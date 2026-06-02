Каролина – Вегас, прогноз на 3 июня: ставки и коэффициенты на первый матч финала Кубка Стэнли

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В ночь на среду, 3 июня, по московскому времени стартует финальная серия плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), рассчитанная до четырех побед. Кто выйдет вперед в противостоянии «Каролины Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс»?
Турнир: НХЛ, финал, первый матч
Стадион: «Леново Центр» (Роли, штат Северная Каролина, США)
История матчей:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Каролина»
|9
|7
|49-51
|«Вегас»
|7
|9
|51-49
Последние игры «Каролины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.05.2026
|«Каролина»
6:1
«Монреаль»
Кубок Стэнли
|28.05.2026
|«Монреаль»
0:4
«Каролина»
Кубок Стэнли
|26.05.2026
|«Монреаль»
2:3 ОТ
«Каролина»
Кубок Стэнли
|24.05.2026
|«Каролина»
3:2 ОТ
«Монреаль»
Кубок Стэнли
|22.05.2026
|«Каролина»
2:6
«Монреаль»
Кубок Стэнли
Последние игры «Вегаса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.05.2026
|«Вегас»
2:1
«Колорадо»
Кубок Стэнли
|25.05.2026
|«Вегас»
5:3
«Колорадо»
Кубок Стэнли
|23.05.2026
|«Колорадо»
1:3
«Вегас»
Кубок Стэнли
|21.05.2026
|«Колорадо»
2:4
«Вегас»
Кубок Стэнли
|15.05.2026
|«Анахайм»
1:5
«Вегас»
Кубок Стэнли
Обе команды катком очень уверенно двигались к финалу. В трех предыдущих сериях «Вегас» потерпел четыре поражения, «Каролина» – лишь одно. Феноменальный показатель «Харрикейнз» ожидаемо делает их номинальными фаворитами финала.
Разумеется, за такими результатами команды Рода Бриндамора стоит качественная игра. В частности, на домашнем льду, где «Каролина» победила в девяти из последних десяти матчей. Вдобавок после неудачного старта серии с «Монреалем» «Харрикейнз» удалось вернуть надежность в защите и не пропускать более двух шайб в следующих матчах.
«Вегас» тоже хорош в обороне, что подкрепляется дисциплинированной игрой и довольно низким количеством удалений. Но даже оказываясь в меньшинстве, команда Джона Тортореллы действует надежно. Так, в полуфинальной серии хоккеисты «Колорадо» реализовали лишь один из 11 шансов в меньшинстве.
Резюмируя, ждем конкурентное противостояние достойных друг друга соперника. У «Каролины» будет преимущество домашней площадки, но едва ли это приведет к легкой победе. Остановимся на варианте с ТМ (6,5), не ожидая сверхрезультативного хоккея. Такая ставка оказалась успешной в семи из 10 последних очных матчей команд.
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КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Букмекерская контора БЕТСИТИ считает хозяев льда фаворитами – коэффициент 2,10 на победу в основное время. Успех гостей котируется за 3,10. На ничью в основное время можно поставить за 4,30.
Аналитики считают хозяев льда фаворитами первой встречи, но дают высокие коэффициенты на все три исхода основного времени.
Эксперты БЕТСИТИ считают «Каролину» фаворитом всей серии. Перед стартом финала коэффициент на итоговый успех этой команды – 1,61. Шансы «Вегаса» на Кубок Стэнли оцениваются котировкой 2,32.