Джереми Кеннеди — Мовлид Хайбулаев, 4 апреля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

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На ближайшем турнире PFL россиянин Мовлид Хайбулаев стартует в новом сезоне Гран-при в полулегком весе (до 65,8 кг). Его соперником по четвертьфиналу будет канадец Джереми Кеннеди. Фаворит очевиден?
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Кеннеди
Хайбулаев
Канада
Страна
Россия
32
Возраст
34
25
Бои
23
19 (7 / 2 / 10)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
21 (6 / 3 / 12)
5 (3 / 0 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
0
0
Ничьи
1
1
Без результата
1
180
Рост (см)
168
180
Размах рук (см)
178
99
Размах ног (см)
94
В 13-летнем возрасте начал заниматься боксом и бразильским джиу-джитсу (получил коричневый пояс). В профессиональных ММА выступает с 2013 года. Стал чемпионом BFL в полулегком весе, после чего перешел в UFC, где выиграл три боя при одном поражении. Затем выступал в Brave CF и PFL, в прошлом марте проиграл в бою за пояс Bellator в полулегком весе. В последнем поединке в ноябре потерпел поражение от Габриэля Браги единогласным решением судей.
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Уроженец Дагестана, в детстве и юности занимался вольной борьбой и боевым самбо. Позднее увлекся смешанными единоборствами, начал тренироваться под руководством Абдулманапа Нурмагомедова — отца Хабиба. В 2011 году дебютировал в профессиональных MMA, имеет опыт выступлений в полулегкой и легкой весовых категориях. С 2019-го бьется в PFL, где суммарно одержал семь побед при одной ничьей и одном поединке без результата. В 2021 году стал чемпионом лиги в полулегком весе, выиграв турнир на миллион долларов. На данный момент идет на серии из семи побед, в последнем бою в июне 2023-го одолел Тайлера Даймонда удушающим приемом во втором раунде.
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Потенциально Хайбулаев так или иначе превосходит соперника по всем параметрам. Единственный очевидный минус россиянина — длительный простой. Он не выходил в клетку более полутора лет, что в любом случае оставляет налет той самой спортивной ржавчины.
Хайбулаеву наверняка понадобится время для того, чтобы почувствовать соревновательный тонус. Да и в целом он нечасто форсирует события. Россиянин умеет работать на длительной дистанции и забирать победы по очкам. Вполне возможно, такой сценарий нас ждет и в предстоящем поединке. Всё-таки финишировать Кеннеди непросто — это достаточно опытный и квалифицированный боец.
Ожидаем, что Хайбулаев на классе заберет победу, но поединок как минимум зайдет в третий раунд.
Турнир стартует на арене «Universal Studios Florida» в Орландо (штат Флорида, США) в пятницу, 4 апреля, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, его откроет именно бой Кеннеди — Хайбулаев.
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Основной кард
Предварительный кард
Партнерский проект