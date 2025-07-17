Филип Мисолич — Нуну Боржеш, 17 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Бостаде

Во втором круге мужского одиночного турнира в шведском Бостаде Нуну Боржеш сыграет с Филипом Мисоличем. Португалец имеет третий посев на турнире, а его ближайший соперник пробился в основную сетку через квалификацию. Присматриваемся к заманчивым коэффициентам и оцениваем шансы конкурентов.

Дата / Время: 17.07.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Бостад Тэннис Стэдиум»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Нуну Боржеш (28 лет, 35-я ракетка мира)

1-й круг: освобожден

Филип Мисолич (23 лет, 105-я ракетка мира)