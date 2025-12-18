Боруссия Дортмунд - Боруссия Менхенгладбах, 19 декабря: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Встречи «одноклубников» из Дортмунда и Гладбаха зачастую проходят результативно. В шести предыдущих матчах голами отличались обе стороны, и пять из этих игр были «верховыми».

В 10 из 15 предыдущих матчей дортмундцы забивали и пропускали. На ноль на этом отрезке они сыграли всего четырежды. В данном же случае близость рождественских каникул должна дополнительно приободрить футболистов обеих «Боруссий». В предпраздничной атмосфере зритель вправе понадеяться на обоюдоострую игру и голы. Ждем их от обеих команд.