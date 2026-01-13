Челси - Арсенал, 14 января: где смотреть матч Кубка лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе пройдут первые полуфинальные матчи Кубка английской лиги. В одной из пар сойдутся столичные топы. Изучаем котировки букмекеров на противостояние «Челси» с «Арсеналом».
Турнир: Кубок английской лиги, 1/2 финала, первый матч
Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Челси»
|68
|63
|85
|281-309
|«Арсенал»
|85
|63
|68
|309-281
Последние пять матчей «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.01.2026
|«Чарльтон»
1:5
«Челси»
Кубок Англии
|07.01.2026
|«Фулхэм»
2:1
«Челси»
АПЛ
|04.01.2026
|«Манчестер Сити»
1:1
«Челси»
АПЛ
|30.12.2025
|«Челси»
2:2
«Борнмут»
АПЛ
|27.12.2025
|«Челси»
1:2
«Астон Вилла»
АПЛ
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.01.2026
|«Арсенал»
0:0
«Ливерпуль»
АПЛ
|03.01.2026
|«Борнмут»
2:3
«Арсенал»
АПЛ
|30.12.2025
|«Арсенал»
4:1
«Астон Вилла»
АПЛ
|27.12.2025
|«Арсенал»
2:1
«Брайтон»
|АПЛ
|23.12.2025
|«Арсенал»
1:1, пен. 8-7
«Кристал Пэлас»
Кубок лиги
«Челси» открыл 2026 год тремя выездами подряд - и собрал в них полный комплект возможных исходов: ничья с «Ман Сити», поражение от «Фулхэма», победа над «Чарльтоном» в Кубке. Неудач было бы на одну больше, если бы Энцо Фернандес на четвертой компенсированной минуте не заковырял мяч в ворота «горожан» с пары метров.
«Арсенал» в январе провел на один матч меньше: добыл волевую победу в Борнмуте над одноименным клубом и скатал нулевую ничью с «Ливерпулем». Встреча двух сильнейших клубов АПЛ прошлого сезона запомнилась разве что стычкой футболистов в концовке, спровоцированной агрессией со стороны Мартинелли. Футбольные гурманы в этот вечер остались без десерта. Таким образом, семиматчевая победная серия «Арсенала» прервалась, но беспроигрышная продлилась до восьми игр.
«Челси» в восьми из 10 последних матчей забивал сам и позволял это делать сопернику. У «Арсенала» на аналогичном отрезке таких случаев набралось шесть. Поэтому при всем богатстве выбора в линии «БЕТСИТИ» на кубковое дерби остановимся на варианте «обе забьют».
Матч в Манчестере покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«Челси»: Кайседо (перебор желтых карточек), Мудрик (дисквалификация), Колвилл, Эссуго, Лавиа, Уилли (все - травмы)
«Арсенал»: : Москера, Доумен, Калафьори (все – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Челси»:
|Позиция
|«Челси»
|«Арсенал»
|Позиция
|Вратарь
|1. Санчес
|1. Райя
|Вратарь
|Защитник
|34. Ачемпонг
|5. Хинкапи
|Защитник
|Защитник
|23. Чалоба
|6. Габриэл
|Защитник
|Защитник
|29. Фофана
|2. Салиба
|Защитник
|Защитник
|27. Густо
|12. Тимбер
|Защитник
|Полузащитник
|25. Кайседо
|8. Эдегор
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Фернандес
|41. Райс
|Полузащитник
|Полузащитник
|41. Эстевао
|36. Субименди
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Палмер
|19. Троссард
|Нападающий
|Полузащитник
|49. Гарначо
|14. Дьекереш
|Нападающий
|Нападающий
|9. Делап
|7. Сака
|Нападающий
|Главный тренер
|Лиам Росеньор
|Микель Артета
|Главный тренер
Эксперты «БЕТСИТИ» находят наиболее вероятным счетом в матче результативную ничью 1:1. Этот вариант котируется в конторе за 6.00.
Коэффициенты на «верх» и «низ» в дерби практически идентичны - соответственно, 1.92 и 1.90.
Следить за ходом матча в России можно по онлайн-трансляциям на спортивных порталах и ресурсах крупнейших букмекерских компаний - таких, как «БЕТСИТИ».
8 января лондонский клуб возглавил 41-летний британский специалист Лиам Росеньор. Последним место работы тренера был французский «Страсбург».