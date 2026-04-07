Кертис Блейдс – Джош Хокит, 12 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В основном карде турнира UFC 327 пройдет рейтинговый поединок в тяжелом весе (до 120,2 кг) между американцами Кёртисом Блейдсом и Джошем Хокитом. Сумеет ли непобежденный проспект одолеть одну из главных звезд дивизиона?
Блейдс
Хокит
|США
Страна
США
|35
Возраст
28
|25
Бои
8
|19 (13 / 0 / 6)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
8 (5 / 3 / 0)
|5 (5 / 0 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
0
|1
Без результата
0
|5
Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC
–
|193
Рост (см)
185,5
|203
Размах рук (см)
186,5
|117
Размах ног (см)
109
Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. Базовый борец, начавший профессиональный путь в MMA в 2014 г. В 2016 г. дебютировал в UFC с поражения от Фрэнсиса Нганну. В дальнейшем одержал в лиге 14 побед при четырех проигрышах и одном поединке без результата. В июле 2024 г. уступил Тому Аспиналлу в бою за временный пояс в тяжелом весе. В последнем поединке в июне одолел Ризвана Куниева раздельным решением судей.
В студенчестве занимался борьбой и играл в американский футбол. В профессиональных ММА выступает с 2023 г. Бился в Bellator и LFA. В 2025 г. благодаря успех в Претендентской серии Дэйны Уайта попал в UFC. В сильнейшей лиге выиграл оба боя. В последнем поединке в январе одолел Дензела Фримена техническим нокаутом в первом раунде.
Редки случаи, когда при такой разнице в опыте и статусе котировки коэффициенты почти равны. И ведь Блейдса нельзя назвать списанным ветераном. У него вполне рабочий возраст для тяжелого дивизиона, американец держится на уровне топ-5. Но в UFC явно верят в Хокита и многого от него ждут.
Молодой представитель США – один из главных проспектов своей весовой категории. Берет напором, прессингом и очень плотными ударами. Его главный шанс и видится в слабой челюсти Блейдса. Но опытный американец знает свои недостатки и старается их нивелировать. Очевидно, Блейдс сделает ставку на борьбу – одну из лучших в дивизионе. Даже бесконечными попытками тейкдаунов он способен изрядно измотать соперника.
В общем, у Блейдса точно есть необходимые инструменты для того, чтобы остановить Хокита. Проспект пока и близко не сталкивался с таким уровнем сопротивления, которое может оказать его соотечественник. С учетом коэффициентов видим смысл заиграть победу Блейдса.
Турнир UFC 327 пройдет на арене «Kaseya Center» в Майами (штат Флорида, США). Шоу стартует в воскресенье, 12 апреля, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому бой Блейдс – Хокит стоит ожидать около 05:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
Прелимы