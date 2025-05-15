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14 мая 6:30ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Челси - Манчестер Юнайтед, 16 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Финалисты еврокубков сразятся в Лондоне
Валентин Васильев

Сразу два матча 37-го тура английской Премьер-лиги вынесены на пятницу, 16 мая. В Лондоне в последний рабочий день недели сойдутся финалисты Лиги конференций и Лиги Европы - «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Афиша матча выглядит интригующе вне зависимости от положения команд в таблице. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Челси» (Лондон)

16.05.2025, Пт

22:15 МСК

«Манчестер Юнайтед»

П1 - 1.37

Х - 5.20

П2 - 7.80

Турнир: английская Премьер-лига, 37-й тур

Стадион: «Стэмфорд Бридж»  (Лондон, Англия)

Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Челси» 556180236-309
«Манчестер Юнайтед»806155309-236

Последние пять матчей «Челси»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2025«Ньюкасл»

2:0

«Челси»

АПЛ

08.05.2025«Челси»

1:0

«Юргорден»

Лига конференций

04.05.2025«Челси»

3:1

«Ливерпуль»

АПЛ

01.052025«Юргорден»

1:4

«Челси»

Лига конференций

26.04.2025«Челси»

1:0

«Эвертон»

АПЛ

Последние пять матчей «МЮ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2025«МЮ»

0:2

«Вест Хэм»

АПЛ

04.05.2025«МЮ»

4:1

«Атлетик»

Лига Европы

04.05.2025«Брентфорд»

4:3

«МЮ»

АПЛ

01.05.2025«Атлетик»

0:3

«МЮ»

Лига Европы

27.04.2025«Борнмут»

1:1

«МЮ»

АПЛ

Турнирное положение

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После 36 туров лондонцы занимают пятое место в таблице, а манчестерцы - 16-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль36258383-3783
2. Арсенал361814466-3368
3. Ньюкасл362061068-4566
4. Манчестер Сити36198967-4365
5. Челси36189962-4363
6. Астон Вилла36189956-4963
7. Ноттингем Форест361881056-4462
8. Брентфорд361671363-5355
9. Брайтон361413959-5655
10. Борнмут3614111155-4353
11. Фулхэм361491351-5051
12. Кристал Пэлас3612131146-4849
13. Эвертон369151239-4442
14. Вулверхэмптон361251951-6441
15. Вест Хэм3610101642-5940
16. Манчестер Юнайтед361091742-5339
17. Тоттенхэм361152063-5938
18. Ипсвич364102235-7722
19. Лестер36572431-7822
20. Саутгемптон36262825-8212

Прогноз на матч

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Целых 11 позиций разделяют клубы в турнирной таблице АПЛ, однако не скажешь, кто из них ближе к Лиге чемпионов. Парадокс? Отнюдь. «Челси» придется сильно постараться, чтобы удержаться в «зоне ЛЧ», тогда как его сопернику для квалификации в главный турнир континента достаточно выиграть один матч - финал Лиги Европы.

Приоритеты «МЮ» на финише сезона четко прослеживаются по его результатам. С одной стороны - драматичная победа над «Лионом» и разгром не менее крепкого баскского «Атлетика», а с другой - домашние поражения от «Вулверхэмптона» и «Вест Хэма», ничья в Борнмуте и неудача в Брентфорде. Есть ощущение, что на внутренний чемпионат манкунианцы махнули рукой ради успеха в еврокубке.

«Челси» же изо всех сил пытается удержаться в топ-5 таблицы. Лига конференций - это, конечно, хорошо, но в Лиге чемпионов совсем другой престиж и, что немаловажно, деньги. Кроме того «синие» наверняка преисполнены желания красиво проститься с родной публикой до следующего сезона.  Логика подсказывает, что мощно заряженные хозяева должны справиться с  немотивированным соперником. А в качестве прогноза на игру возьмем комбинацию: успех первой команды и тотал меньше 3.5 голов в матче. Две из трех последних домашних побед «Челси» были вообще минималистскими - 1:0.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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На сегодняшний день игры Английской Премьер-лиги в России не показывают.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Челси»: Джексон (дисквалификация), Ансельмино, Келлимэн, У. Фофана, Нкунку, Д. Фофана (все - травмы)

«МЮ»: Мартинес, Дало, Хевен, Дало, Зиркзее, Коллайер, де Лигт (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «МЮ»:

Позиция«Челси»«МЮ»Позиция
Вратарь1. Санчес24. ОнанаВратарь
Защитник23. Чалоба 23. ШоуЗащитник
Защитник5. Бадьяшиль5. МагуайрЗащитник
Защитник4. Адарабиойо15. ИороЗащитник
Защитник3. Кукурелья13. ДоргуЗащитник
Полузащитник 25. Кайседо3. МазрауиПолузащитник
Полузащитник 8. Фернандес37. МайнуПолузащитник 
Полузащитник20. Палмер18. КаземироПолузащитник
Полузащитник19. Санчо17. ГарначоНападающий
Полузащитник7. Нету8. ФернандешНападающий
Нападающий38. Гиу9. ХойлундНападающий
Главный тренерЭнцо МарескаРубен АморимГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В линии FONBET наблюдается приличный разброс в коэффициентах на основные исходы. Победа хозяев котируется за 1.37, а гостей - аж за 7.80. Предложение на ничью тоже приличное - 5.20.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Челси» - «МЮ»?

2:0 - наиболее вероятный исход встречи в Лондоне согласно расчетам аналитиков. В линии на точный счет этот вариант котируется за 8.00.

Сколько команд АПЛ выходит в Лигу чемпионов?

Пять английских команд получают путевки в Лигу чемпионов через внутреннее первенство. Еще один британский участник турнира станет известен после финала Лиги Европы — им окажется либо «Тоттенхэм», либо «Манчестер Юнайтед».

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных