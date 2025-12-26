Челси - Астон Вилла, 27 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Прямо сейчас «Астон Вилле» нет равных во всей Англии по эффективности игры и темпам набора очков. После выигрыша у «МЮ» ее победная серия достигла двузначного числа - 10. И при этом команда Эмери не вымучивает очки, а добывает их в ярком, зрелищном стиле. Почти каждый матч бирмингемцев - шоу, в котором сопернику тоже позволяется довольно много. Характерно, что восемь матчей в этой полосе были «верховыми», семь (включая пять последних) - с обменом голами.

У «Челси» на аналогичном отрезке результаты были заметно хуже (три ничьи, два поражения), но чужие ворота лондонцы тоже поражают исправно. За 10 игр они только раз не сумели отличиться в атаке. Плюс играют дома - энергетика «Стэмфорд Бридж» должна приумножить силы «синих».

При таких вводных обмен голами в английской столице выглядит более чем вероятным исходом.