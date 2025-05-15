Челси - Манчестер Юнайтед, 16 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Сразу два матча 37-го тура английской Премьер-лиги вынесены на пятницу, 16 мая. В Лондоне в последний рабочий день недели сойдутся финалисты Лиги конференций и Лиги Европы - «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Афиша матча выглядит интригующе вне зависимости от положения команд в таблице.
Турнир: английская Премьер-лига, 37-й тур
Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Челси»
|55
|61
|80
|236-309
|«Манчестер Юнайтед»
|80
|61
|55
|309-236
Последние пять матчей «Челси»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2025
|«Ньюкасл»
2:0
«Челси»
АПЛ
|08.05.2025
|«Челси»
1:0
«Юргорден»
Лига конференций
|04.05.2025
|«Челси»
3:1
«Ливерпуль»
АПЛ
|01.052025
|«Юргорден»
1:4
«Челси»
Лига конференций
|26.04.2025
|«Челси»
1:0
«Эвертон»
АПЛ
Последние пять матчей «МЮ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2025
|«МЮ»
0:2
«Вест Хэм»
АПЛ
|04.05.2025
|«МЮ»
4:1
«Атлетик»
Лига Европы
|04.05.2025
|«Брентфорд»
4:3
«МЮ»
АПЛ
|01.05.2025
|«Атлетик»
0:3
«МЮ»
Лига Европы
|27.04.2025
|«Борнмут»
1:1
«МЮ»
АПЛ
После 36 туров лондонцы занимают пятое место в таблице, а манчестерцы - 16-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|36
|25
|8
|3
|83-37
|83
|2. Арсенал
|36
|18
|14
|4
|66-33
|68
|3. Ньюкасл
|36
|20
|6
|10
|68-45
|66
|4. Манчестер Сити
|36
|19
|8
|9
|67-43
|65
|5. Челси
|36
|18
|9
|9
|62-43
|63
|6. Астон Вилла
|36
|18
|9
|9
|56-49
|63
|7. Ноттингем Форест
|36
|18
|8
|10
|56-44
|62
|8. Брентфорд
|36
|16
|7
|13
|63-53
|55
|9. Брайтон
|36
|14
|13
|9
|59-56
|55
|10. Борнмут
|36
|14
|11
|11
|55-43
|53
|11. Фулхэм
|36
|14
|9
|13
|51-50
|51
|12. Кристал Пэлас
|36
|12
|13
|11
|46-48
|49
|13. Эвертон
|36
|9
|15
|12
|39-44
|42
|14. Вулверхэмптон
|36
|12
|5
|19
|51-64
|41
|15. Вест Хэм
|36
|10
|10
|16
|42-59
|40
|16. Манчестер Юнайтед
|36
|10
|9
|17
|42-53
|39
|17. Тоттенхэм
|36
|11
|5
|20
|63-59
|38
|18. Ипсвич
|36
|4
|10
|22
|35-77
|22
|19. Лестер
|36
|5
|7
|24
|31-78
|22
|20. Саутгемптон
|36
|2
|6
|28
|25-82
|12
Целых 11 позиций разделяют клубы в турнирной таблице АПЛ, однако не скажешь, кто из них ближе к Лиге чемпионов. Парадокс? Отнюдь. «Челси» придется сильно постараться, чтобы удержаться в «зоне ЛЧ», тогда как его сопернику для квалификации в главный турнир континента достаточно выиграть один матч - финал Лиги Европы.
Приоритеты «МЮ» на финише сезона четко прослеживаются по его результатам. С одной стороны - драматичная победа над «Лионом» и разгром не менее крепкого баскского «Атлетика», а с другой - домашние поражения от «Вулверхэмптона» и «Вест Хэма», ничья в Борнмуте и неудача в Брентфорде. Есть ощущение, что на внутренний чемпионат манкунианцы махнули рукой ради успеха в еврокубке.
«Челси» же изо всех сил пытается удержаться в топ-5 таблицы. Лига конференций - это, конечно, хорошо, но в Лиге чемпионов совсем другой престиж и, что немаловажно, деньги. Кроме того «синие» наверняка преисполнены желания красиво проститься с родной публикой до следующего сезона. Логика подсказывает, что мощно заряженные хозяева должны справиться с немотивированным соперником. А в качестве прогноза на игру возьмем комбинацию: успех первой команды и тотал меньше 3.5 голов в матче. Две из трех последних домашних побед «Челси» были вообще минималистскими - 1:0.
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На сегодняшний день игры Английской Премьер-лиги в России не показывают.
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|Тип трансляции
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|Графическая
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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|Текстовая
|-
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Потери
«Челси»: Джексон (дисквалификация), Ансельмино, Келлимэн, У. Фофана, Нкунку, Д. Фофана (все - травмы)
«МЮ»: Мартинес, Дало, Хевен, Дало, Зиркзее, Коллайер, де Лигт (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «МЮ»:
|Позиция
|«Челси»
|«МЮ»
|Позиция
|Вратарь
|1. Санчес
|24. Онана
|Вратарь
|Защитник
|23. Чалоба
|23. Шоу
|Защитник
|Защитник
|5. Бадьяшиль
|5. Магуайр
|Защитник
|Защитник
|4. Адарабиойо
|15. Иоро
|Защитник
|Защитник
|3. Кукурелья
|13. Доргу
|Защитник
|Полузащитник
|25. Кайседо
|3. Мазрауи
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Фернандес
|37. Майну
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Палмер
|18. Каземиро
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Санчо
|17. Гарначо
|Нападающий
|Полузащитник
|7. Нету
|8. Фернандеш
|Нападающий
|Нападающий
|38. Гиу
|9. Хойлунд
|Нападающий
|Главный тренер
|Энцо Мареска
|Рубен Аморим
|Главный тренер
В линии FONBET наблюдается приличный разброс в коэффициентах на основные исходы. Победа хозяев котируется за 1.37, а гостей - аж за 7.80. Предложение на ничью тоже приличное - 5.20.
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2:0 - наиболее вероятный исход встречи в Лондоне согласно расчетам аналитиков. В линии на точный счет этот вариант котируется за 8.00.
Пять английских команд получают путевки в Лигу чемпионов через внутреннее первенство. Еще один британский участник турнира станет известен после финала Лиги Европы — им окажется либо «Тоттенхэм», либо «Манчестер Юнайтед».
Партнерский проект