Брюгге - Атлетико, 18 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

На этой неделе в Лиге чемпионов УЕФА стартует стадия плей-офф - стыковые матчи за право выступить в 1/8 финала. В Брюгге одноименный клуб принимает «Атлетико». Вашему вниманию последние новости из расположения команд и наиболее интересные предложения букмекеров на игру.
Турнир: Лига чемпионов, стыковые матчи. 1-й матч
Стадион: «Ян Брейдель» (Брюгге, Бельгия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Брюгге»
|3
|2
|3
|11-10
|«Атлетико»
|3
|2
|3
|10-11
Последние пять матчей «Брюгге»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.02.2026
|«Серкль Брюгге»
1:2
«Брюгге»
Про-Лига
|08.02.2026
|«Брюгге»
3:0
«Стандард»
Про-Лига
|01.02.2026
|«Юнион»
1:0
«Брюгге»
Про-Лига
|28.01.2026
|«Брюгге»
3:0
«Марсель»
Лига чемпионов
|24.01.2026
|«Брюгге»
4:3
«Зюлте-Варегем»
Про-Лига
Последние пять матчей «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.02.2026
|«Райо Вальекано»
3:0
«Атлетико»
Ла Лига
|12.02.2026
|«Атлетико»
4:0
«Барселона»
Ла Лига
|08.02.2026
|«Атлетико»
0:1
«Бетис»
Ла Лига
|05.02.2026
|«Бетис»
0:5
«Атлетико»
Кубок Испании
|31.01.2026
|«Леванте»
0:0
«Атлетико»
Ла Лига
Стыковые матчи. Первые игры
17.02.2026, 20:45. «Галатасарай» (Турция) – «Ювентус» (Италия)
17.02.2026, 23:00. «Боруссия Д» (Германия) – «Аталанта» (Италия)
17.02.2026, 23:00. «Монако» (Монако) – «ПСЖ» (Франция)
17.02.2026, 23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Реал Мадрид» (Испания)
18.02.2026, 20:45. «Карабах» (Азербайджан) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия)
18.02.2026, 23:00. «Олимпиакос» (Греция) – «Байер» (Германия)
18.02.2026, 23:00. «Брюгге» (Бельгия) – «Атлетико» (Испания)
18.02.2026, 23:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Интер» (Италия)
Ответные игры
24.02.2026, 20:45. «Атлетико» (Испания) – «Брюгге» (Бельгия)
24.02.2026, 23:00. «Байер» (Германия) – «Олимпиакос» (Греция)
24.02.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Карабах» (Азербайджан)
24.02.2026, 23:00. «Интер» (Италия) – «Буде-Глимт» (Норвегия)
25.02.2026, 20:45. «Аталанта» (Италия) – «Боруссия Д» (Германия)
25.02.2026, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Галатасарай» (Турция)
25.02.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Монако» (Монако)
25.02.2026, 23:00. «Реал Мадрид» (Испания) – «Бенфика» (Португалия)
Год назад бельгийский клуб уже достигал 1/8 финала ЛЧ, где дважды получил по три мяча от «Астон Виллы» (0:3, 1:3). А вот в четвертьфинале «Брюгге» не бывал никогда. Чтобы повторить лучшее достижение клуба в турнире, команде Ивана Леко нужно устранить со своего пути «Атлетико». Задача, несомненно, сложная, но в принципе выполнимая.
Вопрос в том, в каком настроении мадридцы подойдут к матчам с «Брюгге». В последнее время их неслабо раскачивает на эмоциональных качелях - от 5:0 с «Бетисом» в гостях до 0:1 с ним же дома, от 4:0 с «Барселоной» - до 0:3 от «Райо Вальекано». Какую версию «Атлетико» увидим в среду в Брюгге, наверное, и сам Диего Симеоне точно не знает. Тем интереснее обещает быть матч!
Отметим, что за пять последних игр с участием «матрасников» ставка на обмен голами не заходила ни разу. У «Брюгге» таких игр - три из полдесятка. Даже удивительно, что «БЕТСИТИ» присвоила варианту «обе забьют - нет» такой высокий коэффициент (2.43).
В прямом эфире игру в Брюгге покажет Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Брюгге»: ван ден Хевел (травма)
«Атлетико»: Барриос (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Брюгге» - «Атлетико»:
|Позиция
|«Брюгге»
|«Атлетико»
|Позиция
|Вратарь
|22. Миньоле
|13. Облак
|Вратарь
|Защитник
|64. Саббе
|3. Руджери
|Защитник
|Защитник
|4. Ордоньес
|17. Ганцко
|Защитник
|Защитник
|44. Мехеле
|18. Пубиль
|Защитник
|Защитник
|65. Сейс
|14. Льоренте
|Защитник
|Полузащитник
|15. Оньедика
|6. Коке
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Ванакен
|5. Кардосо
|Полузащитник
|Полузащитник
|25. Станкович
|14. Льоренте
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Форбш
|10. Баена
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Трезольди
|19. Альварес
|Полузащитник
|Нападающий
|67. Диахон
|9. Сорлот
|Нападающий
|Главный тренер
|Иван Леко
|Диего Симеоне
|Главный тренер
Трейдеры «БЕТСИТИ» установили привлекательные коэффициенты на победу хозяев (3.80) и ничью (3.90). Хотя и на выигрыш испанцев котировка весьма высокая - 1.96.