Боруссия Д - Спортинг, 19 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Два матча неделю назад завершились крупными победами гостей, и обе - со счетом 3:0. В частности, «Боруссия» забила три безответных мяча «Спортингу» в Лиссабоне. Тем не менее в данном случае размер победы немцев не должен сильно вводить в заблуждение. Час игры португальцы мало в чем уступали сопернику, мало того - в первом тайме были даже ближе к взятию ворот, и только после первого пропущенного гола развалились в обороне. Понятно, что с домашних 0:3 в еврокубках мало кто отыгрывается, но в конкретно взятом матче лиссабонцы, безусловно, навяжут борьбу обидчику и, может быть, даже частично реабилитируются за провал на «Алваладе». «Боруссия» впечатления идеальной машины точно не производит.

В субботу дортмундская команда потерпела второе подряд поражение в Бундеслиге, теперь от «Бохума», и скатилась уже на 11-е место в таблице. За последние 15 матчей «Боруссия» лишь однажды сохранила свои ворота сухими - как раз таки в столице Португалии. А после крупной победы на выезде сохранить предельную концентрацию немцам будет особенно сложно. Так что как минимум на гол «Спортинг» может рассчитывать. Прогнозируем обмен голами.