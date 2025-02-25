Болонья - Милан, 27 февраля: где смотреть матч Серии А, трансляция, составы, прогноз

Встреча соседей по турнирной таблицы не сулит града голов, но обещает быть предельно напряженной. «Болонья» на турнирном пути часто теряет очки, на которые имела право рассчитывать. В феврале уже была «сухая» ничья с «Лечче», а в минувшем туре болонцы уступили еще одному обитателю подвала турнирной таблице - «Парме».

Не в лучшей форме и «Милан». Эффект новизны и эмоциональный всплеск после смены главного тренера сошли на нет. «Россонери» в ухлдящем месяце могут похвастать разве что вымученными победами с минимальным счетом у аутсайдеров Серии А. А ведь была еще и катастрофа с «Фейенордом» в стыковых матчах Лиги чемпионов. А в минувшие выходные миланцы уступили на выезде «Торино».

Выбрать победителя в этой паре крайне сложно. «Милан» не выглядит командой, способной по заказу обыграть соседа по турнирной таблице на выезде, а против выигрыша хозяев поля выступает статистика личных встреч. Делаем математический выбор в пользу ничейного исхода.