Джейсон Джексон — Андрей Корешков, 4 апреля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

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Регулярный сезон PFL откроется турниром, который пройдет в ночь на 4 апреля по московскому времени. Возглавит кард четвертьфинал Гран-при в полусреднем весе (до 77,1 кг) между ямайцем Джейсоном Джексоном и россиянином Андреем Корешковым. Кто окажется сильнее в битве двух бывших чемпионов Bellator?
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Джексон
Корешков
Ямайка
Страна
Россия
34
Возраст
34
23
Бои
33
18 (6 / 3 / 9)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
28 (14 / 4 / 10)
5 (2 / 0 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
5 (2 / 1 / 2)
185
Рост (см)
185
198
Размах рук (см)
190,5
112
Размах ног (см)
109
В школе начал заниматься борьбой, а в 19-летнем возрасте перешел в смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2012 года, был чемпионом VFC, Titan FC и LFA в полусреднем весе. В 2023-м забрал и пояс Bellator благодаря победе над Ярославом Амосовым. В последнем поединке в июне потерял титул из-за поражения от Рамазана Курамагомедова единогласным решением судей. Предстоящий бой станет для Джексона дебютным в PFL.
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Уроженец Омска, в профессиональных MMA выступает с 2010 года. В 2012-м перешел в Bellator, в 2013-м бился за пояс в полусреднем весе, но уступил Бену Аскрену. В 2015 году Корешков все же завоевал титул, победив Дугласа Лиму. Один раз защитил пояс, после чего проиграл Лиме в реванше. Владеет рекордами Bellator по числу боев (19), побед (16) и нокаутов (8) в полусреднем весе. В прошлом году дебютировал в PFL с поражения от Магомеда Умалатова единогласным решением судей. В последнем поединке в июне аналогичным методом победил Гоити Ямаучи.
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На бумаге Джексон универсальнее Корешкова. Вероятно, во многом за счет этого букмекеры видят именно ямайца фаворитом. Он хорош и в стойке, и в партере. Последнее особенно важно, ведь забороть Корешкова непросто, но как минимум измотать его регулярными попытками тейкдаунов Джексон может.
В стойке же переработать россиянина тяжело. Он балансирует между агрессией и рациональностью, обладает сильным ударом. Минус в том, что порой Корешков действует слишком прямолинейно. Джексон как раз может воспользоваться этим и удивить нестандартными атаками.
Резюмируя, ждем довольно конкурентный поединок, где многое будет зависеть от того, насколько упорно ямаец будет инициировать борьбу и насколько качественно россиянин будет этого избегать. В стойке их силы примерно равны, так что быстрая развязка при таких вводных вряд ли наступит. Вероятно, мы увидим полный бой и судейское решение.
Турнир стартует на арене «Universal Studios Florida» в Орландо (штат Флорида, США) в пятницу, 4 апреля, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому главный бой Джексон — Корешков стоит ожидать около 06:30 мск.
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Основной кард
Предварительный кард
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