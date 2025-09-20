Чайка - Спартак Кострома, 20 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Пике «Чайки» продолжается. Команда Дмитрия Комбарова девять туров не побеждает и шесть вообще не набирает очков. Суммарный счет проигранных южанами матчей выглядит ужасающе - 2-20. И ближайшая игра тоже не предвещает им ничего хорошего. Костромской «Спартак» нынче очень хорош. Команда Евгения Таранухина набрала потрясающий ход. Поражение на старте сезона от «Факела» остается для дебютанта лиги первым и последним в сезоне! Из последующих девяти матчей красно-белые выиграли семь и заслуженно лидируют в таблице на пару с «Уралом».

Тренер спартаковцев говорит, что с каждым матчем победы даются его парням все сложнее. Отношение соперников к новичку первенства меняется на ходу. Но, объективно, нынешняя «Чайка» не выглядит командой, способной остановить открытие сезона.

А вот на локальный успех в виде забитого мяча хозяева рассчитывать могут. Костромчане в шести турах подряд забивали и пропускали, а PARI дает очень приличный коэффициент на обмен голами.