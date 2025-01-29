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29 января 12:16ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Брага — Лацио, 30 января: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Португальцы обязаны обыгрывать лучшую команду ЛЕ
Руслан Ипполитов

В заключительном туре группового этапа Лиги Европы португальская «Брага» примет на своем поле «Лацио». Римский клуб досрочно обеспечил себе путевку в плей-офф Лиги Европы и с большой долей вероятности финиширует на первой строчке в турнирной таблице общего этапа. А вот футболистам «Браги» предстоит совершить настоящее чудо, чтобы занять место не ниже 24-го и попасть в стыковые матчи.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Брага» (Португалия)

30.01.2025, Чт

23:00 МСК

«Лацио» (Италия)

П1 - 1.67

Х - 4.10

П2 - 4.80

Турнир: Лига Европы УЕФА, общий этап, 8-й тур

Стадион: «Мунисипал-ди-Брага» (Брага, Португалия)

Главный арбитр: еще не определен

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Форма команд

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Последние пять матчей «Браги»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.01.2025

«Брага»

3:0

«Боавишта»

Примейра

23.01.2025

«Юнион»

2:1

«Брага»

Лига Европы

19.01.2025

«Эштрела»

0:1

«Брага»

Примейра

15.01.2025

«Брага»

2:1

«Лузитану»

Кубок Португалии

04.01.2025

«Бенфика»

1:2

«Брага»

Примейра

Последние пять матчей «Лацио»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.01.2025«Лацио»1:2«Фиорентина»Серия А
23.01.2025«Лацио»3:1«Реал Сосьедад»Лига Европы
19.01.2025«Верона»0:3«Лацио»Серия А
10.01.2025«Лацио»1:1«Комо»Серия А
05.01.2025«Рома»

2:0

«Лацио»

Серия А

Турнирное положение

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Перед последним игровым днем общего этапа расклад в таблице следующий:

КомандаИВНПМО
1. Лацио761017-419
2. Айнтрахт751114-816
3. Атлетик751112-616
4. Манчестер Юнайтед743014-915
5. Лион742115-714
6. Тоттенхэм742114-914
7. Андерлехт742111-814
8. ФКСБ742110-714
9. Галатасарай734018-1413
10. Буде-Глимт741213-1013
11. Виктория733112-912
12. Олимпиакос73316-312
13. Рейнджерс732214-911
14. АЗ Алкмаар732210-911
15. Юнион73227-611
16. Аякс731314-710
17. ПАОК731312-810
18. Реал Сосьедад731311-910
19. Митьюлланд73137-710
20. Эльфсборг73139-1110
21. Рома72328-69
22. Ференцварош730411-129
23. Фенербахче72327-99
24. Бешикташ730410-149
25. Порту722312-118
26. Твенте71427-97
27. Брага72148-127
28. Хоффенхайм71337-116
29. Маккаби ТА72058-166
30. РФШ71246-125
31. Славия Прага71155-94
32. Мальме71158-154
33. Лудогорец70343-103
34. Карабах71066-173
35. Ницца70256-152
36. Динамо Киев70164-181

Прогноз на матч

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Мотивация соперников перед этим матчем находится на противоположных полюсах. «Лацио» уже давно гарантировал место в восьмерке сильнейших. Ничья гарантирует итальянцам первое место в сводной таблице группового этапа, но и в случае поражения команда Марко Барони может остаться на верхней строчке. 

Общий этап римляне провели выше всяких похвал, выиграв шесть матчей из семи. Единственная потеря очков случилась в домашней встрече с «Лудогорцем» (0:0). При этом «Лацио» демонстрировал качественный футбол во всех лигоевропейских встречах и заслуженно входит в пятерку главных фаворитов всего турнира.

 Вводные у «Браги» принципиально иные. Поражение от бельгийского «Юниона» в предыдущем туре Лиги Европы отбросило португальскую команду на 27-е место, с которого перспективы выхода в плей-офф просматриваются довольно плохо. Даже победа не гарантирует команде Карлуша Карвальяла выход в 1/16.

«Лацио» выиграл все три гостевых матча на этом этапе Лиги Европы. «Брага» обе свои победы одержала дома . Так что вряд ли стоит брать в расчет фактор своего поля. На первый план выйдет мотивация. Римлянам элементарно не за что биться в Португалии. Рисковать игроками Барони тоже не станет. Вполне вероятно, что некоторым футболистам основного состава тренерский штаб предоставит в этот вечер выходной.

Все говорит о том, что «Брага» должна в этот вечер выиграть. Но ждать разгрома от хозяев поля вряд ли разумно. Делаем выбор в пользу победы хозяев и общий тотал меньше 3.5.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Последить за игрой можно на ресурсах легальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Брага»: Карвальо (дисквалификация). Оливейра, Саласар (оба - травма)

«Лацио»:  Дзакканьи, Ровелла (оба - дисквалификация). Лаццари, Тавареш, Весино (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Брага» - «Лацио»:

Позиция«Брага»«Лацио»Позиция
Вратарь91. Горничек94. ПроведельВратарь
Защитник3. Бамбу77. МарушичЗащитник
Защитник2. Гомес34. ХилаЗащитник
Защитник4. Ньякате2. ЖигоЗащитник
Защитник11. Фернандеш13. РоманьолиЗащитник
Полузащитник 21. Орта8. ГендузиПолузащитник
Полузащитник 8. Моутинью7. Деле-БашируПолузащитник 
Полузащитник29. Горби18. ИсаксенПолузащитник
Нападающий77. Мартинес20. ЧаунаПолузащитник
Нападающий7. Брума19. Диа Полузащитник
Нападающий9. Эль-Уаззани11. КастельяносНападающий
Главный тренерКарлуш КарвальялМарко БарониГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Для аналитиков PARI в этой паре фаворитом являются хозяева поля. Коэффициент на победу «Браги» - 1.67. Заключить пари на ничью можно за 4.10, а вероятность выигрыша «Лацио» оценена щедрым кэфом 4.80.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Брага» - «Лацио»?

Самый скромный коэффициент при выборе точного счета за ничью 1:1 - 8.00. 0:0 - 9:50. Победа португальского клуба со счетом 1:0, 2:1 или 2:0 идет за 8.50.

Кто выходит в плей-офф Лиги Европы?

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Напрямую в 1/8 финала отправятся восемь лучших команд по итогам группового этапа. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, сыграют в стыковых матчах за право выхода в число 16 лучших.

Кто выиграет Лигу Европы?

Перед заключительным туром Общего этапа БК PARI обновила коэффициенты на победителя турнира. Теперь топ-5 выглядит так:

  1. «Тоттенхэм» - 5.00
  2. «Манчестер Юнайтед» - 5.50
  3. «Атлетик» - 8.00
  4. «Лацио» - 8.00
  5. «Реал Сосьедад» - 10.00
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