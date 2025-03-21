Бельгия - Украина, 23 марта: где смотреть матч Лиги наций УЕФА, прогноз, составы

Впервые в истории сборные Украины и Бельгии столкнулись прошлым летом на Евро-2024. Тогда голов друг другу команды не забили. Вторая встреча, в рамках Лиги наций, оказалась куда более событийной и зрелищной. Восьмая сборная мира (согласно рейтингу ФИФА) в конце первого тайма повела благодаря своим суперзвездам: Де Брейне со штрафного навесил на гиганта Лукаку, и тот головой переправил мяч в сетку. Казалось, интриге даже в одном отдельно взятой игре не бывать, не говоря уже о двухматчевом противостоянии. Но после перерыва в Мурсии стали твориться дивные дела: в течение 10 минут в середине второго тайма номинальные хозяева отгрузили в ворота Тибо Куртуа три подряд мяча и превратили 0:1 в 3:1! Еще от одного гола гостей спасла штанга ворот. Руди Гарсия явно не так себе представлял дебют в качестве тренера сборной команды.

Естественно, на своем поле бельгийцы вывернутся наизнанку, лишь бы избежать позора. А вылет в Лигу B для этой звездной компании однозначно станет позором. Теперь им надо не просто побеждать, а с разницей от двух мячей. Следовательно, хозяева будут много и агрессивно атаковать. У гостей появится возможность ловить соперника на контратаках. При таком раскладе возникает довольно большой соблазн поставить на обоюдное взятие ворот. Если что, в FONBET взять этот вариант можно с кэфом 1.88.