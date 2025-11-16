Болгария - Грузия, 18 ноября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Партнерский проект
Во вторник, 18 ноября, пройдут заключительные матчи отбора на чемпионат мира 2026 года в зоне УЕФА. Сборная Грузии завершит цикл в Софии. Вашему вниманию превью и котировки легальных букмекеров на матч.
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа E, 6-й тур
Стадион: «Василь Левски» (София, Болгария)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Болгария
|4
|2
|3
|21-15
|Грузия
|3
|2
|4
|15-21
Последние пять матчей сборной Болгарии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
15.11.2025
|Турция
2:0
Болгария
Отбор ЧМ-2026
14.10.2025
|Испания
4:0
Болгария
Отбор ЧМ-2026
11.10.2025
|Болгария
1:6
Турция
Отбор ЧМ-2026
07.09.2025
|Грузия
3:0
Болгария
Отбор ЧМ-2026
04.09.2025
|Болгария
0:3
Испания
Отбор ЧМ-2026
Последние пять матчей сборной Грузии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
15.11.2025
|Грузия
0:4
Испания
Отбор ЧМ-2026
14.10.2025
|Турция
4:1
Грузия
Отбор ЧМ-2026
11.10.2025
|Испания
2:0
Грузия
Отбор ЧМ-2026
07.09.2025
|Грузия
3:0
Болгария
Отбор ЧМ-2026
04.09.2025
|Грузия
2:3
Турция
Отбор ЧМ-2026
За тур до финиша команды занимают, соответственно, четвертое и третье места.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Испания
|5
|5
|0
|0
|19-0
|15
|2. Турция
|5
|4
|0
|1
|15-10
|12
|3. Грузия
|5
|1
|0
|4
|6-13
|3
|4. Болгария
|5
|0
|0
|5
|1-18
|0
Обе команды переживают непростые времена. И в первую очередь это относится к болгарам, которым только остается ностальгировать по славным временам Стоичкова, Лечкова и Костадионова. Новая генерация сборной с треском провалила отборочный турнир: всего один забитый мяч и ноль очков красноречиво подтверждают кризис в национальном футболе.
Грузины тоже досрочно лишились шансов даже на второе место. В последнем домашнем матче года они получили четверку безответных мячей от Испании. Задача-минимум обеих сборных на последний тур - постараться завершить квалификацию достойно. А для этого нужно атаковать и, желательно, забивать. Так что обмен голами в этой паре более чем вероятен.
Прямую трансляцию из Софии смотрите в онлайн-кинотеатре Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|Официальный сайт УЕФА
|Текстовая и графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
Болгария: нет
Грузия: нет
Аналитики БК PARI оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 5.70. Котировка на сборную Грузии более чем в три раза ниже (1.58). Даже на ничью предложение букмекера выглядит заманчиво (4.05).