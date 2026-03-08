Ведомости
Челябинск - Спартак Кострома, 7 марта: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Еще в прошлом году команды были во второй лиге, а теперь поджимают лидеров первой!
Валентин Васильев

Центральный матч 23-го тура Лиги PARI пройдет в субботу, 7 марта, в Челябинске. Одноименный клуб принимает «Спартак» из Костромы. Попробуем предугадать, чего ждать от противоборства дерзких дебютантов дивизиона. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Челябинск»

07.03.2026, Сб

14:30 МСК

«Спартак» (Кострома)

П1 - 2.40

Х - 3.15

П2 - 2.85

Турнир: Лига PARI, 23-й тур

Стадион «Центральный» (Челябинск)

Главный судья: Матвеев (Троицк)

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Челябинск»1136-11
«Спартак» (Кострома)31111-6

Последние пять матчей «Челябинска»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.02.2026«Сокол»

0:1

«Челябинск»

Лига PARI

20.02.2026«Челябинск»

1:0

«Родина»

Товарищеский матч

20.02.2026«Челябинск»

2:1

«Зенит-2»

Товарищеский матч

17.02.2026«Челябинск»

2:3

«Крылья Советов»

Товарищеский матч

13.02.2026«Челябинск»

2:7

«КАМАЗ»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Спартака»

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.02.2026«Спартак»

1:1

«Ротор»

Лига PARI

20.02.2026«Спартак»

5:0

«Космос»

Товарищеский матч

14.02.2026«Спартак»

2:0

«Уфа»

Товарищеский матч

14.02.2026«Нефтчи»

2:4

«Спартак»

Товарищеский матч

11.02.2026«Спартак»

2:0

«Родина»

Товарищеский матч

По итогам первых матчей года турнирная таблица первого дивизиона приобрела такой вид:

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Факел22163330-1151
2Урал22125530-1941
3Родина22109330-1739
4Спартак-Кострома2298531-2535
5Челябинск2298528-2035
6КАМАЗ2289537-2533
7СКА-Хабаровск2288624-2232
8Ротор2287725-1831
9Нефтехимик22710527-2431
10Арсенал22611530-2629
11Шинник2268819-2126
12Черноморец22661025-2924
13Торпедо22661019-2924
14Енисей2259815-2624
15Волга22651125-3523
16Уфа22481024-3120
17Сокол222101010-2316
18Чайка22261419-4712

Костромской клуб раньше всех в России, еще в декабре, начал подготовку ко второй части сезона, тем самым подтвердив тезис, что больше этой команды в стране не тренируется никто. Однако столь основательная предсезонка не помогла костромичам победно начать весенний этап первенства. В домашней встрече с «Ротором» подопечные Евгения Таранухина довольствовались только ничьей - 1:1.

Челябинский дебютант Лиги PARI в нервном матче с семью желтыми и одной красной карточкой все таки завоевал три очка в Саратове. Гол лидера команды Гаджимурадова с пенальти оказался единственным в игре.

Обе команды претендуют на выход в стыковые матчи за право показать себя в высшем свете. Поэтому игра намечается жесткая, упорная и вряд ли сильно результативная.  

Официальный букмекер дивизиона дает коэффициент 1.53 на тотал меньше 2.5.

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Спортивный портал «Советский спорт» расскажет что такое фрибет, как его получить и использовать в ставках на спорт.

Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Вконтакте Видеотрансляция 
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Потери

«Челябинск»: Кочиев (дисквалификация)

«Спартак»: Тарасов (дисквалификация)

Центральный матч - повышенные коэффициенты. Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев поля котировкой 2.40, а гостей - 2.85. На ничью можно поставить за 3.15.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Будет ли матч «Челябинск» - «Спартак» результативным?

На тотал больше 2.5 PARI дает повышенный коэффициент - 2.35. Соответственно, открытой игры эксперты не ждут.  

Где смотреть бесплатно матч «Челябинск» - «Спартак»?

Посмотреть игру без оплаты можно на сайтах «Матч ТВ», БК PARI и Вконтакте.

Где купить билеты на  матч «Челябинск» - «Спартак»?

Информация о порядке приобретения билетов на футбол размещена на официальном сайте «Челябинска». Диапазон цен составляет 280-450 рублей. 

