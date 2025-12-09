Брюгге - Арсенал, 10 декабря: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
Единоличный лидер Общего этапа Лиги чемпионов в шестом туре посетит Брюгге. Удастся ли одноименному клубу совладать с таким мощным «Арсеналом»? Аналитики довольно скептически оценивают шансы хозяев на успех.
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, Общий этап, 6-й тур
Стадион: «Ян Брейдель» (Брюгге, Бельгия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Брюгге»
|0
|0
|0
|0-0
|«Арсенал»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Брюгге»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.12.2025
|«Сент-Труйден»
3:2
«Брюгге»
Про-лига
|03.12.2025
|«Ауд-Хеверле»
1:2
«Брюгге»
Кубок Бельгии
|30.11.2025
|«Брюгге»
0:1
«Антверпен»
Про-лига
|26.11.2025
|«Спортинг»
3:0
«Брюгге»
Лига чемпионов
|22.11.2025
|«Брюгге»
1:0
«Шарлеруа»
Про-лига
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.12.2025
|«Астон Вилла»
2:1
«Арсенал»
АПЛ
|03.12.2025
|«Арсенал»
2:0
«Брентфорд»
АПЛ
|30.11.2025
|«Челси»
1:1
«Арсенал»
АПЛ
|26.11.2025
|«Арсенал»
3:1
«Бавария»
Лига чемпионов
|23.11.2025
|«Арсенал»
4:1
«Тоттенхэм»
АПЛ
Лондонский клуб остается единственным, кто не потерял в этой ЛЧ ни очка. У бельгийцев четыре пункта после пяти туров.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Арсенал
|5
|5
|0
|0
|14-1
|15
|2. ПСЖ
|5
|4
|0
|1
|19-8
|12
|3. Бавария
|5
|4
|0
|1
|15-6
|12
|4. Интер
|5
|4
|0
|1
|12-3
|12
|5. Реал Мадрид
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|6. Боруссия Д
|5
|3
|1
|1
|17-11
|10
|7. Челси
|5
|3
|1
|1
|12-6
|10
|8. Спортинг
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|9. Манчестер Сити
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|10. Аталанта
|5
|3
|1
|1
|6-5
|10
|11. Ньюкасл
|5
|3
|0
|2
|11-4
|9
|12. Атлетико
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|13. Ливерпуль
|5
|3
|0
|2
|10-8
|9
|14. Галатасарай
|5
|3
|0
|2
|8-7
|9
|15. ПСВ
|5
|2
|2
|1
|13-8
|8
|16. Тоттенхэм
|5
|2
|2
|1
|10-7
|8
|17. Байер
|5
|2
|2
|1
|8-10
|8
|18. Барселона
|5
|2
|1
|2
|12-10
|7
|19. Карабах
|5
|2
|1
|2
|8-9
|7
|20. Наполи
|5
|2
|1
|2
|6-9
|7
|21. Марсель
|5
|2
|0
|3
|8-6
|6
|22. Ювентус
|5
|1
|3
|1
|10-10
|6
|23. Монако
|5
|1
|3
|1
|6-8
|6
|24. Пафос
|5
|1
|3
|1
|4-7
|6
|25. Юнион
|5
|2
|0
|3
|5-12
|6
|26. Брюгге
|5
|1
|1
|3
|8-13
|4
|27. Атлетик
|5
|1
|1
|3
|4-9
|4
|28. Айнтрахт
|5
|1
|1
|3
|7-14
|4
|29. Копенгаген
|5
|1
|1
|3
|7-14
|4
|30. Бенфика
|5
|1
|0
|4
|4-8
|3
|31. Славия Прага
|5
|0
|3
|2
|2-8
|3
|32. Буде-Глимт
|5
|0
|2
|3
|7-11
|2
|33. Олимпиакос
|5
|0
|2
|3
|5-13
|2
|34. Вильярреал
|5
|0
|1
|4
|2-10
|1
|35. Кайрат
|5
|0
|1
|4
|4-14
|1
|36. Аякс
|5
|0
|0
|5
|1-16
|0
18 матчей до путешествия в Бирмингем не проигрывал «Арсенал» и был невероятно близок к продлению этой шикарной серии. Считаных минут не хватило лидеру сезона в АПЛ и ЛЧ, чтобы сохранить ничью в воскресенье. На пятой компенсированной минуте «Астон Вилла» увенчала массированный штурм ворот столичного гостя неотразимым ударом Эмилиано Буэндиа под перекладину. Для команды Микеля Артеты это поражение стало первым с 31 августа. Компенсировать своим фанам это разочарование «канониры» постараются в Лиге чемпионов. На расслабленность фаворита «Брюгге» рассчитывать не стоит.
Бельгийцы периодически выдают яркие перформансы вроде 3:3 с «Барселоной». Но в целом команда у Ники Хейена весьма нестабильна. За шесть последних матчей у нее набралось целых четыре поражения.
Турнирное положение вынуждает хозяев поля рисковать. Не забив, не выиграешь, а «Брюгге» остро нуждается в очках. Так что ждем обоюдоострой игры и голов - в обе стороны.
Матч в Брюгге в прямом эфире можно посмотреть на Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Брюгге»: Миньоле, Яккерс, Рейс, Аудор, Верман, Ромеро (все - травмы)
«Арсенал»: Жезус (запрет на участие в матчах), Хаверц, Салиба, Магальянеш, Москера (все - травмы)
Аналитики PARI оценили вероятность победы фаворита коэффициентом 1.35. Котировка на ничью составляет 5.30. В случае же победы бельгийцев сыграет коэффициент 8.50.
Наиболее вероятным исходом матча аналитики считают победу англичан со счетом 2:0. Этому варианту соответствует коэффициент 7.00.
Коэффициент 1.55 на тотал больше 2.5 сулит нам нескучный вечер в Брюгге.