Черноморец - Уфа, 7 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Воскресный игровой день в Лиге PARI увенчает встреча в Новороссийске. «Черноморец» принимает «Уфу». Значимости будничному, на первый взгляд, матчу придает возвращение в игру Вадима Евсеева. Легендарный защитник в пятницу принял «моряков» и уже через два дня впервые выведет игру. Причем против своего бывшего клуба!
Турнир: Лига PARI, 9-й тур
Стадион: «Центральный» (Новороссийск)
Главный судья: Анопа (Благовещенск)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Черноморец»
|2
|0
|0
|5-1
|«Уфа»
|0
|0
|2
|1-5
Последние пять матчей «Черноморца»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.09.2025
|«Волга»
1:1
«Черноморец»
Лига PARI
|30.08.2025
|«Шинник»
1:0
«Черноморец»
Лига PARI
|23.08.2025
|«Черноморец»
0:2
«Енисей»
Лига PARI
|17.08.2025
|«Черноморец»
0:1
«Факел»
Лига PARI
|09.08.2025
|«Сокол»
1:1
«Черноморец»
Лига PARI
Последние пять матчей «Уфы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.09.2025
|«Торпедо»
0:0
«Уфа»
Лига PARI
|30.08.2025
|«Уфа»
4:0
«Чайка»
Лига PARI
|16.08.2025
|«Уфа»
0:0
«Родина»
Лига PARI
|10.08.2025
|«Ротор»
1:0
«Уфа»
Лига PARI
|02.08.2025
|«Уфа»
1:0
«Шинник»
Лига PARI
Перед девятым туром южане лежат на дне таблицы, а их соперник вполне комфортно себя чувствует в ее середине.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Урал
|8
|6
|1
|1
|15-5
|19
|2. Факел
|8
|6
|1
|1
|8-4
|19
|3. КАМАЗ
|8
|5
|2
|1
|15-8
|17
|4. Спартак Кострома
|8
|5
|2
|1
|12-7
|17
|5. Челябинск
|8
|4
|2
|2
|12-9
|14
|6. Ротор
|8
|4
|2
|2
|14-5
|14
|7. Арсенал
|8
|3
|4
|1
|14-9
|13
|8. Родина
|8
|2
|4
|2
|13-9
|10
|9. Уфа
|8
|2
|3
|3
|7-6
|9
|10. СКА-Хабаровск
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|11. Шинник
|8
|2
|3
|3
|5-7
|9
|12. Енисей
|8
|2
|3
|3
|6-9
|9
|13. Волга
|8
|2
|2
|4
|7-12
|8
|14. Нефтехимик
|8
|1
|4
|3
|6-11
|7
|15. Чайка
|8
|1
|3
|4
|6-17
|6
|16. Торпедо
|8
|1
|2
|5
|3-11
|5
|17. Сокол
|8
|0
|4
|4
|3-9
|4
|18. Черноморец
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
Результативные матчи в исполнении обеих команд - большая редкость. У хозяев за 10 предыдущих игр семь было на «тотал меньше 2.5», у гостей - восемь. А уж теперь, с приходом мастера оборонительных схем Евсеева, «Черноморец» еще строже заиграет в защите. Так что рассчитывать на яркое шоу в Новороссийске мы бы не стали.
Приход на тренерский мостик команды авторитетного и сурового наставника мобилизует «моряков». В связи с этим перспективным нам представляется комбо: «Черноморец» не проиграет при тотал меньше 2.5 голов.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Прямую трансляцию из Новороссийска проведут сайты «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Черноморец»: Магомедов (травма)
«Уфа»: нет
Аналитики PARI установили высокие коэффициенты на все базовые исходы главного маркета. Победа новороссийцев котируется за 1.97, а их соперника - более чем вдвое выше (4.05). На ничью можно поставить за 3.05.
Получить до 25 000 рублей от PARI
Самый низкий коэффициент в маркете точного счета PARI установила на 1:0 (5.50).
Уже по предыдущему абзацу можно было догадаться, что вряд ли. Коэффициент 1.48 на тотал меньше 2.5 говорит сам за себя.
Регистрация в БК PARI позволяет смотреть все игры второго по статусу дивизиона без оплаты.
Реализацией билетов на игры в Новороссийске занимаются профильные ресурсы. Цены колеблются от 400 до 500 рублей.