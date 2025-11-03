Ведомости
Спорт

2 ноября 9:03
Лига чемпионов УЕФА

Буде-Глимт - Монако, 4 ноября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Хайкин против Головина!
Валентин Васильев

На этой неделе пройдут матчи четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Интерес к игре в Норвегии подогревает участие в ней сразу двух российских футболистов. В гости к «Буде-Глимт» Никиты Хайкина едет «Монако» Александра Головина. Рассмотрим предстоящее противостояние команд сквозь призму букмекерских котировок. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Буде-Глимт» (Буде, Норвегия)

04.11.2025, Вт

23:00 МСК

«Монако» (Монако/Франция)

П1 - 2.39

Х - 3.75

П2 - 2.75

Турнир: Лига чемпионов, общий этап, 4-й тур

Стадион: «Аспмюра»  (Буде, Норвегия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Буде-Глимт»0000-0
«Монако»0000-0

Последние пять матчей «Буде-Глимт»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.11.2025«Волеренга»

3:1

«Буде-Глимт»

Чемпионат Норвегии

29.10.2025«Бранн»

1:2

«Буде-Глимт»

Чемпионат Норвегии

26.10.2025«Буде-Глимт»

4:1

«Мольде»

Чемпионат Норвегии

22.10.2025«Галатасарай»

3:1

«Буде-Глимт»

Лига чемпионов

18.10.2025«Сарпсборг»

2:5

«Буде-Глимт»

Чемпионат Норвегии

Последние пять матчей «Монако»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.11.2025«Монако»

0:1

«Париж»

Лига 1

29.10.2025«Нант»

3:5

«Монако»

Лига 1

25.10.2025«Монако»

1:0

«Тулуза»

Лига 1

22.10.2025«Монако»

0:0

«Тоттенхэм»

Лига чемпионов

18.10.2025«Анже»

1:1

«Монако»

Лига 1

Календарь матчей

Общий этап. 4-й тур

04.11.2025, 20:45. «Наполи» (Италия) – «Айнтрахт» (Германия)  
04.11.2025, 20:45. «Славия» (Чехия) – «Арсенал» (Англия)  
04.11.2025, 23:00. «Олимпиакос» (Греция) – «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды)  
04.11.2025, 23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Копенгаген» (Дания)  
04.11.2025, 23:00. «Атлетико» (Испания) – «Юнион» (Бельгия)  
04.11.2025, 23:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Монако» (Монако)  
04.11.2025, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Спортинг» (Португалия)  
04.11.2025, 23:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Реал Мадрид» (Испания)  
04.11.2025, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Бавария» (Германия)  
05.11.2025, 20:45. «Пафос» (Кипр) – «Вильярреал» (Испания)  
05.11.2025, 20:45. «Карабах» (Азербайджан) – «Челси» (Англия)  
05.11.2025, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Атлетик» (Испания)  
05.11.2025, 23:00. «Аякс» (Нидерланды) – «Галатасарай» (Турция)  
05.11.2025, 23:00. «Марсель» (Франция) – «Аталанта» (Италия)  
05.11.2025, 23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Байер» (Германия)  
05.11.2025, 23:00. «Брюгге» (Бельгия) – «Барселона» (Испания)  
05.11.2025, 23:00. «Интер» (Италия) – «Кайрат» (Казахстан)  
05.11.2025, 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) – «Боруссия» (Германия)

Место в турнирной таблице

После трех туров соперники расположились по соседству в таблице - на 27-28-м местах. 

КомандаИВНПМО
1. ПСЖ330013-39
2. Бавария330012-29
3. Интер33009-09
4. Арсенал33008-09
5. Реал Мадрид33008-19
6. Боруссия Д321012-77
7. Манчестер Сити32106-27
8. Ньюкасл32018-26
9. Барселона32019-46
10. Ливерпуль32018-46
11. Спортинг32017-46
12. Челси32017-46
13. Карабах32016-56
14. Галатасарай32015-66
15. Тоттенхэм31203-25
16. ПСВ31118-64
17. Аталанта31112-54
18. Марсель31026-43
19. Атлетико31027-83
20. Брюгге31025-73
21. Атлетик31024-73
22. Айнтрахт31027-113
23. Наполи31024-93
24. Юнион31023-93
25. Ювентус30216-72
26. Буде-Глимт30215-72
27. Монако30213-62
28. Славия Прага30212-52
29. Пафос30211-52
30. Байер30215-102
31. Вильярреал30122-51
32. Копенгаген30124-81
33. Олимпиакос30121-81
34. Кайрат30121-91
35. Бенфика30032-70
36. Аякс30031-110

Прогноз на матч

Обе команды испытывают схожие игровые проблемы. Что для одних, что для других «сухие» матчи - большая редкость. Хозяева за 10 последних игр лишь однажды сыграли на ноль в обороне, гости - дважды. 

У «Буде-Глимт» на этом отрезке набралось девять матчей с забитыми и пропущенными мячами, у «Монако» - семь. При этом чемпион Норвегии в полной мере использует фактор своего поля. На родной «Аспмюре» Хайкин и компания не проигрывают с конца июня. При таких вводных перспективным выглядит комбо 1Х и тотал больше 1.5.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Сервис Okko покажет игру в Буде в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Okko»Видео, Full HDПлатная подписка
WINLINEГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Потери

«Буде-Глимт»: Алеесами, Брюнхильдсен (оба - травмы)

«Монако»: Закария, Градецки, Вандерсон, Дьер, Камара (все - травмы)

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК Winline  дают высокие коэффициенты на все основные исходы матча - 2.39 на победу хозяев, 2.75 - на гостей и 3.75 - на ничью.

🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Буде-Глимт» - «Монако»?

Эксперты считают результативную ничью со счетом 1:1 наиболее реальным исходом матча. В линии Winline  на точный счет этот вариант котируется за 6.60.

Кто выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

Восемь лучших клубов по итогам Общего этапа квалифицируются в 1/8 финала напрямую. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи. В настоящее время ни «Буде-Глимт», ни «Монако» в число первых 24-х не входят.

Где смотреть матч «Монако» — «Манчестер Сити»?

Легальная прямая трансляция матча в России будет доступна на онлайн-кинотеатре Okko.

Будут ли играть Головин и Хайкин?

Медицинских или каких-то иных противопоказаний к выходу на поле у российских легионеров команд нет. Оба, скорее всего, начнут матч в стартовом составе.

