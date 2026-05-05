Шон Брэди – Хоакин Бакли, 10 мая: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Бакли – гораздо более взрывной боец. Специализируется на работе в стойке, обладает внушительными габаритами и высоким нокаутирующим потенциалом. Брэди вряд ли намерен рисковать на верхнем этаже. Для него целесообразно сделать ставку на борьбу, «сушить» и «вязать» оппонента.

Примечательно, что Брэди уже проигрывал нокаутами, а вот Бакли не имеет поражений сабмишенами. Так что разница в коэффициентах кажется завышенной. В данном случае уместным даже выглядит риск в виде ставки на победу Бакли. Но попробуем более аккуратный вариант с ТБ (2,5) в расчете на то, что Брэди сможет сбить агрессивный напор соперника в стойке.