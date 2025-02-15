Бетис - Реал Сосьедад, 16 февраля: где смотреть матч испанской Примеры, прогноз, составы

Партнерский проект
Воскресный игровой день в Примере закроет матч в Севилье. В гости к «Бетису» едет «Реал Сосьедад». Традиционно ждем выхода на поле единственного россиянина в Ла Лиге Арсена Захаряна и анализируем шансы сторон на успех.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Бетис» (Севилья)
16.02.2025, Вс
20:45 МСК
«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян)
|П1 - 2.40
Турнир: чемпионат Испании по футболу, 24-й тур
Стадион: «Бенито Вильямарин» (Севилья, Испания)
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Бетис»
|41
|31
|46
|146-153
|«Реал Сосьедад»
|46
|31
|41
|153-146
Последние пять матчей «Реала Сосьедад»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
13.02.2025
«Мидтьюлланд»
1:2
«Реал Сосьедад»
Лига Европы
09.02.2025
«Реал Сосьедад»
2:1
«Эспаньол»
Примера
06.02.2025
«Реал Сосьедад»
2:0
«Осасуна»
Кубок Испании
02.02.2025
«Осасуна»
2:1
«Реал Сосьедад»
Примера
30.01.2025
«Реал Сосьедад»
2:0
ПАОК
Лига Европы
Последние пять матчей «Бетиса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.02.2025
|«Гент»
0:3
«Бетис»
Лига Европы
|08.02.2025
|«Сельта»
3:2
«Бетис»
Примера
|02.02.2025
|«Бетис»
2:2
«Атлетик»
Примера
|25.01.2025
|«Мальорка»
0:1
«Бетис»
Примера
|18.01.2025
|«Бетис»
1:3
«Алавес»
Примера
Перед началом 24-го тура «Бетис» занимал 11-е место в таблице, а его соперник - седьмое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Реал Мадрид
|23
|15
|5
|3
|51-22
|50
|2. Атлетико
|23
|14
|7
|2
|38-15
|49
|3. Барселона
|23
|15
|3
|5
|64-25
|48
|4. Атлетик
|23
|12
|8
|3
|36-20
|44
|5. Вильярреал
|23
|11
|7
|5
|46-34
|40
|6. Райо Вальекано
|23
|9
|8
|6
|27-24
|35
|7. Реал Сосьедад
|23
|9
|4
|10
|20-20
|31
|8. Жирона
|23
|9
|4
|10
|31-33
|31
|9. Осасуна
|23
|7
|10
|6
|28-32
|31
|10. Мальорка
|23
|9
|4
|10
|20-29
|31
|11. Бетис
|23
|7
|8
|8
|27-31
|29
|12. Севилья
|23
|7
|7
|9
|25-34
|28
|13. Сельта
|23
|8
|4
|11
|34-37
|28
|14. Хетафе
|23
|6
|9
|8
|18-17
|27
|15. Лас-Пальмас
|23
|6
|5
|12
|28-38
|23
|16. Эспаньол
|23
|6
|5
|12
|22-35
|23
|17. Леганес
|23
|5
|8
|10
|19-32
|23
|18. Валенсия
|23
|5
|7
|11
|24-37
|22
|19. Алавес
|23
|5
|6
|12
|25-35
|21
|20. Вальядолид
|23
|4
|3
|16
|15-48
|15
Обе команды удачно открыли стадию плей-офф Лиги Европы. «Реал Сосьедад» в гостях обыграл датский «Мидтьюлланд», а «Бетис» очень удачно съездил в Бельгию: 3:0 над «Генком» практически не оставили в паре места интриге. Теперь андалузцы с басками сыграют между собой.
«Реал Сосьедад» идет в таблице повыше соперника, но одна победа хозяев может поменять клубы местами. И те, и другие стремятся забраться в зону УЕФА, чтобы и в следующем сезоне стартовать на международном уровне. Поэтому личное противостояние обещает быть крайне упорным.
Обратим внимание на одну тенденцию: во всех четырех последних победных матчах «Сосьедад» забивал строго по два мяча. А у «Бетиса» на этом же отрезке дистанции четыре «верховых» матча. Есть смысл рассмотреть вариант с пари на обоюдное взятие ворот. Тем более коэффициент на этот маркет у PARI выглядит весьма интересно.
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В прямом эфире матч в Севилье покажет кабельный канал «Матч! Футбол 2».
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|Тип трансляции
|Условия
|«Матч! Футбол 2»
|Видеотрансляция, HD
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|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Бетис»: Сабали, Карвальо (оба - травмы)
«Реал Сосьедад»: Траоре (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Бетис» - «Реал Сосьедад»:
|Позиция
|«Бетис»
|«Реал Сосьедад»
|Позиция
|Вратарь
|13. Адриан
|1. Ремиро
|Вратарь
|Защитник
|3. Льоренте
|27. Арамбуру
|Защитник
|Защитник
|6. Натан
|5. Субельдия
|Защитник
|Защитник
|15. Перро
|21. Агер
|Защитник
|Защитник
|40. Ортис
|12. Лопес
|Защитник
|Полузащитник
|4. Кардозо
|4. Субименди
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Рока
|24. Сучич
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Антони
|23. Мендес
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Иско
|14. Кубо
|Нападающий
|Нападающий
|36. Родригес
|11. Бекер
|Нападающий
|Нападающий
|11. Бакамбу
|10. Оярсабаль
|Нападающий
|Главный тренер
|Мануэль Пеллегрини
|Иманол Альгуасиль
|Главный тренер
Аналитики PARI не видят в паре фаворита. Коэффициенты на все три базовых рынка исходов высокие. В случае успеха хозяев букмекер умножит номинал ставки на 2.40. Поставить на ничью можно за 3.10, а на победу гостей - за 3.20.
Севильцы на протяжении четырех матчей подряд не могут поразить ворота басков: две нулевые ничьи и столько же сухих поражений. Но здесь и сейчас эксперты отдают небольшое преимущество «Бетису».
В этом сезоне у российского полузащитника всего один выход на замену на 12 минут. Возможно, в Севилье тренер «Реал Сосьедада» выделит Захаряну еще немного игрового времени. В стартовом составе ждать его пока не приходится. После серии травма Иманол Альгуасиль очень аккуратно подводит Арсена к составу.
Партнерский проект