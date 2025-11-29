Челси - Арсенал, 30 ноября: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Обе команды в прекрасной форме подходят к лондонскому дерби. Яркие победы в Лиге чемпионов - лучшее тому доказательство. Самые громкие сенсации недели в Европе - их ног и рук дело. «Челси» неожиданно крупно обыграл «Барселону» (3:0), тогда как «Арсенал» нанес первое поражение - не только в ЛЧ, но всем сезоне! - «Баварии». Размер победы «канониров» (3:1) не оставляет сомнений в ее закономерности.

«Синие» в последний раз уступили больше месяца назад - 1:2 «Сандерленду». «Арсенал» осенью вообще не проигрывал - никому и нигде. После поражения от «Ливерпуля» в последний день лета парни Артеты выдали 16-матчевую беспроигрышную серию, в которую затесалось всего две ничьи. Разумеется, гости рассчитывают продлить эту полосу и на зиму.

Встречи соседей на «Стэмфорд Бридж» отличает большое разнообразие исходов. Иногда они выдают яркое шоу с обилием голов, а в другой раз - скупую на голы игру. Предугадать характер нового дерби достаточно затруднительно. По крайней мере, по одному мячу соперники должны друг другу забить - атака у обоих клубов работает сейчас замечательно.