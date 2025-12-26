Челси - Астон Вилла, 27 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Среди обилия субботних матчей Премьер-лиги сразу бросается в глаза противостояние в Лондоне. Не напрасно организаторы АПЛ поставили его закрывающим в программе игрового дня. В гости к клубному чемпиона мира спешит « Астон Вилла». Удастся ли «Челси» совладать с этой восхитительной командой Эмери? Рассмотрим игру сквозь призму котировок букмекеров.
Турнир: английская Премьер-лига, 18-й тур
Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)
Главный арбитр: Адам Нанн (Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Челси»
|68
|38
|62
|262-236
|«Астон Вилла»
|62
|38
|68
|236-262
Последние пять матчей «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.12.2025
|«Ньюкасл»
2:2
«Челси»
АПЛ
|16.12.2025
|«Кардифф»
1:3
«Челси»
Кубок лиги
|13.12.2025
|«Челси»
2:0
«Эвертон»
АПЛ
|09.12.2025
|«Аталанта»
2:1
«Челси»
Лига чемпионов
|06.12.2025
|«Борнмут»
0:0
«Челси»
АПЛ
Последние пять матчей «Астон Виллы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.12.2025
|«Астон Вилла»
2:1
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|14.12.2025
|«Вест Хэм»
2:3
«Астон Вилла»
АПЛ
|11.12.2025
|«Базель»
1:2
«Астон Вилла»
АПЛ
|06.12.2025
|«Астон Вилла»
2:1
«Арсенал»
АПЛ
|03.12.2025
|«Брайтон»
3:4
«Астон Вилла»
АПЛ
После 17 туров «Челси» на семь очков отстает от «Астон Виллы» в таблице.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Арсенал
|17
|12
|3
|2
|31-10
|39
|2. Манчестер Сити
|17
|12
|1
|4
|41-16
|37
|3. Астон Вилла
|17
|11
|3
|3
|27-18
|36
|4. Челси
|17
|8
|5
|4
|29-17
|29
|5. Ливерпуль
|17
|9
|2
|6
|28-25
|29
|6. Сандерленд
|17
|7
|6
|4
|19-17
|27
|7. Манчестер Юнайтед
|17
|7
|5
|5
|31-28
|26
|8. Кристал Пэлас
|17
|7
|5
|5
|21-19
|26
|9. Брайтон
|17
|6
|6
|5
|25-23
|24
|10. Эвертон
|17
|7
|3
|7
|18-20
|24
|11. Ньюкасл
|17
|6
|5
|6
|23-22
|23
|12. Брентфорд
|17
|7
|2
|8
|24-25
|23
|13. Фулхэм
|17
|7
|2
|8
|24-26
|23
|14. Тоттенхэм
|17
|6
|4
|7
|26-23
|22
|15. Борнмут
|17
|5
|7
|5
|26-29
|22
|16. Лидс
|17
|5
|4
|8
|24-31
|19
|17. Ноттингем Форест
|17
|5
|3
|9
|17-26
|18
|18. Вест Хэм
|17
|3
|4
|10
|19-35
|13
|19. Бернли
|17
|3
|2
|12
|19-34
|11
|20. Вулверхэмптон
|17
|0
|2
|15
|9-37
|2
Прямо сейчас «Астон Вилле» нет равных во всей Англии по эффективности игры и темпам набора очков. После выигрыша у «МЮ» ее победная серия достигла двузначного числа - 10. И при этом команда Эмери не вымучивает очки, а добывает их в ярком, зрелищном стиле. Почти каждый матч бирмингемцев - шоу, в котором сопернику тоже позволяется довольно много. Характерно, что восемь матчей в этой полосе были «верховыми», семь (включая пять последних) - с обменом голами.
У «Челси» на аналогичном отрезке результаты были заметно хуже (три ничьи, два поражения), но чужие ворота лондонцы тоже поражают исправно. За 10 игр они только раз не сумели отличиться в атаке. Плюс играют дома - энергетика «Стэмфорд Бридж» должна приумножить силы «синих».
При таких вводных обмен голами в английской столице выглядит более чем вероятным исходом.
Потери
«Челси»: Делап, Колвилл, Эссуго, Лавиа, Эстевао (все - травмы)
«Астон Вилла»: Мингс (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Астон Вилла»:
|Позиция
|«Челси»
|«Астон Вилла»
|Позиция
|Вратарь
|1. Санчес
|40. Бизот
|Вратарь
|Защитник
|24. Джеймс
|12. Динь
|Защитник
|Защитник
|29. Фофана
|14. Пау Торрес
|Защитник
|Защитник
|23. Чалоба
|4. Конса
|Защитник
|Защитник
|3. Кукурелья
|2. Кэш
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Гюсто
|8. Тилеманс
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Палмер
|44. Камара
|Полузащитник
|Полузащитник
|25. Кайседо
|27. Роджерс
|Полузащитник
|Полузащитник
|49. Гарначо
|7. Макгинн
|Нападающий
|Полузащитник
|7. Нету
|10. Буэндиа
|Нападающий
|Нападающий
|29. Педро
|11. Уоткинс
|Нападающий
|Главный тренер
|Энцо Мареска
|Унаи Эмери
|Главный тренер
Несмотря на впечатляющую серию бирмингемского клуба, аналитики «БЕТСИТИ» отдают предпочтение в паре хозяевам поля. Коэффициент на победу «Астон Виллы» более чем в два раза выше, чем на «Челси» - соответственно, 4.20 против 1.85. В случае ничьей букмекер выплатит выигрыш по соответствующей ставке в четырехкратном размере.
Эксперты «БЕТСИТИ» находят наиболее вероятным счетом в матче ничью - 1:1. Этот вариант котируется в БК за 6.60.
Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.71, а на противоположный вариант - за 2.16. Это значит, что «верх» в Лондоне более вероятен, чем «низ».
Следить за ходом матча в России можно по онлайн-трансляциям на спортивных порталах и ресурсах крупнейших букмекерских компаний - таких, как «БЕТСИТИ».