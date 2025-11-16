Ведомости
Болгария - Грузия, 18 ноября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Игра за престиж, и только
Валентин Васильев

Во вторник, 18 ноября, пройдут заключительные матчи  отбора на чемпионат мира 2026 года в зоне УЕФА. Сборная Грузии завершит цикл в Софии. Вашему вниманию превью и котировки легальных букмекеров на матч.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Болгария

Место в рейтинге ФИФА: 91

18.11.2025, Вт

22:45 МСК

 Грузия

Место в рейтинге ФИФА: 68

П1 - 5.70

Х - 4.05

П2 - 1.58

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа E, 6-й тур

Стадион: «Василь Левски»  (София, Болгария)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Болгария42321-15
Грузия32415-21

Последние пять матчей сборной Болгарии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.11.2025

Турция

2:0

Болгария

Отбор ЧМ-2026

14.10.2025

Испания

4:0

Болгария

Отбор ЧМ-2026

11.10.2025

Болгария

1:6

Турция

Отбор ЧМ-2026

07.09.2025

Грузия

3:0

Болгария

Отбор ЧМ-2026

04.09.2025

Болгария

0:3

Испания

Отбор ЧМ-2026

Последние пять матчей сборной Грузии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.11.2025

Грузия

0:4

Испания

Отбор ЧМ-2026

14.10.2025

Турция

4:1

Грузия

Отбор ЧМ-2026

11.10.2025

Испания

2:0

Грузия

Отбор ЧМ-2026

07.09.2025

Грузия

3:0

Болгария

Отбор ЧМ-2026

04.09.2025

Грузия

2:3

Турция

Отбор ЧМ-2026

Место в таблице

За тур до финиша команды занимают, соответственно, четвертое и третье места.

КомандыИВНПМО
1. Испания550019-015
2. Турция540115-1012
3. Грузия51046-133
4. Болгария50051-180

Прогноз на матч

Обе команды переживают непростые времена. И в первую очередь это относится к болгарам, которым только остается ностальгировать по славным временам Стоичкова, Лечкова и Костадионова. Новая генерация сборной с треском провалила отборочный турнир: всего один забитый мяч и ноль очков красноречиво подтверждают кризис в национальном футболе.

Грузины тоже досрочно лишились шансов даже на второе место. В последнем домашнем матче года они получили четверку безответных мячей от Испании. Задача-минимум обеих сборных на последний тур - постараться завершить квалификацию достойно. А для этого нужно атаковать и, желательно, забивать. Так что обмен голами в этой паре более чем вероятен.

Бонусы на матч

Трансляции

Прямую трансляцию из Софии смотрите в онлайн-кинотеатре Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
Официальный сайт УЕФАТекстовая и графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

Болгария: нет

Грузия: нет

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК PARI оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 5.70. Котировка на сборную Грузии более чем в три раза ниже (1.58). Даже на ничью предложение букмекера выглядит заманчиво (4.05).

