Джереми Кеннеди — Мовлид Хайбулаев, 4 апреля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Потенциально Хайбулаев так или иначе превосходит соперника по всем параметрам. Единственный очевидный минус россиянина — длительный простой. Он не выходил в клетку более полутора лет, что в любом случае оставляет налет той самой спортивной ржавчины.

Хайбулаеву наверняка понадобится время для того, чтобы почувствовать соревновательный тонус. Да и в целом он нечасто форсирует события. Россиянин умеет работать на длительной дистанции и забирать победы по очкам. Вполне возможно, такой сценарий нас ждет и в предстоящем поединке. Всё-таки финишировать Кеннеди непросто — это достаточно опытный и квалифицированный боец.

Ожидаем, что Хайбулаев на классе заберет победу, но поединок как минимум зайдет в третий раунд.