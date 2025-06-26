Боруссия Д - Монтеррей, 2 июля: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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В среду, 2 июля, определится последний четвертьфиналист клубного чемпионата мира по футболу. В Атланте «Боруссия» проверит на прочность команду-сенсацию групповой стадии - «Монтеррей». Удастся ли Серхио Рамосу и его товарищам еще раз по-хорошему удивить всех? Изучаем линии легальных букмекеров на последний матч 1/8 финала.
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, 1/8 финала
Стадион: «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США)
Главный судья: еще не определен
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
История матчей:
Ранее соперники не встречались.
Последние пять матчей «Боруссии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.06.2025
|«Боруссия» Д
1:0
«Ульсан Хендэ»
Клубный чемпионат мира
|21.06.2025
|«Мамелоди Сандаунс»
3:4
«Боруссия» Д
Клубный чемпионат мира
|17.06.2025
|«Флуминенсе»
0:0
«Боруссия» Д
Клубный чемпионат мира
|17.05.2025
|«Боруссия» Д
3:0
«Хольштайн»
Бундеслига
|11.05.2025
|«Байер»
2:4
«Боруссия» Д
Бундеслига
Последние пять матчей «Монтеррея»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.06.2025
|«Урава Ред Даймондс»
0:4
«Монтеррей»
Клубный чемпионат мира
|22.06.2025
|«Ривер Плейт»
0:0
«Монтеррей»
Клубный чемпионат мира
|18.06.2025
|«Монтеррей»
1:1
«Интер»
Клубный чемпионат мира
|11.05.2025
|«Толука»
2:1
«Монтеррей»
Плей-офф чемпионата Мексики
|08.05.2025
|«Монтеррей»
3:2
«Толука»
Плей-офф чемпионата Мексики
«Боруссия» финишировала первой в своей групповой четверке, но не сказать, что играючи пролетела предварительный этап. Наоборот, в каждом из матчей она сталкивалась с весьма ощутимыми трудностями. С «Флуминенсе» команда Нико Ковача разделила очков, а двух других одногруппников, из Южной Африки и Кореи, обыграла с разницей в один мяч.
«Монтеррей» уже выступил на КЧМ выше ожиданий. Парни Доминика Торрента не уступили финалисту Лиги чемпионов «Интеру» и опередили в итоговой таблице маститый «Ривер Плейт». Ноль в графе «поражения» у мексиканцев тоже достоин уважения.
Трезво оценивая свои силы, «Монтеррей» делает упор в матчах с классными соперниками на монолитную оборону. За три матча группового турнира клуб пропустил всего один мяч. Очевидно, что в плей-офф «Банда» еще большее внимание уделит обороне и вряд ли позволит разгуляться дортмундской атаке. При такой диспозиции тотал меньше 2.5 нам представляется вполне вероятным исходом основного времени. PARI установила весьма привлекательный коэффициент на этот вариант.
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|Текстовая
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Потери
«Боруссия»: Эмре Джан, Озкан, Шлоттербек (все - травмы), Ватьен, Кабар (оба - вызов в сборную)
«Монтеррей»: Сальседо (травма)
Аналитики PARI оценили вероятность победы немцев коэффициентом 1.75. Ничья идет в конторе по котировке 3.80, а победа мексиканцев - за 4.50.
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Наиболее вероятным исходом основного времени аналитики считают ничью со счетом 1:1 (коэффициент 8.00).
Если исходить из расчетов трейдеров, голы в матче должны быть, и в немалом количестве. Тотал больше 2.5 идет в линии PARI с коэффициентом 1.73, а ТМ 2.5 - 2.10.
В случае ничьей в основное время будет назначено два дополнительных тайма по 15 минут. Если же и они не выявят победителя, его определит серия 11-метровых ударов.