Буде-Глимт - Монако, 4 ноября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Обе команды испытывают схожие игровые проблемы. Что для одних, что для других «сухие» матчи - большая редкость. Хозяева за 10 последних игр лишь однажды сыграли на ноль в обороне, гости - дважды.

У «Буде-Глимт» на этом отрезке набралось девять матчей с забитыми и пропущенными мячами, у «Монако» - семь. При этом чемпион Норвегии в полной мере использует фактор своего поля. На родной «Аспмюре» Хайкин и компания не проигрывают с конца июня. При таких вводных перспективным выглядит комбо 1Х и тотал больше 1.5.