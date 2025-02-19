Буде-Глимт - Твенте, 20 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

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В четверг, 20 февраля, пройдут ответные стыковые матчи Лиги Европы по футболу. В норвежском Буде одноименный клуб примет «Твенте» из Энсхеде. А у нашего болельщика в этой паре есть свой персональный интерес - по фамилии Хайкин. Все же не так много в еврокубках осталось российских футболистов.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Буде-Глимт» (Норвегия)
20.02.2025, Чт
20:45 МСК
«Твенте» (Энсхеде, Нидерланды)
|П1 - 1.92
Турнир: Лига Европы, ответный стыковой матч
Стадион: Аспмюра (Будё, Норвегия)
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Буде-Глимт»
|0
|0
|1
|1-2
|«Твенте»
|1
|0
|0
|2-1
Последние пять матчей «Буде-Глимт»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
13.02.2025
«Твенте»
2:1
«Буде-Глимт»
Лига Европы
30.01.2025
«Ницца»
1:1
«Буде-Глимт»
Лига Европы
23.01.2025
«Буде-Глимт»
3:1
«Маккаби» Т-А
Лига Европы
12.12.2024
«Буде-Глимт»
2:1
«Бешикташ»
Лига Европы
01.12.2024
«Буде-Глимт»
5:2
«Лиллестрем»
Чемпионат Норвегии
Последние пять матчей «Твенте»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
16.02.2025
«Твенте»
2:0
«Валвейк»
Эредивизия
13.02.2025
«Твенте»
2:1
«Буде-Глимт»
Лига Европы
09.02.2025
«Херенвен»
3:3
«Твенте»
Эредивизия
02.02.2025
«Гоу Эхед Иглз»
2:2
«Твенте»
Эредивизия
30.01.2024
«Твенте»
1:0
«Бешикташ»
Лига Европы
20.02.2025
20:45. «Рома» – «Порту». Первый матч - 1:1
20:45. «Галатасарай» – «АЗ Алкмар». Первый матч - 1:4
20:45. «Стяуа» – ПАОК. Первый матч - 2:1
20:45. «Буде-Глимт» – «Твенте». Первый матч - 1:2
23:00. «Виктория Пльзень» – «Ференцварош». Первый матч - 0:1
23:00. «Реал Сосьедад» – «Мидтьюлланд». Первый матч - 2:1
23:00. «Аякс» – «Юнион». Первый матч - 2:0
23:00. «Андерлехт» – «Фенербахче». Первый матч - 0:3
Неделю назад в Энсхеде норвежцы обиднейшим образом упустили ничью. На 85-й минуте гости сравняли счет, а на пятой компенсированной получили пенальти в свои ворота. 36-летний ветеран голландского футбола Рикки ван Волфсвинкель его реализовал, обеспечив «Твенте» пусть небольшой, но все-таки задел перед ответным матчем.
У голландцев есть еще одно преимущество перед соперником - в игровом тонусе. Зимняя пауза в Эредивизии составила меньше трех недель - ясно, что с середины января команда успела как следует разогнаться. «Буде-Глимт» в этом плане сложнее. В 2025 году команда Хайкина провела всего три официальных матча, и все - в Лиге Европы.
В результатах норвежцев четко прослеживается один тренд - они крайне редко играют на ноль, причем как в защите, так и в атаке. В пяти последних матчах «Буде» забивал и пропускал. Это повод присмотреться к котировкам на «обе забьют», если размышляете, на что бы поставить в данной паре.
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|-
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|-
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|Текстовая
|-
Потери
«Буде-Глимт»: Ветти (травма)
«Твенте»: Алдерс (запрет на участие в матчах), Таха (травма).
Легальная компания «Мелбет» установила достаточно высокие коэффициенты на самые популярные рынки. Котировка на победу «Буде-Глимт» установлена на отметке 1.92. Кэф на гостей почти в два раза выше - 3.70. В случае ничьей букмекер умножит номинал ставки на 3.85.
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Букмекеры отдают предпочтение в паре норвежцам. Но достаточно большой коэффициент на победу хозяев говорит о высокой непредсказуемости матча.
Если не случится никакого форс-мажора, российский легионер займет ворота «Буде-Глимт» с первых минут, как это делал во всех девяти предыдущих матчах Лиги Европы. В этой команде Никита практически незаменим.
Лучшая команды норвежско-нидерландского противостояния по сетке розыгрыша выходит на «Олимпиакос» или «Рейнджерс».
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