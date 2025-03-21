Бельгия - Украина, 23 марта: где смотреть матч Лиги наций УЕФА, прогноз, составы

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В Лиге наций УЕФА назревает громкая сенсация. Одержав волевую победу над командой Бельгии, сборная Украины сделала заявку на выход в дивизион A. Хватит ли команде Реброва преимущества в два мяча для повышения в классе? Рассмотрим противоборство в Генке с точки зрения котировок букмекерских компаний.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Бельгия
Место в рейтинге ФИФА: 8
23.03.2025, Вс
22:45 МСК
Украина
|П1 - 1.50
Турнир: Лига наций УЕФА, ответный стыковой матч
Стадион: «Сегека Арена» (Генк, Бельгия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Бельгия
|0
|1
|1
|1-3
|Украина
|1
|1
|0
|3-1
Последние пять игр сборной Бельгии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.03.2024
|Украина
3:1
Бельгия
Лига наций
|17.11.2024
|Израиль
1:0
Бельгия
Лига наций
|14.11.2024
|Бельгия
0:1
Италия
Лига наций
|14.10.2024
|Бельгия
1:2
Франция
Лига наций
|10.10.2024
|Италия
2:2
Бельгия
Лига наций
Последние пять игр сборной Украины:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.03.2024
|Украина
3:1
Бельгия
Лига наций
|19.11.2024
|Албания
1:2
Украина
Лига наций
|16.11.2024
|Грузия
1:1
Украина
Лига наций
|14.10.2024
|Украина
1:1
Чехия
Лига наций
|11.10.2024
|Украина
1:0
Грузия
Лига наций
Ответные стыковые матчи
23.03.2025. 17:00. Грузия – Армения. Первый матч - 0:3
23.03.2025. 20:00. Венгрия – Турция. Первый матч - 1:3
23.03.2025. 20:00. Сербия – Австрия. Первый матч - 1:1
23.03.2025. 20:00. Исландия – Косово. Первый матч - 1:2
23.03.2025. 20:00. Словения – Словакия. Первый матч - 0:0
23.03.2025. 20:00. Шотландия – Греция. Первый матч - 1:0
23.03.2025. 22:45. Бельгия – Украина. Первый матч - 1:3
23.03.2025. 22:45. Ирландия – Болгария. Первый матч - 2:1
Впервые в истории сборные Украины и Бельгии столкнулись прошлым летом на Евро-2024. Тогда голов друг другу команды не забили. Вторая встреча, в рамках Лиги наций, оказалась куда более событийной и зрелищной. Восьмая сборная мира (согласно рейтингу ФИФА) в конце первого тайма повела благодаря своим суперзвездам: Де Брейне со штрафного навесил на гиганта Лукаку, и тот головой переправил мяч в сетку. Казалось, интриге даже в одном отдельно взятой игре не бывать, не говоря уже о двухматчевом противостоянии. Но после перерыва в Мурсии стали твориться дивные дела: в течение 10 минут в середине второго тайма номинальные хозяева отгрузили в ворота Тибо Куртуа три подряд мяча и превратили 0:1 в 3:1! Еще от одного гола гостей спасла штанга ворот. Руди Гарсия явно не так себе представлял дебют в качестве тренера сборной команды.
Естественно, на своем поле бельгийцы вывернутся наизнанку, лишь бы избежать позора. А вылет в Лигу B для этой звездной компании однозначно станет позором. Теперь им надо не просто побеждать, а с разницей от двух мячей. Следовательно, хозяева будут много и агрессивно атаковать. У гостей появится возможность ловить соперника на контратаках. При таком раскладе возникает довольно большой соблазн поставить на обоюдное взятие ворот. Если что, в FONBET взять этот вариант можно с кэфом 1.88.
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|Графическая
|-
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|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
Бельгия: Тилеманс (дисквалификация)
Украина: Конопля, Сыч (оба - травмы)
Вратари: Тибо Куртуа («Реал», Испания), Сенне Ламменс («Антверпен»), Матц Селс («Ноттингем Форест», Англия), Мартен Вандевордт («Лейцпиг», Германия).
Защитники: Тимоти Кастань («Фулхэм», Англия), Зено Дебаст («Спортинг», Португалия), Максим Де Кёйпер («Брюгге»), Кони де Винтер («Дженоа», Италия), Ваут Фас («Лестер Сити», Англия), Брандон Мехеле («Брюгге», Бельгия), Тома Менье («Лилль», Франция), Артур Теате («Айнтрахт», Германия).
Полузащитники: Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», Англия), Брайан Хейнен («Генк»), Йорти Мокио («Аякс», Нидерланды), Николас Раскин («Рейнджерс», Шотландия), Юри Тилеманс («Астон Вилла», Англия), Ханс Ванакен («Брюгге»).
Нападающие: Шарль Де Кетеларе («Аталанта», Италия), Жереми Доку («Манчестер Сити», Англия), Малик Фофана («Лион», Франция), Ромелу Лукаку («Наполи», Италия), Доди Лукебакио («Севилья», Испания), Луа Опенда («Лейпциг», Германия), Алексис Салемакерс («Рома», Италия), Леандро Троссард («Арсенал», Англия).
Главный тренер: Руди Гарсия.
Вратари: Андрей Лунин («Реал», Испания), Анатолий Трубин («Бенфика», Португалия), Дмитрий Ризнык («Шахтер»).
Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — «Шахтер»), Алексей Сыч («Карпаты»), Богдан Михайличенко («Полесье»), Виталий Миколенко («Эвертон», Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Максим Таловеров («Плимут», Англия).
Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко (все — «Динамо»), Георгий Судаков, Егор Назарина (оба — «Шахтер»), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба — «Полесье»), Иван Калюжный («Александрия»), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Александр Зинченко («Арсенал», Англия), Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия).
Нападающие: Артем Довбик («Рома», Италия), Роман Яремчук («Олимпиакос», Греция), Владислав Ванат («Динамо»).
Главный тренер: Сергей Ребров.
В случае победы хозяев в основное время FONBET в полтора раза умножит номинал пари. На Украину коэффициент гораздо выше - 6.70. Ничья котируется за 4.60.
В линии на суммарный успех картина диаметрально противоположная. Выход украинцев в Лигу А идет за 1.50, а их соперника - за 2.65.
Котировки букмекеров предвещают победу Бельгии по итогам 90 минут и поражение по сумме двух матчей.
Согласно расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом основного времени является победа хозяев со счетом 2:0. Ставки на этот вариант принимаются с коэффициентом 7.50. Пари на 1:0 сулит беттору восьмикратный выигрыш.
Следить за игрой в Генке можно на ресурсах некоторых букмекерских компаний. В России матч легально покажет онлайн-кинотеатр Okko.
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