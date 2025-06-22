Бенфика — Бавария, 24 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Партнерский проект
Встреча заключительного тура группового этапа Клубного чемпионата мира с «Баварией» станет для «Бенфики» матчем жизни. Португальцы опережают в турнирной таблице «Бока Хуниорс» на три балла и имеют преимущество над аргентинцами в семь мячей в разнице забитых и пропущенных голов, но эта фора не является гарантом выхода в плей-офф. Разбираемся в турнирных раскладах и котировках перед стартовым свистком в Шарлотте.
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа С, 3-й тур
Стадион: «Банк оф Америка» (Шарлотта, Северная Каролина, США)
Главный судья: еще не определен
История личных встреч:
|Дата
|Победы
Ничьи
Поражения
Голы
|«Бенфика»
|0
3
10
9:36
|«Бавария»
|10
3
0
36:9
Последние пять игр «Баварии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.06.2025
|«Бавария»
2:1
«Бока Хуниорс»
Клубный ЧМ-2025
|15.06.2025
|«Бавария»
10:0
«Окленд Сити»
Клубный ЧМ-2025
|17.05.2025
|«Хоффенхайм»
0:4
«Бавария»
Бундеслига
|24.05.2025
|«Бавария»
2:0
«Боруссия М»
Бундеслига
|17.05.2025
|«Лейпциг»
3:3
«Бавария»
Бундеслига
Последние пять игр «Бенфики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.06.2025
|«Бенфика»
6:0
«Окленд Сити»
Клубный ЧМ-2025
|17.06.2025
|«Бока Хуниорс»
2:2
«Бенфика»
Клубный ЧМ-2025
|25.05.2025
|«Бенфика»
1:3 д. в.
«Спортинг»
Кубок Португалии
|17.05.2025
|«Брага»
1:1
«Бенфика»
Примейра
|10.05.2025
|«Бенфика»
1:1
«Спортинг»
Примейра
Последние пять игр «Бенфики» и «Баварии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.11.2024
|«Бавария»
1:0
«Бенфика»
Лига чемпионов
|02.11.2021
|«Бавария»
5:2
«Бенфика»
Лига чемпионов
|20.10.2021
|«Бенфика»
0:4
«Бавария»
Лига чемпионов
|27.11.2018
|«Бавария»
5:1
«Бенфика»
Лига чемпионов
|19.09.2018
|«Бенфика»
0:2
«Бавария»
Лига чемпионов
Группа С
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Бавария
|2
|2
|0
|0
|12-1
|6
|2. Бенфика
|2
|1
|1
|0
|8-2
|4
|3. Бока Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|4. Окленд
|2
|0
|0
|2
|0-16
|0
Эта встреча станет уже 14-й в истории противостояния клубов, но «Бенфике» еще ни разу не доводилось побеждать мюнхенского гранда. Впрочем, задача победить перед «орлами» и не стоит. Для выхода из группы португальцам достаточно не проиграть, а вот поражение может обернуться вылетом с турнира.
У лиссабонцев, как может показаться, отличные позиции перед заключительным туром группового этапа. Отрыв от «Бока Хуниорс» составляет три очка, а разница забитых и пропущенных мячей «+6» против «-1» в пользу «Бенфики». Но аргентинцам в своем последнем матче группы встречаться с «Оклендом». Вероятность поражения португальцев от «Баварии» довольно высока. Нет сомнений и в победе «Боки» над новозеландцами. Последние приехали на Клубный чемпионат мира не основным составом, а 0:16 в первых двух встречах довольно красноречиво говорят о потенциале команды. Если «Бенфика» смогла отгрузить новозеландцам 6 безответных мячей, то и аргентинскому клубу это вполне по силам. Ситуация предельно проста. Любой набор очков во встрече с «Баварией» выводит «орлов» в плей-офф. В случае поражения придется считать разницу забитых и пропущенных мячей.
И все же все турнирные расклады здесь вторичны. Мюнхенский гранд просто сильней «Бенфики». Вряд ли команда Венсана Компани решит проявить европейскую солидарность и обеспечит португальцам необходимый результат. Пройти мимо столь привлекательного коэффициента на победу «Баварии» не получается. Наш выбор - победа немцев с любым счетом.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
Okko предоставляет болельщикам доступ ко всем матчам Клубного Кубка мира.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 1 рубля в месяц)
|FONBET
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Бавария»: Ито, Ким, Дэвис (все - травмы)
«Бенфика»: Белотти (дисквалификация). Бах, Силва, Араухо (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Бавария» - «Бенфика»:
|Позиция
|«Бавария»
«Бенфика»
Позиция
|Вратарь
|1. Нойер
1. Трубин
Вратарь
|Защитник
|4. Та
3. Фернандес
Защитник
|Защитник
|44. Станишич
4. Силва
Защитник
|Защитник
|22. Геррейру
26. Даль
Защитник
|Защитник
|23. Боэ
30. Отаменди
Защитник
|Полузащитник
|6. Киммих
8. Эурснес
Полузащитник
|Полузащитник
|45. Павлович
61. Луиш
Полузащитник
|Полузащитник
|25. Мюллер
85. Саншеш
Полузащитник
|Нападающий
|17. Олисе
11. Ди Мария
Нападающий
|Нападающий
|11. Коман
14. Павлидис
Нападающий
|Нападающий
|9. Кейн
27. Брума
Нападающий
|Главный тренер
|Венсан Компани
Бруну Лаже
Главный тренер
Эксперты FONBET предлагают поставить на выигрыш мюнхенского клуба с коэффициентом 1.90, что является довольно щедрым предложением. Ничья котируется за 3.10, а победа португальцев сулит поставившим на них выплату по кэфу 4.90.
Получить до 15 тысяч рублей от FONBET
Наиболее вероятным исходом эксперты называют ничью со счетом 1:1. Сыгравшая ставка на такой результат будет рассчитана по коэффициенту 6.00. За сухую ничью дают кэф 8.00.
Помимо «Баварии» и «Боки Хуниорс» в этот квартет попали «Бенфика» и новозеландский «Окленд Сити».
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
В плей-офф ведут два первых места в группе.
Финал пройдет 13 июля 2025 года на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.