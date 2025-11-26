Ведомости
Черноморец - Шинник, 28 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Первыми уйдут в отпуск новороссийцы и ярославцы
Валентин Васильев

Последний тур Лиги PARI в 2025 году стартует в пятницу, 28 ноября. В этот день «Черноморец» в Новороссийске примет «Шинник». Вадим Евсеев против бывшего клуба - звучит интригующе!

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Черноморец» (Новороссийск)

28.11.2025, Пт

19:00 МСК

«Шинник» (Ярославль) 

П1 - 2.05

Х - 3.05

П2 - 3.55

Турнир: Лига PARI, 21-й тур

Стадион: «Центральный» (Новороссийск)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Черноморец»95724-19
«Шинник»75919-24

Последние пять матчей «Черноморца»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.11.2025«Арсенал»

1:1

«Черноморец»

Лига PARI

15.11.2025«Черноморец»

2:1

«Волга»

Лига PARI

09.11.2025«Енисей»

1:0

«Черноморец»

Лига PARI

02.11.2025«Спартак»

3:1

«Черноморец»

Лига PARI

25.10.2025«Черноморец»

0:0

«Челябинск»

Лига PARI

Последние пять матчей «Шинника»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.11.2025«Шинник»

0:0

«Сокол»

Лига PARI

16.11.2025«Шинник»

4:1

«Чайка»

Лига PARI

09.11.2025«Ротор»

3:0

«Шинник»

Лига PARI

01.11.2025«Шинник»

4:1

«Челябинск»

Лига PARI

25.10.2025«Шинник»

2:2

«Спартак»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Перед очной встречей соперников разделяют в таблице пять очков и две позиции. «Черноморец» пока отстает. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Факел20143327-1145
2. Урал20124430-1840
3. Родина2098328-1635
4. Спартак Кострома2097430-2334
5. Челябинск2088427-1832
6. КАМАЗ2087536-2431
7. Ротор2085724-1729
8. Нефтехимик2069525-2427
9. Арсенал2069529-2527
10. СКА-Хабаровск2068619-2126
11. Шинник2068617-1726
12. Енисей2057814-2522
13. Черноморец2056923-2621
14. Волга20631124-3421
15. Уфа2047923-2819
16. Торпедо20461016-2918
17. Сокол20210810-2016
18. Чайка20251317-4311

Прогноз на матч

Обе команды в неплохом настроении накатывают на финиш года. И те, и другие за два последних тура набрали по четыре очка: «Черноморец» обыграл дома «Волгу» и вывез одно очко из Тулы; «Арсенал» разгромил на своем поле «Чайку» и заключил мир с «Соколом».

Если говорить о более устойчивых трендах, можно отметить, что за последние 10 матчей у команд набралось по шесть «низовых». Полагаем, что новороссийцы приложат все силы, чтобы не испортить настроение своим болельщикам перед долгой разлукой. Исходя из этих соображений, рискнем сделать комбо-прогноз: «Черноморец» не проиграет при общем количестве голов не больше 2.5.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Прямая трансляция из Новороссийска пройдет на сайте БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Черноморец»: Магомедов (травма)

«Шинник»: Голубев  (дисквалификация), Карпов, Мартовой (оба - травмы)

Коэффициенты букмекеров

PARI  удвоит номинал сыгравшей ставки на победу хозяев поля. Успех гостей котируется в полтора раза выше. Ничья идет за 3.05.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Черноморец» - «Нефтехимик»?

Самый низкий коэффициент на рынке точного счета в PARI - 5.50 - установлен на 1:0. 

Где смотреть бесплатно матч «Черноморец» - «Нефтехимик»?

Букмекерская контора PARI  транслирует все игры первого дивизиона на своих ресурсах в сети. 

Где купить билеты на матч «Черноморец» - «Нефтехимик»?

«Черноморец» распространяет билеты на игру через специализированные ресурсы.

