Чехия – Канада, 12 февраля: где смотреть матч Олимпиады-2026, прогноз, статистика

Партнерский проект
Целых 12 лет болельщики ждали появления на Олимпийских играх звездных игроков Национальной хоккейной лиги. В первом туре группового этапа сборная Канады встретится с национальной командой Чехией. Попробуем разобраться, можно ли найти интригу в этом противостоянии.
Турнир: Олимпийские игры-2026
Стадион: Santa Giulia Ice Hockey Arena (Милан, Италия)
История личных официальных встреч:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Чехия
|2
|0
|11
|22-50
|Канада
|11
|0
|2
|50-22
Последние пять матчей сборной Чехии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|14.12.2025
|Чехия
0:5
Швеция
|13.12.2025
|Швейцария
3:5
|Чехия
|11.12.2025
|Чехия
3:1
Финляндия
|09.11.2025
|Чехия
4:0
Швейцария
|08.11.2025
|Финляндия
4:2
Чехия
Последние пять матчей сборной Канады:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|29.12.2025
|Спарта
5:1
|Канада
|28.12.2025
|Канада
1:4
Давос
|26.12.2025
|Канада
3:2
Collegiate Selects
|22.05.2025
|Канада
1:2
Дания
|20.05.2025
|Швеция
3:5
Канада
На сборную Канады возлагают большие ожидания на этом турнире. Впервые за 12 лет болельщики смогут увидеть сильнейшую сборную «кленовых листьев», переполненную звездами из НХЛ. Тем не менее, для первого матча на групповом этапе попался непростой соперник.
Чехия давно утвердилась в роли темной лошадки на ведущих международных турнирах. «Народная команда» так же может похвастаться громкими именами. Чего стоят, например, Давид Пастрняк и Мартин Нечас, которые сейчас входят в число самых результативных игроков НХЛ.
Считаем, что на первый план в этой встрече выйдет фактор акклиматизации и сыгранности обеих сборных, поэтому ждать сверхуверенного старта от фаворита не приходится. Берем победу Чехии с форой (+3) за коэффициент 1,62.##prediction:expert:5110:Чехия_-_Канада:_П1_с_форой_(+3)##
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
Бесплатную прямую трансляцию матча Олимпийских игр-2026 обеспечит «Окко Спорт». Для просмотра пользователям необходимо пройти регистрацию в онлайн-кинотеатре.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Окко Спорт»
|Видео
|Регистрация
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Эксперты «БЕТСИТИ» отдают предпочтение сборной Канаде, предложив за их победу в основное время коэффициент 1,30. Успех чешской команды котируется за 8,70.
Аналитики «БЕТСИТИ» оценили шансы национальных команд завоевать золотые медали на Олимпийских играх-2026. Топ-3 фаворита выглядят следующим образом:
Сборная Канады - 2,10
Сборная США - 3,20
Сборная Швеции - 6,00