Кайо Борральо – Ренье де Риддер, 8 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Главное преимущество Борральо на фоне де Риддера – более сбалансированный и универсальный набор навыков. Бразилец хорош в стойке за счет качественного тайминга и вариативной техники. В партере он тоже способен навязать конкуренцию большинству оппонентов – не только благодаря контролю, но и через угрозу сабмишенами. Важно, что выносливость позволяет Борральо работать интенсивно на длительной дистанции.

Де Риддер – более односторонний боец. Его главные козыри кроются в партере, где спортсмен работает активно и опасно. Он способен и забивать через граунд-энд-паунд, и находить идеальные сабмишены, и попросту выматывать соперников с помощью контроля. В стойке нидерландца тоже не стоит списывать со счетов, но там он чересчур хаотичен. Иногда это позволяет доставлять оппонентам проблемы, но порой подставляет и самого де Риддера. Велика вероятность, что более аккуратный Борральо эффективно воспользуется провалами нидерландца на верхнем этаже.

Резюмируя, видим явные сильные стороны у обоих спортсменов. Формально больше опций для победы действительно у Борральо, но на таком высоком уровне любая ошибка может оказаться критической, и де Риддер ими пользуется как минимум не хуже. С учетом стойкости обоих бойцов видим смысл заиграть ставку на полный поединок. Ждем конкурентные и насыщенные три раунда, а нужный коэффициент появится ближе к турниру.