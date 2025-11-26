Черноморец - Шинник, 28 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Обе команды в неплохом настроении накатывают на финиш года. И те, и другие за два последних тура набрали по четыре очка: «Черноморец» обыграл дома «Волгу» и вывез одно очко из Тулы; «Арсенал» разгромил на своем поле «Чайку» и заключил мир с «Соколом».

Если говорить о более устойчивых трендах, можно отметить, что за последние 10 матчей у команд набралось по шесть «низовых». Полагаем, что новороссийцы приложат все силы, чтобы не испортить настроение своим болельщикам перед долгой разлукой. Исходя из этих соображений, рискнем сделать комбо-прогноз: «Черноморец» не проиграет при общем количестве голов не больше 2.5.