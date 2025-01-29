Брага — Лацио, 30 января: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Мотивация соперников перед этим матчем находится на противоположных полюсах. «Лацио» уже давно гарантировал место в восьмерке сильнейших. Ничья гарантирует итальянцам первое место в сводной таблице группового этапа, но и в случае поражения команда Марко Барони может остаться на верхней строчке.

Общий этап римляне провели выше всяких похвал, выиграв шесть матчей из семи. Единственная потеря очков случилась в домашней встрече с «Лудогорцем» (0:0). При этом «Лацио» демонстрировал качественный футбол во всех лигоевропейских встречах и заслуженно входит в пятерку главных фаворитов всего турнира.

Вводные у «Браги» принципиально иные. Поражение от бельгийского «Юниона» в предыдущем туре Лиги Европы отбросило португальскую команду на 27-е место, с которого перспективы выхода в плей-офф просматриваются довольно плохо. Даже победа не гарантирует команде Карлуша Карвальяла выход в 1/16.

«Лацио» выиграл все три гостевых матча на этом этапе Лиги Европы. «Брага» обе свои победы одержала дома . Так что вряд ли стоит брать в расчет фактор своего поля. На первый план выйдет мотивация. Римлянам элементарно не за что биться в Португалии. Рисковать игроками Барони тоже не станет. Вполне вероятно, что некоторым футболистам основного состава тренерский штаб предоставит в этот вечер выходной.

Все говорит о том, что «Брага» должна в этот вечер выиграть. Но ждать разгрома от хозяев поля вряд ли разумно. Делаем выбор в пользу победы хозяев и общий тотал меньше 3.5.