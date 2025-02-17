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17 февраля 3:41ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Боруссия Д - Спортинг, 19 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Даже после 0:3 у португальцев есть стимулы для борьбы
Валентин Васильев

На этой неделе определятся оставшиеся восемь участников 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В противостоянии немецкой «Боруссии» из Дортмунда и португальского «Спортинга» глобальной спортивной интриги практически не осталось. Но это не значит, что вариантов для интересного пари здесь тоже нет. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 

19.02.2025, Ср

20:45 МСК

«Спортинг» (Лиссабон, Португалия) 

П1 - 1.90

Х - 3.80

П2 - 3.80

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, стыковые матчи, ответный матч

Стадион: «Дортмунд» (Дортмунд, Германия)

Главный арбитр: еще не определен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Боруссия»4018-4
«Спортинг»1044-8

Последние пять игр «Боруссии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.02.2025«Бохум»

2:0

«Боруссия»

Бундеслига

11.01.2025«Спортинг»

0:3

«Боруссия»

Лига чемпионов

08.02.2025«Боруссия»

1:2

«Штутгарт»

Бундеслига

01.02.2025«Хайденхайм»

1:2

«Боруссия»

Бундеслига

29.01.2025«Боруссия»

3:1

«Шахтер»

Лига чемпионов

Последние пять игр «Спортинга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.02.2025«Спортинг»

2:2

«Арока»

Примейра

11.01.2025«Спортинг»

0:3

«Боруссия»

Лига чемпионов

07.02.2025«Порту»

1:1

«Спортинг»

Примейра

02.02.2025«Спортинг»

3:1

«Фаренсе»

Примейра

29.01.2025«Спортинг»

1:1

«Болонья»

Лига чемпионов

Расписание и результаты матчей

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Плей-офф. Ответные матчи

18.02.2025.  20:45. «Милан» (Италия) – «Фейеноорд» (Нидерланды). Первый матч - 0:1
18.02.2025.  23:00. «Аталанта» (Италия) – «Брюгге» (Бельгия). Первый матч - 1:2
18.02.2025.  23:00. «Бавария» (Германия) – «Селтик» (Шотландия). Первый матч - 2:1
18.02.2025.  23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Монако» (Монако). Первый матч - 1:0
19.02.2025.  20:45. «Боруссия» Д (Германия) – «Спортинг» (Португалия). Первый матч - 3:0
19.02.2025.  23:00. «Реал» Мадрид (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия). Первый матч - 3:2  
19.02.2025.  23:00. «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды) – «Ювентус» (Италия). Первый матч - 1:2
19.02.2025.  23:00. ПСЖ (Франция) – «Брест» (Франция). Первый матч - 3:0

Прогноз на матч

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Два матча неделю назад завершились крупными победами гостей, и обе - со счетом 3:0. В частности, «Боруссия» забила три безответных мяча «Спортингу» в Лиссабоне. Тем не менее в данном случае размер победы немцев не должен сильно вводить в заблуждение. Час игры португальцы мало в чем уступали сопернику, мало того - в первом тайме были даже ближе к взятию ворот, и только после первого пропущенного гола развалились в обороне. Понятно, что с домашних 0:3 в еврокубках мало кто отыгрывается, но в конкретно взятом матче лиссабонцы, безусловно, навяжут борьбу обидчику и, может быть, даже частично реабилитируются за провал на «Алваладе». «Боруссия» впечатления идеальной машины точно не производит.

В субботу дортмундская команда потерпела второе подряд поражение в Бундеслиге, теперь от «Бохума», и скатилась уже на 11-е место в таблице. За последние 15 матчей «Боруссия» лишь однажды сохранила свои ворота сухими - как раз таки в столице Португалии. А после крупной победы на выезде сохранить предельную концентрацию немцам будет особенно сложно. Так что как минимум на гол «Спортинг» может рассчитывать. Прогнозируем обмен голами.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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На территории РФ легально смотреть ЛЧ можно на Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Боруссия»:  Бенсебаини, Нмеча, Мане (все - травмы)

«Спортинг»: Гонсалвеш, Браганса, Катаму, Морита, Сантуш (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Боруссия» - «Спортинг»:

Позиция«Боруссия»«Спортинг»Позиция
Вратарь1. Кобель23. Руй СилваВратарь
Защитник26. Рюэрсон22. ФреснедаЗащитник
Защитник23. Джан26. ДьомандеЗащитник
Защитник3. Антон25. ИнасиуЗащитник
Защитник26. Веверсон20. АраухоЗащитник
Полузащитник 20. Забитцер42. ЮльманнПолузащитник 
Полузащитник 13. Грос57. КендаПолузащитник 
Полузащитник27. Адейеми19. ХардерПолузащитник
Полузащитник10. Брандт85. СимойншПолузащитник
Полузащитник43. Байно-Гиттенс17. ТринканНападающий
Нападающий9. Гирасси9. ДьекерешНападающий
Главный тренерНико КовачРуй БоржешГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Коэффициент на победу гостей в БК PARI ровно в два раза превышает коэффициент на хозяев. Победа «Боруссии» котируется за 1.90, успех «Спортинга» и ничья - за 3.80. 

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Боруссия» - «Спортинг»?

Самым вероятным исходом на рынке точного счета аналитики находят результативную ничью (1:1). На этот вариант можно поставить с коэффициентом 8.00.

Где смотреть бесплатно матч «Боруссия» - «Спортинг»?

Подписчикам онлайн-платформы Okko доступны трансляции всех еврокубковых матчей.

Кто тренирует «Боруссию»?

В начале февраля Нури Шахина на посту главного тренера дортмундского клуба сменил Нико Ковач. С известным хорватом «Боруссия» и разгромила «Спортинг».

С кем сыграет «Боруссия» в 1/8 финала?

Если в Дортмунде не произойдет грандиозного камбэка, в следующем раунде «Боруссии» играть с «Астон Виллой» или «Лиллем». Не самые страшные перспективы.

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