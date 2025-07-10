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9 июля 16:01ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваРейтинговые бои по боксу

Эдгар Берланга — Хамза Шираз, 13 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Талантливый англичанин дебютирует во втором среднем дивизионе
Александр Бокулёв
Источник: The Ring
Источник: The Ring

В ночь на воскресенье, 13 июля, по московскому времени в Нью-Йорке пройдет крупный вечер бокса. Возглавит турнир поединок во втором среднем весе (до 76,2 кг) между американцем Эдгаром Берлангой и англичанином Хамзой Ширазом. Какую ставку выбрать на это противостояние?

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Статистика

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Берланга

 

Шираз

США

Страна

Англия

28

Возраст

26

24

Бои

22

23 (18)

Победы (нокауты)

21 (17)

1 (0)

Поражения (нокауты)

0

0

Ничьи

1

9

Место в рейтинге второго среднего дивизиона BoxRec

5

185

Рост (см)

191

185

Размах рук (см)

191

Правша

Стойка

Правша

Эдгар Берланга

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Начал заниматься боксом в семилетнем возрасте. На профессиональном ринге выступает с 2016 года. В 2021-м выиграл пояс NABO во втором среднем весе, который затем трижды защитил. В прошлом году бился за четыре титула во втором среднем весе, но уступил Саулю «Канело» Альваресу и потерпел единственное поражение в карьере. В последнем поединке в марте нокаутировал Джонатана Гонсалеса Ортиса в первом раунде и вновь забрал пояс NABO.

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Хамза Шираз

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На профессиональном ринге выступает с 2017 года. В 2019-м выиграл первый пояс, с тех пор проводил исключительно чемпионские поединки. В прошлом году защитил титулы Содружества и WBC Silver, а также забрал пояс EBU в среднем весе. В последнем поединке в феврале пытался забрать у Карлоса Адамеса звание чемпиона мира по версии WBC, но противостояние завершилось вничью раздельным решением судей. После этого Шираз перешел во второй средний дивизион.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа БерлангиПобеда ШиразаДосрочное завершениеПолный бой
PARI2,171,781,831,87

Прогноз на бой

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Шираз планомерно развивался в среднем дивизионе, но проблемы с весогонкой всё же вынудили его подняться на категорию выше. Интригует, скажется ли это на мобильности. Все-таки англичанин приучил к тому, что ведет поединки активно и агрессивно, атакует технично и вариативно.

Берланга же выглядит менее разносторонним боксером. Зачастую он ведет себя на пресс-конференциях и в интервью гораздо ярче и активнее, чем на ринге. В целом у американца не так много опций для победы, да и у Шираза есть явное преимущество в габаритах. Пробуем заиграть успех англичанина.

Где смотреть бой Берланга Шираз

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Боксерский вечер пройдет на стадионе имени Луи Армстронга в Нью-Йорке (США). Турнир начнется в воскресенье, 13 июля, в 04:00 по московскому времени. Главный бой Берланга — Шираз стоит ожидать не ранее 07:00 мск.

Официальным вещателем турнира будет DAZN.

Полный кард

  • Эдгар Берланга (США) — Хамза Шираз (Англия). Второй средний вес;
  • Шакур Стивенсон (США) — Уильям Сепеда (Мексика). Легкий вес. Бой за титул WBC;
  • Альберто Пуэльо (Доминиканская Республика) — Субриэль Матиас (Пуэрто-Рико). Первый полусредний вес. Бой за титул WBC;
  • Дэвид Моррель (Куба) — Имам Хатаев (Россия). Полутяжелый вес;
  • Реито Цуцуми (Япония) — Исайя Родригес (США). Второй полулегкий вес;
  • Мохаммед Алакель (Саудовская Аравия) — Пласидо Хофф (США). Легкий вес.

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