор ЧМ-2026

25.03.2025Северная Македония

1:1

Уэльс

Отбор ЧМ-2026

22.03.2025Уэльс

3:1

Казахстан

Отбор ЧМ-2026

19.11.2024Уэльс

4:1

Исландия

Лига наций

16.11.2024Турция

0:0

Уэльс

Лига наций

Турнирное положение

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После трех туров валлийцы возглавляют турнирную таблицу группы. Бельгийцы проведут лишь второй матч отбора..

КомандыИВНПМО
1. Уэльс32107-27
2. Северная Македония31205-25
3. Казахстан21013-33
4. Бельгия10101-11
5. Лихтенштейн30030-80

Прогноз на матч

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Превосходство в классе хозяев поля больших сомнений не вызывает, но последние результаты бельгийцев настораживают. Предыдущее поколение выдающихся игроков, от которого в национальной команде еще остались Де Брейне и Лукаку, так ничего и не выиграло. А смена поколений - довольно болезненный процесс, пройти который без ошибок практически невозможно. Переиграть соперника бельгийская команда несомненно способна, а вот перезабивать…

Учитывая, что в Брюссель валлийцы приедут в ранге лидера группы, ждать активных действий от гостей на поле вряд ли приходится. Побеждать необходимо бельгийцам, которые, с большой долей вероятности, и будут львиную долю игрового времени владеть мячом. Но вскрывать оборону противника команде из первой восьмерки мирового рейтинга довольно часто удается с огромным трудом. Не факт, что и в этот раз сборной Бельгии удастся победить, пусть на бумаге он и выглядит очевидным фаворитом. Рискнем предположить, что валлийцы не проиграют, а команды совместными усилиями не сумеют преодолеть барьер в четыре мяча.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Официальные трансляции отборочного турнира ЧМ-2026 в России предоставляет сервис Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
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PARIГрафическая-
Официальный сайт УЕФАТекстовая и графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

Бельгия: нет

Уэльс: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч Бельгия - Уэльс:

ПозицияБельгияУэльсПозиция
Вратарь13. Селс1. ДарлоуВратарь
Защитник15. Менье14. РобертсЗащитник
Защитник4. Фас6. РодонЗащитник
Защитник2. Дебаст4. ДэвисЗащитник
Защитник5. Де Кейпер3. УильямсЗащитник
Полузащитник 21. Раскин5. АмпадуПолузащитник 
Полузащитник 7. Де Брейне11. ДжонсонПолузащитник 
Полузащитник20. Ванакен8. УилсонПолузащитник
Нападающий23. Салемакерс19. ТомасПолузащитник
Нападающий22. Доку10. КалленНападающий
Нападающий10. Лукаку13. МурНападающий
Главный тренерРуди ГарсияКрэйг БелламиГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI оценили вероятность выигрыша бельгийцев коэффициентом 1.42. На победу Уэльса можно поставить за солидные 8.00, на ничью за 4.70.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче Бельгия - Уэльс?

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Эксперты вполне оправданно называют фаворитом пары хозяев поля, чье превосходство в классе не вызывает сомнений.

С каким счетом закончится матч Бельгия - Уэльс?

Самый скромный коэффициент в линии на точный счет - 6.50 - установлен на победе хозяев 2:0.

Где смотреть бесплатно матч Бельгия - Уэльс?

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Видеотрансляции доступны на Okko по подписке.

Будет ли много голов в матче Бельгия - Уэльс?

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На то, что в матче будет забито больше двух голов (ТБ 2.5) предложено поставить за 1.78. Успешная ставка на то, что отличиться удастся каждому из соперников хотя бы по разу, будет рассчитана по кэфу 2.03.

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