Челси - Арсенал, 14 января: где смотреть матч Кубка лиги, прогноз, составы

«Челси» открыл 2026 год тремя выездами подряд - и собрал в них полный комплект возможных исходов: ничья с «Ман Сити», поражение от «Фулхэма», победа над «Чарльтоном» в Кубке. Неудач было бы на одну больше, если бы Энцо Фернандес на четвертой компенсированной минуте не заковырял мяч в ворота «горожан» с пары метров.

«Арсенал» в январе провел на один матч меньше: добыл волевую победу в Борнмуте над одноименным клубом и скатал нулевую ничью с «Ливерпулем». Встреча двух сильнейших клубов АПЛ прошлого сезона запомнилась разве что стычкой футболистов в концовке, спровоцированной агрессией со стороны Мартинелли. Футбольные гурманы в этот вечер остались без десерта. Таким образом, семиматчевая победная серия «Арсенала» прервалась, но беспроигрышная продлилась до восьми игр.

«Челси» в восьми из 10 последних матчей забивал сам и позволял это делать сопернику. У «Арсенала» на аналогичном отрезке таких случаев набралось шесть. Поэтому при всем богатстве выбора в линии «БЕТСИТИ» на кубковое дерби остановимся на варианте «обе забьют».