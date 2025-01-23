Брентфорд - Арсенал, 1 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

В первом матче АРЛ 2025-года «Арсенал» постарается подняться на вторую строчку турнирной таблицы. Выбор фаворита встречи предельно прост, ведь один из лидеров первенства встречается с командой, занимающей 14-е место, на на стороне «канониров» не только более высокий статус, но и статистика.

В рамках АПЛ «Брентфорду» лишь однажды доводилось обыгрывать «Арсенал». Случилось это летом 2021-го года. В своих последних четырех матчах команда Томаса Франка набрала лишь одно очко. в то время как подопечные Микеля Артеты из последних семи встреч выиграли пять, ни разу не проиграв на обозначенном турнирном отрезке.

Хозяева поля являются определенным гарантом результативной игры, ведь во второй половине таблицы забивает больше лондонцев только «Тоттенхэм», да и добрая половина команд поражает ворота соперников реже «Брентфорда». При этом «Брентфорд» не забывает и пропускать, уступая в плане надежности обороны лишь клубам из зоны вылета.

Но лихость команды Франка могут свести на нет крепкие защитные редуты «Арсенала». «Канониры» занимают первое место в лиге в рейтинге самых надежных в обороне команд. Гости достаточно мотивированны в предстоящем матче, а равными силы команд никак нельзя. Ставим на команду Артеты с небольшой форой.