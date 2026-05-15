Канада – Швеция, прогноз на 15 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 по хоккею

Одна из крупнейших афиш уже в первом туре
PARI
В пятницу, 15 мая, стартует чемпионат мира по хоккею 2026 г. Уже в первом туре пройдет матч сборных Канады и Швеции. Кто начнет соревнования с победы?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Канада

15.05.2026, Пт

17:20 МСК

Швеция

П1 - 1,55

Х - 5,10

П2 - 4,70

Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа B, первый тур

Стадион: «BCF Arena» (Фрибур, Швейцария)

Форма команд

История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

Канада

30

2

15

156-120

Швеция

15

2

30

120-156

Последние игры сборной Канады:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.05.2026Венгрия

1:3

Канада

Товарищеский матч

10.05.2026Франция

1:6

Канада

Товарищеский матч

22.02.2026Канада

1:2 ОТ

США

Олимпиада

20.02.2026Канада

3:2

Финляндия

Олимпиада

18.02.2026Канада

4:3 ОТ

Чехия

Олимпиада

Последние игры сборной Швеции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2026Швеция

1:5

Финляндия

Евротур

09.05.2026Швеция

3:0

Швейцария

Евротур

07.05.2026Чехия

3:1

Швеция

Евротур

03.05.2026Швеция

3:2

Финляндия

Евротур

02.05.2026Чехия

2:4

Швеция

Евротур

Прогноз на матч

По составу сборная Канады выглядит фаворитом предстоящего противостояния. Но разница в коэффициентах кажется чрезмерной, всё-таки и шведы традиционно привезли боеспособную команду, которая в любом случае входит в число претендентов на медали. Да, скандинавов лихорадило в майских матчах Евротура, но и канадцы в товарищеских встречах не слишком впечатлило.

Понятно, что обе команды в первом туре едва ли предстанут в оптимальных кондициях. Ещё продолжается поиск баланса в звеньях, нет полного понимания, в какой форме лидеры из НХЛ. Рискнем предположить, что чрезмерной результативного матча в таких обстоятельствах не будет. Пробуем пари на ТМ (6,5) в основное время.

Трансляции

Смотреть встречу Канада – Швеция на территории РФ можно будет на телеканале «Матч! Игра», где эфир начнется в 17:15 по московскому времени. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Игра»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-
Составы команд

Сборная Канады

Вратари: Кэм Тэлбот («Детройт»), Джек Иванкович (университет Мичигана, NCAA), Джет Гривз («Коламбус»);

Защитники: Дилан Демело («Виннипег»), Дэнтон Матейчук («Коламбус»), Сэм Дикинсон («Сан-Хосе»), Эван Бушар, Дарнелл Нерс (оба – «Эдмонтон»), Зак Уайтклауд («Калгари»), Паркер Уозерспун («Питтсбург»), Морган Райлли («Торонто»);

Нападающие: Сидни Кросби («Питтсбург»), Коннор Браун («Нью-Джерси»), Маклин Селебрини («Сан-Хосе»), Роберт Томас, Дилан Холлоуэй (оба – «Сент-Луис»), Габриэль Виларди, Марк Шайфли (оба – «Виннипег»), Дилан Козенс («Оттава»), Эммитт Финни («Детройт»), Райан О'Райлли («Нэшвилл»), Джон Таварес («Торонто»), Фрейзер Минтен («Бостон»).

Главный тренер: Миша Донсков.

Сборная Швеции

Вратари: Арвид Седерблум («Чикаго»), Магнус Хелльберг («Юргорден»), Лов Херенстам («Седертелье»);

Защитники: Якоб Ларссон («Рапперсвиль»), Роберт Хегг («Брюнэс»), Маттиас Экхольм («Эдмонтон»), Оливер Экман-Ларссон («Торонто»), Эрик Бреннстрем («Лозанна»), Альберт Юханссон («Детройт»), Тим Хеед «(Амбри-Пиотта»), Йоэль Перссон («Векше»);

Нападающие: Исак Хедквист («Лулео»), Линус Карлссон («Ванкувер»), Симон Хольмстрем («Айлендерс»), Лукас Рэймонд («Детройт»), Джек Берглунд («Филадельфия»), Антон Фрондель («Чикаго»), Андре Петерссон («Лангнау»), Оскар Сундквист («Сент-Луис»), Якоб Сильверберг («Брюнэс»), Ивар Стенберг («Фрелунда»), Эмиль Хейнеман («Нью-Йорк Айлендерс»), Вигго Бьерк («Юргорден»), Расмус Асплунд («Давос»), Якоб де ла Роз («Фрибур»).

Главный тренер: Сэм Галлам.

Коэффициенты букмекеров

Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу сборной Швеции в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 5,10 и 4,70 соответственно. Выигрыш команды Канады идет за 1,60.

