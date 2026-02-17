Брюгге - Атлетико, 18 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Год назад бельгийский клуб уже достигал 1/8 финала ЛЧ, где дважды получил по три мяча от «Астон Виллы» (0:3, 1:3). А вот в четвертьфинале «Брюгге» не бывал никогда. Чтобы повторить лучшее достижение клуба в турнире, команде Ивана Леко нужно устранить со своего пути «Атлетико». Задача, несомненно, сложная, но в принципе выполнимая.

Вопрос в том, в каком настроении мадридцы подойдут к матчам с «Брюгге». В последнее время их неслабо раскачивает на эмоциональных качелях - от 5:0 с «Бетисом» в гостях до 0:1 с ним же дома, от 4:0 с «Барселоной» - до 0:3 от «Райо Вальекано». Какую версию «Атлетико» увидим в среду в Брюгге, наверное, и сам Диего Симеоне точно не знает. Тем интереснее обещает быть матч!

Отметим, что за пять последних игр с участием «матрасников» ставка на обмен голами не заходила ни разу. У «Брюгге» таких игр - три из полдесятка. Даже удивительно, что «БЕТСИТИ» присвоила варианту «обе забьют - нет» такой высокий коэффициент (2.43).