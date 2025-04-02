Мухамед Берхамов — Тэд Джин, 4 апреля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

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На ближайшем турнире PFL россиянин Мухамед Берхамов стартует в новом сезоне Гран-при в полусреднем весе (до 77,1 кг). Его соперником по четвертьфиналу будет гаитянин Тэд Джин. Кто окажется сильнее и выйдет на победителя боя между ямайцем Джейсоном Джексоном и россиянином Андреем Корешковым?
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Берхамов
Джин
Россия
Страна
Гаити
31
Возраст
26
18
Бои
8
16 (2 / 9 / 5)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
8 (4 / 1 / 3)
1 (1 / 0 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
0
1
Без результата
0
183
Рост (см)
188
185,5
Размах рук (см)
195,5
105,5
Размах ног (см)
101,5
Уроженец Кабардино-Балкарии, по национальности — кабардинец. Занимался грэпплингом, рукопашным боем, боевым самбо. В профессиональных ММА выступает с 2013 года. Был чемпионом ACB (ныне — ACA) в полусреднем весе. Затем выступал в Bellator. В последнем поединке в августе дебютировал в PFL и победил Рэя Купера-третьего раздельным решением судей. На данный момент идет на серии из двух побед.
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В профессиональных ММА выступает с 2021 года. В PFL начал биться в 2023-м и выиграл все четыре боя. В последнем поединке в августе победил Криса Брауна единогласным решением судей.
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Берхамову, пожалуй, стоит избегать длительных разборок в стойке. У его оппонента довольно впечатляющие габариты и мощные удары. В партере Джин может навязать конкуренцию, но все-таки на порядок уступает россиянину.
В целом разница в коэффициентах кажется завышенной. Статус гаитянина как фаворита выглядит весьма спорно. И его идеальный рекорд не стоит переоценивать — уровень оппозиции в среднем был довольно скромным. Вот и получается, что есть основания воспользоваться высокими коэффициентами и заиграть победу номинального андердога — Берхамова.
Турнир стартует на арене «Universal Studios Florida» в Орландо (штат Флорида, США) в пятницу, 4 апреля, в 02:00 по московскому времени. Бой Берхамов — Джин стоит ожидать около 04:30 мск.
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