Болгария - Грузия, 18 ноября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Обе команды переживают непростые времена. И в первую очередь это относится к болгарам, которым только остается ностальгировать по славным временам Стоичкова, Лечкова и Костадионова. Новая генерация сборной с треском провалила отборочный турнир: всего один забитый мяч и ноль очков красноречиво подтверждают кризис в национальном футболе.

Грузины тоже досрочно лишились шансов даже на второе место. В последнем домашнем матче года они получили четверку безответных мячей от Испании. Задача-минимум обеих сборных на последний тур - постараться завершить квалификацию достойно. А для этого нужно атаковать и, желательно, забивать. Так что обмен голами в этой паре более чем вероятен.