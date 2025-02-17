Боруссия Д - Спортинг, 19 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

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На этой неделе определятся оставшиеся восемь участников 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В противостоянии немецкой «Боруссии» из Дортмунда и португальского «Спортинга» глобальной спортивной интриги практически не осталось. Но это не значит, что вариантов для интересного пари здесь тоже нет.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Боруссия» (Дортмунд, Германия)
19.02.2025, Ср
20:45 МСК
«Спортинг» (Лиссабон, Португалия)
|П1 - 1.90
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, стыковые матчи, ответный матч
Стадион: «Дортмунд» (Дортмунд, Германия)
Главный арбитр: еще не определен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Боруссия»
|4
|0
|1
|8-4
|«Спортинг»
|1
|0
|4
|4-8
Последние пять игр «Боруссии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.02.2025
|«Бохум»
2:0
«Боруссия»
Бундеслига
|11.01.2025
|«Спортинг»
0:3
«Боруссия»
Лига чемпионов
|08.02.2025
|«Боруссия»
1:2
«Штутгарт»
Бундеслига
|01.02.2025
|«Хайденхайм»
1:2
«Боруссия»
Бундеслига
|29.01.2025
|«Боруссия»
3:1
«Шахтер»
Лига чемпионов
Последние пять игр «Спортинга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.02.2025
|«Спортинг»
2:2
«Арока»
Примейра
|11.01.2025
|«Спортинг»
0:3
«Боруссия»
Лига чемпионов
|07.02.2025
|«Порту»
1:1
«Спортинг»
Примейра
|02.02.2025
|«Спортинг»
3:1
«Фаренсе»
Примейра
|29.01.2025
|«Спортинг»
1:1
«Болонья»
Лига чемпионов
18.02.2025. 20:45. «Милан» (Италия) – «Фейеноорд» (Нидерланды). Первый матч - 0:1
18.02.2025. 23:00. «Аталанта» (Италия) – «Брюгге» (Бельгия). Первый матч - 1:2
18.02.2025. 23:00. «Бавария» (Германия) – «Селтик» (Шотландия). Первый матч - 2:1
18.02.2025. 23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Монако» (Монако). Первый матч - 1:0
19.02.2025. 20:45. «Боруссия» Д (Германия) – «Спортинг» (Португалия). Первый матч - 3:0
19.02.2025. 23:00. «Реал» Мадрид (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия). Первый матч - 3:2
19.02.2025. 23:00. «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды) – «Ювентус» (Италия). Первый матч - 1:2
19.02.2025. 23:00. ПСЖ (Франция) – «Брест» (Франция). Первый матч - 3:0
Два матча неделю назад завершились крупными победами гостей, и обе - со счетом 3:0. В частности, «Боруссия» забила три безответных мяча «Спортингу» в Лиссабоне. Тем не менее в данном случае размер победы немцев не должен сильно вводить в заблуждение. Час игры португальцы мало в чем уступали сопернику, мало того - в первом тайме были даже ближе к взятию ворот, и только после первого пропущенного гола развалились в обороне. Понятно, что с домашних 0:3 в еврокубках мало кто отыгрывается, но в конкретно взятом матче лиссабонцы, безусловно, навяжут борьбу обидчику и, может быть, даже частично реабилитируются за провал на «Алваладе». «Боруссия» впечатления идеальной машины точно не производит.
В субботу дортмундская команда потерпела второе подряд поражение в Бундеслиге, теперь от «Бохума», и скатилась уже на 11-е место в таблице. За последние 15 матчей «Боруссия» лишь однажды сохранила свои ворота сухими - как раз таки в столице Португалии. А после крупной победы на выезде сохранить предельную концентрацию немцам будет особенно сложно. Так что как минимум на гол «Спортинг» может рассчитывать. Прогнозируем обмен голами.
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Потери
«Боруссия»: Бенсебаини, Нмеча, Мане (все - травмы)
«Спортинг»: Гонсалвеш, Браганса, Катаму, Морита, Сантуш (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Боруссия» - «Спортинг»:
|Позиция
|«Боруссия»
|«Спортинг»
|Позиция
|Вратарь
|1. Кобель
|23. Руй Силва
|Вратарь
|Защитник
|26. Рюэрсон
|22. Фреснеда
|Защитник
|Защитник
|23. Джан
|26. Дьоманде
|Защитник
|Защитник
|3. Антон
|25. Инасиу
|Защитник
|Защитник
|26. Веверсон
|20. Араухо
|Защитник
|Полузащитник
|20. Забитцер
|42. Юльманн
|Полузащитник
|Полузащитник
|13. Грос
|57. Кенда
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Адейеми
|19. Хардер
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Брандт
|85. Симойнш
|Полузащитник
|Полузащитник
|43. Байно-Гиттенс
|17. Тринкан
|Нападающий
|Нападающий
|9. Гирасси
|9. Дьекереш
|Нападающий
|Главный тренер
|Нико Ковач
|Руй Боржеш
|Главный тренер
Коэффициент на победу гостей в БК PARI ровно в два раза превышает коэффициент на хозяев. Победа «Боруссии» котируется за 1.90, успех «Спортинга» и ничья - за 3.80.
Самым вероятным исходом на рынке точного счета аналитики находят результативную ничью (1:1). На этот вариант можно поставить с коэффициентом 8.00.
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В начале февраля Нури Шахина на посту главного тренера дортмундского клуба сменил Нико Ковач. С известным хорватом «Боруссия» и разгромила «Спортинг».
Если в Дортмунде не произойдет грандиозного камбэка, в следующем раунде «Боруссии» играть с «Астон Виллой» или «Лиллем». Не самые страшные перспективы.
Партнерский проект