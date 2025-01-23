Брентфорд - Арсенал, 1 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

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1 января в заключительном матче 19-го тура Английской премьер-лиги «Арсенал» примет «Брентфорд». Лондонское дерби откроет игровую программу АПЛ в 2025-м году.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Брентфорд» (Лондон)
01.01.2025, Ср
20:30 МСК
«Арсенал» (Лондон)
|П1 - 6.80
Турнир: чемпионат Англии по футболу, 19-й тур
Стадион: «Джитек Коммьюнити» (Лондон, Англия, Великобритания)
Главный арбитр: Питер Бэнкс
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Брентфорд»
|1
|2
|7
|8-16
|«Арсенал»
|7
|2
|1
|16-8
Последние пять матчей «Брентфорда»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.12.2024
|«Брайтон»
0:0
«Брентфорд»
АПЛ
|21.12.2024
|«Брентфорд»
0:2
«Ноттингем»
АПЛ
|18.12.2024
|«Ньюкасл»
3:1
«Брентфорд»
Кубок лиги
|15.12.2024
|«Челси»
2:1
«Брентфорд»
АПЛ
|07.12.2024
|«Брентфорд»
4:2
«Ньюкасл»
АПЛ
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.12.2024
|«Арсенал»
1:0
«Ипсвич»
АПЛ
|21.12.2024
|«Кристал Пэлас»
1:5
«Арсенал»
АПЛ
|18.12.2024
|«Арсенал»
3:2
«Кристал Пэлас»
Кубок лиги
|14.12.2024
|«Арсенал»
0:0
«Эвертон»
АПЛ
|11.12.2024
|«Арсенал»
3:0
«Монако»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Брентфорда» и «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.03.2024
|«Арсенал»
2:0
«Брентфорд»
АПЛ
|25.11.2023
|«Брентфорд»
0:1
«Арсенал»
АПЛ
|27.09.2023
|«Брентфорд»
0:1
«Арсенал»
Кубок лиги
|11.02.2023
|«Арсенал»
1:1
«Брентфорд»
АПЛ
|18.09.2022
|«Брентфорд»
0:3
«Арсенал»
АПЛ
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|18
|14
|3
|1
|45-17
|45
|2. Ноттингем Форест
|19
|11
|4
|4
|26-19
|37
|3. Арсенал
|18
|10
|6
|2
|35-16
|36
|4. Челси
|19
|10
|5
|4
|38-23
|35
|5. Ньюкасл
|19
|9
|5
|5
|32-21
|32
|6. Манчестер Сити
|19
|9
|4
|6
|32-26
|31
|7. Борнмут
|19
|8
|6
|5
|29-23
|30
|8. Фулхэм
|19
|7
|8
|4
|28-25
|29
|9. Астон Вилла
|19
|8
|5
|6
|28-31
|29
|10. Брайтон
|19
|6
|9
|4
|29-28
|27
|11. Тоттенхэм
|19
|7
|3
|9
|41-28
|24
|12. Брентфорд
|18
|7
|3
|8
|32-32
|24
|13. Вест Хэм
|19
|6
|5
|8
|23-35
|23
|14. Манчестер Юнайтед
|19
|6
|4
|9
|21-26
|22
|15. Кристал Пэлас
|19
|4
|8
|7
|20-27
|20
|16. Эвертон
|18
|3
|8
|7
|15-24
|17
|17. Вулверхэмптон
|19
|4
|4
|11
|31-42
|16
|18. Ипсвич
|19
|3
|6
|10
|18-33
|15
|19. Лестер
|19
|3
|5
|11
|22-42
|14
|20. Саутгемптон
|19
|1
|3
|15
|12-39
|6
В первом матче АРЛ 2025-года «Арсенал» постарается подняться на вторую строчку турнирной таблицы. Выбор фаворита встречи предельно прост, ведь один из лидеров первенства встречается с командой, занимающей 14-е место, на на стороне «канониров» не только более высокий статус, но и статистика.
В рамках АПЛ «Брентфорду» лишь однажды доводилось обыгрывать «Арсенал». Случилось это летом 2021-го года. В своих последних четырех матчах команда Томаса Франка набрала лишь одно очко. в то время как подопечные Микеля Артеты из последних семи встреч выиграли пять, ни разу не проиграв на обозначенном турнирном отрезке.
Хозяева поля являются определенным гарантом результативной игры, ведь во второй половине таблицы забивает больше лондонцев только «Тоттенхэм», да и добрая половина команд поражает ворота соперников реже «Брентфорда». При этом «Брентфорд» не забывает и пропускать, уступая в плане надежности обороны лишь клубам из зоны вылета.
Но лихость команды Франка могут свести на нет крепкие защитные редуты «Арсенала». «Канониры» занимают первое место в лиге в рейтинге самых надежных в обороне команд. Гости достаточно мотивированны в предстоящем матче, а равными силы команд никак нельзя. Ставим на команду Артеты с небольшой форой.
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|Тип трансляции
|Условия
|«Чемпионат»
|Текстовая
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|Текстовая
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Потери:
«Брентфорд»: Йенсен, Пиннок, Нунес, Аер, Дасилва, Хики (все - травма)
«Арсенал»: Томиясау, Уайт, Сака (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Брентфорд» - «Арсенал»:
|Позиция
|«Брентфорд»
«Арсенал»
Позиция
|Вратарь
|12. Валдимарссон
22. Райя
Вратарь
|Защитник
|30. Роэослев
12. Тимбер
Защитник
|Защитник
|22. Коллинз
2. Салиба
Защитник
|Защитник
|16. Бен Ми
6. Магальянс
Защитник
|Защитник
|23. Льюис-Поттер
49. Льюис-Скелли
Защитник
|Полузащитник
|27. Янельт
29. Хаверц
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Нергор
8. Эдегор
Полузащитник
|Полузащитник
|24. Дамсгор
41. Райс
Полузащитник
|Нападающий
|19. Мбемо
9. Жезус
Нападающий
|Нападающий
|11. Висса
11. Мартинелли
Нападающий
|Нападающий
|7. Шейд
19. Троссард
Нападающий
|Главный тренер
|Томас Франк
Микель Артета
Главный тренер
Аналитики БК PARI явным фаворитом встречи называют «Арсенал», предлагая за его победу коэффициент 1.45. На выигрыш «Брентфорда» можно поставить за 6.80. На ничью за 4.65.
Встречается один из лидеров чемпионской гонки и середняк АПЛ. Очевидно, что больше шансов на победу у «Арсенала», что подтверждается котировками.
Легальных трансляций АПЛ в России нет, но эфиры проводят тематические группы в социальных сетях.
Партнерский проект