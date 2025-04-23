Гига Чикадзе — Дэвид Онама, 27 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В основном карде ближайшего турнира UFC пройдет рейтинговый поединок в полулегком весе (до 65,8 кг) между грузином Гигой Чикадзе и угандийцем Дэвидом Онамой. Сумеет ли африканец продлить победную серию и ворваться в топ-15?
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Чикадзе
Онама
Грузия
Страна
Уганда
36
Возраст
30
19
Бои
15
15 (9 / 1 / 5)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
13 (7 / 4 / 2)
4 (0 / 1 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (0 / 0 / 2)
12
Место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC
—
183
Рост (см)
180,5
188
Размах рук (см)
188
103
Размах ног (см)
101,5
Уроженец Тбилиси, в четырехлетнем возрасте начал заниматься годзю-рю, впоследствии получил черный пояс третьего дана в этой дисциплине. Провел почти 50 боев в кикбоксинге, в профессиональных MMA выступает с 2015 года. С 2019-го бьется в UFC, где выиграл семь первых поединков. Серия прервалась в январе 2022 года, когда Чикадзе уступил Келвину Каттару единогласным решением судей. Затем грузин по разу победил и проиграл. В последнем поединке в прошлом июле уступил Арнольду Аллену единогласным решением судей.
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Обладатель синего пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2019 года. Был чемпионом FAC в полулегком весе. С 2021-го бьется в UFC, где выиграл пять боев и уступил в двух. На данный момент идет на серии из трех побед. В последнем поединке в ноябре одолел Роберто Ромеро единогласным решением судей.
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Чикадзе — классный ударник с выдающейся кикбоксерской базой и высоким нокаутирующим потенциалом. У него хорошая защита от тейкдаунов, но сама борьба остается явным слабым звеном. И с учетом возраста есть сомнения в том, что этот пробел в полной мере исправится. Вообще похоже на то, что грузин все-таки уже достиг своего потолка в UFC.
А вот потенциал Онамы во многом остается загадкой. Действительно больших боев в промоушене у него пока не было, и Чикадзе — явное повышение уровня оппозиции. На бумаге угандиец может получить преимущество в партере, однако, как и у грузина, его любимая стихия — стойка. Онама работает на верхнем этаже довольно агрессивно и не стесняется идти в размены.
И тут важно понимать, что у соперников на двоих лишь одно досрочное поражение — и то сабмишеном у Чикадзе. И грузин, и угандиец обладают весьма крепкими челюстями, поэтому есть все основания ожидать, что бой преимущественно пройдет в стойке, но продлится всю дистанцию.
Турнир UFC on ESPN 66 пройдет на арене «T-Mobile Center» в Канзас-Сити (штат Миссури, США). Шоу стартует в воскресенье, 27 апреля, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому бой Чикадзе — Онама стоит ожидать около 05:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы
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