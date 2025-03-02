Боруссия Д - Лилль, 4 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

23 года назад эти команды впервые наткнулись друг на друга в евротурнире, Кубке УЕФА, и с двух попыток не выявили победителя. Во Франции команды сыграли 1:1, в Германии - 0:0, и «Боруссия» прошла дальше за счет гостевого гола. В Лиге чемпионов они поспорят впервые.

Финалист ЛЧ встречает 1/8 финала в приподнятом настроении. Титул в Бундеслиге Дортмунду уже не светит, но сами по себе «сухие» победы над «Унионом» и «Санкт-Паули» придали команде заряд бодрости. Кстати, и в стыковых матчах с португальским «Спортингом» парни Ковача не пропустили ни мяча - 0:0 в Лиссабоне, 3:0 - в Дортмунде. Занятно, что и в единственном неудачном матче «Боруссии» за последние недели, против «Бохума» (0:2), отличилась лишь одна команда. Если один или оба клуба не забьют в ближайший вторник, Betcity умножит номинал ставки на 2.06. Считайте это нашим прогнозом на матч.