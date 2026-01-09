Ведомости
Камерун - Марокко, 9 января: где смотреть матч Кубка африканских наций, прогноз, составы

Хозяева турнира не допустят сенсации?
Валентин Васильев

В программе четвертьфиналов Кубка африканских наций особняком стоит столкновение сборных Камеруна и Марокко. Обладатель пяти чемпионских чаш против хозяина турнира - кто кого? Попробуем предугадать развитие событий в Рабате, исходя из расчетов аналитиков и формы команд. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

 Камерун

Место в рейтинге ФИФА: 57

09.01.2026, Пт

22:00 МСК

 Марокко

Место в рейтинге ФИФА: 11

П1 - 6.40

Х - 3.50

П2 - 1.63

Турнир: Кубок африканских наций, 1/4 финала

Стадион: «Принц Мула Абдулла»   (Рабат, Марокко)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Камерун65212-10
Марокко25610-12

Последние пять игр сборной Камеруна:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.01.2026ЮАР

1:2

Камерун

Кубок африканских наций

31.12.2025Мозамбик

1:2

Камерун

Кубок африканских наций

28.12.2025Кот-д'Ивуар

1:1

Камерун

Кубок африканских наций

24.12.2025Камерун

1:0

Габон

Кубок африканских наций

13.11.2025Камерун

0:1

ДР Конго

Отбор ЧМ-2026

Последние пять игр сборной Марокко:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.01.2026Марокко

1:0

Танзания

Кубок африканских наций

29.12.2025Замбия

0:3

Марокко

Кубок африканских наций

26.12.2025Марокко

1:1

Мали

Кубок африканских наций

21.12.2025Марокко

2:0

Коморы

Кубок африканских наций

18.12.2025Иордания

2:3

Марокко

Кубок арабских наций

Календарь игр

1/4 финала

09.01.2026.  19:00. Мали – Сенегал

09.01.2026.  22:00. Камерун – Марокко

10.01.2026.  19:00. Алжир – Нигерия

10.01.2026.  22:00. Египет – Кот-д'Ивуар

1/2 финала

14.01.2026. 20:00  

14.01.2026  23:00  

Матч за третье место

17.01.2026.  19:00  

 Финал

18.01.2026.  22:00 

Прогноз на матч

Сборная Марокко пока вполне оправдывает звание главного фаворита Кубка африканских наций. Из четырех предыдущих матчей она выиграла три, причем все - на ноль (2:0, 3:0, 1:0). Только против Мали довести дело до победы не удалось: во втором тайме соперник сравнял счет и отстоял ничью - 1:1.

Камерунцы следуют на турнире по аналогичному графику: победа на старте, ничья (и тоже 1:1) и снова две виктории. Единственное существенное отличие в продвижении команд по дистанции заключается в том, что марокканцы пропустили лишь один мяч, тогда как их соперник - три.

В целом же и те, и другие чаще играют «верховые» матчи, чем «низовые» (у Камеруна их семь за 10 встреч, у Марокко - шесть). А в двух шагах от финала ожидать от столь опытных сборных откровенных авантюр тем более не стоит. Наш выбор на пятничный четвертьфинал: тотал меньше 2.5. 
 

Бонусы на матч

Трансляции

Матч в Рабате в прямом эфире можно посмотреть на Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

Камерун: нет

Марокко: Унаи, Сес (оба - травмы)

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК PARI оценили вероятность победы сборной Марокко в основное время коэффициентом 1.63. Котировка на успех номинальных хозяев поля почти в четыре раза выше - 6.40. Ничья по итогам 90 минут идет за 3.50.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче Камерун - Марокко?

Эксперты считают команду Марокко фаворитом не только этого конкретного противостояния, но и всего турнира. 

Где бесплатно смотреть Камерун - Марокко?

Бесплатно за ходом матча можно следить на ресурсах легальных букмекеров.

Кто выиграет Кубок африканских наций?

Тройка фаворитов турнира от экспертов PARI выглядит следующим образом:

  1. Марокко - 2.65
  2. Сенегал - 3.55
  3. Нигерия - 6.10

