Черноморец - Уфа, 7 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Вадим Евсеев снова в деле!
Валентин Васильев

Воскресный игровой день в Лиге PARI увенчает встреча в Новороссийске. «Черноморец» принимает «Уфу». Значимости будничному, на первый взгляд, матчу придает возвращение в игру Вадима Евсеева. Легендарный защитник в пятницу принял «моряков» и уже через два дня впервые выведет игру. Причем против своего бывшего клуба!

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Черноморец» (Новороссийск)

07.09.2025, Вс

18:00 МСК

«Уфа»

П1 - 1.97

Х - 3.05

П2 - 4.05

Турнир: Лига PARI, 9-й тур

Стадион: «Центральный» (Новороссийск)

Главный судья: Анопа (Благовещенск)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Черноморец»2005-1
«Уфа»0021-5

Последние пять матчей «Черноморца»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.09.2025«Волга»

1:1

«Черноморец»

Лига PARI

30.08.2025«Шинник»

1:0

«Черноморец»

Лига PARI

23.08.2025«Черноморец»

0:2

«Енисей»

Лига PARI

17.08.2025«Черноморец»

0:1

«Факел»

Лига PARI

09.08.2025«Сокол»

1:1

«Черноморец»

Лига PARI

Последние пять матчей «Уфы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.09.2025«Торпедо»

0:0

«Уфа»

Лига PARI

30.08.2025«Уфа»

4:0

«Чайка»

Лига PARI

16.08.2025«Уфа»

0:0

«Родина»

Лига PARI

10.08.2025«Ротор»

1:0

«Уфа»

Лига PARI

02.08.2025«Уфа»

1:0

«Шинник»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Перед девятым туром южане лежат на дне таблицы, а их соперник вполне комфортно себя чувствует в ее середине.

КлубИВНПМячиОчки
1. Урал861115-519
2. Факел86118-419
3. КАМАЗ852115-817
4. Спартак Кострома852112-717
5. Челябинск842212-914
6. Ротор842214-514
7. Арсенал834114-913
8. Родина824213-910
9. Уфа82337-69
10. СКА-Хабаровск82338-109
11. Шинник82335-79
12. Енисей82336-99
13. Волга82247-128
14. Нефтехимик81436-117
15. Чайка81346-176
16. Торпедо81253-115
17. Сокол80443-94
18. Черноморец80356-123

Прогноз на матч

Результативные матчи в исполнении обеих команд - большая редкость. У хозяев за 10 предыдущих игр семь было на «тотал меньше 2.5», у гостей - восемь. А уж теперь, с приходом мастера оборонительных схем Евсеева, «Черноморец» еще строже заиграет в защите. Так что рассчитывать на яркое шоу в Новороссийске мы бы не стали.

Приход на тренерский мостик команды авторитетного и сурового наставника мобилизует «моряков». В связи с этим перспективным нам представляется комбо: «Черноморец» не проиграет при тотал меньше 2.5 голов.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Прямую трансляцию из Новороссийска проведут сайты «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Черноморец»: Магомедов (травма)

«Уфа»: нет

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI установили высокие коэффициенты на все базовые исходы главного маркета. Победа новороссийцев котируется за 1.97, а их соперника - более чем вдвое выше (4.05). На ничью можно поставить за 3.05.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Черноморец» - «Уфа»?

Самый низкий коэффициент в маркете точного счета PARI установила на 1:0 (5.50).

Матч «Черноморец» - «Уфа» будет результативным?

Уже по предыдущему абзацу можно было догадаться, что вряд ли. Коэффициент 1.48 на тотал меньше 2.5 говорит сам за себя. 

Где смотреть бесплатно матч «Черноморец» - «Уфа»?

Регистрация в БК PARI позволяет смотреть все игры второго по статусу дивизиона без оплаты. 

Где купить билеты на матч «Черноморец» - «Уфа»?

Реализацией билетов на игры в Новороссийске занимаются профильные ресурсы. Цены колеблются от 400 до 500 рублей.

