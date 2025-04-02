Мухамед Берхамов — Тэд Джин, 4 апреля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Берхамову, пожалуй, стоит избегать длительных разборок в стойке. У его оппонента довольно впечатляющие габариты и мощные удары. В партере Джин может навязать конкуренцию, но все-таки на порядок уступает россиянину.

В целом разница в коэффициентах кажется завышенной. Статус гаитянина как фаворита выглядит весьма спорно. И его идеальный рекорд не стоит переоценивать — уровень оппозиции в среднем был довольно скромным. Вот и получается, что есть основания воспользоваться высокими коэффициентами и заиграть победу номинального андердога — Берхамова.