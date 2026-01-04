Борнмут - Арсенал, 3 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
«Борнмут» и лондонский «Арсенал» закроют субботнюю программу 20-го тура Английской премьер-лиги. Команды пребывают в разных частях турнирной таблицы, однако это не гарантирует лондонцам легкой прогулки. Чего ждать от «Борнмута» против поймавшего кураж соперника? Узнаем в нашем прогнозе.
Турнир: английская Премьер-лига, 20-й тур
Стадион: «Виталити» (Борнмут, Англия)
Главный судья:
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Борнмут»
|3
|3
|13
|17-43
|«Арсенал»
|13
|3
|3
|43-17
Последние пять матчей «Борнмута»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.12.2025
|«Челси»
2:2
«Борнмут»
АПЛ
|27.12.2025
|«Брентфорд»
4:1
«Борнмут»
АПЛ
|20.12.2025
|«Борнмут»
1:1
«Бернли»
|АПЛ
|15.12.2025
|«Манчестер Юнайтед»
4:4
«Борнмут»
АПЛ
|06.12.2025
|«Борнмут»
0:0
«Челси»
АПЛ
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.12.2025
|«Арсенал»
4:1
«Астон Вилла»
АПЛ
|27.12.2025
|«Арсенал»
2:1
«Брайтон»
АПЛ
|23.12.2025
|«Арсенал»
1:1 (8-7 серия пенальти)
«Кристал Пэлас»
Кубок лиги
|20.12.2025
|«Эвертон»
0:1
«Арсенал»
АПЛ
|13.12.2025
|«Арсенал»
2:1
«Вулверхэмптон»
АПЛ
«Арсенал» является безоговорочным лидером турнирной таблицы перед матчем 20-го тура АПЛ. «Борнмут» занимает лишь 15-ю строчку.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Арсенал
|19
|14
|3
|2
|37-12
|45
|2. Манчестер Сити
|19
|13
|2
|4
|43-17
|41
|3. Астон Вилла
|19
|12
|3
|4
|30-32
|39
|4. Ливерпуль
|19
|10
|3
|6
|30-26
|33
|5. Челси
|19
|8
|6
|5
|32-21
|30
|6. Манчестер Юнайтед
|19
|8
|6
|5
|33-29
|30
|7. Сандерленд
|19
|7
|8
|4
|20-18
|29
|8. Эвертон
|19
|8
|4
|7
|20-20
|28
|9. Брентфорд
|19
|8
|3
|8
|28-26
|27
|10. Кристал Пэлас
|19
|7
|6
|6
|22-21
|27
|11. Фулхэм
|19
|8
|3
|8
|26-27
|27
|12. Тоттенхэм
|19
|7
|5
|7
|27-23
|26
|13. Ньюкасл
|19
|7
|5
|7
|26-24
|26
|14. Тоттенхэм
|19
|6
|7
|6
|28-27
|25
|15. Борнмут
|19
|5
|8
|6
|29-35
|23
|16. Лидс
|19
|5
|6
|8
|25-32
|21
|17. Ноттингем Форест
|19
|5
|3
|11
|18-30
|18
|18. Вест Хэм
|19
|3
|5
|11
|21-38
|14
|19. Бернли
|19
|3
|3
|13
|20-37
|12
|20. Вулверхэмптон
|19
|0
|3
|16
|11-40
|3
В начале сезона «Борнмут» демонстрировал неплохие показатели и в одночасье даже входил в тройку лидеров. Тем не менее, результаты плавно пошли вниз и за последние 10 туров команда набрала всего пять очков. Справедливости ради, команда огрызается на своем поле и иногда отбирает очки у более статусных соперников – чего стоят ничьи с «Манчестер Юнайтед» (4:4) и дважды с «Челси» (0:0 и 2:2).
«Арсенал» выступает несколько на другом уровне. Команда Микеля Артеты делает ставку на атакующий потенциал и почти в каждой встрече находит новые ключи для вскрытия обороны оппонентов. За последние шесть матчей во всех турнирах «канониры» лишь однажды забили менее одного гола за 90 минут.
Ситуация в турнирной таблице не позволяет «Арсеналу» сбавлять обороты и допускать осечки в матче с одной из самых уязвимых команд чемпионата. Считаем, что есть резон поверить в уверенный успех гостях с форой (-1) за коэффициент 1,77.
Встречу между этими командами можно посмотреть на сайтах букмекерских компаний, группах VK, а также на зарубежных каналах.
Потери
«Борнмут»: Адамс, Акинмбони, Кристи, Доак, Милосавлевич (все - травмы).
«Арсенал»: Калафьори, Довман, Москера (все - травмы).
Ориентировочные стартовые составы на матч «Борнмут» - «Арсенал»:
|Позиция
|«Борнмут»
|«Арсенал»
|Позиция
|Вратарь
|Вратарь
|Защитник
|20. Хименес
|5. Хинкапи
|Защитник
|Защитник
|18. Диаките
|6. Габриэл
|Защитник
|Защитник
|5. Сенеси
|2. Салиба
|Защитник
|Защитник
|3. Труффер
|12. Тимбер
|Защитник
|Полузащитник
|16. Тавернье
|8. Эдегор
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Скотт
|36. Субименди
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Брукс
|23. Мерино
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Клюйверт
|19. Троссард
|Полузащитник
|Нападающий
|24. Семеньо
|14. Дьекереш
|Нападающий
|Нападающий
|9. Эванилсон
|7. Сака
|Нападающий
|Главный тренер
|Андони Ираола
|Микель Артета
|Главный тренер
Трейдеры БК PARI считают лондонцев фаворитами предстоящей встречи - 1.48. Победа «Борнмута» оценивается в 6.00, а коэффициент на ничью составляет 4.80.
Эксперты PARI находят наиболее вероятным счетом в матче победу лидера - 2:0. Этот вариант котируется в БК за 8.00.
Букмекеры ожидают результативный матч. Поставить на ТБ 2,5 можно за коэффициент 1,65.
Трансляция матча будет доступна на спортивных порталах и ресурсах крупнейших букмекерских компаний. В частности, следить за ходом встречи можно на PARI.