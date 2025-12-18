Ведомости
Боруссия Дортмунд - Боруссия Менхенгладбах, 19 декабря: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Первыми на рождественские каникулы уйдут две «Боруссии»
Валентин Васильев

Программу последнего в этом году тура чемпионата Германии по футболу откроет противостояние двух «Боруссий» в Дортмунде. Эта игра вынесена на пятницу, 19 декабря, и стартует в 22:30 по московскому времени.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Боруссия» (Дортмунд)

19.12.2025, Пт

22:30 МСК

«Боруссия» (Менхенгладбах)

П1 - 1.50

Х - 4.70

П2 - 5.20

Турнир: Бундеслига, 15-й тур

Стадион: «Дортмунд» (Дортмунд, Германия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Боруссия» Д613538269-209
«Боруссия» М383561209-269

Последние пять матчей «Боруссии» Д:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.12.2025«Фрайбург»

1:1

«Боруссия» Д

Бундеслига

10.12.2025«Боруссия» Д

2:2

«Буде-Глимт»

Лига чемпионов

07.12.2025«Боруссия» Д

2:0

«Хоффенхайм»

Бундеслига

02.12.2025«Боруссия» Д

0:1

«Байер»

Кубок Германии

29.11.2025«Байер»

1:2

«Боруссия» Д

Бундеслига

Последние пять матчей «Боруссии» М:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.12.2025«Боруссия» М

1:3

«Вольфсбург»

Бундеслига

05.12.2025«Майнц»

0:1

«Боруссия» М

Бундеслига

02.12.2025«Боруссия» М

1:2

«Санкт-Паули»

Кубок Германии

28.11.2025«Боруссия» М

0:0

«РБ Лейпциг»

Бундеслига

22.11.2025«Хайденхайм»

0:3

«Боруссия» М

Бундеслига

Место в турнирной таблице

Перед очной встречей соперников разделяют 13 очков. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария14122051-1138
2. Лейпциг1492329-1629
3. Боруссия Д1485124-1229
4. Байер1482430-1926
5. Хоффенхайм1482429-2026
6. Штутгарт1481525-2225
7. Айнтрахт1473429-2924
8. Унион Берлин1453619-2318
9. Фрайбург1445521-2317
10. Кельн1444622-2316
11. Боруссия М1444618-2216
12. Вердер1444618-2816
13. Вольфсбург1443720-2415
14. Гамбург1443715-2415
15. Аугсбург1441917-2813
16. Санкт-Паули1432913-2611
17. Хайденхайм1432913-3011
18. Майнц1414913-267

Прогноз на матч

Встречи «одноклубников» из Дортмунда  и Гладбаха зачастую проходят результативно. В шести предыдущих матчах голами отличались обе стороны, и пять из этих игр были «верховыми».

В 10 из 15 предыдущих матчей дортмундцы забивали и пропускали. На ноль на этом отрезке они сыграли всего четырежды. В данном же случае близость рождественских каникул должна дополнительно приободрить футболистов обеих «Боруссий». В предпраздничной атмосфере зритель вправе понадеяться на обоюдоострую игру и голы. Ждем их от обеих команд.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Игру покажет в прямом эфире онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПлатная подписка
PARIГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Боруссия» Д: Беллингем (дисквалификация), Забитцер, Брандт, Антон, Озкан, Мане, Ансельмино (все - травмы)

«Боруссия» М: Кляйдинст, Фридрих, Хак, Хонорат, Н'Гуму, Кьяродия, Урбих  (все - травмы)

Коэффициенты букмекеров

PARI умножит на полтора номинал выигрышной ставки на клуб из Дортмунда. Коэффициенты на два других популярных исхода выглядят еще более привлекательно - 4.70 на ничью и 5.20 - на успех гостей.

Если вы хотите узнать, где можно получить фрибет за регистрацию БК, сделать это можно на сайте «Советского спорта». 

