Кертис Блейдс – Джош Хокит, 12 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Редки случаи, когда при такой разнице в опыте и статусе котировки коэффициенты почти равны. И ведь Блейдса нельзя назвать списанным ветераном. У него вполне рабочий возраст для тяжелого дивизиона, американец держится на уровне топ-5. Но в UFC явно верят в Хокита и многого от него ждут.

Молодой представитель США – один из главных проспектов своей весовой категории. Берет напором, прессингом и очень плотными ударами. Его главный шанс и видится в слабой челюсти Блейдса. Но опытный американец знает свои недостатки и старается их нивелировать. Очевидно, Блейдс сделает ставку на борьбу – одну из лучших в дивизионе. Даже бесконечными попытками тейкдаунов он способен изрядно измотать соперника.

В общем, у Блейдса точно есть необходимые инструменты для того, чтобы остановить Хокита. Проспект пока и близко не сталкивался с таким уровнем сопротивления, которое может оказать его соотечественник. С учетом коэффициентов видим смысл заиграть победу Блейдса.