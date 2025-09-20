Чайка - Спартак Кострома, 20 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
Субботняя программа 11-го тура Лиги PARI будет очень насыщенной: сразу восемь матчей. Последними выяснят отношения футболисты «Чайки» и костромского «Спартака». Выбираем перспективный вариант для пари на встречу южан с командой-сенсацией первенства.
Турнир: Лига PARI, 11-й тур
Стадион «Имени И.П. Чайка» (Песчанокопское)
Главный судья: Фалов (Москва)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Чайка»
|0
|1
|1
|2-3
|«Спартак»
|1
|1
|0
|3-2
Последние пять матчей «Чайки»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.09.2025
|«Черноморец»
4:1
«Чайка»
Лига PARI
|08.09.2025
|«Челябинск»
1:0
«Чайка»
Лига PARI
|03.09.2025
|«Чайка»
0:6
«Ротор»
Лига PARI
|30.08.2025
|«Уфа»
4:0
«Чайка»
Лига PARI
|24.08.2025
|«Чайка»
0:3
«Арсенал»
Лига PARI
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.09.2025
|«Арсенал»
1:2
«Спартак»
Лига PARI
|08.09.2025
|«Спартак»
2:1
«Сокол»
Лига PARI
|04.09.2025
|«Спартак»
1:1
«Урал»
Лига PARI
|30.08.2025
|«Ротор»
1:2
«Спартак»
Лига PARI
|24.08.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:2
«Спартак»
Лига PARI
Обе команды идут вторыми, но есть нюанс: гости - с начала таблицы, хозяева - с конца.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Урал
|10
|7
|2
|1
|19-8
|23
|2. Спартак Кострома
|10
|7
|2
|1
|16-9
|23
|3. Факел
|10
|7
|1
|2
|9-6
|22
|4. Ротор
|10
|6
|2
|2
|18-5
|20
|5. КАМАЗ
|10
|5
|3
|2
|16-12
|18
|6. Челябинск
|10
|5
|3
|2
|14-10
|18
|7. Родина
|10
|4
|4
|2
|17-9
|16
|8. Арсенал
|10
|3
|4
|3
|15-12
|13
|9. Шинник
|10
|3
|4
|3
|7-7
|13
|10. Волга
|10
|3
|2
|5
|10-16
|11
|11. Нефтехимик
|10
|2
|5
|3
|8-12
|11
|12. СКА-Хабаровск
|10
|2
|4
|4
|9-12
|10
|13. Уфа
|10
|2
|3
|5
|11-12
|9
|14. Черноморец
|10
|2
|3
|5
|13-15
|9
|15. Енисей
|10
|2
|3
|5
|6-12
|9
|16. Торпедо
|10
|1
|3
|6
|6-15
|6
|17. Чайка
|10
|1
|3
|6
|7-22
|6
|18. Сокол
|10
|0
|5
|5
|4-11
|5
Пике «Чайки» продолжается. Команда Дмитрия Комбарова девять туров не побеждает и шесть вообще не набирает очков. Суммарный счет проигранных южанами матчей выглядит ужасающе - 2-20. И ближайшая игра тоже не предвещает им ничего хорошего. Костромской «Спартак» нынче очень хорош. Команда Евгения Таранухина набрала потрясающий ход. Поражение на старте сезона от «Факела» остается для дебютанта лиги первым и последним в сезоне! Из последующих девяти матчей красно-белые выиграли семь и заслуженно лидируют в таблице на пару с «Уралом».
Тренер спартаковцев говорит, что с каждым матчем победы даются его парням все сложнее. Отношение соперников к новичку первенства меняется на ходу. Но, объективно, нынешняя «Чайка» не выглядит командой, способной остановить открытие сезона.
А вот на локальный успех в виде забитого мяча хозяева рассчитывать могут. Костромчане в шести турах подряд забивали и пропускали, а PARI дает очень приличный коэффициент на обмен голами.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
PARI покажет игру на своей веб-платформе.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Чайка»: Ужгин (травма)
«Спартак»: Лях, Рубцов (оба - травмы)
Коэффициент на победу хозяев в PARI совсем немного не дотягивает до пятерки. Успех лидера котируется почти в три раза ниже - за 1.75. Ничью можно взять за 3.30.
Получить до 25 000 рублей от PARI
0:0 и 0:1 - одинаково вероятные исходы встречи, с точки зрения аналитиков. Оба варианта котируются в линии точного счета за 6.00.
БК PARI покажет игру в Песчанокопском бесплатно. Для просмотра нужно зарегистрироваться в системе БК.
У руля команды де-факто стоит 40-летний специалист Евгений Таранухин.
Информацию о билетной программе «Чайки» размещена на официальном сайте клуба.