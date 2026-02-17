Ведомости
16 февраля 10:50ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Брюгге - Атлетико, 18 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

В какую крайность впадут «матрасники» в Бельгии?
Валентин Васильев

На этой неделе в Лиге чемпионов УЕФА стартует стадия плей-офф - стыковые матчи за право выступить в 1/8 финала. В Брюгге одноименный клуб принимает «Атлетико». Вашему вниманию последние новости из расположения команд и наиболее интересные предложения букмекеров на игру.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Брюгге» (Бельгия)

18.02.2025, Ср

23:00 МСК

«Атлетико» (Мадрид)

П1 - 3.80

Х - 3.90

П2 - 1.96

Турнир: Лига чемпионов, стыковые матчи. 1-й матч

Стадион: «Ян Брейдель»   (Брюгге, Бельгия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Брюгге»32311-10
«Атлетико»32310-11

Последние пять матчей «Брюгге»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.02.2026«Серкль Брюгге»

1:2

«Брюгге»

Про-Лига

08.02.2026«Брюгге»

3:0

«Стандард»

Про-Лига

01.02.2026«Юнион»

1:0

«Брюгге»

Про-Лига

28.01.2026«Брюгге»

3:0

«Марсель»

Лига чемпионов

24.01.2026«Брюгге»

4:3

«Зюлте-Варегем»

Про-Лига

Последние пять матчей «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.02.2026«Райо Вальекано»

3:0

«Атлетико»

Ла Лига

12.02.2026«Атлетико»

4:0

«Барселона»

Ла Лига

08.02.2026«Атлетико»

0:1

«Бетис»

Ла Лига

05.02.2026«Бетис»

0:5

«Атлетико»

Кубок Испании

31.01.2026«Леванте»

0:0

«Атлетико»

Ла Лига

Календарь игр

Свернуть

Стыковые матчи. Первые игры

17.02.2026, 20:45. «Галатасарай» (Турция) – «Ювентус» (Италия)  

17.02.2026, 23:00. «Боруссия Д» (Германия) – «Аталанта» (Италия)  

17.02.2026, 23:00. «Монако» (Монако) – «ПСЖ» (Франция)  

17.02.2026, 23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Реал Мадрид» (Испания)  

18.02.2026, 20:45. «Карабах» (Азербайджан) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия)  

18.02.2026, 23:00. «Олимпиакос» (Греция) – «Байер» (Германия)  

18.02.2026, 23:00. «Брюгге» (Бельгия) – «Атлетико» (Испания)  

18.02.2026, 23:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Интер» (Италия)  

Ответные игры

24.02.2026, 20:45. «Атлетико» (Испания) – «Брюгге» (Бельгия)  

24.02.2026, 23:00. «Байер» (Германия) – «Олимпиакос» (Греция)  

24.02.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Карабах» (Азербайджан)  

24.02.2026, 23:00. «Интер» (Италия) – «Буде-Глимт» (Норвегия)  

25.02.2026, 20:45. «Аталанта» (Италия) – «Боруссия Д» (Германия)  

25.02.2026, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Галатасарай» (Турция)  

25.02.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Монако» (Монако)  

25.02.2026, 23:00. «Реал Мадрид» (Испания) – «Бенфика» (Португалия)

Прогноз на матч

Свернуть

Год назад бельгийский клуб уже достигал 1/8 финала ЛЧ, где дважды получил по три мяча от «Астон Виллы» (0:3, 1:3). А вот в четвертьфинале «Брюгге» не бывал никогда. Чтобы повторить лучшее достижение клуба в турнире, команде Ивана Леко нужно устранить со своего пути «Атлетико». Задача, несомненно, сложная, но в принципе выполнимая.

Вопрос в том, в каком настроении мадридцы подойдут к матчам с «Брюгге». В последнее время их неслабо раскачивает на эмоциональных качелях - от 5:0 с «Бетисом» в гостях до 0:1 с ним же дома, от 4:0 с «Барселоной» - до 0:3 от «Райо Вальекано». Какую версию «Атлетико» увидим в среду в Брюгге, наверное, и сам Диего Симеоне точно не знает. Тем интереснее обещает быть матч!

Отметим, что за пять последних игр с участием «матрасников» ставка на обмен голами не заходила ни разу. У «Брюгге» таких игр - три из полдесятка. Даже удивительно, что «БЕТСИТИ» присвоила варианту «обе забьют - нет» такой высокий коэффициент (2.43).

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Брюгге покажет Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Брюгге»: ван ден Хевел (травма)

«Атлетико»: Барриос (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Брюгге» - «Атлетико»:

Позиция«Брюгге»«Атлетико»Позиция
Вратарь22. Миньоле13. ОблакВратарь
Защитник64. Саббе3. РуджериЗащитник
Защитник4. Ордоньес17. ГанцкоЗащитник
Защитник44. Мехеле18. ПубильЗащитник
Защитник65. Сейс14. ЛьорентеЗащитник
Полузащитник 15. Оньедика6. КокеПолузащитник
Полузащитник 20. Ванакен5. КардосоПолузащитник 
Полузащитник25. Станкович14. ЛьорентеПолузащитник
Полузащитник9. Форбш10. БаенаПолузащитник
Полузащитник7. Трезольди19. АльваресПолузащитник
Нападающий67. Диахон9. СорлотНападающий
Главный тренерИван ЛекоДиего СимеонеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Трейдеры «БЕТСИТИ» установили привлекательные коэффициенты на победу хозяев (3.80) и ничью (3.90). Хотя и на выигрыш испанцев котировка весьма высокая - 1.96.

