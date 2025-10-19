Чайка - Урал, 20 октября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Обе команды посреди прошлой недели завершили выступления в Кубке, но вряд ли по этому поводу сильно огорчились. И у одних, и у других в приоритете чемпионат. «Урал» стремится вернуться обратно в РПЛ, а «Чайка» - удержаться в Лиге PARI. Так что в очках тут остро нуждаются и те, и другие.

Команда Дмитрия Комбарова постепенно освоилась на этом уровне и выдала несколько качественных игр подряд. Ничьи с «Факелом» и «Родиной», победа в Нижнекамске - все эти результаты можно и нужно поставить в заслугу молодому коллективу.

«Урал» же проиграл три матча подряд и тем самым поставил в крайне неловкое положение своего тренера. В СМИ уже вовсю обсуждаются кандидаты на замену Мирославу Ромащенко. Можно предположить, что уральцы будут биться не только за себя, но и за наставника. Учитывая высокую значимость матча для обеих сторон, выберем тут комбинированный прогноз: гости не проиграют при тотал меньше 3.5 голов.