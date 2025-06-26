Боруссия Д - Монтеррей, 2 июля: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

«Боруссия» финишировала первой в своей групповой четверке, но не сказать, что играючи пролетела предварительный этап. Наоборот, в каждом из матчей она сталкивалась с весьма ощутимыми трудностями. С «Флуминенсе» команда Нико Ковача разделила очков, а двух других одногруппников, из Южной Африки и Кореи, обыграла с разницей в один мяч.

«Монтеррей» уже выступил на КЧМ выше ожиданий. Парни Доминика Торрента не уступили финалисту Лиги чемпионов «Интеру» и опередили в итоговой таблице маститый «Ривер Плейт». Ноль в графе «поражения» у мексиканцев тоже достоин уважения.

Трезво оценивая свои силы, «Монтеррей» делает упор в матчах с классными соперниками на монолитную оборону. За три матча группового турнира клуб пропустил всего один мяч. Очевидно, что в плей-офф «Банда» еще большее внимание уделит обороне и вряд ли позволит разгуляться дортмундской атаке. При такой диспозиции тотал меньше 2.5 нам представляется вполне вероятным исходом основного времени. PARI установила весьма привлекательный коэффициент на этот вариант.