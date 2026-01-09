Камерун - Марокко, 9 января: где смотреть матч Кубка африканских наций, прогноз, составы

Партнерский проект
В программе четвертьфиналов Кубка африканских наций особняком стоит столкновение сборных Камеруна и Марокко. Обладатель пяти чемпионских чаш против хозяина турнира - кто кого? Попробуем предугадать развитие событий в Рабате, исходя из расчетов аналитиков и формы команд.
Турнир: Кубок африканских наций, 1/4 финала
Стадион: «Принц Мула Абдулла» (Рабат, Марокко)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Камерун
|6
|5
|2
|12-10
|Марокко
|2
|5
|6
|10-12
Последние пять игр сборной Камеруна:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.01.2026
|ЮАР
1:2
Камерун
Кубок африканских наций
|31.12.2025
|Мозамбик
1:2
Камерун
Кубок африканских наций
|28.12.2025
|Кот-д'Ивуар
1:1
Камерун
Кубок африканских наций
|24.12.2025
|Камерун
1:0
Габон
Кубок африканских наций
|13.11.2025
|Камерун
0:1
ДР Конго
Отбор ЧМ-2026
Последние пять игр сборной Марокко:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.01.2026
|Марокко
1:0
Танзания
Кубок африканских наций
|29.12.2025
|Замбия
0:3
Марокко
Кубок африканских наций
|26.12.2025
|Марокко
1:1
Мали
Кубок африканских наций
|21.12.2025
|Марокко
2:0
Коморы
Кубок африканских наций
|18.12.2025
|Иордания
2:3
Марокко
Кубок арабских наций
1/4 финала
09.01.2026. 19:00. Мали – Сенегал
09.01.2026. 22:00. Камерун – Марокко
10.01.2026. 19:00. Алжир – Нигерия
10.01.2026. 22:00. Египет – Кот-д'Ивуар
1/2 финала
14.01.2026. 20:00
14.01.2026 23:00
Матч за третье место
17.01.2026. 19:00
Финал
18.01.2026. 22:00
Сборная Марокко пока вполне оправдывает звание главного фаворита Кубка африканских наций. Из четырех предыдущих матчей она выиграла три, причем все - на ноль (2:0, 3:0, 1:0). Только против Мали довести дело до победы не удалось: во втором тайме соперник сравнял счет и отстоял ничью - 1:1.
Камерунцы следуют на турнире по аналогичному графику: победа на старте, ничья (и тоже 1:1) и снова две виктории. Единственное существенное отличие в продвижении команд по дистанции заключается в том, что марокканцы пропустили лишь один мяч, тогда как их соперник - три.
В целом же и те, и другие чаще играют «верховые» матчи, чем «низовые» (у Камеруна их семь за 10 встреч, у Марокко - шесть). А в двух шагах от финала ожидать от столь опытных сборных откровенных авантюр тем более не стоит. Наш выбор на пятничный четвертьфинал: тотал меньше 2.5.
Матч в Рабате в прямом эфире можно посмотреть на Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
Камерун: нет
Марокко: Унаи, Сес (оба - травмы)
Аналитики БК PARI оценили вероятность победы сборной Марокко в основное время коэффициентом 1.63. Котировка на успех номинальных хозяев поля почти в четыре раза выше - 6.40. Ничья по итогам 90 минут идет за 3.50.
Эксперты считают команду Марокко фаворитом не только этого конкретного противостояния, но и всего турнира.
