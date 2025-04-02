Магомед Умалатов — Логан Сторли, 4 апреля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Потенциально яркий поединок, так как сойдутся два ударника. Оба комфортно чувствуют себя в стойке и обладают нокаутирующим потенциалом. Умалатов вдобавок может подключить борьбу, но высока вероятность того, что это не потребуется. Россиянину по силам превзойти соперника и в стойке.

Умалатов вариативнее атакует, аккуратнее обороняется и имеет внушительное преимущество в габаритах. Проигрывал он только Шамилю Мусаеву — причем, как и Сторли, нокаутом. Именно чемпион Гран-при прошлого сезона доказал, что этих бойцов можно финишировать. Полагаем, ещё одно подтверждение увидим уже в их очном поединке. Ждем досрочную развязку от одного из соперников (вероятнее, это будет Умалатов).