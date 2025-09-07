Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд, 14 сентября: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В ночь на воскресенье, 14 сентября, по московскому времени мексиканец Сауль Альварес и американец Теренс Кроуфорд оспорят звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг). Кто окажется сильнее в одном из самых ожидаемых боев последних лет?
Альварес
Кроуфорд
Мексика
Страна
США
35
Возраст
37
67
Бои
41
63 (39)
Победы (нокауты)
41 (31)
2 (0)
Поражения (нокауты)
0
2
Ничьи
0
1
Место в рейтинге второго среднего дивизиона BoxRec
Неактивен
171
Рост (см)
173
179
Размах рук (см)
188
Правша
Стойка
Левша
Начал заниматься боксом в 13 лет, на профессиональный уровень вышел в 2005 году. В 2011-м завоевал пояс WBC в первом среднем весе, после чего становился чемпионом мира в этом дивизионе по другим версиям, выигрывал титулы в средней и полутяжелой категориях. Уже был абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе, сейчас владеет поясами WBA, WBC, WBO и The Ring. Неоднократно признавался лучшим боксером года по версии авторитетных СМИ. Идет на серии из шести побед — над Геннадием Головкиным, Джоном Райдером, Джермеллом Чарло, Хайме Мунгией, Эдгаром Берлангой и Уильямом Скаллом (единогласными судейскими решениями). До этого уступил россиянину Дмитрию Биволу, также Канело проигрывал только Флойду Мейвезеру-младшему (в 2013 году).
Начал заниматься боксом в семь лет, на любительском уровне в легком выигрывал серебро «Золотых перчаток» и бронзу чемпионата США. В 2008 году дебютировал на профессиональном ринге. В 2014-м завоевал пояса WBO и The Ring в легком весе, затем выиграл титул WBO уже в первой полусредней категории. В 2016-м также стал сильнейшим по версиям WBC и The Ring, в 2017-м — по версиям WBA (Super) и IBF, тем самым добившись звания абсолютного чемпиона мира. Оставив пояса, в 2018 году перешел в полусредний вес и завоевал пояс WBO, который защитил шесть раз. В июле 2023-го стал абсолютным чемпионом мира в этой категории. В последнем поединке в августе прошлого года победил Исраила Мадримова единогласным решением судей и забрал титулы WBA и WBO (временный) в первом среднем весе.
Огромный поединок двух топовых боксеров. Фаворита в таких случаях выделить сложно, но базово важен критерий весовой категории. Второй средний дивизион — пространство Канело, тогда как Кроуфорд поднимается на две категории. Разумеется, в таком случае большая интрига вокруг формы и эффективности именно американца.
При этом и к мексиканцу есть вопросы. Последние победы он одержал уж слишком методично. Бой с Кроуфордом поставит Альвареса перед новым вызовом — ему необходимо удивлять и быть готовым держать высочайший темп без сбоев и расслабленности.
Резюмируя, ставить на такое противостояние лучше с максимальной осторожностью. Особенно это касается линии на исход, о которой мы забудем. Сконцентрируемся на продолжительности — ждем все 12 раундов плотного и конкурентного поединка. Высока вероятность того, что судейское решение будет очень близким или даже раздельным. Более развернутся линия появится у букмекеров ближе к бою.
Турнир на арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) начнется в воскресенье, 14 сентября, в 03:00 по московскому времени. Главный бой Альварес — Кроуфорд стоит ожидать не ранее 06:00 мск.
Вещателем турнира будет платформа Netflix.
Полный кард