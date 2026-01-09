Камерун - Марокко, 9 января: где смотреть матч Кубка африканских наций, прогноз, составы

Сборная Марокко пока вполне оправдывает звание главного фаворита Кубка африканских наций. Из четырех предыдущих матчей она выиграла три, причем все - на ноль (2:0, 3:0, 1:0). Только против Мали довести дело до победы не удалось: во втором тайме соперник сравнял счет и отстоял ничью - 1:1.

Камерунцы следуют на турнире по аналогичному графику: победа на старте, ничья (и тоже 1:1) и снова две виктории. Единственное существенное отличие в продвижении команд по дистанции заключается в том, что марокканцы пропустили лишь один мяч, тогда как их соперник - три.

В целом же и те, и другие чаще играют «верховые» матчи, чем «низовые» (у Камеруна их семь за 10 встреч, у Марокко - шесть). А в двух шагах от финала ожидать от столь опытных сборных откровенных авантюр тем более не стоит. Наш выбор на пятничный четвертьфинал: тотал меньше 2.5.

