Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд, 14 сентября: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Огромный поединок двух топовых боксеров. Фаворита в таких случаях выделить сложно, но базово важен критерий весовой категории. Второй средний дивизион — пространство Канело, тогда как Кроуфорд поднимается на две категории. Разумеется, в таком случае большая интрига вокруг формы и эффективности именно американца.

При этом и к мексиканцу есть вопросы. Последние победы он одержал уж слишком методично. Бой с Кроуфордом поставит Альвареса перед новым вызовом — ему необходимо удивлять и быть готовым держать высочайший темп без сбоев и расслабленности.

Резюмируя, ставить на такое противостояние лучше с максимальной осторожностью. Особенно это касается линии на исход, о которой мы забудем. Сконцентрируемся на продолжительности — ждем все 12 раундов плотного и конкурентного поединка. Высока вероятность того, что судейское решение будет очень близким или даже раздельным. Более развернутся линия появится у букмекеров ближе к бою.