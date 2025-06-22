Бенфика — Бавария, 24 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Эта встреча станет уже 14-й в истории противостояния клубов, но «Бенфике» еще ни разу не доводилось побеждать мюнхенского гранда. Впрочем, задача победить перед «орлами» и не стоит. Для выхода из группы португальцам достаточно не проиграть, а вот поражение может обернуться вылетом с турнира.

У лиссабонцев, как может показаться, отличные позиции перед заключительным туром группового этапа. Отрыв от «Бока Хуниорс» составляет три очка, а разница забитых и пропущенных мячей «+6» против «-1» в пользу «Бенфики». Но аргентинцам в своем последнем матче группы встречаться с «Оклендом». Вероятность поражения португальцев от «Баварии» довольно высока. Нет сомнений и в победе «Боки» над новозеландцами. Последние приехали на Клубный чемпионат мира не основным составом, а 0:16 в первых двух встречах довольно красноречиво говорят о потенциале команды. Если «Бенфика» смогла отгрузить новозеландцам 6 безответных мячей, то и аргентинскому клубу это вполне по силам. Ситуация предельно проста. Любой набор очков во встрече с «Баварией» выводит «орлов» в плей-офф. В случае поражения придется считать разницу забитых и пропущенных мячей.

И все же все турнирные расклады здесь вторичны. Мюнхенский гранд просто сильней «Бенфики». Вряд ли команда Венсана Компани решит проявить европейскую солидарность и обеспечит португальцам необходимый результат. Пройти мимо столь привлекательного коэффициента на победу «Баварии» не получается. Наш выбор - победа немцев с любым счетом.