Борнмут - Арсенал, 3 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

В начале сезона «Борнмут» демонстрировал неплохие показатели и в одночасье даже входил в тройку лидеров. Тем не менее, результаты плавно пошли вниз и за последние 10 туров команда набрала всего пять очков. Справедливости ради, команда огрызается на своем поле и иногда отбирает очки у более статусных соперников – чего стоят ничьи с «Манчестер Юнайтед» (4:4) и дважды с «Челси» (0:0 и 2:2).

«Арсенал» выступает несколько на другом уровне. Команда Микеля Артеты делает ставку на атакующий потенциал и почти в каждой встрече находит новые ключи для вскрытия обороны оппонентов. За последние шесть матчей во всех турнирах «канониры» лишь однажды забили менее одного гола за 90 минут.

Ситуация в турнирной таблице не позволяет «Арсеналу» сбавлять обороты и допускать осечки в матче с одной из самых уязвимых команд чемпионата. Считаем, что есть резон поверить в уверенный успех гостях с форой (-1) за коэффициент 1,77.