Черноморец - Уфа, 7 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Результативные матчи в исполнении обеих команд - большая редкость. У хозяев за 10 предыдущих игр семь было на «тотал меньше 2.5», у гостей - восемь. А уж теперь, с приходом мастера оборонительных схем Евсеева, «Черноморец» еще строже заиграет в защите. Так что рассчитывать на яркое шоу в Новороссийске мы бы не стали.

Приход на тренерский мостик команды авторитетного и сурового наставника мобилизует «моряков». В связи с этим перспективным нам представляется комбо: «Черноморец» не проиграет при тотал меньше 2.5 голов.