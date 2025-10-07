Челябинск - Енисей, 6 октября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

13-й тур Лиги PARI финиширует в понедельник двумя весьма любопытными встречами. В первой из них «Челябинск» сразится с «Енисеем». Дополнительной перчинки матчу придает спартаковское прошлое главных тренеров. Попробуем предугадать, чего ждать от интеллектуальной дуэли Романа Пилипчука и Андрея Тихонова.
Турнир: Лига PARI, 13-й тур
Стадион «Центральный» (Челябинск)
Главный судья: Галимов Евгений (Екатеринбург)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Челябинск»
|0
|0
|1
|0-2
|«Енисей»
|1
|0
|0
|2-0
Последние пять матчей «Челябинска»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.09.2025
|«Уфа»
0:0
«Челябинск»
Лига PARI
|25.09.2025
|«Иркутск»
2:3
«Челябинск»
Кубок России
|20.09.2025
|«Челябинск»
4:0
«Родина»
Лига PARI
|14.09.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:1
«Челябинск»
Лига PARI
|08.09.2025
|«Челябинск»
1:0
«Чайка»
Лига PARI
Последние пять матчей «Енисея»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.09.2025
|«Енисей»
0:1
«Торпедо»
Лига PARI
|25.09.2025
|«Амкал»
1:2
«Енисей»
Кубок России
|20.09.2025
|«Енисей»
1:1
«Факел»
Лига PARI
|15.09.2025
|«Нефтехимик»
1:0
«Енисей»
Лига PARI
|07.09.2025
|«Родина»
2:0
«Енисей»
Лига PARI
По итогам первых октябрьских выходных турнирная таблица первого дивизиона приобреда такой вид:
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Спартак Кострома
|13
|8
|4
|1
|21-12
|28
|2. Факел
|13
|8
|3
|2
|12-8
|27
|3. Урал
|12
|7
|3
|2
|20-10
|24
|4. Челябинск
|12
|6
|4
|2
|18-10
|22
|5. Ротор
|13
|6
|4
|3
|18-7
|22
|6. Родина
|13
|5
|5
|3
|19-13
|20
|7. КАМАЗ
|12
|5
|4
|3
|16-13
|19
|8. СКА-Хабаровск
|13
|5
|4
|4
|15-14
|19
|9. Нефтехимик
|13
|4
|6
|3
|13-13
|18
|10. Шинник
|13
|4
|5
|4
|10-10
|17
|11. Арсенал
|13
|3
|6
|4
|18-16
|15
|12. Черноморец
|13
|4
|3
|6
|18-17
|15
|13. Волга
|13
|3
|3
|7
|13-23
|12
|14. Уфа
|13
|2
|6
|5
|13-14
|12
|15. Енисей
|12
|2
|4
|6
|7-14
|10
|16. Сокол
|13
|1
|6
|6
|6-14
|9
|17. Торпедо
|13
|2
|3
|8
|8-20
|9
|18. Чайка
|13
|1
|5
|7
|9-26
|8
Челябинский дебютант Лиги PARI продолжает приятно удивлять. Осенью команда Романа Пилипчука еще не проигрывала. В последний раз она уступила еще 17 августа в Костроме еще одной команде-сенсации сезона и с тех пор чередует победы с ничьими. И тех, и других у челябинцев набралось за это время по четыре. При этом дома они поделились очками только с «Факелом» (1:1). Всех остальных гостей - «Сокол», «Чайку» и «Родину» - победили. Последнюю - неожиданно крупно (4:0).
«Енисею» эти цифры не предвещают ничего хорошего. Хотя в целом красноярцы выступают на чужих полях достаточно сносно: одна победа, две ничьи и столько же поражений. Но вот забитые мячи «тихоновцам» даются с большим трудом: за пять последних туров ЛЛМ они только раз поразили чужие ворота. Из 10 матчей первенства девять у сибиряков были на «тотал меньше» 2.5. У челябинцев на этом же отрезке «низовых» игр набралось шесть. Поэтому наш выбор на первый матч игрового дня: ТМ 2.5.
Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Вконтакте
|Видеотрансляция
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Челябинск»: нет
«Енисей»: Огиенко (травма)
Аналитики PARI четко распределили роли в этой паре: «Челябинск» - фаворит, «Енисей» - андердог. Коэффициент на гостей в два с половиной раза превосходит котировку на хозяев - 4.50 и 1.90 соответственно. На ничью можно поставить за 3.25.
Самый низкий коэффициент на маркете точного счета - 5.50 - установлен на минимальную победу хозяев - 1:0.
Об ожидаемом характере встречи можно догадаться по абзацу выше. На тотал больше 2.5 PARI дает повышенный коэффициент - 2.40.
