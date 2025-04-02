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1 апреля 9:37ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваProfessional Fighters League (PFL)

Джейсон Джексон — Андрей Корешков, 4 апреля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Два экс-чемпиона Bellator
Александр Бокулёв
Источник: PFL
Источник: PFL

Регулярный сезон PFL откроется турниром, который пройдет в ночь на 4 апреля по московскому времени. Возглавит кард четвертьфинал Гран-при в полусреднем весе (до 77,1 кг) между ямайцем Джейсоном Джексоном и россиянином Андреем Корешковым. Кто окажется сильнее в битве двух бывших чемпионов Bellator?

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Статистика

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Джексон

 

Корешков

Ямайка

Страна

Россия

34

Возраст

34

23

Бои

33

18 (6 / 3 / 9)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

28 (14 / 4 / 10)

5 (2 / 0 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

5 (2 / 1 / 2)

185

Рост (см)

185

198

Размах рук (см)

190,5

112

Размах ног (см)

109

Джейсон Джексон

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В школе начал заниматься борьбой, а в 19-летнем возрасте перешел в смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2012 года, был чемпионом VFC, Titan FC и LFA в полусреднем весе. В 2023-м забрал и пояс Bellator благодаря победе над Ярославом Амосовым. В последнем поединке в июне потерял титул из-за поражения от Рамазана Курамагомедова единогласным решением судей. Предстоящий бой станет для Джексона дебютным в PFL.

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Андрей Корешков

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Уроженец Омска, в профессиональных MMA выступает с 2010 года. В 2012-м перешел в Bellator, в 2013-м бился за пояс в полусреднем весе, но уступил Бену Аскрену. В 2015 году Корешков все же завоевал титул, победив Дугласа Лиму. Один раз защитил пояс, после чего проиграл Лиме в реванше. Владеет рекордами Bellator по числу боев (19), побед (16) и нокаутов (8) в полусреднем весе. В прошлом году дебютировал в PFL с поражения от Магомеда Умалатова единогласным решением судей. В последнем поединке в июне аналогичным методом победил Гоити Ямаучи.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ДжексонаПобеда КорешковаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,482,653,301,29

Прогноз на бой

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На бумаге Джексон универсальнее Корешкова. Вероятно, во многом за счет этого букмекеры видят именно ямайца фаворитом. Он хорош и в стойке, и в партере. Последнее особенно важно, ведь забороть Корешкова непросто, но как минимум измотать его регулярными попытками тейкдаунов Джексон может. 

В стойке же переработать россиянина тяжело. Он балансирует между агрессией и рациональностью, обладает сильным ударом. Минус в том, что порой Корешков действует слишком прямолинейно. Джексон как раз может воспользоваться этим и удивить нестандартными атаками.

Резюмируя, ждем довольно конкурентный поединок, где многое будет зависеть от того, насколько упорно ямаец будет инициировать борьбу и насколько качественно россиянин будет этого избегать. В стойке их силы примерно равны, так что быстрая развязка при таких вводных вряд ли наступит. Вероятно, мы увидим полный бой и судейское решение. 

Полный кард, где смотреть бой Джексон — Корешков

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Турнир стартует на арене «Universal Studios Florida» в Орландо (штат Флорида, США) в пятницу, 4 апреля, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому главный бой Джексон — Корешков стоит ожидать около 06:30 мск.

В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.

Основной кард

  • Джейсон Джексон (Ямайка) Андрей Корешков (Россия). Полусредний вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Хесус Пинедо (Перу) Адам Борич (Венгрия). Полулегкий вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Магомед Умалатов (Россия) Логан Сторли (США). Полусредний вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Джереми Кеннеди (Канада) Мовлид Хайбулаев (Россия). Полулегкий вес. Четвертьфинал Гран-при;

Предварительный кард

  • Мухамед Берхамов (Россия) Тэд Джин (Гаити). Полусредний вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Габриэль Брага (Бразилия) Фредерик Дюпрас (Канада). Полулегкий вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Гианнис Башар (Греция) Масаюки Кикуири (Япония). Полусредний вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Натан Келли (Ирландия) Тай Кюн Ким (Южная Корея). Полулегкий вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Джозеф Лусиано (Австралия) Сарек Шилдс (США). Полусредний вес.
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