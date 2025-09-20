Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



19 сентября 6:44ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Чайка - Спартак Кострома, 20 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Комбаров - против «Спартака», но не того
Валентин Васильев

Субботняя программа 11-го тура Лиги PARI будет очень насыщенной: сразу восемь матчей. Последними выяснят отношения футболисты «Чайки» и костромского «Спартака».  Выбираем перспективный вариант для пари на встречу южан с командой-сенсацией первенства.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Чайка» (Песчанокопское)

20.09.2025, Сб

17:00 МСК

«Спартак» (Кострома)

П1 - 4.80

Х - 3.30

П2 - 1.75

Турнир: Лига PARI, 11-й тур

Стадион «Имени И.П. Чайка» (Песчанокопское)

Главный судья: Фалов (Москва)

Форма команд

Свернуть

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Чайка»0112-3
«Спартак»1103-2

Последние пять матчей «Чайки»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.09.2025«Черноморец»

4:1

«Чайка»

Лига PARI

08.09.2025«Челябинск»

1:0

«Чайка»

Лига PARI

03.09.2025«Чайка»

0:6

«Ротор»

Лига PARI

30.08.2025«Уфа»

4:0

«Чайка»

Лига PARI

24.08.2025«Чайка»

0:3

«Арсенал»

Лига PARI

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.09.2025«Арсенал»

1:2

«Спартак»

Лига PARI

08.09.2025«Спартак»

2:1

«Сокол»

Лига PARI

04.09.2025«Спартак»

1:1

«Урал»

Лига PARI

30.08.2025«Ротор»

1:2

«Спартак»

Лига PARI

24.08.2025«СКА-Хабаровск»

1:2

«Спартак»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Свернуть

Обе команды идут вторыми, но есть нюанс: гости - с начала таблицы, хозяева - с конца.

КлубИВНПМячиОчки
1. Урал1072119-823
2. Спартак Кострома1072116-923
3. Факел107129-622
4. Ротор1062218-520
5. КАМАЗ1053216-1218
6. Челябинск1053214-1018
7. Родина1044217-916
8. Арсенал1034315-1213
9. Шинник103437-713
10. Волга1032510-1611
11. Нефтехимик102538-1211
12. СКА-Хабаровск102449-1210
13. Уфа1023511-129
14. Черноморец1023513-159
15. Енисей102356-129
16. Торпедо101366-156
17. Чайка101367-226
18. Сокол100554-115

Прогноз на матч

Свернуть

Пике «Чайки» продолжается. Команда Дмитрия Комбарова девять туров не побеждает и шесть вообще не набирает очков. Суммарный счет проигранных южанами матчей выглядит ужасающе - 2-20. И ближайшая игра тоже не предвещает им ничего хорошего. Костромской «Спартак» нынче очень хорош. Команда Евгения Таранухина набрала потрясающий ход. Поражение на старте сезона от «Факела» остается для дебютанта лиги первым и последним в сезоне! Из последующих девяти матчей красно-белые выиграли семь и заслуженно лидируют в таблице на пару с «Уралом».

Тренер спартаковцев говорит, что с каждым матчем победы даются его парням все сложнее. Отношение соперников к новичку первенства меняется на ходу. Но, объективно, нынешняя «Чайка» не выглядит командой, способной остановить открытие сезона.

А вот на локальный успех в виде забитого мяча хозяева рассчитывать могут. Костромчане в шести турах подряд забивали и пропускали, а PARI дает очень приличный коэффициент на обмен голами.  

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Свернуть

PARI покажет игру на своей веб-платформе.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Чайка»: Ужгин (травма)

«Спартак»: Лях, Рубцов (оба - травмы)

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Коэффициент на победу хозяев в PARI совсем немного не дотягивает до пятерки. Успех лидера котируется почти в три раза ниже - за 1.75. Ничью можно взять за 3.30.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Чайка» - «Спартак»?

0:0 и 0:1 - одинаково вероятные исходы встречи, с точки зрения аналитиков. Оба варианта котируются в линии точного счета за 6.00.

Где смотреть бесплатно матч «Чайка» - «Спартак»?

БК PARI покажет игру в Песчанокопском бесплатно. Для просмотра нужно зарегистрироваться в системе БК.

Кто тренирует «Спартак» Кострома?

У руля команды де-факто стоит 40-летний специалист Евгений Таранухин. 

Где купить билеты на матч «Чайка» - «Спартак»?

Информацию о билетной программе «Чайки» размещена на официальном сайте клуба.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer101 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer132 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer466 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer101 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer101 дней 23 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer87 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer101 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer466 дней 23 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer101 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer101 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer101 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё