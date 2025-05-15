Челси - Манчестер Юнайтед, 16 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Целых 11 позиций разделяют клубы в турнирной таблице АПЛ, однако не скажешь, кто из них ближе к Лиге чемпионов. Парадокс? Отнюдь. «Челси» придется сильно постараться, чтобы удержаться в «зоне ЛЧ», тогда как его сопернику для квалификации в главный турнир континента достаточно выиграть один матч - финал Лиги Европы.

Приоритеты «МЮ» на финише сезона четко прослеживаются по его результатам. С одной стороны - драматичная победа над «Лионом» и разгром не менее крепкого баскского «Атлетика», а с другой - домашние поражения от «Вулверхэмптона» и «Вест Хэма», ничья в Борнмуте и неудача в Брентфорде. Есть ощущение, что на внутренний чемпионат манкунианцы махнули рукой ради успеха в еврокубке.

«Челси» же изо всех сил пытается удержаться в топ-5 таблицы. Лига конференций - это, конечно, хорошо, но в Лиге чемпионов совсем другой престиж и, что немаловажно, деньги. Кроме того «синие» наверняка преисполнены желания красиво проститься с родной публикой до следующего сезона. Логика подсказывает, что мощно заряженные хозяева должны справиться с немотивированным соперником. А в качестве прогноза на игру возьмем комбинацию: успех первой команды и тотал меньше 3.5 голов в матче. Две из трех последних домашних побед «Челси» были вообще минималистскими - 1:0.