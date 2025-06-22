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21 июня 12:30ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Бенфика — Бавария, 24 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Португальцам нельзя проигрывать
Руслан Ипполитов

Встреча заключительного тура группового этапа Клубного чемпионата мира с «Баварией» станет для «Бенфики» матчем жизни. Португальцы опережают в турнирной таблице «Бока Хуниорс» на три балла и имеют преимущество над аргентинцами в семь мячей в разнице забитых и пропущенных голов, но эта фора не является гарантом выхода в плей-офф. Разбираемся в турнирных раскладах и котировках перед стартовым свистком в Шарлотте.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бенфика» (Лиссабон, Португалия)

24.06.2025, Вт

22:00 МСК

«Бавария» (Мюнхен, Германия)

П1 - 4.90

Х - 3.10

П2 - 1.90

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа С, 3-й тур

Стадион: «Банк оф Америка» (Шарлотта, Северная Каролина, США)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История личных встреч:

ДатаПобеды

Ничьи

Поражения

Голы

«Бенфика»0

3

10

9:36

«Бавария»10

3

0

36:9

Последние пять игр «Баварии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.06.2025«Бавария»

2:1

«Бока Хуниорс» 

Клубный ЧМ-2025

15.06.2025«Бавария»

10:0

«Окленд Сити»

Клубный ЧМ-2025

17.05.2025«Хоффенхайм»

0:4

«Бавария»

Бундеслига

24.05.2025«Бавария»

2:0

«Боруссия М»

Бундеслига

17.05.2025«Лейпциг»

3:3

«Бавария»

Бундеслига

Последние пять игр  «Бенфики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.06.2025«Бенфика»

6:0

«Окленд Сити»

Клубный ЧМ-2025

17.06.2025«Бока Хуниорс»

2:2

«Бенфика»

Клубный ЧМ-2025

25.05.2025«Бенфика»

1:3 д. в.

«Спортинг»

Кубок Португалии

17.05.2025«Брага»

1:1

«Бенфика»

Примейра

10.05.2025«Бенфика»

1:1

«Спортинг»

Примейра

Последние пять игр «Бенфики» и «Баварии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.11.2024«Бавария»

1:0

«Бенфика» 

Лига чемпионов

02.11.2021«Бавария»

5:2

«Бенфика» 

Лига чемпионов

20.10.2021«Бенфика» 

0:4

«Бавария»

Лига чемпионов

27.11.2018«Бавария»

5:1

«Бенфика» 

Лига чемпионов

19.09.2018«Бенфика» 

0:2

«Бавария»

Лига чемпионов

Турнирное положение 

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Группа С

КомандаИВНПМО
1. Бавария220012-16
2. Бенфика21108-24
3. Бока Хуниорс20113-41
4. Окленд20020-160

Прогноз на матч

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Эта встреча станет уже 14-й в истории противостояния клубов, но «Бенфике» еще ни разу не доводилось побеждать мюнхенского гранда. Впрочем, задача победить перед «орлами» и не стоит. Для выхода из группы португальцам достаточно не проиграть, а вот поражение может обернуться вылетом с турнира.

У лиссабонцев, как может показаться, отличные позиции перед заключительным туром группового этапа. Отрыв от «Бока Хуниорс» составляет три очка, а разница забитых и пропущенных мячей «+6» против «-1» в пользу «Бенфики». Но аргентинцам в своем последнем матче группы встречаться с «Оклендом». Вероятность поражения португальцев от «Баварии» довольно высока. Нет сомнений и в победе «Боки» над  новозеландцами. Последние приехали на Клубный чемпионат мира не основным составом, а 0:16 в первых двух встречах довольно красноречиво говорят о потенциале команды. Если «Бенфика» смогла отгрузить новозеландцам 6 безответных мячей, то и аргентинскому клубу это вполне по силам. Ситуация предельно проста. Любой набор очков во встрече с «Баварией» выводит «орлов» в плей-офф. В случае поражения придется считать разницу забитых и пропущенных мячей.

И все же все турнирные расклады здесь вторичны. Мюнхенский гранд просто сильней «Бенфики». Вряд ли команда Венсана Компани решит проявить европейскую солидарность и обеспечит португальцам необходимый результат. Пройти мимо столь привлекательного коэффициента на победу «Баварии» не получается. Наш выбор - победа немцев с любым счетом.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Составы команд

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Потери

«Бавария»: Ито, Ким, Дэвис (все - травмы)

 «Бенфика»: Белотти (дисквалификация). Бах, Силва, Араухо (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Бавария» - «Бенфика»:

Позиция«Бавария»

«Бенфика»

Позиция

Вратарь1. Нойер

1. Трубин

Вратарь

Защитник4. Та

3. Фернандес

Защитник

Защитник44. Станишич

4. Силва

Защитник

Защитник22. Геррейру

26. Даль

Защитник

Защитник23. Боэ

30. Отаменди

Защитник

Полузащитник 6. Киммих

8. Эурснес

Полузащитник 

Полузащитник 45. Павлович

61. Луиш

Полузащитник 

Полузащитник25. Мюллер

85. Саншеш

Полузащитник

Нападающий17. Олисе

11. Ди Мария

Нападающий

Нападающий11. Коман

14. Павлидис

Нападающий

Нападающий9. Кейн

27. Брума

Нападающий

Главный тренерВенсан Компани

Бруну Лаже

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET предлагают поставить на выигрыш мюнхенского клуба с коэффициентом 1.90, что является довольно щедрым предложением. Ничья котируется за 3.10, а победа португальцев сулит поставившим на них выплату по кэфу 4.90.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Бенфика» «Бавария»?

Наиболее вероятным исходом эксперты называют ничью со счетом 1:1. Сыгравшая ставка на такой результат будет рассчитана по коэффициенту 6.00. За сухую ничью дают кэф 8.00

Кто еще играет в группе С?

Помимо «Баварии» и  «Боки Хуниорс» в этот квартет попали «Бенфика» и новозеландский «Окленд Сити».

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Сколько команд выходит из группы?

В плей-офф ведут два первых места в группе.

Где и когда состоится финал турнира?

Финал пройдет 13 июля 2025 года на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.

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