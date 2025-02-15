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15 февраля 6:06ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Бетис - Реал Сосьедад, 16 февраля: где смотреть матч испанской Примеры, прогноз, составы

Крайне непредсказуемая пара
Валентин Васильев

Воскресный игровой день в Примере закроет матч в Севилье. В гости к «Бетису» едет «Реал Сосьедад». Традиционно ждем выхода на поле единственного россиянина в Ла Лиге Арсена Захаряна и анализируем шансы сторон на успех.

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Бетис» (Севилья)

16.02.2025, Вс

20:45 МСК

«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян)

П1 - 2.40

Х - 3.10

П2 - 3.20

Турнир: чемпионат Испании по футболу, 24-й тур

Стадион: «Бенито Вильямарин»  (Севилья, Испания)

Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Бетис»413146146-153
«Реал Сосьедад»463141153-146

Последние пять матчей «Реала Сосьедад»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.02.2025

«Мидтьюлланд»

1:2

«Реал Сосьедад»

Лига Европы

09.02.2025

«Реал Сосьедад»

2:1

«Эспаньол»

Примера

06.02.2025

«Реал Сосьедад»

2:0

«Осасуна»

Кубок Испании

02.02.2025

«Осасуна»

2:1

«Реал Сосьедад»

Примера

30.01.2025

«Реал Сосьедад»

2:0

ПАОК

Лига Европы

Последние пять матчей «Бетиса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.02.2025«Гент»

0:3

«Бетис»

Лига Европы

08.02.2025«Сельта»

3:2

«Бетис»

Примера

02.02.2025«Бетис»

2:2

«Атлетик»

Примера

25.01.2025«Мальорка»

0:1

«Бетис»

Примера

18.01.2025«Бетис»

1:3

«Алавес»

Примера

Турнирное положение

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Перед началом 24-го тура «Бетис» занимал 11-е место в таблице, а его соперник - седьмое.

КлубИВНПМячиОчки
1. Реал Мадрид23155351-2250
2. Атлетико23147238-1549
3. Барселона23153564-2548
4. Атлетик23128336-2044
5. Вильярреал23117546-3440
6. Райо Вальекано2398627-2435
7. Реал Сосьедад23941020-2031
8. Жирона23941031-3331
9. Осасуна23710628-3231
10. Мальорка23941020-2931
11. Бетис2378827-3129
12. Севилья2377925-3428
13. Сельта23841134-3728
14. Хетафе2369818-1727
15. Лас-Пальмас23651228-3823
16. Эспаньол23651222-3523
17. Леганес23581019-3223
18. Валенсия23571124-3722
19. Алавес23561225-3521
20. Вальядолид23431615-4815

Прогноз на матч

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Обе команды удачно открыли стадию плей-офф Лиги Европы. «Реал Сосьедад» в гостях обыграл датский «Мидтьюлланд», а «Бетис» очень удачно съездил в Бельгию: 3:0 над «Генком» практически не оставили в паре места интриге. Теперь андалузцы с басками сыграют между собой.

«Реал Сосьедад» идет в таблице повыше соперника, но одна победа хозяев может поменять клубы местами. И те, и другие стремятся забраться в зону УЕФА, чтобы и в следующем сезоне стартовать на международном уровне. Поэтому личное противостояние обещает быть крайне упорным. 

Обратим внимание на одну тенденцию: во всех четырех последних победных матчах «Сосьедад» забивал строго по два мяча. А у «Бетиса» на этом же отрезке дистанции четыре «верховых» матча. Есть смысл рассмотреть вариант с пари на обоюдное взятие ворот. Тем более коэффициент на этот маркет у PARI выглядит весьма интересно.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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В прямом эфире матч в Севилье покажет кабельный канал «Матч! Футбол 2». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Футбол 2»Видеотрансляция, HDПлатная подписка 249 рублей
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Бетис»: Сабали, Карвальо (оба - травмы)

«Реал Сосьедад»: Траоре (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Бетис» - «Реал Сосьедад»:

Позиция«Бетис»«Реал Сосьедад»Позиция
Вратарь13. Адриан1. РемироВратарь
Защитник3. Льоренте27. АрамбуруЗащитник
Защитник6. Натан5. СубельдияЗащитник
Защитник15. Перро21. АгерЗащитник
Защитник40. Ортис12. ЛопесЗащитник
Полузащитник 4. Кардозо4. СубимендиПолузащитник
Полузащитник 21. Рока24. СучичПолузащитник 
Полузащитник7. Антони23. МендесПолузащитник
Полузащитник22. Иско14. КубоНападающий
Нападающий36. Родригес11. БекерНападающий
Нападающий11. Бакамбу10. ОярсабальНападающий
Главный тренерМануэль ПеллегриниИманол АльгуасильГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI не видят в паре фаворита. Коэффициенты на все три базовых рынка исходов высокие.  В случае успеха хозяев букмекер умножит номинал ставки на 2.40. Поставить на ничью можно за 3.10, а на победу гостей - за 3.20.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Бетис» - «Реал Сосьедад»?

Севильцы на протяжении четырех матчей подряд не могут поразить ворота басков: две нулевые ничьи и столько же сухих поражений. Но здесь и сейчас эксперты отдают небольшое преимущество «Бетису».

Будет ли играть Арсен Захарян?

В этом сезоне у российского полузащитника  всего один выход на замену на 12 минут. Возможно, в Севилье тренер «Реал Сосьедада» выделит Захаряну еще немного игрового времени. В стартовом составе ждать его пока не приходится. После серии травма Иманол Альгуасиль очень аккуратно подводит Арсена к составу.

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