Челси - Манчестер Сити, 12 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Обе команды одновременно, на стадии 1/8 финала, завершили свой поход в Лиге чемпионов. «Челси» с суммарным счетом 2:8 уступил «Пари Сен-Жермен», «Сити» дважды проиграл мадридскому «Реалу». Вот только реакция английских топов на международные неудачи оказалась разной. Лондонцы в расстроенных чувствах после вылета из ЛЧ получили еще и 0:3 от «Эвертона». Команда Гвардиолы, напротив, собралась, разозлилась и всухую обыграла «Арсенал» и «Ливерпуль» - соответственно, 2:0 и 4:0. Первая победа, помимо морального удовлетворения, принесла «горожанам» трофей - Кубок Англии. Так что в столицу манчестерцы едут в приподнятом настроении. «Челси» неделю назад выместил весь свой гнев за четыре поражения подряд на маленьком «Порт Вейл» (7:0), но по этой победе делать далеко идущих выводов, конечно, не стоит - класс соперников просто несопоставим.

Если говорить об актуальных трендах, то оба соперника чаще играют «верховые» матчи, чем «низовые». У «Челси» таких восемь за 10 игр, у «Ман Сити» - шесть.

