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2 марта 13:28ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Боруссия Д - Лилль, 4 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Финалист ЛЧ проваливается в Германии, но держит марку в Европе
Валентин Васильев

В прошлом году «Боруссия» изумила весь футбольный мир, добравшись до финала Лиги чемпионов. Нынешний евросезон для Дортмунда тоже пока складывается успешно. В 1/8 финала команду Нико Ковача ждет французский «Лилль». Прикинем шансы сторон в первом матче. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Боруссия» (Дортмунд, Германия)

04.03.2025, Вт

23:00 МСК

«Лилль» (Франция)

П1 - 1.69

Х - 4.10

П2 - 5.30

Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч

Стадион: «Дортмунд» (Дортмунд, Германия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Боруссия»0201-1
«Лилль»0201-1

Последние пять матчей «Боруссии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.03.2025«Санкт-Паули»

0:2

«Боруссия»

Бундеслига

22.02.2025«Боруссия»

6:0

«Унион»

Бундеслига

19.02.2025«Боруссия»

0:0

«Спортинг»

Лига чемпионов

15.02.2025«Бохум»

2:0

«Боруссия»

Бундеслига

11.01.2025«Спортинг»

0:3

«Боруссия»

Лига чемпионов

Последние пять игр «Лилля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.03.2025ПСЖ

4:1

«Лилль»

Лига 1

22.02.2025«Лилль»

2:1

«Монако»

Лига 1

16.02.2025«Ренн»

0:2

«Лилль»

Лига 1

08.02.2025«Лилль»

1:2

«Гавр»

Лига 1

04.02.2025«Лилль»

1:1, пен. 4:5

«Дюнкерк»

Кубок Франции

Календарь игр

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1/8 финала. Первые матчи

04.03.2025.  20:45. «Брюгге» – «Астон Вилла»
04.03.2025.  23:00. «Реал Мадрид» – «Атлетико»
04.03.2025.  23:00. «ПСВ Эйндховен»  – «Арсенал»
04.03.2025.  23:00. «Боруссия»  Д – «Лилль»
05.03.2025.  20:45. «Фейеноорд»  – «Интер»
05.03.2025.  23:00. ПСЖ – «Ливерпуль»  
05.03.2025.  23:00. «Бавария»  – «Байер» 

Прогноз на матч

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23 года назад эти команды впервые наткнулись друг на друга в евротурнире, Кубке УЕФА, и с двух попыток не выявили победителя. Во Франции команды сыграли 1:1, в Германии - 0:0, и «Боруссия» прошла дальше за счет гостевого гола. В Лиге чемпионов они поспорят впервые. 

Финалист ЛЧ встречает 1/8 финала в приподнятом настроении. Титул в Бундеслиге Дортмунду уже не светит, но сами по себе «сухие» победы над «Унионом» и «Санкт-Паули» придали команде заряд бодрости. Кстати, и в стыковых матчах с португальским «Спортингом» парни Ковача не пропустили ни мяча - 0:0 в Лиссабоне, 3:0 - в Дортмунде. Занятно, что и в единственном неудачном матче «Боруссии» за последние недели, против  «Бохума» (0:2), отличилась лишь одна команда. Если один или оба клуба не забьют в ближайший вторник, Betcity  умножит номинал ставки на 2.06. Считайте это нашим прогнозом на матч.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Составы команд

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Потери

«Боруссия»: Рюэрсон, Лотка, Нмеча, Мане (все - травмы)

«Лилль»:  Бенталеб (запрет на участие в играх), Сантос, Жегрова, Юмтити (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Боруссия Д» - «Лилль»:

Позиция«Боруссия»

«Лилль»

Позиция

Вратарь1. Кобель

30. Шевалье

Вратарь

Защитник2. Коуту

12. Менье

Защитник

Защитник23. Джан

18. Диаките

Защитник

Защитник3. Антон

4. Алешандро

Защитник

Защитник26. Веверсон

31. Исмаили

Защитник

Защитник 20. Забитцер

21. Андре

Полузащитник

Полузащитник 13. Грос

32. Буадди

Полузащитник 

Полузащитник27. Адейеми

17. Мукау

Полузащитник

Полузащитник10. Брандт

7. Харальдссон

Полузащитник

Нападающий43. Байно-Гиттенс

10. Кабелла

Полузащитник

Нападающий9. Гирасси

24. Акпом

Нападающий

Главный тренерНико Ковач

Бруно Женезио

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК «Бетсити» установила коэффициент на победу немцев на отметке 1.69. На ничью в конторе можно поставить по котировке 4.10, а на успех гостей - за 5.30.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Боруссия» - «Лилль»?

Наиболее вероятным исходом встречи эксперты считают победу немцев со счетом 1:0. Если так все и произойдет, успешные ставки будут рассчитаны по коэффициенту 7.30.

Где бесплатно смотреть матч «Боруссия» - «Лилль»?

«Бетсити» предлагает бесплатную альтернативу платной трансляции - подробные графические лайвы у себя на сайте. 

На кого выходит победитель пары «Боруссия» - «Лилль»?

Согласно турнирной сетке, победитель немецко-французского противостояния сыграет в четвертьфинале с «Бенфикой» или «Барселоной».

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