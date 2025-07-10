Эдгар Берланга — Хамза Шираз, 13 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Шираз планомерно развивался в среднем дивизионе, но проблемы с весогонкой всё же вынудили его подняться на категорию выше. Интригует, скажется ли это на мобильности. Все-таки англичанин приучил к тому, что ведет поединки активно и агрессивно, атакует технично и вариативно.

Берланга же выглядит менее разносторонним боксером. Зачастую он ведет себя на пресс-конференциях и в интервью гораздо ярче и активнее, чем на ринге. В целом у американца не так много опций для победы, да и у Шираза есть явное преимущество в габаритах. Пробуем заиграть успех англичанина.