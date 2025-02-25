Болонья - Милан, 27 февраля: где смотреть матч Серии А, трансляция, составы, прогноз

Партнерский проект
27 февраля «Болонья» и «Милан» сыграют перенесенный матч девятого тура национального первенства. Соседи по турнирной таблице разыграют три очка, завоевание которых позволит победителю обойти «Фиорентину» и подняться на шестую строчку. Разбираемся в предматчевых раскладах.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Болонья» (Болонья)
27.02.2024, Чт
22:45 МСК
«Милан» (Милан)
|П1 - 2.85
Турнир: Чемпионат Италии по футболу, четвертьфинал
Стадион: «Ренато Далль'Ара» (Болонья, Италия)
Главный арбитр: Маурицио Мариани
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Болонья»
|52
|47
|87
|235-305
|«Милан»
|87
|47
|52
|305-235
Последние пять матчей «Болоньи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.2025
|«Парма»
2:0
«Болонья»
Серия А
|14.02.2025
|«Болонья»
3:2
«Торино»
Серия А
|09.02.2025
|«Лечче»
0:0
«Болонья»
Серия А
|04.02.2025
|«Аталанта»
0:1
«Болонья»
Кубок Италии
|01.02.2025
|«Болонья»
2:0
«Комо»
Серия А
Последние пять матчей «Милана»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.2025
|«Торино»
2:1
«Милан»
Серия А
|18.02.2025
|«Милан»
1:1
«Фейенорд»
Лига чемпионов
|15.02.2025
|«Милан»
1:0
«Верона»
Серия А
|12.02.2025
|«Фейенорд»
1:0
«Милан»
Лига чемпионов
|08.02.2025
|«Эмполи»
0:2
«Милан»
Серия А
Последние пять матчей «Болоньи» и «Милана»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.01.2024
|«Милан»
2:2
«Болонья»
Серия А
|21.08.2023
|«Болонья»
0:2
«Милан»
Серия А
15.04.2023
«Болонья»
1:1
«Милан»
Серия А
27.08.2022
«Милан»
2:0
«Болонья»
Серия А
|04.04.2022
|«Милан»
0:0
«Болонья»
Серия А
После 26-го тура «Милан» занимает 7-е место в турнирной таблице, а «Болонья» - 8-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|26
|17
|6
|3
|59-24
|57
|2. Наполи
|26
|17
|5
|4
|42-21
|56
|3. Аталанта
|26
|16
|6
|4
|59-26
|54
|4. Ювентус
|26
|12
|13
|1
|43-21
|49
|5. Лацио
|26
|14
|5
|7
|47-34
|47
|6. Фиорентина
|26
|12
|6
|8
|41-28
|42
|7. Милан
|25
|11
|8
|6
|37-26
|41
|8. Болонья
|25
|10
|11
|4
|38-31
|41
|9. Рома
|26
|11
|7
|8
|40-29
|40
|10. Удинезе
|26
|10
|6
|10
|33-37
|36
|11. Торино
|26
|7
|10
|9
|29-32
|31
|12. Дженоа
|26
|7
|9
|10
|24-34
|30
|13. Комо
|26
|7
|7
|12
|32-41
|28
|14. Верона
|26
|8
|2
|16
|27-54
|26
|15. Кальяри
|26
|6
|7
|13
|26-40
|25
|16. Лечче
|26
|6
|7
|13
|18-42
|25
|17. Парма
|26
|5
|8
|13
|32-45
|23
|18. Эмполи
|26
|4
|9
|13
|22-43
|21
|19. Венеция
|26
|3
|8
|15
|22-41
|17
|20. Монца
|26
|2
|8
|16
|21-43
|14
Встреча соседей по турнирной таблицы не сулит града голов, но обещает быть предельно напряженной. «Болонья» на турнирном пути часто теряет очки, на которые имела право рассчитывать. В феврале уже была «сухая» ничья с «Лечче», а в минувшем туре болонцы уступили еще одному обитателю подвала турнирной таблице - «Парме».
Не в лучшей форме и «Милан». Эффект новизны и эмоциональный всплеск после смены главного тренера сошли на нет. «Россонери» в ухлдящем месяце могут похвастать разве что вымученными победами с минимальным счетом у аутсайдеров Серии А. А ведь была еще и катастрофа с «Фейенордом» в стыковых матчах Лиги чемпионов. А в минувшие выходные миланцы уступили на выезде «Торино».
Выбрать победителя в этой паре крайне сложно. «Милан» не выглядит командой, способной по заказу обыграть соседа по турнирной таблице на выезде, а против выигрыша хозяев поля выступает статистика личных встреч. Делаем математический выбор в пользу ничейного исхода.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Болонья»: Одгор, Педрола, Хольм (все - травма)
«Милан»: Лофтус-Чик, Эмерсон, Флоренци, Уокер (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Болонья» - «Милан»:
|Позиция
|«Болонья»
|«Милан»
|Позиция
|Вратарь
|1. Скоропуски
|16. Меньян
|Вратарь
|Защитник
|33. Миранда
|31. Павлович
|Защитник
|Защитник
|26. Лукуми
|28. Тшау
|Защитник
|Защитник
|31. Бекема
|20. Хименес
|Защитник
|Полузащитник
|22. Ликояннис
|19. Эрнандес
|Защитник
|Полузащитник
|80. Фаббьян
|29. Фофана
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Фройлер
|80. Муса
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Побега
|14. Рейндерс
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Ндой
|11. Пулишич
|Нападающий
|Полузащитник
|30. Домингес
|10. Леау
|Нападающий
|Нападающий
|24. Даллинга
|90. Абрахам
|Нападающий
|Главный тренер
|Винченцо Итальяно
|Сержиу Консейсау
|Главный тренер
Самый скромный коэффициент (7.00) FONBET предлагает за ничью 1:1. Сыгравшая ставка на 1:0 в пользу гостей будет умножена букмекером на 8.50. Нули на табло и минимальный выигрыш хозяев идут за 9.00.
В прямом эфире встречу покажет общедоступный телеканал «Матч!». Следить за игрой можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров, и в соцсетях.
Эксперты FONBET называют такую тройку главных претендентов на титул:
Партнерский проект