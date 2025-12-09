Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



8 декабря 10:36ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Брюгге - Арсенал, 10 декабря: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Фаворит не допустит расслабленности
Валентин Васильев

Единоличный лидер Общего этапа Лиги чемпионов в шестом туре посетит Брюгге. Удастся ли одноименному клубу совладать с таким мощным «Арсеналом»? Аналитики довольно скептически оценивают шансы хозяев на успех. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Брюгге» (Бельгия)

10.12.2025, Ср

23:00 МСК

«Арсенал» (Лондон, Англия)

П1 - 8.50

Х - 5.30

П2 - 1.35

Турнир:  Лига чемпионов УЕФА, Общий этап, 6-й тур

Стадион: «Ян Брейдель»  (Брюгге, Бельгия)

Главный судья: еще не определен

Получить до 25 000 рублей от PARI

Форма команд

Свернуть

История матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Брюгге»0000-0
«Арсенал»0000-0

Последние пять матчей «Брюгге»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.12.2025«Сент-Труйден»

3:2

«Брюгге»

Про-лига

03.12.2025«Ауд-Хеверле»

1:2

«Брюгге»

Кубок Бельгии

30.11.2025«Брюгге»

0:1

«Антверпен»

Про-лига

26.11.2025«Спортинг»

3:0

«Брюгге»

Лига чемпионов

22.11.2025«Брюгге»

1:0

«Шарлеруа»

Про-лига

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.12.2025«Астон Вилла»

2:1

«Арсенал»

АПЛ

03.12.2025«Арсенал»

2:0

«Брентфорд»

АПЛ

30.11.2025«Челси»

1:1

«Арсенал»

АПЛ

26.11.2025«Арсенал»

3:1

«Бавария»

Лига чемпионов

23.11.2025«Арсенал»

4:1

«Тоттенхэм»

АПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

Лондонский клуб остается единственным, кто не потерял в этой ЛЧ ни очка. У бельгийцев четыре пункта после пяти туров.

КомандаИВНПМО
1. Арсенал550014-115
2. ПСЖ540119-812
3. Бавария540115-612
4. Интер540112-312
5. Реал Мадрид540112-512
6. Боруссия Д531117-1110
7. Челси531112-610
8. Спортинг531111-510
9. Манчестер Сити531110-510
10. Аталанта53116-510
11. Ньюкасл530211-49
12. Атлетико530212-109
13. Ливерпуль530210-89
14. Галатасарай53028-79
15. ПСВ522113-88
16. Тоттенхэм522110-78
17. Байер52218-108
18. Барселона521212-107
19. Карабах52128-97
20. Наполи52126-97
21. Марсель52038-66
22. Ювентус513110-106
23. Монако51316-86
24. Пафос51314-76
25. Юнион52035-126
26. Брюгге51138-134
27. Атлетик51134-94
28. Айнтрахт51137-144
29. Копенгаген51137-144
30. Бенфика51044-83
31. Славия Прага50322-83
32. Буде-Глимт50237-112
33. Олимпиакос50235-132
34. Вильярреал50142-101
35. Кайрат50144-141
36. Аякс50051-160

Прогноз на матч

Свернуть

18 матчей до путешествия в Бирмингем не проигрывал «Арсенал» и был невероятно близок к продлению этой шикарной серии. Считаных минут не хватило лидеру сезона в АПЛ и ЛЧ, чтобы сохранить ничью в воскресенье. На пятой компенсированной минуте «Астон Вилла» увенчала массированный штурм ворот столичного гостя неотразимым ударом Эмилиано Буэндиа под перекладину. Для команды Микеля Артеты это поражение стало первым с 31 августа. Компенсировать своим фанам это разочарование «канониры» постараются в Лиге чемпионов. На расслабленность фаворита «Брюгге» рассчитывать не стоит.

Бельгийцы периодически выдают яркие перформансы вроде 3:3 с «Барселоной». Но в целом команда у Ники Хейена весьма нестабильна. За шесть последних матчей у нее набралось целых четыре поражения.

Турнирное положение вынуждает хозяев поля рисковать. Не забив, не выиграешь, а «Брюгге» остро нуждается в очках. Так что ждем обоюдоострой игры и голов - в обе стороны.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

Матч в Брюгге в прямом эфире можно посмотреть на Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Брюгге»: Миньоле, Яккерс, Рейс, Аудор, Верман, Ромеро (все - травмы)

«Арсенал»: Жезус (запрет на участие в матчах), Хаверц, Салиба, Магальянеш, Москера (все - травмы)

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики PARI оценили вероятность победы фаворита коэффициентом 1.35. Котировка на ничью составляет 5.30.  В случае же победы бельгийцев сыграет коэффициент 8.50.

Посмотреть все букмекерские конторы России вы можете на сайте «Советского спорта».

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Брюгге» - «Арсенал»?

Наиболее вероятным исходом матча аналитики считают победу англичан со счетом 2:0. Этому варианту соответствует коэффициент 7.00.

Будет ли матч «Брюгге» - «Арсенал» результативным?

Коэффициент 1.55 на тотал больше 2.5 сулит нам нескучный вечер в Брюгге.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer22 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer53 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer387 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer22 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer22 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer22 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer8 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer22 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer387 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer22 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer22 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer22 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё