Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Челси - Манчестер Сити, 12 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
«Горожане» не оставляют попыток настичь «Арсенал»
Валентин Васильев

Самый статусный матч 32-го тура АПЛ организаторы турнира поставили в расписание уикенда последним. В воскресенье в 18:30 по московскому времени в Лондоне начнут выяснение отношений футболисты «Челси» и «Манчестер Сити». Крупнейшие легальные букмекеры уже представили максимально широкие линии на игру в британской столице. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Челси»  (Лондон, Англия) 

17.03.2026, Вт

23:00 МСК

«Манчестер Сити»

П1 - 2.23

Х - 3.30

П2 - 3.40

Турнир:  английская Премьер-лига, 32-й тур

Стадион: «Стэмфорд Бридж»  (Лондон, Англия)

Главный судья:  Крис Кавана (Ланкашир, Англия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Челси»714370251-253
«Манчестер Сити»704371253-251

Последние пять матчей «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.04.2026«Челси»

7:0

«Порт Вейл»

Кубок Англии

21.03.2026«Эвертон»

3:0

«Челси»

АПЛ

17.03.2026«Челси»

0:3

«ПСЖ»

Лига чемпионов

14.03.2026«Челси»

0:1

«Ньюкасл»

АПЛ

11.03.2026«ПСЖ»

5:2

«Челси»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.04.2026«Манчестер Сити»

4:0

«Ливерпуль»

Кубок Англии

22.03.2026«Арсенал»

0:2

«Манчестер Сити»

Кубок лиги

18.03.2026«Манчестер Сити»

1:2

«Реал»

Лига чемпионов

14.03.2026«Вест Хэм»

1:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

11.03.2026«Реал»

3:0

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

Место в турнирной таблице

«Манчестер Сити» еще сохраняет шансы догнать «Арсенал» в таблице. Для «Челси» станет успехом место в топ-4 по итогам сезона.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Арсенал31217361-2270
2Манчестер Сити30187560-2861
3Манчестер Юнайтед311510656-4355
4Астон Вилла31166942-3754
5Ливерпуль311471050-4249
6Челси31139953-3848
7Брентфорд311371146-4246
8Эвертон311371137-3546
9Фулхэм311351343-4444
10Брайтон3111101041-3743
11Сандерленд3111101032-3643
12Ньюкасл311261344-4542
13Борнмут31915746-4842
14Кристал Пэлас301091133-3539
15Лидс317121237-4833
16Ноттингем Форест31881531-4332
17Тоттенхэм31791540-5030
18Вест Хэм31781636-5729
19Бернли31481933-6120
20Вулверхэмптон31382024-5417

Прогноз на матч

Обе команды одновременно, на стадии 1/8 финала, завершили свой поход в Лиге чемпионов. «Челси» с суммарным счетом 2:8 уступил «Пари Сен-Жермен», «Сити» дважды проиграл мадридскому «Реалу». Вот  только реакция английских топов на международные неудачи оказалась разной. Лондонцы в расстроенных чувствах после вылета из ЛЧ получили еще и 0:3 от «Эвертона». Команда Гвардиолы, напротив, собралась, разозлилась и всухую обыграла «Арсенал» и «Ливерпуль» - соответственно, 2:0 и 4:0. Первая победа, помимо морального удовлетворения, принесла «горожанам» трофей - Кубок Англии.  Так что в столицу манчестерцы едут в приподнятом настроении. «Челси» неделю назад выместил весь свой гнев за четыре поражения подряд на маленьком «Порт Вейл» (7:0), но по этой победе делать далеко идущих выводов, конечно, не стоит - класс соперников просто несопоставим.

Если говорить об актуальных трендах, то оба соперника чаще играют «верховые» матчи, чем «низовые». У «Челси» таких восемь за 10 игр, у «Ман Сити» - шесть. 

Трансляции

Матчи английских турниров на территории РФ транслируют специализированные группы в социальных сетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Челси»: Чалоба, Джеймс, Йоргенсен, Уили, Колвилл, Гиттенс (все - травмы), Мудрик (отстранение спортивным судом)

«Манчестер Сити»: Диаш, Гвардиол (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» -  «Манчестер Сити»:

Позиция«Челси»«Ман Сити»Позиция
Вратарь1. Санчес25. ДоннаруммаВратарь
Защитник27. Густо27. НунешЗащитник
Защитник24. Джеймс45. ХусановЗащитник
Защитник5. Бадьяшиль15. ГехиЗащитник
Защитник21. Хато21. Аит-НуриЗащитник
Полузащитник 25. Кайседо16. РодриПолузащитник
Полузащитник 8. Фернандес20. СилваПолузащитник 
Полузащитник41. Эстевао10. ШеркиПолузащитник
Полузащитник17. Андрей11. ДокуПолузащитник
Полузащитник49. Гарначо42. СеменьоПолузащитник
Нападающий20. Педро9. ХоландНападающий
Главный тренерЛиам РосеньорХосеп ГвардиолаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Линию «БЕТСИТИ» отличают повышенные котировки на основные исходы матча: 2.23 на успех хозяев поля, 3.30 на ничью  и 3.40 - на победу гостей. 

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Челси» - «Манчестер Сити»?

Самым вероятным счетом матча аналитики считают ничью 1:1. Этот вариант котируется за 6.20. 

Будет ли матч «Челси» - «Манчестер Сити» результативным?

Если расчеты трейдеров верны, нас ждет увлекательный и результативный матч. Коэффициент на тотал больше 2.5 составляет 1.53.

Кто выиграет АПЛ?

Фаворит Премьер-лиги не изменился. Заключить пари на чемпионство «Арсенала» сейчас можно с котировкой 1.14. Коэффициент на триумф «Ман Сити» составляет 6.00. Если главный приз каким-то чудом заберет «МЮ» «БЕТСИТИ» выплатит выигрыш по соответствующим ставком в 200-кратном размере. 

