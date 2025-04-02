Магомед Умалатов — Логан Сторли, 4 апреля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

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На ближайшем турнире PFL россиянин Магомед Умалатов стартует в новом сезоне Гран-при в полусреднем весе (до 77,1 кг). Его соперником по четвертьфиналу будет американец Логан Сторли. Кто окажется сильнее?
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Умалатов
Сторли
Россия
Страна
США
32
Возраст
32
18
Бои
19
17 (11 / 2 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
16 (9 / 0 / 7)
1 (1 / 0 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (1 / 0 / 2)
185,5
Рост (см)
175
190,5
Размах рук (см)
180,5
109
Размах ног (см)
99
Уроженец Астраханской области, по национальности — даргинец. Добивался успехов на российских турнирах по рукопашному бою и боевому самбо, в любительских смешанных единоборствах выиграл чемпионат Европы. В профессиональных MMA дебютировал в 2015 году. В 2019-м стал чемпионом GFC (затем — EFC) в полусреднем весе. После одной успешной защиты пояса перешел в PFL, где выиграл первые восемь боев. В последнем поединке в ноябре уступил Шамилю Мусаеву техническим нокаутом в третьем раунде в финале Гран-при 2024 года.
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В пятилетнем возрасте начал заниматься борьбой, добился успехов на национальных соревнованиях школьного и юниорского уровней. В профессиональных MMA выступает с 2015 года. В 2022-м выиграл временный пояс Bellator в полусреднем весе, но в объединительном поединке уступил Ярославу Амосову. В прошлом году дебютировал в PFL с поражения от Шамиля Мусаева. В последнем поединке в июне победил Луку Поклита единогласным решением судей.
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Потенциально яркий поединок, так как сойдутся два ударника. Оба комфортно чувствуют себя в стойке и обладают нокаутирующим потенциалом. Умалатов вдобавок может подключить борьбу, но высока вероятность того, что это не потребуется. Россиянину по силам превзойти соперника и в стойке.
Умалатов вариативнее атакует, аккуратнее обороняется и имеет внушительное преимущество в габаритах. Проигрывал он только Шамилю Мусаеву — причем, как и Сторли, нокаутом. Именно чемпион Гран-при прошлого сезона доказал, что этих бойцов можно финишировать. Полагаем, ещё одно подтверждение увидим уже в их очном поединке. Ждем досрочную развязку от одного из соперников (вероятнее, это будет Умалатов).
Турнир стартует на арене «Universal Studios Florida» в Орландо (штат Флорида, США) в пятницу, 4 апреля, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому бой Умалатов — Сторли стоит ожидать около 05:30 мск.
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Основной кард
Предварительный кард
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