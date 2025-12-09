Брюгге - Арсенал, 10 декабря: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

18 матчей до путешествия в Бирмингем не проигрывал «Арсенал» и был невероятно близок к продлению этой шикарной серии. Считаных минут не хватило лидеру сезона в АПЛ и ЛЧ, чтобы сохранить ничью в воскресенье. На пятой компенсированной минуте «Астон Вилла» увенчала массированный штурм ворот столичного гостя неотразимым ударом Эмилиано Буэндиа под перекладину. Для команды Микеля Артеты это поражение стало первым с 31 августа. Компенсировать своим фанам это разочарование «канониры» постараются в Лиге чемпионов. На расслабленность фаворита «Брюгге» рассчитывать не стоит.

Бельгийцы периодически выдают яркие перформансы вроде 3:3 с «Барселоной». Но в целом команда у Ники Хейена весьма нестабильна. За шесть последних матчей у нее набралось целых четыре поражения.

Турнирное положение вынуждает хозяев поля рисковать. Не забив, не выиграешь, а «Брюгге» остро нуждается в очках. Так что ждем обоюдоострой игры и голов - в обе стороны.