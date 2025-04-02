Джейсон Джексон — Андрей Корешков, 4 апреля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

На бумаге Джексон универсальнее Корешкова. Вероятно, во многом за счет этого букмекеры видят именно ямайца фаворитом. Он хорош и в стойке, и в партере. Последнее особенно важно, ведь забороть Корешкова непросто, но как минимум измотать его регулярными попытками тейкдаунов Джексон может.

В стойке же переработать россиянина тяжело. Он балансирует между агрессией и рациональностью, обладает сильным ударом. Минус в том, что порой Корешков действует слишком прямолинейно. Джексон как раз может воспользоваться этим и удивить нестандартными атаками.

Резюмируя, ждем довольно конкурентный поединок, где многое будет зависеть от того, насколько упорно ямаец будет инициировать борьбу и насколько качественно россиянин будет этого избегать. В стойке их силы примерно равны, так что быстрая развязка при таких вводных вряд ли наступит. Вероятно, мы увидим полный бой и судейское решение.