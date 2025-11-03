Буде-Глимт - Монако, 4 ноября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе пройдут матчи четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Интерес к игре в Норвегии подогревает участие в ней сразу двух российских футболистов. В гости к «Буде-Глимт» Никиты Хайкина едет «Монако» Александра Головина. Рассмотрим предстоящее противостояние команд сквозь призму букмекерских котировок.
Турнир: Лига чемпионов, общий этап, 4-й тур
Стадион: «Аспмюра» (Буде, Норвегия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Буде-Глимт»
|0
|0
|0
|0-0
|«Монако»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Буде-Глимт»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.11.2025
|«Волеренга»
3:1
«Буде-Глимт»
Чемпионат Норвегии
|29.10.2025
|«Бранн»
1:2
«Буде-Глимт»
Чемпионат Норвегии
|26.10.2025
|«Буде-Глимт»
4:1
«Мольде»
Чемпионат Норвегии
|22.10.2025
|«Галатасарай»
3:1
«Буде-Глимт»
Лига чемпионов
|18.10.2025
|«Сарпсборг»
2:5
«Буде-Глимт»
Чемпионат Норвегии
Последние пять матчей «Монако»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.11.2025
|«Монако»
0:1
«Париж»
Лига 1
|29.10.2025
|«Нант»
3:5
«Монако»
Лига 1
|25.10.2025
|«Монако»
1:0
«Тулуза»
Лига 1
|22.10.2025
|«Монако»
0:0
«Тоттенхэм»
Лига чемпионов
|18.10.2025
|«Анже»
1:1
«Монако»
Лига 1
Общий этап. 4-й тур
04.11.2025, 20:45. «Наполи» (Италия) – «Айнтрахт» (Германия)
04.11.2025, 20:45. «Славия» (Чехия) – «Арсенал» (Англия)
04.11.2025, 23:00. «Олимпиакос» (Греция) – «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды)
04.11.2025, 23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Копенгаген» (Дания)
04.11.2025, 23:00. «Атлетико» (Испания) – «Юнион» (Бельгия)
04.11.2025, 23:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Монако» (Монако)
04.11.2025, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Спортинг» (Португалия)
04.11.2025, 23:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Реал Мадрид» (Испания)
04.11.2025, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Бавария» (Германия)
05.11.2025, 20:45. «Пафос» (Кипр) – «Вильярреал» (Испания)
05.11.2025, 20:45. «Карабах» (Азербайджан) – «Челси» (Англия)
05.11.2025, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Атлетик» (Испания)
05.11.2025, 23:00. «Аякс» (Нидерланды) – «Галатасарай» (Турция)
05.11.2025, 23:00. «Марсель» (Франция) – «Аталанта» (Италия)
05.11.2025, 23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Байер» (Германия)
05.11.2025, 23:00. «Брюгге» (Бельгия) – «Барселона» (Испания)
05.11.2025, 23:00. «Интер» (Италия) – «Кайрат» (Казахстан)
05.11.2025, 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) – «Боруссия» (Германия)
После трех туров соперники расположились по соседству в таблице - на 27-28-м местах.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. ПСЖ
|3
|3
|0
|0
|13-3
|9
|2. Бавария
|3
|3
|0
|0
|12-2
|9
|3. Интер
|3
|3
|0
|0
|9-0
|9
|4. Арсенал
|3
|3
|0
|0
|8-0
|9
|5. Реал Мадрид
|3
|3
|0
|0
|8-1
|9
|6. Боруссия Д
|3
|2
|1
|0
|12-7
|7
|7. Манчестер Сити
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|8. Ньюкасл
|3
|2
|0
|1
|8-2
|6
|9. Барселона
|3
|2
|0
|1
|9-4
|6
|10. Ливерпуль
|3
|2
|0
|1
|8-4
|6
|11. Спортинг
|3
|2
|0
|1
|7-4
|6
|12. Челси
|3
|2
|0
|1
|7-4
|6
|13. Карабах
|3
|2
|0
|1
|6-5
|6
|14. Галатасарай
|3
|2
|0
|1
|5-6
|6
|15. Тоттенхэм
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|16. ПСВ
|3
|1
|1
|1
|8-6
|4
|17. Аталанта
|3
|1
|1
|1
|2-5
|4
|18. Марсель
|3
|1
|0
|2
|6-4
|3
|19. Атлетико
|3
|1
|0
|2
|7-8
|3
|20. Брюгге
|3
|1
|0
|2
|5-7
|3
|21. Атлетик
|3
|1
|0
|2
|4-7
|3
|22. Айнтрахт
|3
|1
|0
|2
|7-11
|3
|23. Наполи
|3
|1
|0
|2
|4-9
|3
|24. Юнион
|3
|1
|0
|2
|3-9
|3
|25. Ювентус
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|26. Буде-Глимт
|3
|0
|2
|1
|5-7
|2
|27. Монако
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|28. Славия Прага
|3
|0
|2
|1
|2-5
|2
|29. Пафос
|3
|0
|2
|1
|1-5
|2
|30. Байер
|3
|0
|2
|1
|5-10
|2
|31. Вильярреал
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|32. Копенгаген
|3
|0
|1
|2
|4-8
|1
|33. Олимпиакос
|3
|0
|1
|2
|1-8
|1
|34. Кайрат
|3
|0
|1
|2
|1-9
|1
|35. Бенфика
|3
|0
|0
|3
|2-7
|0
|36. Аякс
|3
|0
|0
|3
|1-11
|0
Обе команды испытывают схожие игровые проблемы. Что для одних, что для других «сухие» матчи - большая редкость. Хозяева за 10 последних игр лишь однажды сыграли на ноль в обороне, гости - дважды.
У «Буде-Глимт» на этом отрезке набралось девять матчей с забитыми и пропущенными мячами, у «Монако» - семь. При этом чемпион Норвегии в полной мере использует фактор своего поля. На родной «Аспмюре» Хайкин и компания не проигрывают с конца июня. При таких вводных перспективным выглядит комбо 1Х и тотал больше 1.5.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Сервис Okko покажет игру в Буде в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Okko»
|Видео, Full HD
|Платная подписка
|WINLINE
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Буде-Глимт»: Алеесами, Брюнхильдсен (оба - травмы)
«Монако»: Закария, Градецки, Вандерсон, Дьер, Камара (все - травмы)
Аналитики БК Winline дают высокие коэффициенты на все основные исходы матча - 2.39 на победу хозяев, 2.75 - на гостей и 3.75 - на ничью.
Эксперты считают результативную ничью со счетом 1:1 наиболее реальным исходом матча. В линии Winline на точный счет этот вариант котируется за 6.60.
Восемь лучших клубов по итогам Общего этапа квалифицируются в 1/8 финала напрямую. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи. В настоящее время ни «Буде-Глимт», ни «Монако» в число первых 24-х не входят.
Легальная прямая трансляция матча в России будет доступна на онлайн-кинотеатре Okko.
Медицинских или каких-то иных противопоказаний к выходу на поле у российских легионеров команд нет. Оба, скорее всего, начнут матч в стартовом составе.