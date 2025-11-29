Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



28 ноября 9:39ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Челси - Арсенал, 30 ноября: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Проводим осень с лондонским супердерби
Валентин Васильев

13-й тур английской Премьер-лиги увенчает одно из самых рейтинговых дерби страны. «Челси» - «Арсенал» - немеркнущая классика британского футбола. Изучаем линии крупнейших букмекеров России на игру в Лондоне.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Челси» (Лондон)

30.11.2025, Вс

19:30 МСК

«Арсенал» (Лондон)

П1 - 3.50

Х - 3.40

П2 - 2.22

Турнир:  английская Премьер-лига, 13-й тур 

Стадион: «Стэмфорд Бридж»   (Лондон, Англия)

Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия)

ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Челси»686285280-308
«Арсенал»856268308-280

Последние пять матчей «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.11.2025«Челси»

3:0

«Барселона»

Лига чемпионов

22.11.2025«Бернли»

0:2

«Челси»

АПЛ

08.11.2025«Челси»

3:0

«Вулверхэмптон»

АПЛ

05.11.2025«Карабах»

2:2

«Челси»

Лига чемпионов

01.11.2025«Тоттенхэм»

0:1

«Челси»

АПЛ

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.11.2025«Арсенал»

3:1

«Бавария»

Лига чемпионов

23.11.2025«Арсенал»

4:1

«Тоттенхэм»

АПЛ

08.11.2025«Сандерленд»

2:2

«Арсенал»

АПЛ

04.11.2025«Славия»

0:3

«Арсенал»

Лига чемпионов

01.11.2025«Бернли»

0:2

«Арсенал»

АПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

Перед очной встречей земляки занимают первое-второе места в таблице. Хозяева отстают от гостей на шесть очков.

КлубИВНПМячиОчки
1. Арсенал1292124-629
2. Челси1272323-1123
3. Манчестер Сити1271424-1022
4. Астон Вилла1263315-1121
5. Кристал Пэлас1255216-920
6. Брайтон1254319-1619
7. Сандерленд1254314-1119
8. Борнмут1254319-2019
9. Тоттенхэм1253420-1418
10. Манчестер Юнайтед1253419-1918
11. Эвертон1253413-1318
12. Ливерпуль1260618-2018
13. Брентфорд1251618-1916
14. Ньюкасл1243513-1515
15. Фулхэм1242613-1614
16. Ноттингем Форест1233613-2012
17. Вест Хэм1232715-2511
18. Лидс1232711-2211
19. Бернли1231814-2410
20. Вулверхэмптон1202107-272

Прогноз на матч

Свернуть

Обе команды в прекрасной форме подходят к лондонскому дерби. Яркие победы в Лиге чемпионов - лучшее тому доказательство. Самые громкие сенсации недели в Европе - их ног и рук дело. «Челси» неожиданно крупно обыграл «Барселону» (3:0), тогда как «Арсенал» нанес первое поражение - не только в ЛЧ, но всем сезоне! - «Баварии». Размер победы «канониров» (3:1) не оставляет сомнений в ее закономерности. 

«Синие» в последний раз уступили больше месяца назад - 1:2 «Сандерленду». «Арсенал» осенью вообще не проигрывал - никому и нигде. После поражения от «Ливерпуля» в последний день лета парни Артеты выдали 16-матчевую беспроигрышную серию, в которую затесалось всего две ничьи. Разумеется, гости рассчитывают продлить эту полосу и на зиму. 

Встречи соседей на «Стэмфорд Бридж» отличает большое разнообразие исходов. Иногда они выдают яркое шоу с обилием голов, а в другой раз - скупую на голы игру. Предугадать характер нового дерби достаточно затруднительно. По крайней мере, по одному мячу соперники должны друг другу забить - атака у обоих клубов работает сейчас замечательно.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
БЕТСИТИДо 100 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

Матч в Лондоне покажут в прямом эфире некоторые зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
БЕТСИТИГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Челси»: Колвилл, Эссуго, Палмер, Лавиа (все - травмы)

«Арсенал»: Жезус, Магальянеш (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Арсенал»:

Позиция«Челси»«Арсенал»Позиция
Вратарь1. Санчес1. РайяВратарь
Защитник24. Джеймс12. ТимберЗащитник
Защитник34. Чалоба2. СалибаЗащитник
Защитник3. Кукурелья5. ИнкапьеЗащитник
Защитник34. Ачимпонг49. Льюис-СкеллиЗащитник
Полузащитник 25. Кайседо10. ЭзеПолузащитник
Полузащитник 8. Фернандес36. СубимендиПолузащитник 
Полузащитник7. Нету41. РайсПолузащитник
Нападающий20. Жоау Педру7. СакаПолузащитник
Нападающий49. Гарначо19. ТроссардПолузащитник
Нападающий38. Гиу23. МериноНападающий
Главный тренерЭнцо МарескаМикель АртетаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Где бы мы еще увидели коэффициент 3.50 на домашнюю победу победителя Клубного чемпионата мира? БЕТСИТИ готова умножить номинал выигрышной ставки на «Челси» в три с половиной раза.  Котировка на ничью всего на 0.10 ниже.  В случае же победы вице-чемпиона сыграет коэффициент 2.22.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Челси» - «Арсенал»?

Наиболее вероятным исходом матча аналитики считают ничью со счетом 1:1. В БК БЕТСИТИ этот исход котируется за 5.90.

Будет ли матч «Челси» - «Арсенал» результативным?

Максимально близкие коэффициенты на тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 (1.92 - 1.90) говорят, что дерби может пойти по какому угодно сценарию. 

Кто выиграет АПЛ

Топ-3 фаворитов Премьер-лиги от БЕТСИТИ выглядит следующим образом:

  1. «Арсенал» - 1.45
  2. «Манчестер Сити» - 4.20
  3. «Челси» - 15.00

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer32 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer63 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer397 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer32 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer32 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer32 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer18 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer32 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer397 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer32 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer32 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer32 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё