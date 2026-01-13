Ведомости
Челси - Арсенал, 14 января: где смотреть матч Кубка лиги, прогноз, составы

Первое лондонское дерби для нового тренера «синих»
Валентин Васильев

На этой неделе пройдут первые полуфинальные матчи Кубка английской лиги. В одной из пар сойдутся столичные топы. Изучаем котировки букмекеров на противостояние «Челси» с «Арсеналом».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Челси» (Лондон)

14.01.2026, Ср

23:00 МСК

«Арсенал» (Лондон)

П1 - 3.20

Х - 3.50

П2 - 2.30

Турнир:  Кубок английской лиги, 1/2 финала, первый матч

Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Челси»686385281-309
«Арсенал»856368309-281

Последние пять матчей «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.01.2026«Чарльтон»

1:5

«Челси»

Кубок Англии

07.01.2026«Фулхэм»

2:1

«Челси»

АПЛ

04.01.2026«Манчестер Сити»

1:1

«Челси»

АПЛ

30.12.2025«Челси»

2:2

«Борнмут»

АПЛ

27.12.2025«Челси»

1:2

«Астон Вилла»

АПЛ

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.01.2026«Арсенал»

0:0

«Ливерпуль»

АПЛ

03.01.2026«Борнмут»

2:3

«Арсенал»

АПЛ

30.12.2025«Арсенал»

4:1

«Астон Вилла»

АПЛ

27.12.2025«Арсенал»

2:1

«Брайтон»

    АПЛ
23.12.2025«Арсенал»

1:1, пен. 8-7

«Кристал Пэлас»

Кубок лиги

Прогноз на матч

«Челси» открыл 2026 год тремя выездами подряд - и собрал в них полный комплект возможных исходов: ничья с «Ман Сити», поражение от «Фулхэма», победа над «Чарльтоном» в Кубке. Неудач было бы на одну больше, если бы Энцо Фернандес на четвертой компенсированной минуте не заковырял мяч в ворота «горожан» с пары метров.

«Арсенал» в январе провел на один матч меньше: добыл волевую победу в Борнмуте над одноименным клубом и скатал нулевую ничью с «Ливерпулем». Встреча двух сильнейших клубов АПЛ прошлого сезона запомнилась разве что стычкой футболистов в концовке, спровоцированной агрессией со стороны Мартинелли. Футбольные гурманы в этот вечер остались без десерта. Таким образом, семиматчевая победная серия «Арсенала» прервалась, но беспроигрышная продлилась до восьми игр.

«Челси» в восьми из 10 последних матчей забивал сам и позволял это делать сопернику. У «Арсенала» на аналогичном отрезке таких случаев набралось шесть. Поэтому при всем богатстве выбора в линии  «БЕТСИТИ» на кубковое дерби остановимся на варианте «обе забьют».

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Матч в Манчестере покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
«БЕТСИТИ»ГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Челси»: Кайседо (перебор желтых карточек), Мудрик (дисквалификация), Колвилл, Эссуго, Лавиа, Уилли (все - травмы)

«Арсенал»: : Москера, Доумен, Калафьори (все – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Челси»:

Позиция«Челси»«Арсенал»Позиция
Вратарь1. Санчес1. РайяВратарь
Защитник34. Ачемпонг5. ХинкапиЗащитник
Защитник23. Чалоба6. ГабриэлЗащитник
Защитник29. Фофана2. СалибаЗащитник
Защитник27. Густо12. ТимберЗащитник
Полузащитник 25. Кайседо8. ЭдегорПолузащитник
Полузащитник 8. Фернандес41. РайсПолузащитник 
Полузащитник41. Эстевао36. СубимендиПолузащитник
Полузащитник10. Палмер19. ТроссардНападающий
Полузащитник49. Гарначо14. ДьекерешНападающий
Нападающий9. Делап7. СакаНападающий
Главный тренерЛиам РосеньорМикель АртетаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Трейдеры «БЕТСИТИ» установили крайне заманчивый коэффициент на победу клубного чемпиона мира - 3.20 на своем поле! Ничья в Лондоне котируется за 3.50, а успех гостей - за 2.30.

Спортивный портал «Советский спорт» расскажет что такое фрибет, как его получить и использовать в ставках на спорт.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Челси» - «Арсенал»?

Эксперты «БЕТСИТИ» находят наиболее вероятным счетом в матче результативную ничью 1:1. Этот вариант котируется в конторе за 6.00.

Будет ли много голов в матче «Челси» - «Арсенал»?

Коэффициенты на «верх» и «низ» в дерби практически идентичны - соответственно, 1.92 и 1.90. 

Где бесплатно смотреть матч «Челси» - «Арсенал»?

Следить за ходом матча в России можно по онлайн-трансляциям на спортивных порталах и ресурсах крупнейших букмекерских компаний - таких, как «БЕТСИТИ».

Кто тренирует «Челси»?

8 января лондонский клуб возглавил 41-летний британский специалист Лиам Росеньор. Последним место работы тренера был французский «Страсбург». 

