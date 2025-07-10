Эдгар Берланга — Хамза Шираз, 13 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В ночь на воскресенье, 13 июля, по московскому времени в Нью-Йорке пройдет крупный вечер бокса. Возглавит турнир поединок во втором среднем весе (до 76,2 кг) между американцем Эдгаром Берлангой и англичанином Хамзой Ширазом. Какую ставку выбрать на это противостояние?
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Берланга
Шираз
США
Страна
Англия
28
Возраст
26
24
Бои
22
23 (18)
Победы (нокауты)
21 (17)
1 (0)
Поражения (нокауты)
0
0
Ничьи
1
9
Место в рейтинге второго среднего дивизиона BoxRec
5
185
Рост (см)
191
185
Размах рук (см)
191
Правша
Стойка
Правша
Начал заниматься боксом в семилетнем возрасте. На профессиональном ринге выступает с 2016 года. В 2021-м выиграл пояс NABO во втором среднем весе, который затем трижды защитил. В прошлом году бился за четыре титула во втором среднем весе, но уступил Саулю «Канело» Альваресу и потерпел единственное поражение в карьере. В последнем поединке в марте нокаутировал Джонатана Гонсалеса Ортиса в первом раунде и вновь забрал пояс NABO.
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На профессиональном ринге выступает с 2017 года. В 2019-м выиграл первый пояс, с тех пор проводил исключительно чемпионские поединки. В прошлом году защитил титулы Содружества и WBC Silver, а также забрал пояс EBU в среднем весе. В последнем поединке в феврале пытался забрать у Карлоса Адамеса звание чемпиона мира по версии WBC, но противостояние завершилось вничью раздельным решением судей. После этого Шираз перешел во второй средний дивизион.
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Шираз планомерно развивался в среднем дивизионе, но проблемы с весогонкой всё же вынудили его подняться на категорию выше. Интригует, скажется ли это на мобильности. Все-таки англичанин приучил к тому, что ведет поединки активно и агрессивно, атакует технично и вариативно.
Берланга же выглядит менее разносторонним боксером. Зачастую он ведет себя на пресс-конференциях и в интервью гораздо ярче и активнее, чем на ринге. В целом у американца не так много опций для победы, да и у Шираза есть явное преимущество в габаритах. Пробуем заиграть успех англичанина.
Боксерский вечер пройдет на стадионе имени Луи Армстронга в Нью-Йорке (США). Турнир начнется в воскресенье, 13 июля, в 04:00 по московскому времени. Главный бой Берланга — Шираз стоит ожидать не ранее 07:00 мск.
Официальным вещателем турнира будет DAZN.
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