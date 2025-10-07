Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



6 октября 6:32ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Челябинск - Енисей, 6 октября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Дуэли спартаковских экс-тренеров продолжаются - теперь Пилипчук против Тихонова
Валентин Васильев

13-й тур Лиги PARI финиширует в понедельник двумя весьма любопытными встречами. В первой из них «Челябинск» сразится с «Енисеем». Дополнительной перчинки матчу придает спартаковское прошлое главных тренеров. Попробуем предугадать, чего ждать от интеллектуальной дуэли Романа Пилипчука и Андрея Тихонова. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Челябинск»

06.10.2025, Пн

17:00 МСК

«Енисей» (Красноярск)

П1 - 1.90

Х - 3.25

П2 - 4.50

Турнир: Лига PARI, 13-й тур

Стадион «Центральный» (Челябинск)

Главный судья: Галимов Евгений (Екатеринбург)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Челябинск»0010-2
«Енисей»1002-0

Последние пять матчей «Челябинска»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.09.2025«Уфа»

0:0

«Челябинск»

Лига PARI

25.09.2025«Иркутск»

2:3

«Челябинск»

Кубок России

20.09.2025«Челябинск»

4:0

«Родина»

Лига PARI

14.09.2025«СКА-Хабаровск»

1:1

«Челябинск»

Лига PARI

08.09.2025«Челябинск»

1:0

«Чайка»

Лига PARI

Последние пять матчей «Енисея»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.09.2025«Енисей»

0:1

«Торпедо»

Лига PARI

25.09.2025«Амкал»

1:2

«Енисей»

Кубок России

20.09.2025«Енисей»

1:1

«Факел»

Лига PARI

15.09.2025«Нефтехимик»

1:0

«Енисей»

Лига PARI

07.09.2025«Родина»

2:0

«Енисей»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Свернуть

По итогам первых октябрьских выходных турнирная таблица первого дивизиона приобреда такой вид:

КлубИВНПМячиОчки
1. Спартак Кострома1384121-1228
2. Факел1383212-827
3. Урал1273220-1024
4. Челябинск1264218-1022
5. Ротор1364318-722
6. Родина1355319-1320
7. КАМАЗ1254316-1319
8. СКА-Хабаровск1354415-1419
9. Нефтехимик1346313-1318
10. Шинник1345410-1017
11. Арсенал1336418-1615
12. Черноморец1343618-1715
13. Волга1333713-2312
14. Уфа1326513-1412
15. Енисей122467-1410
16. Сокол131666-149
17. Торпедо132388-209
18. Чайка131579-268

Прогноз на матч

Свернуть

Челябинский дебютант Лиги PARI продолжает приятно удивлять. Осенью команда Романа Пилипчука еще не проигрывала. В последний раз она уступила еще 17 августа в Костроме еще одной команде-сенсации сезона и с тех пор чередует победы с ничьими. И тех, и других у челябинцев набралось за это время по четыре. При этом дома они поделились очками только с «Факелом» (1:1). Всех остальных гостей - «Сокол», «Чайку» и «Родину» - победили. Последнюю - неожиданно крупно (4:0). 

«Енисею» эти цифры не предвещают ничего хорошего. Хотя в целом красноярцы выступают на чужих полях достаточно сносно: одна победа, две ничьи и столько же поражений. Но вот забитые мячи «тихоновцам» даются с большим трудом: за пять последних туров ЛЛМ они только раз поразили чужие ворота. Из 10 матчей первенства девять у сибиряков были на «тотал меньше» 2.5. У челябинцев на этом же отрезке «низовых» игр набралось шесть. Поэтому наш выбор на первый матч игрового дня: ТМ 2.5. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Свернуть

Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Вконтакте Видеотрансляция 
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Челябинск»: нет

«Енисей»: Огиенко (травма)

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики PARI четко распределили роли в этой паре: «Челябинск» - фаворит, «Енисей» - андердог. Коэффициент на гостей в два с половиной раза превосходит котировку на хозяев - 4.50 и 1.90 соответственно. На ничью можно поставить за 3.25.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Челябинск» - «Енисей»?

Самый низкий коэффициент на маркете точного счета - 5.50 - установлен на минимальную победу хозяев - 1:0.

Будет ли матч «Челябинск» - «Енисей» результативным?

Об ожидаемом характере встречи можно догадаться по абзацу выше. На тотал больше 2.5 PARI дает повышенный коэффициент - 2.40. 

Где смотреть бесплатно матч «Челябинск» - «Енисей»?

Посмотреть игру без оплаты можно на сайтах «Матч ТВ», БК PARI и Вконтакте.

Где купить билеты на  матч «Челябинск» - «Енисей»?

Информацию о порядке приобретения билетов на футбол вы найдете на официальном сайте «Челябинска».

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer85 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer116 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer450 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer85 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer85 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer85 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer71 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer85 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer450 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer85 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer85 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer85 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё