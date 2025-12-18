Боруссия Дортмунд - Боруссия Менхенгладбах, 19 декабря: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Партнерский проект
Программу последнего в этом году тура чемпионата Германии по футболу откроет противостояние двух «Боруссий» в Дортмунде. Эта игра вынесена на пятницу, 19 декабря, и стартует в 22:30 по московскому времени.
Турнир: Бундеслига, 15-й тур
Стадион: «Дортмунд» (Дортмунд, Германия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Боруссия» Д
|61
|35
|38
|269-209
|«Боруссия» М
|38
|35
|61
|209-269
Последние пять матчей «Боруссии» Д:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.12.2025
|«Фрайбург»
1:1
«Боруссия» Д
Бундеслига
|10.12.2025
|«Боруссия» Д
2:2
«Буде-Глимт»
Лига чемпионов
|07.12.2025
|«Боруссия» Д
2:0
«Хоффенхайм»
Бундеслига
|02.12.2025
|«Боруссия» Д
0:1
«Байер»
Кубок Германии
|29.11.2025
|«Байер»
1:2
«Боруссия» Д
Бундеслига
Последние пять матчей «Боруссии» М:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.12.2025
|«Боруссия» М
1:3
«Вольфсбург»
Бундеслига
|05.12.2025
|«Майнц»
0:1
«Боруссия» М
Бундеслига
|02.12.2025
|«Боруссия» М
1:2
«Санкт-Паули»
Кубок Германии
|28.11.2025
|«Боруссия» М
0:0
«РБ Лейпциг»
Бундеслига
|22.11.2025
|«Хайденхайм»
0:3
«Боруссия» М
Бундеслига
Перед очной встречей соперников разделяют 13 очков.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|14
|12
|2
|0
|51-11
|38
|2. Лейпциг
|14
|9
|2
|3
|29-16
|29
|3. Боруссия Д
|14
|8
|5
|1
|24-12
|29
|4. Байер
|14
|8
|2
|4
|30-19
|26
|5. Хоффенхайм
|14
|8
|2
|4
|29-20
|26
|6. Штутгарт
|14
|8
|1
|5
|25-22
|25
|7. Айнтрахт
|14
|7
|3
|4
|29-29
|24
|8. Унион Берлин
|14
|5
|3
|6
|19-23
|18
|9. Фрайбург
|14
|4
|5
|5
|21-23
|17
|10. Кельн
|14
|4
|4
|6
|22-23
|16
|11. Боруссия М
|14
|4
|4
|6
|18-22
|16
|12. Вердер
|14
|4
|4
|6
|18-28
|16
|13. Вольфсбург
|14
|4
|3
|7
|20-24
|15
|14. Гамбург
|14
|4
|3
|7
|15-24
|15
|15. Аугсбург
|14
|4
|1
|9
|17-28
|13
|16. Санкт-Паули
|14
|3
|2
|9
|13-26
|11
|17. Хайденхайм
|14
|3
|2
|9
|13-30
|11
|18. Майнц
|14
|1
|4
|9
|13-26
|7
Встречи «одноклубников» из Дортмунда и Гладбаха зачастую проходят результативно. В шести предыдущих матчах голами отличались обе стороны, и пять из этих игр были «верховыми».
В 10 из 15 предыдущих матчей дортмундцы забивали и пропускали. На ноль на этом отрезке они сыграли всего четырежды. В данном же случае близость рождественских каникул должна дополнительно приободрить футболистов обеих «Боруссий». В предпраздничной атмосфере зритель вправе понадеяться на обоюдоострую игру и голы. Ждем их от обеих команд.
Игру покажет в прямом эфире онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|Регистрация
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Боруссия» Д: Беллингем (дисквалификация), Забитцер, Брандт, Антон, Озкан, Мане, Ансельмино (все - травмы)
«Боруссия» М: Кляйдинст, Фридрих, Хак, Хонорат, Н'Гуму, Кьяродия, Урбих (все - травмы)
