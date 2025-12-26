Ведомости
24 декабря 13:35ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Челси - Астон Вилла, 27 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Команда Эмери - всего в одной победе от лидера
Валентин Васильев

Среди обилия субботних матчей Премьер-лиги сразу бросается в глаза противостояние в Лондоне. Не напрасно организаторы АПЛ поставили его закрывающим в программе игрового дня.  В гости к клубному чемпиона мира спешит « Астон Вилла». Удастся ли «Челси» совладать с этой восхитительной командой Эмери? Рассмотрим игру сквозь призму котировок букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Челси» (Лондон) 

27.12.2025, Сб

20:30 МСК

«Астон Вилла» (Бирмингем)

П1 - 1.85

Х - 4.00

П2 - 4.20

Турнир: английская Премьер-лига, 18-й тур

Стадион:  «Стэмфорд Бридж»   (Лондон, Англия)

Главный арбитр: Адам Нанн (Англия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Челси»683862262-236
«Астон Вилла»623868236-262

Последние пять матчей «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.12.2025«Ньюкасл»

2:2

«Челси»

АПЛ

16.12.2025«Кардифф»

1:3

«Челси»

Кубок лиги

13.12.2025«Челси»

2:0

«Эвертон»

АПЛ

09.12.2025«Аталанта»

2:1

«Челси»

Лига чемпионов

06.12.2025«Борнмут»

0:0

«Челси»

АПЛ

Последние пять матчей «Астон Виллы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.12.2025«Астон Вилла»

2:1

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

14.12.2025«Вест Хэм»

2:3

«Астон Вилла»

АПЛ

11.12.2025«Базель»

1:2

«Астон Вилла»

АПЛ

06.12.2025«Астон Вилла»

2:1

«Арсенал»

АПЛ

03.12.2025«Брайтон»

3:4

«Астон Вилла»

АПЛ

Место в турнирной таблице

После 17 туров «Челси» на семь очков отстает от «Астон Виллы» в таблице.

КлубИВНПМячиОчки
1. Арсенал17123231-1039
2. Манчестер Сити17121441-1637
3. Астон Вилла17113327-1836
4. Челси1785429-1729
5. Ливерпуль1792628-2529
6. Сандерленд1776419-1727
7. Манчестер Юнайтед1775531-2826
8. Кристал Пэлас1775521-1926
9. Брайтон1766525-2324
10. Эвертон1773718-2024
11. Ньюкасл1765623-2223
12. Брентфорд1772824-2523
13. Фулхэм1772824-2623
14. Тоттенхэм1764726-2322
15. Борнмут1757526-2922
16. Лидс1754824-3119
17. Ноттингем Форест1753917-2618
18. Вест Хэм17341019-3513
19. Бернли17321219-3411
20. Вулверхэмптон1702159-372

Прогноз на матч

Прямо сейчас «Астон Вилле» нет равных во всей Англии по эффективности игры и темпам набора очков. После выигрыша у «МЮ» ее победная серия достигла двузначного числа - 10. И при этом команда Эмери не вымучивает очки, а добывает их в ярком, зрелищном стиле. Почти каждый матч бирмингемцев - шоу, в котором сопернику тоже позволяется довольно много. Характерно, что восемь матчей в этой полосе были «верховыми», семь (включая пять последних) - с обменом голами. 

У «Челси» на аналогичном отрезке результаты были заметно хуже (три ничьи, два поражения), но чужие ворота лондонцы тоже поражают исправно. За 10 игр они только раз не сумели отличиться в атаке. Плюс играют дома - энергетика «Стэмфорд Бридж» должна приумножить силы «синих».

При таких вводных обмен голами в английской столице выглядит более чем вероятным исходом.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

За неимением трансляций АПЛ на российском ТВ болельщикам британского ТВ у нас остается следить за ходом игр Премьер-лиги на платформах легальных букмекеров и в тематических группах в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Челси»: Делап, Колвилл, Эссуго, Лавиа, Эстевао (все - травмы)

«Астон Вилла»: Мингс (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Астон Вилла»:

Позиция«Челси»«Астон Вилла»Позиция
Вратарь1. Санчес40. БизотВратарь
Защитник24. Джеймс12. ДиньЗащитник
Защитник29. Фофана14. Пау ТорресЗащитник
Защитник23. Чалоба4. КонсаЗащитник
Защитник3. Кукурелья2. КэшПолузащитник
Полузащитник 27. Гюсто8. ТилемансПолузащитник
Полузащитник 10. Палмер44. КамараПолузащитник 
Полузащитник25. Кайседо27. РоджерсПолузащитник
Полузащитник49. Гарначо7. МакгиннНападающий
Полузащитник7. Нету10. БуэндиаНападающий
Нападающий29. Педро11. УоткинсНападающий
Главный тренерЭнцо МарескаУнаи ЭмериГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Несмотря на впечатляющую серию бирмингемского клуба, аналитики «БЕТСИТИ» отдают предпочтение в паре хозяевам поля. Коэффициент на победу «Астон Виллы» более чем в два раза выше, чем на «Челси» - соответственно, 4.20 против 1.85. В случае ничьей букмекер выплатит выигрыш по соответствующей ставке в четырехкратном размере.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Челси» - «Астон Вилла»?

Эксперты «БЕТСИТИ» находят наиболее вероятным счетом в матче ничью - 1:1. Этот вариант котируется в БК за 6.60. 

Будет ли много голов в матче «Челси» - «Астон Вилла»?

Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.71, а на противоположный вариант - за 2.16. Это значит, что «верх» в Лондоне более вероятен, чем «низ».

Где бесплатно смотреть матч «Челси» - «Астон Вилла»?

Следить за ходом матча в России можно по онлайн-трансляциям на спортивных порталах и ресурсах крупнейших букмекерских компаний - таких, как «БЕТСИТИ»

