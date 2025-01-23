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31 декабря 9:35ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Брентфорд - Арсенал, 1 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Первый матч 2025 года в АПЛ
Руслан Ипполитов

 

1 января в заключительном матче 19-го тура Английской премьер-лиги «Арсенал» примет «Брентфорд». Лондонское дерби откроет игровую программу АПЛ в 2025-м году.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Брентфорд» (Лондон)

01.01.2025, Ср

20:30 МСК

«Арсенал» (Лондон)

П1 - 6.80

Х - 4.65

П2 - 1.45

Турнир: чемпионат Англии по футболу, 19-й тур

Стадион: «Джитек Коммьюнити» (Лондон, Англия, Великобритания)

Главный арбитр: Питер Бэнкс

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Брентфорд»1278-16
«Арсенал»72116-8

Последние пять матчей «Брентфорда»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.12.2024«Брайтон»

0:0

«Брентфорд»

АПЛ

21.12.2024«Брентфорд»

0:2

«Ноттингем»

АПЛ

18.12.2024«Ньюкасл»

3:1

«Брентфорд»

Кубок лиги

15.12.2024«Челси»

2:1

«Брентфорд»

АПЛ

07.12.2024«Брентфорд»

4:2

«Ньюкасл»

АПЛ

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.12.2024«Арсенал»

1:0

«Ипсвич»

АПЛ

21.12.2024«Кристал Пэлас»

1:5

«Арсенал»

АПЛ

18.12.2024«Арсенал»

3:2

«Кристал Пэлас»

Кубок лиги

14.12.2024«Арсенал»

0:0

«Эвертон»

АПЛ

11.12.2024«Арсенал»

3:0

«Монако»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Брентфорда» и «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.03.2024«Арсенал»

2:0

«Брентфорд»

АПЛ

25.11.2023«Брентфорд»

0:1

«Арсенал»

АПЛ

27.09.2023«Брентфорд»

0:1

«Арсенал»

Кубок лиги

11.02.2023«Арсенал»

1:1

«Брентфорд»

АПЛ

18.09.2022«Брентфорд»

0:3

«Арсенал»

АПЛ

Место в турнирной таблице

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КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль18143145-1745
2. Ноттингем Форест19114426-1937
3. Арсенал18106235-1636
4. Челси19105438-2335
5. Ньюкасл1995532-2132
6. Манчестер Сити1994632-2631
7. Борнмут1986529-2330
8. Фулхэм1978428-2529
9. Астон Вилла1985628-3129
10. Брайтон1969429-2827
11. Тоттенхэм1973941-2824
12. Брентфорд1873832-3224
13. Вест Хэм1965823-3523
14. Манчестер Юнайтед1964921-2622
15. Кристал Пэлас1948720-2720
16. Эвертон1838715-2417
17. Вулверхэмптон19441131-4216
18. Ипсвич19361018-3315
19. Лестер19351122-4214
20. Саутгемптон19131512-396

Прогноз на матч

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В первом матче АРЛ 2025-года «Арсенал» постарается подняться на вторую строчку турнирной таблицы. Выбор фаворита встречи предельно прост, ведь один из лидеров первенства встречается с командой, занимающей 14-е место, на на стороне «канониров» не только более высокий статус, но и статистика.

В рамках АПЛ «Брентфорду» лишь однажды доводилось обыгрывать «Арсенал». Случилось это летом 2021-го года. В своих последних четырех матчах команда Томаса Франка набрала лишь одно очко. в то время как подопечные Микеля Артеты из последних семи встреч выиграли пять, ни разу не проиграв на обозначенном турнирном отрезке.

Хозяева поля являются определенным гарантом результативной игры, ведь во второй половине таблицы забивает больше лондонцев только «Тоттенхэм», да и добрая половина команд поражает ворота соперников реже «Брентфорда». При этом «Брентфорд» не забывает и пропускать, уступая в плане надежности обороны лишь клубам из зоны вылета.

Но лихость команды Франка могут свести на нет крепкие защитные редуты «Арсенала». «Канониры» занимают первое место в лиге в рейтинге самых надежных в обороне команд. Гости достаточно мотивированны в предстоящем матче, а равными силы команд никак нельзя. Ставим на команду Артеты с небольшой форой. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Российские телеканалы не показывают матчи АПЛ. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Брентфорд»: Йенсен, Пиннок, Нунес, Аер, Дасилва, Хики (все - травма)

«Арсенал»: Томиясау, Уайт, Сака (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Брентфорд» - «Арсенал»:

Позиция«Брентфорд»

«Арсенал»

Позиция

Вратарь12. Валдимарссон

22. Райя

Вратарь

Защитник30. Роэослев

12. Тимбер

Защитник

Защитник22. Коллинз

2. Салиба

Защитник

Защитник16. Бен Ми

6. Магальянс

Защитник

Защитник23. Льюис-Поттер

49. Льюис-Скелли

Защитник

Полузащитник 27. Янельт

29. Хаверц

Полузащитник 

Полузащитник 6. Нергор

8. Эдегор

Полузащитник 

Полузащитник24. Дамсгор

41. Райс

Полузащитник

Нападающий19. Мбемо

9. Жезус

Нападающий

Нападающий11. Висса

11. Мартинелли

Нападающий

Нападающий7. Шейд

19. Троссард

Нападающий

Главный тренерТомас Франк

Микель Артета

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI  явным фаворитом встречи называют «Арсенал», предлагая за его победу коэффициент 1.45. На выигрыш «Брентфорда» можно поставить за 6.80. На ничью за 4.65.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Брентфорд» - «Арсенал»?

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Встречается один из лидеров чемпионской гонки и середняк АПЛ. Очевидно, что больше шансов на победу у «Арсенала», что подтверждается котировками.

Где смотреть матч «Брентфорд» - «Арсенал»?

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Легальных трансляций АПЛ в России нет, но эфиры проводят тематические группы в социальных сетях.

Кто станет чемпионом Англии?

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Наиболее вероятным претендентом на чемпионство букмекеры называют лидирующий в турнирной таблице «Ливерпуль», на который можно поставить за 1.30. Вероятность чемпионства «Арсенала» оценена коэффициентом 4.50, а «Брентфорда» - 2000.00

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