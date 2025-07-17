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16 июля 14:14ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Филип Мисолич — Нуну Боржеш, 17 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Бостаде

3-я ракетка турнира вступает в игру
Руслан Ипполитов

Во втором круге мужского одиночного турнира в шведском Бостаде Нуну Боржеш сыграет с Филипом Мисоличем. Португалец имеет третий посев на турнире, а его ближайший соперник пробился в основную сетку через квалификацию. Присматриваемся к заманчивым коэффициентам и оцениваем шансы конкурентов.

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Дата / Время: 17.07.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Бостад Тэннис Стэдиум»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Нуну Боржеш (28 лет, 35-я ракетка мира)

  • 1-й круг: освобожден

Филип Мисолич (23 лет, 105-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Эльмер Меллер (Дания, 110) — 6:3, 3:6, 7:5

Нуну Боржеш (Португалия)

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За шесть лет в профессионалах Боргеш выиграл один турнир АТР в одиночном разряде. Наивысшее место в рейтинге - 30. 

В 2025 году 20 побед и 19 поражений. Четвертьфиналист турниров в Хертогенбосхе (трава) и Марракеше (хард). 

На «Ролан Гаррос» дошел до третьего круга. На Australian Open выбыл после третьего круга, уступив Карлосу Алькарасу. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Филип Мисолич (Австрия)

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Профессионал с 2019 года. Наивысшее место в мировом мужском рейтинге - 105. На турнирах АТР титулов не завоевывал.

В 2025 году сыграл 9 матчей: 6 побед - 3 поражения. Четвертьфиналист турнира в Бухаресте (грунт).

На Умблдоне вылетел в первом круге. На «Ролан Гаррос» дошел до третьего раунда плей-офф, где уступил Новаку Джоковичу..

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Это будет первый матч между португальским и австрийским теннисистами. 

Ставки на исход

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Аналитики полагают, что чуть больше шансов на успех у португальца, предлагая при этом довольно приличные коэффициенты на победу каждого из соперников. На успех Мисолича ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Пари на триумф Боржеша можно заключить с кэфом 1.78.

Ставки на тотал

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Заключить пари на то, что в матче будет сыграно как минимум 23 гейма (ТБ 22.5) букмекер предлагает с коэффициентом1.95. Поставить на ТМ 22.5 (не больше 22 геймов) можно за 1.85.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетсити»До 2 000 рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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Победа Мисолича

Победа Боржеша

ТБ 22.5

ТМ 22.5

«Бетсити»

2.04

1.78

1.95

1.85

Прогноз и ставка

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Боржеш опытней, значительно выше в рейтинге и еще совсем недавно отчаянно сражался на Уимблдоне с Кареном Хачановым практически на равных. 1.78 - довольно щедрое предложение при пари на победу сеяного игрока, являющегося одним из фаворитов всего турнира. Пройти мимо такого крайне сложно. Наш выбор - победа португальца с любым счетом.

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