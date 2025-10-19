Чайка - Урал, 20 октября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Три поражения подряд поставили Мирослава Ромащенко на грань отставки из «Урала». Чтобы ее предотвратить, ему срочно нужно побеждать. Удастся ли в Песчанокопском?
Турнир: Лига PARI, 15-й тур
Стадион «Имени И.П. Чайка» (Песчанокопское)
Главный судья: Каширин (Уфа)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Чайка»
|0
|1
|1
|1-3
|«Урал»
|1
|1
|0
|3-1
Последние пять матчей «Чайки»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.10.2025
|«Чайка»
1:3
«КАМАЗ»
Кубок России
|11.10.2025
|«Нефтехимик»
2:3
«Чайка»
Лига PARI
|04.10.2025
|«Чайка»
0:0
«Родина»
Лига PARI
|28.09.2025
|«Факел»
0:0
«Чайка»
Лига PARI
|24.09.2025
|«Знамя Труда»
0:1
«Чайка»
Кубок России
Последние пять матчей «Урала»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
16.10.2025
«Факел»
1:0
«Урал»
Кубок России
06.10.2025
«КАМАЗ»
5:1
«Урал»
Лига PARI
29.09.2025
«Урал»
1:2
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
15.09.2025
«ПСК Динская»
1:2
«Урал»
Кубок России
15.09.2025
«Уфа»
2:3
«Урал»
Лига PARI
«Урал» уже на шесть очков отстает от лидера, но имеет игру в запасе. «Чайка» все еще в зоне вылета, однако в любой момент может ее покинуть.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|14
|9
|3
|2
|13-8
|30
|2. Спартак Кострома
|15
|8
|5
|2
|22-14
|29
|3. Ротор
|14
|7
|4
|3
|20-7
|25
|4. Урал
|13
|7
|3
|3
|21-15
|24
|5. Родина
|14
|6
|5
|3
|21-13
|23
|6. Челябинск
|13
|6
|5
|2
|18-10
|23
|7. КАМАЗ
|14
|6
|5
|3
|22-15
|23
|8. СКА-Хабаровск
|15
|5
|5
|5
|15-16
|20
|9. Нефтехимик
|14
|4
|6
|4
|15-16
|18
|10. Шинник
|14
|4
|5
|5
|10-11
|17
|11. Енисей
|15
|4
|5
|6
|12-16
|17
|12. Арсенал
|14
|3
|7
|4
|20-18
|16
|13. Черноморец
|14
|4
|3
|7
|18-19
|15
|14. Уфа
|14
|2
|7
|5
|15-16
|13
|15. Волга
|14
|3
|3
|8
|15-27
|12
|16. Чайка
|14
|2
|5
|7
|12-28
|11
|17. Сокол
|15
|1
|8
|6
|8-16
|11
|18. Торпедо
|14
|2
|4
|8
|10-22
|10
Обе команды посреди прошлой недели завершили выступления в Кубке, но вряд ли по этому поводу сильно огорчились. И у одних, и у других в приоритете чемпионат. «Урал» стремится вернуться обратно в РПЛ, а «Чайка» - удержаться в Лиге PARI. Так что в очках тут остро нуждаются и те, и другие.
Команда Дмитрия Комбарова постепенно освоилась на этом уровне и выдала несколько качественных игр подряд. Ничьи с «Факелом» и «Родиной», победа в Нижнекамске - все эти результаты можно и нужно поставить в заслугу молодому коллективу.
«Урал» же проиграл три матча подряд и тем самым поставил в крайне неловкое положение своего тренера. В СМИ уже вовсю обсуждаются кандидаты на замену Мирославу Ромащенко. Можно предположить, что уральцы будут биться не только за себя, но и за наставника. Учитывая высокую значимость матча для обеих сторон, выберем тут комбинированный прогноз: гости не проиграют при тотал меньше 3.5 голов.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
PARI покажет игру на своей веб-платформе.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Чайка»: нет
«Урал»: Селихов, Прищепа, Малькевич (все - травмы)
Коэффициент на победу хозяев в PARI стремится к семи. Успех лидера котируется почти в пять раз ниже - за 1.45. Ничья на основном рынке матча котируется за 4.50.
