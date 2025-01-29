Брага — Лацио, 30 января: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Партнерский проект
В заключительном туре группового этапа Лиги Европы португальская «Брага» примет на своем поле «Лацио». Римский клуб досрочно обеспечил себе путевку в плей-офф Лиги Европы и с большой долей вероятности финиширует на первой строчке в турнирной таблице общего этапа. А вот футболистам «Браги» предстоит совершить настоящее чудо, чтобы занять место не ниже 24-го и попасть в стыковые матчи.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Брага» (Португалия)
30.01.2025, Чт
23:00 МСК
«Лацио» (Италия)
|П1 - 1.67
Турнир: Лига Европы УЕФА, общий этап, 8-й тур
Стадион: «Мунисипал-ди-Брага» (Брага, Португалия)
Главный арбитр: еще не определен
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Последние пять матчей «Браги»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
26.01.2025
«Брага»
3:0
«Боавишта»
Примейра
23.01.2025
«Юнион»
2:1
«Брага»
Лига Европы
19.01.2025
«Эштрела»
0:1
«Брага»
Примейра
15.01.2025
«Брага»
2:1
«Лузитану»
Кубок Португалии
04.01.2025
«Бенфика»
1:2
«Брага»
Примейра
Последние пять матчей «Лацио»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.01.2025
|«Лацио»
|1:2
|«Фиорентина»
|Серия А
|23.01.2025
|«Лацио»
|3:1
|«Реал Сосьедад»
|Лига Европы
|19.01.2025
|«Верона»
|0:3
|«Лацио»
|Серия А
|10.01.2025
|«Лацио»
|1:1
|«Комо»
|Серия А
|05.01.2025
|«Рома»
2:0
«Лацио»
Серия А
Перед последним игровым днем общего этапа расклад в таблице следующий:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Лацио
|7
|6
|1
|0
|17-4
|19
|2. Айнтрахт
|7
|5
|1
|1
|14-8
|16
|3. Атлетик
|7
|5
|1
|1
|12-6
|16
|4. Манчестер Юнайтед
|7
|4
|3
|0
|14-9
|15
|5. Лион
|7
|4
|2
|1
|15-7
|14
|6. Тоттенхэм
|7
|4
|2
|1
|14-9
|14
|7. Андерлехт
|7
|4
|2
|1
|11-8
|14
|8. ФКСБ
|7
|4
|2
|1
|10-7
|14
|9. Галатасарай
|7
|3
|4
|0
|18-14
|13
|10. Буде-Глимт
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11. Виктория
|7
|3
|3
|1
|12-9
|12
|12. Олимпиакос
|7
|3
|3
|1
|6-3
|12
|13. Рейнджерс
|7
|3
|2
|2
|14-9
|11
|14. АЗ Алкмаар
|7
|3
|2
|2
|10-9
|11
|15. Юнион
|7
|3
|2
|2
|7-6
|11
|16. Аякс
|7
|3
|1
|3
|14-7
|10
|17. ПАОК
|7
|3
|1
|3
|12-8
|10
|18. Реал Сосьедад
|7
|3
|1
|3
|11-9
|10
|19. Митьюлланд
|7
|3
|1
|3
|7-7
|10
|20. Эльфсборг
|7
|3
|1
|3
|9-11
|10
|21. Рома
|7
|2
|3
|2
|8-6
|9
|22. Ференцварош
|7
|3
|0
|4
|11-12
|9
|23. Фенербахче
|7
|2
|3
|2
|7-9
|9
|24. Бешикташ
|7
|3
|0
|4
|10-14
|9
|25. Порту
|7
|2
|2
|3
|12-11
|8
|26. Твенте
|7
|1
|4
|2
|7-9
|7
|27. Брага
|7
|2
|1
|4
|8-12
|7
|28. Хоффенхайм
|7
|1
|3
|3
|7-11
|6
|29. Маккаби ТА
|7
|2
|0
|5
|8-16
|6
|30. РФШ
|7
|1
|2
|4
|6-12
|5
|31. Славия Прага
|7
|1
|1
|5
|5-9
|4
|32. Мальме
|7
|1
|1
|5
|8-15
|4
|33. Лудогорец
|7
|0
|3
|4
|3-10
|3
|34. Карабах
|7
|1
|0
|6
|6-17
|3
|35. Ницца
|7
|0
|2
|5
|6-15
|2
|36. Динамо Киев
|7
|0
|1
|6
|4-18
|1
Мотивация соперников перед этим матчем находится на противоположных полюсах. «Лацио» уже давно гарантировал место в восьмерке сильнейших. Ничья гарантирует итальянцам первое место в сводной таблице группового этапа, но и в случае поражения команда Марко Барони может остаться на верхней строчке.
Общий этап римляне провели выше всяких похвал, выиграв шесть матчей из семи. Единственная потеря очков случилась в домашней встрече с «Лудогорцем» (0:0). При этом «Лацио» демонстрировал качественный футбол во всех лигоевропейских встречах и заслуженно входит в пятерку главных фаворитов всего турнира.
Вводные у «Браги» принципиально иные. Поражение от бельгийского «Юниона» в предыдущем туре Лиги Европы отбросило португальскую команду на 27-е место, с которого перспективы выхода в плей-офф просматриваются довольно плохо. Даже победа не гарантирует команде Карлуша Карвальяла выход в 1/16.
«Лацио» выиграл все три гостевых матча на этом этапе Лиги Европы. «Брага» обе свои победы одержала дома . Так что вряд ли стоит брать в расчет фактор своего поля. На первый план выйдет мотивация. Римлянам элементарно не за что биться в Португалии. Рисковать игроками Барони тоже не станет. Вполне вероятно, что некоторым футболистам основного состава тренерский штаб предоставит в этот вечер выходной.
Все говорит о том, что «Брага» должна в этот вечер выиграть. Но ждать разгрома от хозяев поля вряд ли разумно. Делаем выбор в пользу победы хозяев и общий тотал меньше 3.5.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Последить за игрой можно на ресурсах легальных букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Winline
|Видеотрансляция, HD
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Брага»: Карвальо (дисквалификация). Оливейра, Саласар (оба - травма)
«Лацио»: Дзакканьи, Ровелла (оба - дисквалификация). Лаццари, Тавареш, Весино (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Брага» - «Лацио»:
|Позиция
|«Брага»
|«Лацио»
|Позиция
|Вратарь
|91. Горничек
|94. Проведель
|Вратарь
|Защитник
|3. Бамбу
|77. Марушич
|Защитник
|Защитник
|2. Гомес
|34. Хила
|Защитник
|Защитник
|4. Ньякате
|2. Жиго
|Защитник
|Защитник
|11. Фернандеш
|13. Романьоли
|Защитник
|Полузащитник
|21. Орта
|8. Гендузи
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Моутинью
|7. Деле-Баширу
|Полузащитник
|Полузащитник
|29. Горби
|18. Исаксен
|Полузащитник
|Нападающий
|77. Мартинес
|20. Чауна
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Брума
|19. Диа
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Эль-Уаззани
|11. Кастельянос
|Нападающий
|Главный тренер
|Карлуш Карвальял
|Марко Барони
|Главный тренер
Для аналитиков PARI в этой паре фаворитом являются хозяева поля. Коэффициент на победу «Браги» - 1.67. Заключить пари на ничью можно за 4.10, а вероятность выигрыша «Лацио» оценена щедрым кэфом 4.80.
Самый скромный коэффициент при выборе точного счета за ничью 1:1 - 8.00. 0:0 - 9:50. Победа португальского клуба со счетом 1:0, 2:1 или 2:0 идет за 8.50.
Напрямую в 1/8 финала отправятся восемь лучших команд по итогам группового этапа. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, сыграют в стыковых матчах за право выхода в число 16 лучших.
Перед заключительным туром Общего этапа БК PARI обновила коэффициенты на победителя турнира. Теперь топ-5 выглядит так:
Партнерский проект