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25 февраля 10:28ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Болонья - Милан, 27 февраля: где смотреть матч Серии А, трансляция, составы, прогноз

Болонцы не выигрывали у «россонери» больше 9 лет
Руслан Ипполитов

27 февраля «Болонья» и «Милан» сыграют перенесенный матч девятого тура национального первенства. Соседи по турнирной таблице разыграют три очка, завоевание которых позволит победителю обойти «Фиорентину» и подняться на шестую строчку. Разбираемся в предматчевых раскладах. 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Болонья» (Болонья) 

27.02.2024, Чт

22:45 МСК

«Милан» (Милан) 

П1 - 2.85

Х - 3.30

П2 - 2.50

Турнир: Чемпионат Италии по футболу, четвертьфинал

Стадион:  «Ренато Далль'Ара» (Болонья, Италия)

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Болонья»524787235-305
«Милан»874752305-235

Последние пять матчей «Болоньи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.02.2025«Парма»

2:0

«Болонья»

Серия А

14.02.2025«Болонья»

3:2

«Торино»

Серия А

09.02.2025«Лечче»

0:0

«Болонья»

Серия А

04.02.2025«Аталанта»

0:1

«Болонья»

Кубок Италии

01.02.2025«Болонья»

2:0

«Комо»

Серия А

Последние пять матчей «Милана»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.02.2025«Торино»

2:1

«Милан»

Серия А

18.02.2025«Милан»

1:1

«Фейенорд»

Лига чемпионов

15.02.2025«Милан»

1:0

«Верона»

Серия А

12.02.2025«Фейенорд»

1:0

«Милан»

Лига чемпионов

08.02.2025«Эмполи»

0:2

«Милан»

Серия А

Последние пять матчей «Болоньи» и «Милана»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.01.2024«Милан»

2:2

«Болонья»

Серия А

21.08.2023«Болонья»

0:2

«Милан»

Серия А

15.04.2023

«Болонья»

1:1

«Милан»

Серия А

27.08.2022

«Милан»

2:0

«Болонья»

Серия А

04.04.2022«Милан»

0:0

«Болонья»

Серия А

Турнирное положение

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После 26-го тура «Милан» занимает 7-е место в турнирной таблице, а «Болонья» - 8-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер26176359-2457
2. Наполи26175442-2156
3. Аталанта26166459-2654
4. Ювентус261213143-2149
5. Лацио26145747-3447
6. Фиорентина26126841-2842
7. Милан25118637-2641
8. Болонья251011438-3141
9. Рома26117840-2940
10. Удинезе261061033-3736
11. Торино26710929-3231
12. Дженоа26791024-3430
13. Комо26771232-4128
14. Верона26821627-5426
15. Кальяри26671326-4025
16. Лечче26671318-4225
17. Парма26581332-4523
18. Эмполи26491322-4321
19. Венеция26381522-4117
20. Монца26281621-4314

Прогноз на матч

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Встреча соседей по турнирной таблицы не сулит града голов, но обещает быть предельно напряженной. «Болонья» на турнирном пути часто теряет очки, на которые имела право рассчитывать. В феврале уже была «сухая» ничья с «Лечче», а в минувшем туре болонцы уступили еще одному обитателю подвала турнирной таблице - «Парме».

Не в лучшей форме и «Милан». Эффект новизны и эмоциональный всплеск после смены главного тренера сошли на нет. «Россонери» в ухлдящем месяце могут похвастать разве что вымученными победами с минимальным счетом у аутсайдеров Серии А. А ведь была еще и катастрофа с «Фейенордом» в стыковых матчах Лиги чемпионов. А в минувшие выходные миланцы уступили на выезде «Торино».

Выбрать победителя в этой паре крайне сложно. «Милан» не выглядит командой, способной по заказу обыграть соседа по турнирной таблице на выезде, а против выигрыша хозяев поля выступает статистика личных встреч. Делаем математический выбор в пользу ничейного исхода.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу покажет общедоступный телеканал «Матч!». Следить за игрой можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров, и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Болонья»: Одгор, Педрола, Хольм (все - травма)

«Милан»: Лофтус-Чик, Эмерсон, Флоренци, Уокер (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Болонья» - «Милан»:

Позиция«Болонья»«Милан»Позиция
Вратарь1. Скоропуски16. МеньянВратарь
Защитник33. Миранда31. ПавловичЗащитник
Защитник26. Лукуми28. ТшауЗащитник
Защитник31. Бекема20. ХименесЗащитник
Полузащитник22. Ликояннис19. ЭрнандесЗащитник
Полузащитник80. Фаббьян29. ФофанаПолузащитник
Полузащитник 8. Фройлер 80. МусаПолузащитник 
Полузащитник18. Побега14. РейндерсПолузащитник
Полузащитник11. Ндой11. ПулишичНападающий
Полузащитник30. Домингес10. ЛеауНападающий
Нападающий24. Даллинга90. АбрахамНападающий
Главный тренерВинченцо ИтальяноСержиу КонсейсауГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В случае сыгравшей ставки на победу «Милана» FONBET умножит номинал на 2.50. Заключить пари на ничью можно за 3.30.  Вероятность выигрыша «Болоньи» оценена коэффициентом 2.85.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Болонья» - «Милан»?

Самый скромный коэффициент (7.00) FONBET предлагает за ничью 1:1. Сыгравшая ставка на 1:0 в пользу гостей будет умножена букмекером на 8.50. Нули на табло и минимальный выигрыш хозяев идут за 9.00.

Где смотреть бесплатно матч «Болонья» - «Милан»?

В прямом эфире встречу покажет общедоступный телеканал «Матч!». Следить за игрой можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров, и в соцсетях.

Кто станет чемпионом Италии?

Эксперты FONBET называют такую тройку главных претендентов на титул:

  1. «Интер» - 1.35
  2. «Наполи» - 3.35
  3. «Аталанта» - 9.00
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