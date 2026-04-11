Челси - Манчестер Сити, 12 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Самый статусный матч 32-го тура АПЛ организаторы турнира поставили в расписание уикенда последним. В воскресенье в 18:30 по московскому времени в Лондоне начнут выяснение отношений футболисты «Челси» и «Манчестер Сити». Крупнейшие легальные букмекеры уже представили максимально широкие линии на игру в британской столице.
Турнир: английская Премьер-лига, 32-й тур
Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Челси»
|71
|43
|70
|251-253
|«Манчестер Сити»
|70
|43
|71
|253-251
Последние пять матчей «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.04.2026
|«Челси»
7:0
«Порт Вейл»
Кубок Англии
|21.03.2026
|«Эвертон»
3:0
«Челси»
АПЛ
|17.03.2026
|«Челси»
0:3
«ПСЖ»
Лига чемпионов
|14.03.2026
|«Челси»
0:1
«Ньюкасл»
АПЛ
|11.03.2026
|«ПСЖ»
5:2
«Челси»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.04.2026
|«Манчестер Сити»
4:0
«Ливерпуль»
Кубок Англии
|22.03.2026
|«Арсенал»
0:2
«Манчестер Сити»
Кубок лиги
|18.03.2026
|«Манчестер Сити»
1:2
«Реал»
Лига чемпионов
|14.03.2026
|«Вест Хэм»
1:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|11.03.2026
|«Реал»
3:0
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
«Манчестер Сити» еще сохраняет шансы догнать «Арсенал» в таблице. Для «Челси» станет успехом место в топ-4 по итогам сезона.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Арсенал
|31
|21
|7
|3
|61-22
|70
|2
|Манчестер Сити
|30
|18
|7
|5
|60-28
|61
|3
|Манчестер Юнайтед
|31
|15
|10
|6
|56-43
|55
|4
|Астон Вилла
|31
|16
|6
|9
|42-37
|54
|5
|Ливерпуль
|31
|14
|7
|10
|50-42
|49
|6
|Челси
|31
|13
|9
|9
|53-38
|48
|7
|Брентфорд
|31
|13
|7
|11
|46-42
|46
|8
|Эвертон
|31
|13
|7
|11
|37-35
|46
|9
|Фулхэм
|31
|13
|5
|13
|43-44
|44
|10
|Брайтон
|31
|11
|10
|10
|41-37
|43
|11
|Сандерленд
|31
|11
|10
|10
|32-36
|43
|12
|Ньюкасл
|31
|12
|6
|13
|44-45
|42
|13
|Борнмут
|31
|9
|15
|7
|46-48
|42
|14
|Кристал Пэлас
|30
|10
|9
|11
|33-35
|39
|15
|Лидс
|31
|7
|12
|12
|37-48
|33
|16
|Ноттингем Форест
|31
|8
|8
|15
|31-43
|32
|17
|Тоттенхэм
|31
|7
|9
|15
|40-50
|30
|18
|Вест Хэм
|31
|7
|8
|16
|36-57
|29
|19
|Бернли
|31
|4
|8
|19
|33-61
|20
|20
|Вулверхэмптон
|31
|3
|8
|20
|24-54
|17
Обе команды одновременно, на стадии 1/8 финала, завершили свой поход в Лиге чемпионов. «Челси» с суммарным счетом 2:8 уступил «Пари Сен-Жермен», «Сити» дважды проиграл мадридскому «Реалу». Вот только реакция английских топов на международные неудачи оказалась разной. Лондонцы в расстроенных чувствах после вылета из ЛЧ получили еще и 0:3 от «Эвертона». Команда Гвардиолы, напротив, собралась, разозлилась и всухую обыграла «Арсенал» и «Ливерпуль» - соответственно, 2:0 и 4:0. Первая победа, помимо морального удовлетворения, принесла «горожанам» трофей - Кубок Англии. Так что в столицу манчестерцы едут в приподнятом настроении. «Челси» неделю назад выместил весь свой гнев за четыре поражения подряд на маленьком «Порт Вейл» (7:0), но по этой победе делать далеко идущих выводов, конечно, не стоит - класс соперников просто несопоставим.
Если говорить об актуальных трендах, то оба соперника чаще играют «верховые» матчи, чем «низовые». У «Челси» таких восемь за 10 игр, у «Ман Сити» - шесть.
Матчи английских турниров на территории РФ транслируют специализированные группы в социальных сетях.
Потери
«Челси»: Чалоба, Джеймс, Йоргенсен, Уили, Колвилл, Гиттенс (все - травмы), Мудрик (отстранение спортивным судом)
«Манчестер Сити»: Диаш, Гвардиол (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Манчестер Сити»:
|Позиция
|«Челси»
|«Ман Сити»
|Позиция
|Вратарь
|1. Санчес
|25. Доннарумма
|Вратарь
|Защитник
|27. Густо
|27. Нунеш
|Защитник
|Защитник
|24. Джеймс
|45. Хусанов
|Защитник
|Защитник
|5. Бадьяшиль
|15. Гехи
|Защитник
|Защитник
|21. Хато
|21. Аит-Нури
|Защитник
|Полузащитник
|25. Кайседо
|16. Родри
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Фернандес
|20. Силва
|Полузащитник
|Полузащитник
|41. Эстевао
|10. Шерки
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Андрей
|11. Доку
|Полузащитник
|Полузащитник
|49. Гарначо
|42. Семеньо
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Педро
|9. Холанд
|Нападающий
|Главный тренер
|Лиам Росеньор
|Хосеп Гвардиола
|Главный тренер
Линию «БЕТСИТИ» отличают повышенные котировки на основные исходы матча: 2.23 на успех хозяев поля, 3.30 на ничью и 3.40 - на победу гостей.
Самым вероятным счетом матча аналитики считают ничью 1:1. Этот вариант котируется за 6.20.
Если расчеты трейдеров верны, нас ждет увлекательный и результативный матч. Коэффициент на тотал больше 2.5 составляет 1.53.
Фаворит Премьер-лиги не изменился. Заключить пари на чемпионство «Арсенала» сейчас можно с котировкой 1.14. Коэффициент на триумф «Ман Сити» составляет 6.00.