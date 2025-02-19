Буде-Глимт - Твенте, 20 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Неделю назад в Энсхеде норвежцы обиднейшим образом упустили ничью. На 85-й минуте гости сравняли счет, а на пятой компенсированной получили пенальти в свои ворота. 36-летний ветеран голландского футбола Рикки ван Волфсвинкель его реализовал, обеспечив «Твенте» пусть небольшой, но все-таки задел перед ответным матчем.

У голландцев есть еще одно преимущество перед соперником - в игровом тонусе. Зимняя пауза в Эредивизии составила меньше трех недель - ясно, что с середины января команда успела как следует разогнаться. «Буде-Глимт» в этом плане сложнее. В 2025 году команда Хайкина провела всего три официальных матча, и все - в Лиге Европы.

В результатах норвежцев четко прослеживается один тренд - они крайне редко играют на ноль, причем как в защите, так и в атаке. В пяти последних матчах «Буде» забивал и пропускал. Это повод присмотреться к котировкам на «обе забьют», если размышляете, на что бы поставить в данной паре.