Гига Чикадзе — Дэвид Онама, 27 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Чикадзе — классный ударник с выдающейся кикбоксерской базой и высоким нокаутирующим потенциалом. У него хорошая защита от тейкдаунов, но сама борьба остается явным слабым звеном. И с учетом возраста есть сомнения в том, что этот пробел в полной мере исправится. Вообще похоже на то, что грузин все-таки уже достиг своего потолка в UFC.

А вот потенциал Онамы во многом остается загадкой. Действительно больших боев в промоушене у него пока не было, и Чикадзе — явное повышение уровня оппозиции. На бумаге угандиец может получить преимущество в партере, однако, как и у грузина, его любимая стихия — стойка. Онама работает на верхнем этаже довольно агрессивно и не стесняется идти в размены.

И тут важно понимать, что у соперников на двоих лишь одно досрочное поражение — и то сабмишеном у Чикадзе. И грузин, и угандиец обладают весьма крепкими челюстями, поэтому есть все основания ожидать, что бой преимущественно пройдет в стойке, но продлится всю дистанцию.