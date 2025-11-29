Челси - Арсенал, 30 ноября: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
13-й тур английской Премьер-лиги увенчает одно из самых рейтинговых дерби страны. «Челси» - «Арсенал» - немеркнущая классика британского футбола. Изучаем линии крупнейших букмекеров России на игру в Лондоне.
Турнир: английская Премьер-лига, 13-й тур
Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Челси»
|68
|62
|85
|280-308
|«Арсенал»
|85
|62
|68
|308-280
Последние пять матчей «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.11.2025
|«Челси»
3:0
«Барселона»
Лига чемпионов
|22.11.2025
|«Бернли»
0:2
«Челси»
АПЛ
|08.11.2025
|«Челси»
3:0
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|05.11.2025
|«Карабах»
2:2
«Челси»
Лига чемпионов
|01.11.2025
|«Тоттенхэм»
0:1
«Челси»
АПЛ
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.11.2025
|«Арсенал»
3:1
«Бавария»
Лига чемпионов
|23.11.2025
|«Арсенал»
4:1
«Тоттенхэм»
АПЛ
|08.11.2025
|«Сандерленд»
2:2
«Арсенал»
АПЛ
|04.11.2025
|«Славия»
0:3
«Арсенал»
Лига чемпионов
|01.11.2025
|«Бернли»
0:2
«Арсенал»
АПЛ
Перед очной встречей земляки занимают первое-второе места в таблице. Хозяева отстают от гостей на шесть очков.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Арсенал
|12
|9
|2
|1
|24-6
|29
|2. Челси
|12
|7
|2
|3
|23-11
|23
|3. Манчестер Сити
|12
|7
|1
|4
|24-10
|22
|4. Астон Вилла
|12
|6
|3
|3
|15-11
|21
|5. Кристал Пэлас
|12
|5
|5
|2
|16-9
|20
|6. Брайтон
|12
|5
|4
|3
|19-16
|19
|7. Сандерленд
|12
|5
|4
|3
|14-11
|19
|8. Борнмут
|12
|5
|4
|3
|19-20
|19
|9. Тоттенхэм
|12
|5
|3
|4
|20-14
|18
|10. Манчестер Юнайтед
|12
|5
|3
|4
|19-19
|18
|11. Эвертон
|12
|5
|3
|4
|13-13
|18
|12. Ливерпуль
|12
|6
|0
|6
|18-20
|18
|13. Брентфорд
|12
|5
|1
|6
|18-19
|16
|14. Ньюкасл
|12
|4
|3
|5
|13-15
|15
|15. Фулхэм
|12
|4
|2
|6
|13-16
|14
|16. Ноттингем Форест
|12
|3
|3
|6
|13-20
|12
|17. Вест Хэм
|12
|3
|2
|7
|15-25
|11
|18. Лидс
|12
|3
|2
|7
|11-22
|11
|19. Бернли
|12
|3
|1
|8
|14-24
|10
|20. Вулверхэмптон
|12
|0
|2
|10
|7-27
|2
Обе команды в прекрасной форме подходят к лондонскому дерби. Яркие победы в Лиге чемпионов - лучшее тому доказательство. Самые громкие сенсации недели в Европе - их ног и рук дело. «Челси» неожиданно крупно обыграл «Барселону» (3:0), тогда как «Арсенал» нанес первое поражение - не только в ЛЧ, но всем сезоне! - «Баварии». Размер победы «канониров» (3:1) не оставляет сомнений в ее закономерности.
«Синие» в последний раз уступили больше месяца назад - 1:2 «Сандерленду». «Арсенал» осенью вообще не проигрывал - никому и нигде. После поражения от «Ливерпуля» в последний день лета парни Артеты выдали 16-матчевую беспроигрышную серию, в которую затесалось всего две ничьи. Разумеется, гости рассчитывают продлить эту полосу и на зиму.
Встречи соседей на «Стэмфорд Бридж» отличает большое разнообразие исходов. Иногда они выдают яркое шоу с обилием голов, а в другой раз - скупую на голы игру. Предугадать характер нового дерби достаточно затруднительно. По крайней мере, по одному мячу соперники должны друг другу забить - атака у обоих клубов работает сейчас замечательно.
Матч в Лондоне покажут в прямом эфире некоторые зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«Челси»: Колвилл, Эссуго, Палмер, Лавиа (все - травмы)
«Арсенал»: Жезус, Магальянеш (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Арсенал»:
|Позиция
|«Челси»
|«Арсенал»
|Позиция
|Вратарь
|1. Санчес
|1. Райя
|Вратарь
|Защитник
|24. Джеймс
|12. Тимбер
|Защитник
|Защитник
|34. Чалоба
|2. Салиба
|Защитник
|Защитник
|3. Кукурелья
|5. Инкапье
|Защитник
|Защитник
|34. Ачимпонг
|49. Льюис-Скелли
|Защитник
|Полузащитник
|25. Кайседо
|10. Эзе
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Фернандес
|36. Субименди
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Нету
|41. Райс
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Жоау Педру
|7. Сака
|Полузащитник
|Нападающий
|49. Гарначо
|19. Троссард
|Полузащитник
|Нападающий
|38. Гиу
|23. Мерино
|Нападающий
|Главный тренер
|Энцо Мареска
|Микель Артета
|Главный тренер
Где бы мы еще увидели коэффициент 3.50 на домашнюю победу победителя Клубного чемпионата мира? БЕТСИТИ готова умножить номинал выигрышной ставки на «Челси» в три с половиной раза. Котировка на ничью всего на 0.10 ниже. В случае же победы вице-чемпиона сыграет коэффициент 2.22.
Наиболее вероятным исходом матча аналитики считают ничью со счетом 1:1. В БК БЕТСИТИ этот исход котируется за 5.90.
Максимально близкие коэффициенты на тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 (1.92 - 1.90) говорят, что дерби может пойти по какому угодно сценарию.
