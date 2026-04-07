Кертис Блейдс – Джош Хокит, 12 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Звезда тяжелого дивизиона против непобежденного проспекта
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC

В основном карде турнира UFC 327 пройдет рейтинговый поединок в тяжелом весе (до 120,2 кг) между американцами Кёртисом Блейдсом и Джошем Хокитом. Сумеет ли непобежденный проспект одолеть одну из главных звезд дивизиона?

Статистика

Блейдс

 

Хокит

США

Страна

США

35

Возраст

28

25

Бои

8

19 (13 / 0 / 6)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

8 (5 / 3 / 0)

5 (5 / 0 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

0

1

Без результата

0

5

Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC

193

Рост (см)

185,5

203

Размах рук (см)

186,5

117

Размах ног (см)

109

Кёртис Блейдс

Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. Базовый борец, начавший профессиональный путь в MMA в 2014 г. В 2016 г. дебютировал в UFC с поражения от Фрэнсиса Нганну. В дальнейшем одержал в лиге 14 побед при четырех проигрышах и одном поединке без результата. В июле 2024 г. уступил Тому Аспиналлу в бою за временный пояс в тяжелом весе. В последнем поединке в июне одолел Ризвана Куниева раздельным решением судей.

Джош Хокит

В студенчестве занимался борьбой и играл в американский футбол. В профессиональных ММА выступает с 2023 г. Бился в Bellator и LFA. В 2025 г. благодаря успех в Претендентской серии Дэйны Уайта попал в UFC. В сильнейшей лиге выиграл оба боя. В последнем поединке в январе одолел Дензела Фримена техническим нокаутом в первом раунде.

Сравнение коэффициентов

 Победа БлейдсаПобеда ХокитаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,901,941,752,02

Прогноз на бой

Редки случаи, когда при такой разнице в опыте и статусе котировки коэффициенты почти равны. И ведь Блейдса нельзя назвать списанным ветераном. У него вполне рабочий возраст для тяжелого дивизиона, американец держится на уровне топ-5. Но в UFC явно верят в Хокита и многого от него ждут.

Молодой представитель США – один из главных проспектов своей весовой категории. Берет напором, прессингом и очень плотными ударами. Его главный шанс и видится в слабой челюсти Блейдса. Но опытный американец знает свои недостатки и старается их нивелировать. Очевидно, Блейдс сделает ставку на борьбу – одну из лучших в дивизионе. Даже бесконечными попытками тейкдаунов он способен изрядно измотать соперника.

В общем, у Блейдса точно есть необходимые инструменты для того, чтобы остановить Хокита. Проспект пока и близко не сталкивался с таким уровнем сопротивления, которое может оказать его соотечественник. С учетом коэффициентов видим смысл заиграть победу Блейдса.

Полный кард, где смотреть бой Блейдс – Хокит

Турнир UFC 327 пройдет на арене «Kaseya Center» в Майами (штат Флорида, США). Шоу стартует в воскресенье, 12 апреля, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому бой Блейдс – Хокит стоит ожидать около 05:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

Прелимы

  • Патрисио «Питбуль» Фрейре (Бразилия) – Аарон Пико (США). Полулегкий вес;
  • Матеуш Гамрот (Польша) – Эстебан Рибович (Аргентина). Легкий вес;
  • Кевин Холланд (США) – Рэнди Браун (Ямайка). Полусредний вес;
  • Татьяна Суарес (США) – Лупита Годинес (Мексика). Женский минимальный вес;
  • Келвин Гастелум (США) – Висенте Люке (Бразилия). Средний вес;
  • Маркел Медерос (Бразилия) – Крис Падилья (США). Легкий вес;
  • Чарльз Радтке (США) – Франсиско Прадо (Аргентина). Полусредний вес.

