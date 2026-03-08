Челябинск - Спартак Кострома, 7 марта: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Костромской клуб раньше всех в России, еще в декабре, начал подготовку ко второй части сезона, тем самым подтвердив тезис, что больше этой команды в стране не тренируется никто. Однако столь основательная предсезонка не помогла костромичам победно начать весенний этап первенства. В домашней встрече с «Ротором» подопечные Евгения Таранухина довольствовались только ничьей - 1:1.

Челябинский дебютант Лиги PARI в нервном матче с семью желтыми и одной красной карточкой все таки завоевал три очка в Саратове. Гол лидера команды Гаджимурадова с пенальти оказался единственным в игре.

Обе команды претендуют на выход в стыковые матчи за право показать себя в высшем свете. Поэтому игра намечается жесткая, упорная и вряд ли сильно результативная.

Официальный букмекер дивизиона дает коэффициент 1.53 на тотал меньше 2.5.