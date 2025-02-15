Бетис - Реал Сосьедад, 16 февраля: где смотреть матч испанской Примеры, прогноз, составы

Обе команды удачно открыли стадию плей-офф Лиги Европы. «Реал Сосьедад» в гостях обыграл датский «Мидтьюлланд», а «Бетис» очень удачно съездил в Бельгию: 3:0 над «Генком» практически не оставили в паре места интриге. Теперь андалузцы с басками сыграют между собой.

«Реал Сосьедад» идет в таблице повыше соперника, но одна победа хозяев может поменять клубы местами. И те, и другие стремятся забраться в зону УЕФА, чтобы и в следующем сезоне стартовать на международном уровне. Поэтому личное противостояние обещает быть крайне упорным.

Обратим внимание на одну тенденцию: во всех четырех последних победных матчах «Сосьедад» забивал строго по два мяча. А у «Бетиса» на этом же отрезке дистанции четыре «верховых» матча. Есть смысл рассмотреть вариант с пари на обоюдное взятие ворот. Тем более коэффициент на этот маркет у PARI выглядит весьма интересно.