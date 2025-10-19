Ведомости
Чайка - Урал, 20 октября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Недавно «Чайка» поспособствовала увольнению Шалимова. С Ромащенко этот номер не пройдет?
Валентин Васильев

Три поражения подряд поставили Мирослава Ромащенко на грань отставки из «Урала». Чтобы ее предотвратить, ему срочно нужно побеждать. Удастся ли в Песчанокопском?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Чайка» (Песчанокопское)

20.10.2025, Пн

18:00 МСК

«Урал» (Екатеринбург)

П1 - 6.90

Х - 4.50

П2 - 1.45

Турнир: Лига PARI, 15-й тур

Стадион «Имени И.П. Чайка» (Песчанокопское)

Главный судья: Каширин (Уфа)

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Чайка»0111-3
«Урал»1103-1

Последние пять матчей «Чайки»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.10.2025«Чайка»

1:3

«КАМАЗ»

Кубок России

11.10.2025«Нефтехимик»

2:3

«Чайка»

Лига PARI

04.10.2025«Чайка»

0:0

«Родина»

Лига PARI

28.09.2025«Факел»

0:0

«Чайка»

Лига PARI

24.09.2025«Знамя Труда»

0:1

«Чайка»

Кубок России

Последние пять матчей «Урала»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.10.2025

«Факел»

1:0

«Урал»

Кубок России

06.10.2025

«КАМАЗ»

5:1

«Урал»

Лига PARI

29.09.2025

«Урал»

1:2

«СКА-Хабаровск»

Лига PARI

15.09.2025

«ПСК Динская»

1:2

«Урал»

Кубок России

15.09.2025

«Уфа»

2:3

«Урал»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

«Урал» уже на шесть очков отстает от лидера, но имеет игру в запасе. «Чайка» все еще в зоне вылета, однако в любой момент может ее покинуть.

КлубИВНПМячиОчки
1. Факел1493213-830
2. Спартак Кострома1585222-1429
3. Ротор1474320-725
4. Урал1373321-1524
5. Родина1465321-1323
6. Челябинск1365218-1023
7. КАМАЗ1465322-1523
8. СКА-Хабаровск1555515-1620
9. Нефтехимик1446415-1618
10. Шинник1445510-1117
11. Енисей1545612-1617
12. Арсенал1437420-1816
13. Черноморец1443718-1915
14. Уфа1427515-1613
15. Волга1433815-2712
16. Чайка1425712-2811
17. Сокол151868-1611
18. Торпедо1424810-2210

Прогноз на матч

Обе команды посреди прошлой недели завершили выступления в Кубке, но вряд ли по этому поводу сильно огорчились. И у одних, и у других в приоритете чемпионат. «Урал» стремится вернуться обратно в РПЛ, а «Чайка» - удержаться в Лиге PARI. Так что в очках тут остро нуждаются и те, и другие.

Команда Дмитрия Комбарова постепенно освоилась на этом уровне и выдала несколько качественных игр подряд. Ничьи с «Факелом» и «Родиной», победа в Нижнекамске - все эти результаты можно и нужно поставить в заслугу молодому коллективу. 

«Урал» же проиграл три матча подряд и тем самым поставил в крайне неловкое положение своего тренера. В СМИ уже вовсю обсуждаются кандидаты на замену Мирославу Ромащенко. Можно предположить, что уральцы будут биться не только за себя, но и за наставника. Учитывая высокую значимость матча для обеих сторон, выберем тут комбинированный прогноз: гости не проиграют при тотал меньше 3.5 голов.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

PARI покажет игру на своей веб-платформе.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Чайка»: нет

«Урал»: Селихов, Прищепа, Малькевич (все - травмы)

Коэффициенты букмекеров

Коэффициент на победу хозяев в PARI стремится к семи. Успех лидера котируется почти в пять раз ниже - за 1.45. Ничья на основном рынке матча котируется за 4.50.

