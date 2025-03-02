Боруссия Д - Лилль, 4 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
В прошлом году «Боруссия» изумила весь футбольный мир, добравшись до финала Лиги чемпионов. Нынешний евросезон для Дортмунда тоже пока складывается успешно. В 1/8 финала команду Нико Ковача ждет французский «Лилль». Прикинем шансы сторон в первом матче.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Боруссия» (Дортмунд, Германия)
04.03.2025, Вт
23:00 МСК
«Лилль» (Франция)
|П1 - 1.69
Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
Стадион: «Дортмунд» (Дортмунд, Германия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Боруссия»
|0
|2
|0
|1-1
|«Лилль»
|0
|2
|0
|1-1
Последние пять матчей «Боруссии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.03.2025
|«Санкт-Паули»
0:2
«Боруссия»
Бундеслига
|22.02.2025
|«Боруссия»
6:0
«Унион»
Бундеслига
|19.02.2025
|«Боруссия»
0:0
«Спортинг»
Лига чемпионов
|15.02.2025
|«Бохум»
2:0
«Боруссия»
Бундеслига
|11.01.2025
|«Спортинг»
0:3
«Боруссия»
Лига чемпионов
Последние пять игр «Лилля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.03.2025
|ПСЖ
4:1
«Лилль»
Лига 1
|22.02.2025
|«Лилль»
2:1
«Монако»
Лига 1
|16.02.2025
|«Ренн»
0:2
«Лилль»
Лига 1
|08.02.2025
|«Лилль»
1:2
«Гавр»
Лига 1
|04.02.2025
|«Лилль»
1:1, пен. 4:5
«Дюнкерк»
Кубок Франции
04.03.2025. 20:45. «Брюгге» – «Астон Вилла»
04.03.2025. 23:00. «Реал Мадрид» – «Атлетико»
04.03.2025. 23:00. «ПСВ Эйндховен» – «Арсенал»
04.03.2025. 23:00. «Боруссия» Д – «Лилль»
05.03.2025. 20:45. «Фейеноорд» – «Интер»
05.03.2025. 23:00. ПСЖ – «Ливерпуль»
05.03.2025. 23:00. «Бавария» – «Байер»
23 года назад эти команды впервые наткнулись друг на друга в евротурнире, Кубке УЕФА, и с двух попыток не выявили победителя. Во Франции команды сыграли 1:1, в Германии - 0:0, и «Боруссия» прошла дальше за счет гостевого гола. В Лиге чемпионов они поспорят впервые.
Финалист ЛЧ встречает 1/8 финала в приподнятом настроении. Титул в Бундеслиге Дортмунду уже не светит, но сами по себе «сухие» победы над «Унионом» и «Санкт-Паули» придали команде заряд бодрости. Кстати, и в стыковых матчах с португальским «Спортингом» парни Ковача не пропустили ни мяча - 0:0 в Лиссабоне, 3:0 - в Дортмунде. Занятно, что и в единственном неудачном матче «Боруссии» за последние недели, против «Бохума» (0:2), отличилась лишь одна команда. Если один или оба клуба не забьют в ближайший вторник, Betcity умножит номинал ставки на 2.06. Считайте это нашим прогнозом на матч.
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Потери
«Боруссия»: Рюэрсон, Лотка, Нмеча, Мане (все - травмы)
«Лилль»: Бенталеб (запрет на участие в играх), Сантос, Жегрова, Юмтити (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Боруссия Д» - «Лилль»:
|Позиция
|«Боруссия»
«Лилль»
Позиция
|Вратарь
|1. Кобель
30. Шевалье
Вратарь
|Защитник
|2. Коуту
12. Менье
Защитник
|Защитник
|23. Джан
18. Диаките
Защитник
|Защитник
|3. Антон
4. Алешандро
Защитник
|Защитник
|26. Веверсон
31. Исмаили
Защитник
|Защитник
|20. Забитцер
21. Андре
Полузащитник
|Полузащитник
|13. Грос
32. Буадди
Полузащитник
|Полузащитник
|27. Адейеми
17. Мукау
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Брандт
7. Харальдссон
Полузащитник
|Нападающий
|43. Байно-Гиттенс
10. Кабелла
Полузащитник
|Нападающий
|9. Гирасси
24. Акпом
Нападающий
|Главный тренер
|Нико Ковач
Бруно Женезио
Главный тренер
БК «Бетсити» установила коэффициент на победу немцев на отметке 1.69. На ничью в конторе можно поставить по котировке 4.10, а на успех гостей - за 5.30.
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Наиболее вероятным исходом встречи эксперты считают победу немцев со счетом 1:0. Если так все и произойдет, успешные ставки будут рассчитаны по коэффициенту 7.30.
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Согласно турнирной сетке, победитель немецко-французского противостояния сыграет в четвертьфинале с «Бенфикой» или «Барселоной».
Партнерский проект