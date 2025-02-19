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19 февраля 5:24ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Буде-Глимт - Твенте, 20 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Держим кулаки за российского вратаря
Валентин Васильев

В четверг, 20 февраля, пройдут ответные стыковые матчи Лиги Европы по футболу. В норвежском Буде одноименный клуб примет «Твенте» из Энсхеде. А у нашего болельщика в этой паре есть свой персональный интерес - по фамилии Хайкин. Все же не так много в еврокубках осталось российских футболистов. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Буде-Глимт» (Норвегия)

20.02.2025, Чт

20:45 МСК

«Твенте» (Энсхеде, Нидерланды) 

П1 - 1.92

Х - 3.85

П2 - 3.70

Турнир: Лига Европы, ответный стыковой матч

Стадион: Аспмюра (Будё, Норвегия)

Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Буде-Глимт»0011-2
«Твенте»1002-1

Последние пять матчей «Буде-Глимт»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.02.2025

«Твенте»

2:1

«Буде-Глимт»

Лига Европы

30.01.2025

«Ницца»

1:1

«Буде-Глимт»

Лига Европы

23.01.2025

«Буде-Глимт»

3:1

«Маккаби» Т-А

Лига Европы

12.12.2024

«Буде-Глимт»

2:1

«Бешикташ»

Лига Европы

01.12.2024

«Буде-Глимт»

5:2

«Лиллестрем»

Чемпионат Норвегии

Последние пять матчей «Твенте»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.02.2025

«Твенте»

2:0

«Валвейк»

Эредивизия

13.02.2025

«Твенте»

2:1

«Буде-Глимт»

Лига Европы

09.02.2025

«Херенвен»

3:3

«Твенте»

Эредивизия

02.02.2025

«Гоу Эхед Иглз»

2:2

«Твенте»

Эредивизия

30.01.2024

«Твенте»

1:0

«Бешикташ»

Лига Европы

Календарь игр

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Ответные стыковые матчи

20.02.2025
20:45. «Рома»  – «Порту». Первый матч - 1:1
20:45. «Галатасарай» – «АЗ Алкмар». Первый матч - 1:4
20:45. «Стяуа» – ПАОК. Первый матч -  2:1
20:45. «Буде-Глимт» – «Твенте». Первый матч - 1:2  
23:00. «Виктория Пльзень» – «Ференцварош». Первый матч - 0:1  
23:00. «Реал Сосьедад» – «Мидтьюлланд». Первый матч - 2:1
23:00. «Аякс» – «Юнион». Первый матч - 2:0
23:00. «Андерлехт» – «Фенербахче». Первый матч - 0:3 

Прогноз на матч

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Неделю назад в Энсхеде норвежцы обиднейшим образом упустили ничью. На 85-й минуте гости сравняли счет, а на пятой компенсированной получили пенальти в свои ворота. 36-летний ветеран голландского футбола Рикки ван Волфсвинкель его реализовал, обеспечив «Твенте» пусть небольшой, но все-таки задел перед ответным матчем.

У голландцев есть еще одно преимущество перед соперником - в игровом тонусе. Зимняя пауза в Эредивизии составила меньше трех недель - ясно, что с середины января команда успела как следует разогнаться. «Буде-Глимт» в этом плане сложнее. В 2025 году команда Хайкина провела  всего три официальных матча, и все - в Лиге Европы. 

В результатах норвежцев четко прослеживается один тренд - они крайне редко играют на ноль, причем как в защите, так и в атаке. В пяти последних матчах  «Буде» забивал и пропускал. Это повод присмотреться к котировкам на «обе забьют», если размышляете, на что бы поставить в данной паре. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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В онлайн-кинотеатре Okko можно выбрать любую трансляцию Лиги Европы, равно как и других континентальных турниров. 

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Мелбет»Графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Буде-Глимт»: Ветти (травма)

«Твенте»: Алдерс (запрет на участие в матчах), Таха (травма).

Коэффициенты букмекеров

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Легальная компания «Мелбет» установила достаточно высокие коэффициенты на самые популярные рынки. Котировка на победу «Буде-Глимт» установлена на отметке 1.92. Кэф на гостей почти в два раза выше - 3.70. В случае ничьей букмекер умножит номинал ставки на 3.85.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Буде-Глимт» – «Твенте»?

Букмекеры отдают предпочтение в паре норвежцам. Но достаточно большой коэффициент на победу хозяев говорит о высокой непредсказуемости матча. 

Будет ли играть Никита Хайкин?

Если не случится никакого форс-мажора, российский легионер займет ворота «Буде-Глимт» с первых минут, как это делал во всех девяти предыдущих матчах Лиги Европы. В этой команде Никита практически незаменим. 

С кем сыграет победитель пары «Буде-Глимт» – «Твенте» в 1/8 финала?

Лучшая команды норвежско-нидерландского противостояния по сетке розыгрыша выходит на «Олимпиакос» или «Рейнджерс». 

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