Черноморец - Шинник, 28 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Последний тур Лиги PARI в 2025 году стартует в пятницу, 28 ноября. В этот день «Черноморец» в Новороссийске примет «Шинник». Вадим Евсеев против бывшего клуба - звучит интригующе!
Турнир: Лига PARI, 21-й тур
Стадион: «Центральный» (Новороссийск)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Черноморец»
|9
|5
|7
|24-19
|«Шинник»
|7
|5
|9
|19-24
Последние пять матчей «Черноморца»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.11.2025
|«Арсенал»
1:1
«Черноморец»
Лига PARI
|15.11.2025
|«Черноморец»
2:1
«Волга»
Лига PARI
|09.11.2025
|«Енисей»
1:0
«Черноморец»
Лига PARI
|02.11.2025
|«Спартак»
3:1
«Черноморец»
Лига PARI
|25.10.2025
|«Черноморец»
0:0
«Челябинск»
Лига PARI
Последние пять матчей «Шинника»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.11.2025
|«Шинник»
0:0
«Сокол»
Лига PARI
|16.11.2025
|«Шинник»
4:1
«Чайка»
Лига PARI
|09.11.2025
|«Ротор»
3:0
«Шинник»
Лига PARI
|01.11.2025
|«Шинник»
4:1
«Челябинск»
Лига PARI
|25.10.2025
|«Шинник»
2:2
«Спартак»
Лига PARI
Перед очной встречей соперников разделяют в таблице пять очков и две позиции. «Черноморец» пока отстает.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|20
|14
|3
|3
|27-11
|45
|2. Урал
|20
|12
|4
|4
|30-18
|40
|3. Родина
|20
|9
|8
|3
|28-16
|35
|4. Спартак Кострома
|20
|9
|7
|4
|30-23
|34
|5. Челябинск
|20
|8
|8
|4
|27-18
|32
|6. КАМАЗ
|20
|8
|7
|5
|36-24
|31
|7. Ротор
|20
|8
|5
|7
|24-17
|29
|8. Нефтехимик
|20
|6
|9
|5
|25-24
|27
|9. Арсенал
|20
|6
|9
|5
|29-25
|27
|10. СКА-Хабаровск
|20
|6
|8
|6
|19-21
|26
|11. Шинник
|20
|6
|8
|6
|17-17
|26
|12. Енисей
|20
|5
|7
|8
|14-25
|22
|13. Черноморец
|20
|5
|6
|9
|23-26
|21
|14. Волга
|20
|6
|3
|11
|24-34
|21
|15. Уфа
|20
|4
|7
|9
|23-28
|19
|16. Торпедо
|20
|4
|6
|10
|16-29
|18
|17. Сокол
|20
|2
|10
|8
|10-20
|16
|18. Чайка
|20
|2
|5
|13
|17-43
|11
Обе команды в неплохом настроении накатывают на финиш года. И те, и другие за два последних тура набрали по четыре очка: «Черноморец» обыграл дома «Волгу» и вывез одно очко из Тулы; «Арсенал» разгромил на своем поле «Чайку» и заключил мир с «Соколом».
Если говорить о более устойчивых трендах, можно отметить, что за последние 10 матчей у команд набралось по шесть «низовых». Полагаем, что новороссийцы приложат все силы, чтобы не испортить настроение своим болельщикам перед долгой разлукой. Исходя из этих соображений, рискнем сделать комбо-прогноз: «Черноморец» не проиграет при общем количестве голов не больше 2.5.
Прямая трансляция из Новороссийска пройдет на сайте БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Черноморец»: Магомедов (травма)
«Шинник»: Голубев (дисквалификация), Карпов, Мартовой (оба - травмы)
PARI удвоит номинал сыгравшей ставки на победу хозяев поля. Успех гостей котируется в полтора раза выше. Ничья идет за 3.05.
Самый низкий коэффициент на рынке точного счета в PARI - 5.50 - установлен на 1:0.
