Кайо Борральо – Ренье де Риддер, 8 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Оба проиграли в последних поединках
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC

Соглавным событием турнира UFC 326 станет рейтинговый поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между бразильцем Кайо Борральо и нидерландцем Ренье де Риддером. Кто сумеет вернуться на победную тропу?

Статистика

Свернуть

Борральо

 

де Риддер

Бразилия

Страна

Нидерланды

33

Возраст

35

20

Бои

24

17 (5 / 4 / 8)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

21 (5 / 13 / 3)

2 (0 / 0 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (3 / 0 / 0)

1

Без результата

0

7

Место в рейтинге среднего дивизиона UFC

8

186,5

Рост (см)

193

190,5

Размах рук (см)

198

106,5

Размах ног (см)

104

Кайо Борральо

Свернуть

В шестилетнем возрасте начал заниматься дзюдо, в студенческие годы увлекся смешанными единоборствами и из-за этого бросил университет. Получил черные пояса по бразильскому джиу-джитсу и тайскому боксу, а также коричневый – по дзюдо. В профессиональных MMA выступает с 2014 г., имеет опыт боев в полусредней, средней и полутяжелой весовых категориях. В 2020-м стал чемпионом FFC в среднем дивизионе, после чего дважды выиграл в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл первые семь боев, суммарно вышел на серию из 14 побед. Но в последнем поединке в сентябре единогласным решением судей уступил Нассурдину Имавову.

Ренье де Риддер

Свернуть

В шестилетнем возрасте начал заниматься дзюдо, в колледже – бразильским джиу-джитсу. Получил черные пояса в обоих видах единоборств. В профессиональных MMA выступает с 2013 г. В 2017-м стал чемпионом 360 Promotion и Hit в среднем весе. С 2019 г. бился в ONE, где забрал пояса в средней и полутяжелой категориях. Потерял их после поражений от Анатолия Малыхина. Затем вышел на серию из пяти побед. В ноябре 2024 г. дебютировал в UFC, где выиграл первые четыре боя. В последнем поединке в октябре уступил Брендану Аллену техническим нокаутом после четвертого раунда.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа БорральоПобеда де РиддераТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,403,052,851,40

Прогноз на бой

Свернуть

Главное преимущество Борральо на фоне де Риддера – более сбалансированный и универсальный набор навыков. Бразилец хорош в стойке за счет качественного тайминга и вариативной техники. В партере он тоже способен навязать конкуренцию большинству оппонентов – не только благодаря контролю, но и через угрозу сабмишенами. Важно, что выносливость позволяет Борральо работать интенсивно на длительной дистанции.

Де Риддер – более односторонний боец. Его главные козыри кроются в партере, где спортсмен работает активно и опасно. Он способен и забивать через граунд-энд-паунд, и находить идеальные сабмишены, и попросту выматывать соперников с помощью контроля. В стойке нидерландца тоже не стоит списывать со счетов, но там он чересчур хаотичен. Иногда это позволяет доставлять оппонентам проблемы, но порой подставляет и самого де Риддера. Велика вероятность, что более аккуратный Борральо эффективно воспользуется провалами нидерландца на верхнем этаже.

Резюмируя, видим явные сильные стороны у обоих спортсменов. Формально больше опций для победы действительно у Борральо, но на таком высоком уровне любая ошибка может оказаться критической, и де Риддер ими пользуется как минимум не хуже. С учетом стойкости обоих бойцов видим смысл заиграть ставку на полный поединок. Ждем конкурентные и насыщенные три раунда, а нужный коэффициент появится ближе к турниру.

Полный кард, где смотреть бой Борральо – де Риддер

Свернуть

Турнир UFC 326 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 8 марта, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому соглавный бой Борральо – де Риддер стоит ожидать около 06:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

Прелимы

  • Коди Гарбрандт (США) – Ксяо Лон (Китай). Легчайший вес;
  • Донте Джонсон (США) – Коди Брандейдж (США). Средний вес;
  • Рикки Турсиос (США) – Альберто Монтес (Венесуэла). Полулегкий вес;
  • Коди Дарден (США) – Ньямджаргал Тумендемберел (Монголия). Наилегчайший вес;
  • Рафаэль Тобиас (Бразилия) – Дияр Нургожай (Казахстан). Полутяжелый вес;
  • Су Мудаэржи (Китай) – Хесус Агилар (Мексика). Наилегчайший вес;
  • Ли Джун Ён (Южная Корея) – Гастон Боланьос (Перу). Полулегкий вес;
  • Люк Фернандес (США) – Родолфо Беллато (Бразилия). Полутяжелый вес.

