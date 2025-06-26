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26 июня 13:08ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Боруссия Д - Монтеррей, 2 июля: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Мексиканской сказке придет конец?
Валентин Васильев

В среду, 2 июля, определится последний четвертьфиналист клубного чемпионата мира по футболу. В Атланте «Боруссия» проверит на прочность команду-сенсацию групповой стадии - «Монтеррей». Удастся ли Серхио Рамосу и его товарищам еще раз по-хорошему удивить всех? Изучаем линии легальных букмекеров на последний матч 1/8 финала.

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Боруссия» (Дортмунд, Германия)

02.07.2025, Ср

04:00 МСК

«Монтеррей» (Мексика)

П1 - 1.75

Х - 3.80

П2 - 4.50

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, 1/8 финала

Стадион: «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США)

Главный судья: еще не определен

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Форма команд

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История матчей:

Ранее соперники не встречались.

Последние пять матчей «Боруссии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.06.2025 «Боруссия» Д

1:0

 «Ульсан Хендэ» 

Клубный чемпионат мира

21.06.2025«Мамелоди Сандаунс» 

3:4

 «Боруссия» Д 

Клубный чемпионат мира

17.06.2025 «Флуминенсе» 

0:0

 «Боруссия» Д 

Клубный чемпионат мира

17.05.2025 «Боруссия» Д

3:0

 «Хольштайн» 

Бундеслига

11.05.2025 «Байер» 

2:4

 «Боруссия» Д 

Бундеслига

Последние пять матчей «Монтеррея»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.06.2025«Урава Ред Даймондс» 

0:4

«Монтеррей» 

Клубный чемпионат мира

22.06.2025«Ривер Плейт» 

0:0

«Монтеррей» 

Клубный чемпионат мира

18.06.2025«Монтеррей» 

1:1

«Интер» 

Клубный чемпионат мира

11.05.2025«Толука» 

2:1

«Монтеррей» 

Плей-офф чемпионата Мексики

08.05.2025«Монтеррей» 

3:2

«Толука» 

Плей-офф чемпионата Мексики

Прогноз на матч

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«Боруссия» финишировала первой в своей групповой четверке, но не сказать, что играючи пролетела предварительный этап. Наоборот, в каждом из матчей она сталкивалась с весьма ощутимыми трудностями. С «Флуминенсе» команда Нико Ковача разделила очков, а двух других одногруппников, из Южной Африки и Кореи, обыграла с разницей в один мяч.  

«Монтеррей» уже выступил на КЧМ выше ожиданий. Парни Доминика Торрента не уступили финалисту Лиги чемпионов «Интеру» и опередили в итоговой таблице маститый «Ривер Плейт». Ноль в графе «поражения» у мексиканцев тоже достоин уважения. 

Трезво оценивая свои силы, «Монтеррей» делает упор в матчах с классными соперниками на монолитную оборону. За три матча группового турнира клуб пропустил всего один мяч. Очевидно, что в плей-офф «Банда» еще большее внимание уделит обороне и вряд ли позволит разгуляться дортмундской атаке.  При такой диспозиции тотал меньше 2.5 нам представляется вполне вероятным исходом основного времени. PARI установила весьма привлекательный коэффициент на этот вариант.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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На Okko посмотреть игру можно как онлайн, так и в записи.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Боруссия»: Эмре Джан, Озкан, Шлоттербек  (все - травмы), Ватьен, Кабар (оба - вызов в сборную)

«Монтеррей»: Сальседо (травма)

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI оценили вероятность победы немцев коэффициентом 1.75. Ничья идет в конторе по котировке 3.80, а победа мексиканцев - за 4.50.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Боруссия» - «Монтеррей»?

Наиболее вероятным исходом основного времени аналитики считают ничью со счетом 1:1 (коэффициент 8.00).

Матч «Боруссия» - «Монтеррей» будет результативным?

Если исходить из расчетов трейдеров, голы в матче должны быть, и в немалом количестве. Тотал больше 2.5 идет в линии PARI с коэффициентом 1.73, а ТМ 2.5 - 2.10.

Будет ли серия пенальти?

В случае ничьей в  основное время будет назначено два дополнительных тайма по 15 минут. Если же и они не выявят победителя, его определит серия 11-метровых ударов.

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