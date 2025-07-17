Филип Мисолич — Нуну Боржеш, 17 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Бостаде

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Во втором круге мужского одиночного турнира в шведском Бостаде Нуну Боржеш сыграет с Филипом Мисоличем. Португалец имеет третий посев на турнире, а его ближайший соперник пробился в основную сетку через квалификацию. Присматриваемся к заманчивым коэффициентам и оцениваем шансы конкурентов.
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Дата / Время: 17.07.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Бостад Тэннис Стэдиум»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Нуну Боржеш (28 лет, 35-я ракетка мира)
Филип Мисолич (23 лет, 105-я ракетка мира)
За шесть лет в профессионалах Боргеш выиграл один турнир АТР в одиночном разряде. Наивысшее место в рейтинге - 30.
В 2025 году 20 побед и 19 поражений. Четвертьфиналист турниров в Хертогенбосхе (трава) и Марракеше (хард).
На «Ролан Гаррос» дошел до третьего круга. На Australian Open выбыл после третьего круга, уступив Карлосу Алькарасу.
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Профессионал с 2019 года. Наивысшее место в мировом мужском рейтинге - 105. На турнирах АТР титулов не завоевывал.
В 2025 году сыграл 9 матчей: 6 побед - 3 поражения. Четвертьфиналист турнира в Бухаресте (грунт).
На Умблдоне вылетел в первом круге. На «Ролан Гаррос» дошел до третьего раунда плей-офф, где уступил Новаку Джоковичу..
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Это будет первый матч между португальским и австрийским теннисистами.
Аналитики полагают, что чуть больше шансов на успех у португальца, предлагая при этом довольно приличные коэффициенты на победу каждого из соперников. На успех Мисолича ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Пари на триумф Боржеша можно заключить с кэфом 1.78.
Заключить пари на то, что в матче будет сыграно как минимум 23 гейма (ТБ 22.5) букмекер предлагает с коэффициентом1.95. Поставить на ТМ 22.5 (не больше 22 геймов) можно за 1.85.
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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
Боржеш опытней, значительно выше в рейтинге и еще совсем недавно отчаянно сражался на Уимблдоне с Кареном Хачановым практически на равных. 1.78 - довольно щедрое предложение при пари на победу сеяного игрока, являющегося одним из фаворитов всего турнира. Пройти мимо такого крайне сложно. Наш выбор - победа португальца с любым счетом.