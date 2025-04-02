Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
1 апреля 16:33ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваProfessional Fighters League (PFL)

Мухамед Берхамов — Тэд Джин, 4 апреля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

У россиянина непобежденный соперник
Александр Бокулёв
Источник: PFL
Источник: PFL

На ближайшем турнире PFL россиянин Мухамед Берхамов стартует в новом сезоне Гран-при в полусреднем весе (до 77,1 кг). Его соперником по четвертьфиналу будет гаитянин Тэд Джин. Кто окажется сильнее и выйдет на победителя боя между ямайцем Джейсоном Джексоном и россиянином Андреем Корешковым?

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Статистика

Свернуть

Берхамов

 

Джин

Россия

Страна

Гаити

31

Возраст

26

18

Бои

8

16 (2 / 9 / 5)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

8 (4 / 1 / 3)

1 (1 / 0 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

0

1

Без результата

0

183

Рост (см)

188

185,5

Размах рук (см)

195,5

105,5

Размах ног (см)

101,5

Мухамед Берхамов

Свернуть

Уроженец Кабардино-Балкарии, по национальности — кабардинец. Занимался грэпплингом, рукопашным боем, боевым самбо. В профессиональных ММА выступает с 2013 года. Был чемпионом ACB (ныне — ACA) в полусреднем весе. Затем выступал в Bellator. В последнем поединке в августе дебютировал в PFL и победил Рэя Купера-третьего раздельным решением судей. На данный момент идет на серии из двух побед.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Тэд Джин

Свернуть

В профессиональных ММА выступает с 2021 года. В PFL начал биться в 2023-м и выиграл все четыре боя. В последнем поединке в августе победил Криса Брауна единогласным решением судей.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа БерхамоваПобеда ДжинаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI2,301,622,051,69

Прогноз на бой

Свернуть

Берхамову, пожалуй, стоит избегать длительных разборок в стойке. У его оппонента довольно впечатляющие габариты и мощные удары. В партере Джин может навязать конкуренцию, но все-таки на порядок уступает россиянину. 

В целом разница в коэффициентах кажется завышенной. Статус гаитянина как фаворита выглядит весьма спорно. И его идеальный рекорд не стоит переоценивать — уровень оппозиции в среднем был довольно скромным. Вот и получается, что есть основания воспользоваться высокими коэффициентами и заиграть победу номинального андердога — Берхамова.

Полный кард, где смотреть бой Берхамов — Джин

Свернуть

Турнир стартует на арене «Universal Studios Florida» в Орландо (штат Флорида, США) в пятницу, 4 апреля, в 02:00 по московскому времени. Бой Берхамов Джин стоит ожидать около 04:30 мск.

В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.

Основной кард

Предварительный кард

  • Мухамед Берхамов (Россия) Тэд Джин (Гаити). Полусредний вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Габриэль Брага (Бразилия) Фредерик Дюпрас (Канада). Полулегкий вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Гианнис Башар (Греция) Масаюки Кикуири (Япония). Полусредний вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Натан Келли (Ирландия) Тай Кюн Ким (Южная Корея). Полулегкий вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Джозеф Лусиано (Австралия) Сарек Шилдс (США). Полусредний вес.
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров