Шон Брэди – Хоакин Бакли, 10 мая: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Борьба против ударной силы
Александр Бокулёв
В основном карде турнира UFC 328 пройдет рейтинговый поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) между американцами Шоном Брэди и Хоакином Бакли, который изначально был назначен на шоу двухнедельной давности. Кто укрепит свои позиции в титульной гонке?

Брэди

 

Бакли

США

Страна

США

33

Возраст

32

20

Бои

28

18 (3 / 6 / 9)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

21 (15 / 0 / 6)

2 (2 / 0 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

7 (4 / 0 / 3)

6

Место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC

9

178

Рост (см)

178

183

Размах рук (см)

193

101,5

Размах ног (см)

101,5

Шон Брэди

В юности начал заниматься тайским боксом, позднее освоил бразильское джиу-джитсу и получил черный пояс. В профессиональных MMA выступает с 2014 г., в 2017-м завоевал пояс Cage Fury FC в полусреднем весе. Защитив титул дважды, в 2019-м перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл восемь боев при двух поражениях. В последнем поединке в ноябре уступил Майклу Моралесу техническим нокаутом в первом раунде.

Хоакин Бакли

В средней школе начал заниматься борьбой, затем освоил смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2014 г. Сначала бился в полусреднем весе, с 2019-го перешел в средний. В UFC выступает с 2020 г., за это время одержал восемь побед при пяти поражениях. С 2023 г. вернулся в полусреднюю категорию, где выиграл шесть боев подряд, но в последнем поединке в июне уступил Камару Усману единогласным решением судей.

 Победа Брэди / Победа Бакли / ТМ (2,5) / ТБ (2,5)
PARI1,632,332,401,53

Бакли – гораздо более взрывной боец. Специализируется на работе в стойке, обладает внушительными габаритами и высоким нокаутирующим потенциалом. Брэди вряд ли намерен рисковать на верхнем этаже. Для него целесообразно сделать ставку на борьбу, «сушить» и «вязать» оппонента.

Примечательно, что Брэди уже проигрывал нокаутами, а вот Бакли не имеет поражений сабмишенами. Так что разница в коэффициентах кажется завышенной. В данном случае уместным даже выглядит риск в виде ставки на победу Бакли. Но попробуем более аккуратный вариант с ТБ (2,5) в расчете на то, что Брэди сможет сбить агрессивный напор соперника в стойке.

Турнир UFC 328 пройдет на арене «Prudential Center» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Шоу стартует в полночь с 9 на 10 мая по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому бой Брэди – Бакли стоит ожидать около 04:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямой эфир на федеральном «Матч ТВ» начнется в 01:00 мск.

  • Атеба Готье (Камерун) – Оззи Диас (США). Средний вес;
  • Йоэль Альварес (Испания) – Ярослав Амосов (Украина). Полусредний вес;
  • Грант Доусон (США) – Матеуш Ребецкий (Польша). Легкий вес;
  • Джим Миллер (США) – Джаред Гордон (США). Легкий вес;
  • Роман Копылов (Россия) – Марко Тулио (Бразилия). Средний вес;
  • Пэт Сабатини (США) – Уильям Гомис (Франция). Полулегкий вес;
  • Байсангур Сусуркаев (Россия) – Джорден Сантос (Бразилия). Средний вес;
  • Клейтон Карпентер (США) – Хосе Очоа (Перу). Наилегчайший вес.

