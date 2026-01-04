Ведомости
Борнмут - Арсенал, 3 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Канониры» стремятся к седьмой победе подряд
Валентин Васильев

«Борнмут» и лондонский «Арсенал» закроют субботнюю программу 20-го тура Английской премьер-лиги. Команды пребывают в разных частях турнирной таблицы, однако это не гарантирует лондонцам легкой прогулки. Чего ждать от «Борнмута» против поймавшего кураж соперника? Узнаем в нашем прогнозе.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Борнмут» (Борнмут)

03.01.2026, Сб

20:30 МСК

«Арсенал» (Лондон)

П1 - 6.00

Х - 4.80

П2 - 1.48

Турнир:  английская Премьер-лига, 20-й тур

Стадион: «Виталити» (Борнмут, Англия)

Главный судья:

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Борнмут»331317-43
«Арсенал»133343-17

Последние пять матчей «Борнмута»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.12.2025«Челси»

2:2

«Борнмут»

АПЛ

27.12.2025«Брентфорд»

4:1

«Борнмут»

АПЛ

20.12.2025«Борнмут»

1:1

«Бернли»

    АПЛ
15.12.2025«Манчестер Юнайтед»

4:4

«Борнмут»

АПЛ

06.12.2025«Борнмут»

0:0

«Челси»

АПЛ

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.12.2025«Арсенал»

4:1

«Астон Вилла»

АПЛ

27.12.2025«Арсенал»

2:1

«Брайтон»

АПЛ

23.12.2025«Арсенал»

1:1 (8-7 серия пенальти)

«Кристал Пэлас»

Кубок лиги

20.12.2025«Эвертон»

0:1

«Арсенал»

АПЛ

13.12.2025«Арсенал»

2:1

«Вулверхэмптон»

АПЛ

Место в турнирной таблице

«Арсенал» является безоговорочным лидером турнирной таблицы перед матчем 20-го тура АПЛ. «Борнмут» занимает лишь 15-ю строчку.

КлубИВНПМячиОчки
1. Арсенал19143237-1245
2. Манчестер Сити19132443-1741
3. Астон Вилла19123430-3239
4. Ливерпуль19103630-2633
5. Челси1986532-2130
6. Манчестер Юнайтед1986533-2930
7. Сандерленд1978420-1829
8. Эвертон1984720-2028
9. Брентфорд1983828-2627
10. Кристал Пэлас1976622-2127
11. Фулхэм1983826-2727
12. Тоттенхэм1975727-2326
13. Ньюкасл1975726-2426
14. Тоттенхэм1967628-2725
15. Борнмут1958629-3523
16. Лидс1956825-3221
17. Ноттингем Форест19531118-3018
18. Вест Хэм19351121-3814
19. Бернли19331320-3712
20. Вулверхэмптон19031611-403

Прогноз на матч

В начале сезона «Борнмут» демонстрировал неплохие показатели и в одночасье даже входил в тройку лидеров. Тем не менее, результаты плавно пошли вниз и за последние 10 туров команда набрала всего пять очков. Справедливости ради, команда огрызается на своем поле и иногда отбирает очки у более статусных соперников – чего стоят ничьи с «Манчестер Юнайтед» (4:4) и дважды с «Челси» (0:0 и 2:2).

«Арсенал» выступает несколько на другом уровне. Команда Микеля Артеты делает ставку на атакующий потенциал и почти в каждой встрече находит новые ключи для вскрытия обороны оппонентов. За последние шесть матчей во всех турнирах «канониры» лишь однажды забили менее одного гола за 90 минут.

Ситуация в турнирной таблице не позволяет «Арсеналу» сбавлять обороты и допускать осечки в матче с одной из самых уязвимых команд чемпионата. Считаем, что есть резон поверить в уверенный успех гостях с форой (-1) за коэффициент 1,77.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Встречу между этими командами можно посмотреть на сайтах букмекерских компаний, группах VK, а также на зарубежных каналах.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Борнмут»: Адамс, Акинмбони, Кристи, Доак, Милосавлевич (все - травмы).

«Арсенал»: Калафьори, Довман, Москера (все - травмы).

Ориентировочные стартовые составы на матч «Борнмут» - «Арсенал»:

Позиция«Борнмут»«Арсенал»Позиция
Вратарь
  1. Петрович
  1. Райя
Вратарь
Защитник20. Хименес5. ХинкапиЗащитник
Защитник18. Диаките6. ГабриэлЗащитник
Защитник5. Сенеси2. СалибаЗащитник
Защитник3. Труффер12. ТимберЗащитник
Полузащитник 16. Тавернье8. ЭдегорПолузащитник
Полузащитник 8. Скотт36. СубимендиПолузащитник 
Полузащитник7. Брукс23. МериноПолузащитник
Нападающий19. Клюйверт19. ТроссардПолузащитник
Нападающий24. Семеньо14. ДьекерешНападающий
Нападающий9. Эванилсон7. СакаНападающий
Главный тренерАндони ИраолаМикель АртетаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Трейдеры БК PARI считают лондонцев фаворитами предстоящей встречи - 1.48. Победа «Борнмута» оценивается в 6.00, а коэффициент на ничью составляет 4.80.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Борнмут» - «Арсенал»?

Эксперты PARI находят наиболее вероятным счетом в матче победу лидера - 2:0. Этот вариант котируется в БК за 8.00.

Будет ли много голов в матче «Борнмут» - «Арсенал»?

Букмекеры ожидают результативный матч. Поставить на ТБ 2,5 можно за коэффициент 1,65.

Где бесплатно смотреть матч «Борнмут» - «Арсенал»?

Трансляция матча будет доступна на спортивных порталах и ресурсах крупнейших букмекерских компаний. В частности, следить за ходом встречи можно на PARI.

