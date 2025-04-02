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1 апреля 15:51ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваProfessional Fighters League (PFL)

Джереми Кеннеди — Мовлид Хайбулаев, 4 апреля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

У соперника россиянина два поражения подряд
Александр Бокулёв
Источник: PFL
Источник: PFL

На ближайшем турнире PFL россиянин Мовлид Хайбулаев стартует в новом сезоне Гран-при в полулегком весе (до 65,8 кг). Его соперником по четвертьфиналу будет канадец Джереми Кеннеди. Фаворит очевиден?

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Статистика

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Кеннеди

 

Хайбулаев

Канада

Страна

Россия

32

Возраст

34

25

Бои

23

19 (7 / 2 / 10)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

21 (6 / 3 / 12)

5 (3 / 0 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

0

0

Ничьи

1

1

Без результата

1

180

Рост (см)

168

180

Размах рук (см)

178

99

Размах ног (см)

94

Джереми Кеннеди

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В 13-летнем возрасте начал заниматься боксом и бразильским джиу-джитсу (получил коричневый пояс). В профессиональных ММА выступает с 2013 года. Стал чемпионом BFL в полулегком весе, после чего перешел в UFC, где выиграл три боя при одном поражении. Затем выступал в Brave CF и PFL, в прошлом марте проиграл в бою за пояс Bellator в полулегком весе. В последнем поединке в ноябре потерпел поражение от Габриэля Браги единогласным решением судей.

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Мовлид Хайбулаев

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Уроженец Дагестана, в детстве и юности занимался вольной борьбой и боевым самбо. Позднее увлекся смешанными единоборствами, начал тренироваться под руководством Абдулманапа Нурмагомедова — отца Хабиба. В 2011 году дебютировал в профессиональных MMA, имеет опыт выступлений в полулегкой и легкой весовых категориях. С 2019-го бьется в PFL, где суммарно одержал семь побед при одной ничьей и одном поединке без результата. В 2021 году стал чемпионом лиги в полулегком весе, выиграв турнир на миллион долларов. На данный момент идет на серии из семи побед, в последнем бою в июне 2023-го одолел Тайлера Даймонда удушающим приемом во втором раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа КеннедиПобеда ХайбулаеваТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI6,601,112,901,36

Прогноз на бой

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Потенциально Хайбулаев так или иначе превосходит соперника по всем параметрам. Единственный очевидный минус россиянина — длительный простой. Он не выходил в клетку более полутора лет, что в любом случае оставляет налет той самой спортивной ржавчины. 

Хайбулаеву наверняка понадобится время для того, чтобы почувствовать соревновательный тонус. Да и в целом он нечасто форсирует события. Россиянин умеет работать на длительной дистанции и забирать победы по очкам. Вполне возможно, такой сценарий нас ждет и в предстоящем поединке. Всё-таки финишировать Кеннеди непросто — это достаточно опытный и квалифицированный боец.

Ожидаем, что Хайбулаев на классе заберет победу, но поединок как минимум зайдет в третий раунд.

Полный кард, где смотреть бой Кеннеди — Хайбулаев

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Турнир стартует на арене «Universal Studios Florida» в Орландо (штат Флорида, США) в пятницу, 4 апреля, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, его откроет именно бой Кеннеди — Хайбулаев.

В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.

Основной кард

Предварительный кард

  • Мухамед Берхамов (Россия) Тэд Джин (Гаити). Полусредний вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Габриэль Брага (Бразилия) Фредерик Дюпрас (Канада). Полулегкий вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Гианнис Башар (Греция) Масаюки Кикуири (Япония). Полусредний вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Натан Келли (Ирландия) Тай Кюн Ким (Южная Корея). Полулегкий вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Джозеф Лусиано (Австралия) Сарек Шилдс (США). Полусредний вес.
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