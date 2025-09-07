Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



6 сентября 10:47ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваТитульные бои по боксу

Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд, 14 сентября: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Главный бой года?
Александр Бокулёв
Источник: Ring Magazine
Источник: Ring Magazine

В ночь на воскресенье, 14 сентября, по московскому времени мексиканец Сауль Альварес и американец Теренс Кроуфорд оспорят звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг). Кто окажется сильнее в одном из самых ожидаемых боев последних лет?

ПОЛУЧИТЬ ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ FONBET

Статистика

Свернуть

Альварес

 

Кроуфорд

Мексика

Страна

США

35

Возраст

37

67

Бои

41

63 (39)

Победы (нокауты)

41 (31)

2 (0)

Поражения (нокауты)

0

2

Ничьи

0

1

Место в рейтинге второго среднего дивизиона BoxRec

Неактивен

171

Рост (см)

173

179

Размах рук (см)

188

Правша

Стойка

Левша

Сауль Альварес

Свернуть

Начал заниматься боксом в 13 лет, на профессиональный уровень вышел в 2005 году. В 2011-м завоевал пояс WBC в первом среднем весе, после чего становился чемпионом мира в этом дивизионе по другим версиям, выигрывал титулы в средней и полутяжелой категориях. Уже был абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе, сейчас владеет поясами WBA, WBC, WBO и The Ring. Неоднократно признавался лучшим боксером года по версии авторитетных СМИ. Идет на серии из шести побед — над Геннадием Головкиным, Джоном Райдером, Джермеллом Чарло, Хайме Мунгией, Эдгаром Берлангой и Уильямом Скаллом (единогласными судейскими решениями). До этого уступил россиянину Дмитрию Биволу, также Канело проигрывал только Флойду Мейвезеру-младшему (в 2013 году).

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Теренс Кроуфорд

Свернуть

Начал заниматься боксом в семь лет, на любительском уровне в легком выигрывал серебро «Золотых перчаток» и бронзу чемпионата США. В 2008 году дебютировал на профессиональном ринге. В 2014-м завоевал пояса WBO и The Ring в легком весе, затем выиграл титул WBO уже в первой полусредней категории. В 2016-м также стал сильнейшим по версиям WBC и The Ring, в 2017-м — по версиям WBA (Super) и IBF, тем самым добившись звания абсолютного чемпиона мира. Оставив пояса, в 2018 году перешел в полусредний вес и завоевал пояс WBO, который защитил шесть раз. В июле 2023-го стал абсолютным чемпионом мира в этой категории. В последнем поединке в августе прошлого года победил Исраила Мадримова единогласным решением судей и забрал титулы WBA и WBO (временный) в первом среднем весе.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на бокс с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа АльваресаПобеда КроуфордаТМ (10,5)ТБ (10,5)
FONBET1,682,404,051,22

Прогноз на бой

Свернуть

Огромный поединок двух топовых боксеров. Фаворита в таких случаях выделить сложно, но базово важен критерий весовой категории. Второй средний дивизион — пространство Канело, тогда как Кроуфорд поднимается на две категории. Разумеется, в таком случае большая интрига вокруг формы и эффективности именно американца.

При этом и к мексиканцу есть вопросы. Последние победы он одержал уж слишком методично. Бой с Кроуфордом поставит Альвареса перед новым вызовом — ему необходимо удивлять и быть готовым держать высочайший темп без сбоев и расслабленности. 

Резюмируя, ставить на такое противостояние лучше с максимальной осторожностью. Особенно это касается линии на исход, о которой мы забудем. Сконцентрируемся на продолжительности — ждем все 12 раундов плотного и конкурентного поединка. Высока вероятность того, что судейское решение будет очень близким или даже раздельным. Более развернутся линия появится у букмекеров ближе к бою.

Где смотреть бой Канело — Кроуфорд

Свернуть

Турнир на арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) начнется в воскресенье, 14 сентября, в 03:00 по московскому времени. Главный бой Альварес — Кроуфорд стоит ожидать не ранее 06:00 мск.

Вещателем турнира будет платформа Netflix.

Полный кард

  • Сауль Альварес (Мексика) — Теренс Кроуфорд (США). Второй средний вес. Бой за титул абсолютного чемпиона мира;
  • Каллум Уолш (Ирландия) — Фернандо Варгас-младший (США). Первый средний вес;
  • Кристиан Мбилли (Франция) — Лестер Мартинес (Гватемала). Второй средний вес. Бой за временный пояс WBC;
  • Мохаммед Алакель (Саудовская Аравия) — Джон Орнелас (США). Второй полулегкий вес;
  • Сергей Богачук (Украина) — Брэндон Адамс (США). Средний вес;
  • Иван Дычко (Казахстан) — Джермейн Франклин (США). Тяжелый вес;
  • Стивен Нельсон (США) — Райко Сантана (Куба). Полутяжелый вес;
  • Реито Цуцуми (Япония) — Хавьер Мартинес (США). Второй полулегкий вес;
  • Султан Альмухамед (Саудовская Аравия) — Мартин Карабальо (США). Первый полусредний вес;
  • Марко Верде (Мексика) — Маркос Осорио-Бетанкурт (Пуэрто-Рико). Первый средний вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer115 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer146 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer480 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer115 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer115 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer101 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer115 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer480 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer115 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer115 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer115 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё