Канада – Швеция, прогноз на 15 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 по хоккею

В пятницу, 15 мая, стартует чемпионат мира по хоккею 2026 г. Уже в первом туре пройдет матч сборных Канады и Швеции. Кто начнет соревнования с победы?
Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа B, первый тур
Стадион: «BCF Arena» (Фрибур, Швейцария)
История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|Канада
30
2
15
156-120
|Швеция
15
2
30
120-156
Последние игры сборной Канады:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.05.2026
|Венгрия
1:3
Канада
Товарищеский матч
|10.05.2026
|Франция
1:6
Канада
Товарищеский матч
|22.02.2026
|Канада
1:2 ОТ
США
Олимпиада
|20.02.2026
|Канада
3:2
Финляндия
Олимпиада
|18.02.2026
|Канада
4:3 ОТ
Чехия
Олимпиада
Последние игры сборной Швеции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2026
|Швеция
1:5
Финляндия
Евротур
|09.05.2026
|Швеция
3:0
Швейцария
Евротур
|07.05.2026
|Чехия
3:1
Швеция
Евротур
|03.05.2026
|Швеция
3:2
Финляндия
Евротур
|02.05.2026
|Чехия
2:4
Швеция
Евротур
По составу сборная Канады выглядит фаворитом предстоящего противостояния. Но разница в коэффициентах кажется чрезмерной, всё-таки и шведы традиционно привезли боеспособную команду, которая в любом случае входит в число претендентов на медали. Да, скандинавов лихорадило в майских матчах Евротура, но и канадцы в товарищеских встречах не слишком впечатлило.
Понятно, что обе команды в первом туре едва ли предстанут в оптимальных кондициях. Ещё продолжается поиск баланса в звеньях, нет полного понимания, в какой форме лидеры из НХЛ. Рискнем предположить, что чрезмерной результативного матча в таких обстоятельствах не будет. Пробуем пари на ТМ (6,5) в основное время.
Смотреть встречу Канада – Швеция на территории РФ можно будет на телеканале «Матч! Игра», где эфир начнется в 17:15 по московскому времени.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч! Игра»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Вратари: Кэм Тэлбот («Детройт»), Джек Иванкович (университет Мичигана, NCAA), Джет Гривз («Коламбус»);
Защитники: Дилан Демело («Виннипег»), Дэнтон Матейчук («Коламбус»), Сэм Дикинсон («Сан-Хосе»), Эван Бушар, Дарнелл Нерс (оба – «Эдмонтон»), Зак Уайтклауд («Калгари»), Паркер Уозерспун («Питтсбург»), Морган Райлли («Торонто»);
Нападающие: Сидни Кросби («Питтсбург»), Коннор Браун («Нью-Джерси»), Маклин Селебрини («Сан-Хосе»), Роберт Томас, Дилан Холлоуэй (оба – «Сент-Луис»), Габриэль Виларди, Марк Шайфли (оба – «Виннипег»), Дилан Козенс («Оттава»), Эммитт Финни («Детройт»), Райан О'Райлли («Нэшвилл»), Джон Таварес («Торонто»), Фрейзер Минтен («Бостон»).
Главный тренер: Миша Донсков.
Вратари: Арвид Седерблум («Чикаго»), Магнус Хелльберг («Юргорден»), Лов Херенстам («Седертелье»);
Защитники: Якоб Ларссон («Рапперсвиль»), Роберт Хегг («Брюнэс»), Маттиас Экхольм («Эдмонтон»), Оливер Экман-Ларссон («Торонто»), Эрик Бреннстрем («Лозанна»), Альберт Юханссон («Детройт»), Тим Хеед «(Амбри-Пиотта»), Йоэль Перссон («Векше»);
Нападающие: Исак Хедквист («Лулео»), Линус Карлссон («Ванкувер»), Симон Хольмстрем («Айлендерс»), Лукас Рэймонд («Детройт»), Джек Берглунд («Филадельфия»), Антон Фрондель («Чикаго»), Андре Петерссон («Лангнау»), Оскар Сундквист («Сент-Луис»), Якоб Сильверберг («Брюнэс»), Ивар Стенберг («Фрелунда»), Эмиль Хейнеман («Нью-Йорк Айлендерс»), Вигго Бьерк («Юргорден»), Расмус Асплунд («Давос»), Якоб де ла Роз («Фрибур»).
Главный тренер: Сэм Галлам.
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу сборной Швеции в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 5,10 и 4,70 соответственно. Выигрыш команды Канады идет за 1,60.