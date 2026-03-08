Челябинск - Спартак Кострома, 7 марта: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
Центральный матч 23-го тура Лиги PARI пройдет в субботу, 7 марта, в Челябинске. Одноименный клуб принимает «Спартак» из Костромы. Попробуем предугадать, чего ждать от противоборства дерзких дебютантов дивизиона.
Турнир: Лига PARI, 23-й тур
Стадион «Центральный» (Челябинск)
Главный судья: Матвеев (Троицк)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Челябинск»
|1
|1
|3
|6-11
|«Спартак» (Кострома)
|3
|1
|1
|11-6
Последние пять матчей «Челябинска»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.02.2026
|«Сокол»
0:1
«Челябинск»
Лига PARI
|20.02.2026
|«Челябинск»
1:0
«Родина»
Товарищеский матч
|20.02.2026
|«Челябинск»
2:1
«Зенит-2»
Товарищеский матч
|17.02.2026
|«Челябинск»
2:3
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
|13.02.2026
|«Челябинск»
2:7
«КАМАЗ»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Спартака»
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.02.2026
|«Спартак»
1:1
«Ротор»
Лига PARI
|20.02.2026
|«Спартак»
5:0
«Космос»
Товарищеский матч
|14.02.2026
|«Спартак»
2:0
«Уфа»
Товарищеский матч
|14.02.2026
|«Нефтчи»
2:4
«Спартак»
Товарищеский матч
|11.02.2026
|«Спартак»
2:0
«Родина»
Товарищеский матч
По итогам первых матчей года турнирная таблица первого дивизиона приобрела такой вид:
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Факел
|22
|16
|3
|3
|30-11
|51
|2
|Урал
|22
|12
|5
|5
|30-19
|41
|3
|Родина
|22
|10
|9
|3
|30-17
|39
|4
|Спартак-Кострома
|22
|9
|8
|5
|31-25
|35
|5
|Челябинск
|22
|9
|8
|5
|28-20
|35
|6
|КАМАЗ
|22
|8
|9
|5
|37-25
|33
|7
|СКА-Хабаровск
|22
|8
|8
|6
|24-22
|32
|8
|Ротор
|22
|8
|7
|7
|25-18
|31
|9
|Нефтехимик
|22
|7
|10
|5
|27-24
|31
|10
|Арсенал
|22
|6
|11
|5
|30-26
|29
|11
|Шинник
|22
|6
|8
|8
|19-21
|26
|12
|Черноморец
|22
|6
|6
|10
|25-29
|24
|13
|Торпедо
|22
|6
|6
|10
|19-29
|24
|14
|Енисей
|22
|5
|9
|8
|15-26
|24
|15
|Волга
|22
|6
|5
|11
|25-35
|23
|16
|Уфа
|22
|4
|8
|10
|24-31
|20
|17
|Сокол
|22
|2
|10
|10
|10-23
|16
|18
|Чайка
|22
|2
|6
|14
|19-47
|12
Костромской клуб раньше всех в России, еще в декабре, начал подготовку ко второй части сезона, тем самым подтвердив тезис, что больше этой команды в стране не тренируется никто. Однако столь основательная предсезонка не помогла костромичам победно начать весенний этап первенства. В домашней встрече с «Ротором» подопечные Евгения Таранухина довольствовались только ничьей - 1:1.
Челябинский дебютант Лиги PARI в нервном матче с семью желтыми и одной красной карточкой все таки завоевал три очка в Саратове. Гол лидера команды Гаджимурадова с пенальти оказался единственным в игре.
Обе команды претендуют на выход в стыковые матчи за право показать себя в высшем свете. Поэтому игра намечается жесткая, упорная и вряд ли сильно результативная.
Официальный букмекер дивизиона дает коэффициент 1.53 на тотал меньше 2.5.
Спортивный портал «Советский спорт» расскажет что такое фрибет, как его получить и использовать в ставках на спорт.
Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Вконтакте
|Видеотрансляция
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Челябинск»: Кочиев (дисквалификация)
«Спартак»: Тарасов (дисквалификация)
Центральный матч - повышенные коэффициенты. Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев поля котировкой 2.40, а гостей - 2.85. На ничью можно поставить за 3.15.
На тотал больше 2.5 PARI дает повышенный коэффициент - 2.35. Соответственно, открытой игры эксперты не ждут.
Посмотреть игру без оплаты можно на сайтах «Матч ТВ», БК PARI и Вконтакте.
Информация о порядке приобретения билетов на футбол размещена на официальном сайте «Челябинска». Диапазон цен составляет 280-450 рублей.