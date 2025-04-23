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22 апреля 16:04ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Гига Чикадзе — Дэвид Онама, 27 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Грузину придется отстаивать свою позицию в топ-15
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

В основном карде ближайшего турнира UFC пройдет рейтинговый поединок в полулегком весе (до 65,8 кг) между грузином Гигой Чикадзе и угандийцем Дэвидом Онамой. Сумеет ли африканец продлить победную серию и ворваться в топ-15?

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Статистика

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Чикадзе

 

Онама

Грузия

Страна

Уганда

36

Возраст

30

19

Бои

15

15 (9 / 1 / 5)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

13 (7 / 4 / 2)

4 (0 / 1 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (0 / 0 / 2)

12

Место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC

183

Рост (см)

180,5

188

Размах рук (см)

188

103

Размах ног (см)

101,5

Гига Чикадзе

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Уроженец Тбилиси, в четырехлетнем возрасте начал заниматься годзю-рю, впоследствии получил черный пояс третьего дана в этой дисциплине. Провел почти 50 боев в кикбоксинге, в профессиональных MMA выступает с 2015 года. С 2019-го бьется в UFC, где выиграл семь первых поединков. Серия прервалась в январе 2022 года, когда Чикадзе уступил Келвину Каттару единогласным решением судей. Затем грузин по разу победил и проиграл. В последнем поединке в прошлом июле уступил Арнольду Аллену единогласным решением судей.

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Дэвид Онама

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Обладатель синего пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2019 года. Был чемпионом FAC в полулегком весе. С 2021-го бьется в UFC, где выиграл пять боев и уступил в двух. На данный момент идет на серии из трех побед. В последнем поединке в ноябре одолел Роберто Ромеро единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ЧикадзеПобеда ОнамыТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI2,201,702,751,42

Прогноз на бой

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Чикадзе — классный ударник с выдающейся кикбоксерской базой и высоким нокаутирующим потенциалом. У него хорошая защита от тейкдаунов, но сама борьба остается явным слабым звеном. И с учетом возраста есть сомнения в том, что этот пробел в полной мере исправится. Вообще похоже на то, что грузин все-таки уже достиг своего потолка в UFC.

А вот потенциал Онамы во многом остается загадкой. Действительно больших боев в промоушене у него пока не было, и Чикадзе — явное повышение уровня оппозиции. На бумаге угандиец может получить преимущество в партере, однако, как и у грузина, его любимая стихия — стойка. Онама работает на верхнем этаже довольно агрессивно и не стесняется идти в размены. 

И тут важно понимать, что у соперников на двоих лишь одно досрочное поражение — и то сабмишеном у Чикадзе. И грузин, и угандиец обладают весьма крепкими челюстями, поэтому есть все основания ожидать, что бой преимущественно пройдет в стойке, но продлится всю дистанцию.

Полный кард, где смотреть бой Чикадзе Онама

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Турнир UFC on ESPN 66 пройдет на арене «T-Mobile Center» в Канзас-Сити (штат Миссури, США). Шоу стартует в воскресенье, 27 апреля, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому бой Чикадзе Онама стоит ожидать около 05:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Мэтт Шнелл (США) — Джимми Флик (США). Наилегчайший вес;
  • Эван Элдер (США) — Гаудж Янг (США). Легкий вес;
  • Крис Гутьеррес (США) — Джон Кастанеда (США). Полулегкий вес;
  • Д'Амон Блэкшир (США) — Хеили Алатенг (Китай). Легчайший вес;
  • Малколм Веллмейкер (США) — Кэмерон Саайман (ЮАР). Легчайший вес;
  • Жаклин Аморим (Бразилия) — Полиана Виана (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Тимоти Куамба (США) — Роберто Ромеро (Мексика). Полулегкий вес;
  • Челси Чендлер (США) — Джозелин Эдвардс (Панама). Женский легчайший вес.

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