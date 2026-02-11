Чехия – Канада, 12 февраля: где смотреть матч Олимпиады-2026, прогноз, статистика

На сборную Канады возлагают большие ожидания на этом турнире. Впервые за 12 лет болельщики смогут увидеть сильнейшую сборную «кленовых листьев», переполненную звездами из НХЛ. Тем не менее, для первого матча на групповом этапе попался непростой соперник.

Чехия давно утвердилась в роли темной лошадки на ведущих международных турнирах. «Народная команда» так же может похвастаться громкими именами. Чего стоят, например, Давид Пастрняк и Мартин Нечас, которые сейчас входят в число самых результативных игроков НХЛ.

Считаем, что на первый план в этой встрече выйдет фактор акклиматизации и сыгранности обеих сборных, поэтому ждать сверхуверенного старта от фаворита не приходится. Берем победу Чехии с форой (+3) за коэффициент 1,62.

##prediction:expert:5110:Чехия_-_Канада:_П1_с_форой_(+3)##