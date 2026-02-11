Ведомости
Чехия – Канада, 12 февраля: где смотреть матч Олимпиады-2026, прогноз, статистика

Легкий старт Олимпиады для «кленовых листьев»?
Валентин Васильев

Целых 12 лет болельщики ждали появления на Олимпийских играх звездных игроков Национальной хоккейной лиги. В первом туре группового этапа сборная Канады встретится с национальной командой Чехией. Попробуем разобраться, можно ли найти интригу в этом противостоянии.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Сборная Чехии

12.02.2026, Ср

18:40 МСК

Сборная Канады

П1 - 8.70

Х - 6.00

П2 - 1.30

Турнир: Олимпийские игры-2026

Стадион: Santa Giulia Ice Hockey Arena (Милан, Италия)

Форма команд

Свернуть

История личных официальных встреч:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Чехия201122-50
Канада110250-22

Последние пять матчей сборной Чехии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

14.12.2025Чехия

0:5

Швеция

13.12.2025Швейцария

3:5

Чехия
11.12.2025Чехия

3:1

Финляндия

09.11.2025Чехия

4:0

Швейцария

08.11.2025Финляндия

4:2

Чехия

Последние пять матчей сборной Канады:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

29.12.2025Спарта

5:1

Канада
28.12.2025Канада

1:4

Давос

26.12.2025Канада

3:2

Collegiate Selects

22.05.2025Канада

1:2

Дания

20.05.2025Швеция

3:5

Канада

Прогноз на матч

Свернуть

На сборную Канады возлагают большие ожидания на этом турнире. Впервые за 12 лет болельщики смогут увидеть сильнейшую сборную «кленовых листьев», переполненную звездами из НХЛ. Тем не менее, для первого матча на групповом этапе попался непростой соперник.

Чехия давно утвердилась в роли темной лошадки на ведущих международных турнирах. «Народная команда» так же может похвастаться громкими именами. Чего стоят, например, Давид Пастрняк и Мартин Нечас, которые сейчас входят в число самых результативных игроков НХЛ.

Считаем, что на первый план в этой встрече выйдет фактор акклиматизации и сыгранности обеих сборных, поэтому ждать сверхуверенного старта от фаворита не приходится. Берем победу Чехии с форой (+3) за коэффициент 1,62.

##prediction:expert:5110:Чехия_-_Канада:_П1_с_форой_(+3)##

Бонусы на матч

Свернуть
Трансляции

Свернуть

Бесплатную прямую трансляцию матча Олимпийских игр-2026 обеспечит «Окко Спорт». Для просмотра пользователям необходимо пройти регистрацию в онлайн-кинотеатре.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Окко Спорт»ВидеоРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты «БЕТСИТИ» отдают предпочтение сборной Канаде, предложив за их победу в основное время коэффициент 1,30. Успех чешской команды котируется за 8,70.

Кто выиграет олимпийский хоккейный турнир?

Свернуть

Аналитики «БЕТСИТИ» оценили шансы национальных команд завоевать золотые медали на Олимпийских играх-2026. Топ-3 фаворита выглядят следующим образом:

Сборная Канады - 2,10

Сборная США - 3,20

Сборная Швеции - 6,00

