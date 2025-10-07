Челябинск - Енисей, 6 октября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Челябинский дебютант Лиги PARI продолжает приятно удивлять. Осенью команда Романа Пилипчука еще не проигрывала. В последний раз она уступила еще 17 августа в Костроме еще одной команде-сенсации сезона и с тех пор чередует победы с ничьими. И тех, и других у челябинцев набралось за это время по четыре. При этом дома они поделились очками только с «Факелом» (1:1). Всех остальных гостей - «Сокол», «Чайку» и «Родину» - победили. Последнюю - неожиданно крупно (4:0).

«Енисею» эти цифры не предвещают ничего хорошего. Хотя в целом красноярцы выступают на чужих полях достаточно сносно: одна победа, две ничьи и столько же поражений. Но вот забитые мячи «тихоновцам» даются с большим трудом: за пять последних туров ЛЛМ они только раз поразили чужие ворота. Из 10 матчей первенства девять у сибиряков были на «тотал меньше» 2.5. У челябинцев на этом же отрезке «низовых» игр набралось шесть. Поэтому наш выбор на первый матч игрового дня: ТМ 2.5.