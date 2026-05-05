Шон Брэди – Хоакин Бакли, 10 мая: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

В основном карде турнира UFC 328 пройдет рейтинговый поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) между американцами Шоном Брэди и Хоакином Бакли, который изначально был назначен на шоу двухнедельной давности. Кто укрепит свои позиции в титульной гонке?
Брэди
Бакли
|США
Страна
США
|33
Возраст
32
|20
Бои
28
|18 (3 / 6 / 9)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
21 (15 / 0 / 6)
|2 (2 / 0 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
7 (4 / 0 / 3)
|6
Место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC
9
|178
Рост (см)
178
|183
Размах рук (см)
193
|101,5
Размах ног (см)
101,5
В юности начал заниматься тайским боксом, позднее освоил бразильское джиу-джитсу и получил черный пояс. В профессиональных MMA выступает с 2014 г., в 2017-м завоевал пояс Cage Fury FC в полусреднем весе. Защитив титул дважды, в 2019-м перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл восемь боев при двух поражениях. В последнем поединке в ноябре уступил Майклу Моралесу техническим нокаутом в первом раунде.
В средней школе начал заниматься борьбой, затем освоил смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2014 г. Сначала бился в полусреднем весе, с 2019-го перешел в средний. В UFC выступает с 2020 г., за это время одержал восемь побед при пяти поражениях. С 2023 г. вернулся в полусреднюю категорию, где выиграл шесть боев подряд, но в последнем поединке в июне уступил Камару Усману единогласным решением судей.
Бакли – гораздо более взрывной боец. Специализируется на работе в стойке, обладает внушительными габаритами и высоким нокаутирующим потенциалом. Брэди вряд ли намерен рисковать на верхнем этаже. Для него целесообразно сделать ставку на борьбу, «сушить» и «вязать» оппонента.
Примечательно, что Брэди уже проигрывал нокаутами, а вот Бакли не имеет поражений сабмишенами. Так что разница в коэффициентах кажется завышенной. В данном случае уместным даже выглядит риск в виде ставки на победу Бакли. Но попробуем более аккуратный вариант с ТБ (2,5) в расчете на то, что Брэди сможет сбить агрессивный напор соперника в стойке.
Турнир UFC 328 пройдет на арене «Prudential Center» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Шоу стартует в полночь с 9 на 10 мая по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому бой Брэди – Бакли стоит ожидать около 04:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямой эфир на федеральном «Матч ТВ» начнется в 01:00 мск.
