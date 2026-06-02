Каролина – Вегас, прогноз на 3 июня: ставки и коэффициенты на первый матч финала Кубка Стэнли

Обе команды катком очень уверенно двигались к финалу. В трех предыдущих сериях «Вегас» потерпел четыре поражения, «Каролина» – лишь одно. Феноменальный показатель «Харрикейнз» ожидаемо делает их номинальными фаворитами финала.

Разумеется, за такими результатами команды Рода Бриндамора стоит качественная игра. В частности, на домашнем льду, где «Каролина» победила в девяти из последних десяти матчей. Вдобавок после неудачного старта серии с «Монреалем» «Харрикейнз» удалось вернуть надежность в защите и не пропускать более двух шайб в следующих матчах.

«Вегас» тоже хорош в обороне, что подкрепляется дисциплинированной игрой и довольно низким количеством удалений. Но даже оказываясь в меньшинстве, команда Джона Тортореллы действует надежно. Так, в полуфинальной серии хоккеисты «Колорадо» реализовали лишь один из 11 шансов в меньшинстве.

Резюмируя, ждем конкурентное противостояние достойных друг друга соперника. У «Каролины» будет преимущество домашней площадки, но едва ли это приведет к легкой победе. Остановимся на варианте с ТМ (6,5), не ожидая сверхрезультативного хоккея. Такая ставка оказалась успешной в семи из 10 последних очных матчей команд.